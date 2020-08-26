Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2

С разморозкой!

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43427

> Проект Mozilla намерен прекратить поддержку почтового клиента Thunderbird

> 01.12.2015 16:37

> Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председатель совета директоров Mozilla Corporation и лидер Mozilla Foundation, инициировала полное отстранение инженеров Mozilla от поддержки проекта Thunderbird.

> В связи с этим предлагается отделить Thunderbird от инфраструктуры Firefox и отправить проект в свободное плавание, не привязанное к процессу и темпу разработки Firefox. Трудоустроенные в Mozilla разработчики будут отстранены от сопровождения Thunderbird и переброшены на более важные направления разработки, напрямую связанные с Firefox https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46518

> Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation

> 09.05.2017 21:03

> В частности, некоммерческая организация Mozilla Foundation продолжит юридическое сопровождение проекта [b]и обработку поступающих пожертвований, но разработка будет выведена из инфраструктуры компании[/b] Mozilla Corporation, т.е. Thunderbird будет развиваться как обособленный проект. Митчелл, она такая! Эффективная (в плане премий для себя любимой), аж ...