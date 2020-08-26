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Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2

26.08.2020 21:30

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.2.0, в котором можно отметить следующие изменения:

  • Отключена генерация ключа OpenPGP в случае отсутствие настроенной почтовой учётной записи по умолчанию.
  • Обеспечено шифрование сохраняемых черновиков, если включён OpenPGP.
  • Удалён код для поиска в Twitter.
  • Добавлена поддержка применения тем оформления для диалога со сводными данными о событии в календаре-планировщике.
  • Некоторые API для дополнений переведены на использование defineLazyPreferenceGetter с поддержкой кэширования.
  • Проведена оптимизация производительности адресной книги.
  • Внесены различные незначительные улучшения в интерфейс и темы оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.1 с включением поддержки OpenPGP
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  4. OpenNews: Обновление Thunderbird 68.5.0
  5. OpenNews: Атака на пользователей почтовых клиентов при помощи ссылок "mailto:"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53601-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, mail
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  • 1.1, Аноним (1), 21:42, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хоть почтовый клиент развивают.
     
     
  • 2.5, Аноним84701 (ok), 22:11, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой!
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43427
    > Проект Mozilla намерен прекратить поддержку почтового клиента Thunderbird
    > 01.12.2015 16:37
    > Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председатель совета директоров Mozilla Corporation и лидер Mozilla Foundation, инициировала полное отстранение инженеров Mozilla от поддержки проекта Thunderbird.
    > В связи с этим предлагается отделить Thunderbird от инфраструктуры Firefox и отправить проект в свободное плавание, не привязанное к процессу и темпу разработки Firefox. Трудоустроенные в Mozilla разработчики будут отстранены от сопровождения Thunderbird и переброшены на более важные направления разработки, напрямую связанные с Firefox

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46518
    > Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
    > 09.05.2017 21:03
    > В частности, некоммерческая организация Mozilla Foundation продолжит юридическое сопровождение проекта [b]и обработку поступающих пожертвований, но разработка будет выведена из инфраструктуры компании[/b] Mozilla Corporation, т.е. Thunderbird будет развиваться как обособленный проект.

    Митчелл, она такая! Эффективная (в плане премий для себя любимой), аж ...

     
     
  • 3.8, vz_2 (?), 22:14, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше так, чем Mozilla.
    Мажут и мажут.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:28, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстая северная птица. Мороза не боится. И может на лету показать...
     

  • 1.2, Валерий (??), 21:47, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Давно thunderbird сворачивается в трей? Сколько лет мне этого не хватало.
     
     
  • 2.3, microsoft (?), 22:08, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они его этому никогда не научат
     
  • 2.7, vz_2 (?), 22:13, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При запуске? Да, вот не хватает, правда. А так в трей без дополнений умеет.
     

  • 1.4, microsoft (?), 22:08, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почтовый клиент и код поиска в обрыгаловке под названием твяттер, как это, что это?
     
  • 1.6, vz_2 (?), 22:12, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Темы оформления половинчатые, половина настроек стилей не используется.
    Когда уже из него чат выпилят?
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:48, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последняя версия, в которой нормально работает markdown плагин, это 60.9.

    К сожалению, больше ни один почтовик нормально маркдаун не понимает.

    Так и живём...

     
  • 1.11, Аноним (-), 22:57, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Torbirdy так и не сделали
    к новым версиям?
     
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