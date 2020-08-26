Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2

|
|
|
|2.5, Аноним84701 (ok), 22:11, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С разморозкой!
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43427
> Проект Mozilla намерен прекратить поддержку почтового клиента Thunderbird
> 01.12.2015 16:37
> Митчелл Бейкер (Mitchell Baker), председатель совета директоров Mozilla Corporation и лидер Mozilla Foundation, инициировала полное отстранение инженеров Mozilla от поддержки проекта Thunderbird.
> В связи с этим предлагается отделить Thunderbird от инфраструктуры Firefox и отправить проект в свободное плавание, не привязанное к процессу и темпу разработки Firefox. Трудоустроенные в Mozilla разработчики будут отстранены от сопровождения Thunderbird и переброшены на более важные направления разработки, напрямую связанные с Firefox
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46518
> Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
> 09.05.2017 21:03
> В частности, некоммерческая организация Mozilla Foundation продолжит юридическое сопровождение проекта [b]и обработку поступающих пожертвований, но разработка будет выведена из инфраструктуры компании[/b] Mozilla Corporation, т.е. Thunderbird будет развиваться как обособленный проект.
Митчелл, она такая! Эффективная (в плане премий для себя любимой), аж ...
|
|2.9, Аноним (9), 22:28, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Толстая северная птица. Мороза не боится. И может на лету показать...
|
|1.2, Валерий (??), 21:47, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Давно thunderbird сворачивается в трей? Сколько лет мне этого не хватало.
|
|
|
|2.7, vz_2 (?), 22:13, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При запуске? Да, вот не хватает, правда. А так в трей без дополнений умеет.
|
|1.4, microsoft (?), 22:08, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Почтовый клиент и код поиска в обрыгаловке под названием твяттер, как это, что это?
|
|1.6, vz_2 (?), 22:12, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Темы оформления половинчатые, половина настроек стилей не используется.
Когда уже из него чат выпилят?
|
|1.10, Аноним (10), 22:48, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Последняя версия, в которой нормально работает markdown плагин, это 60.9.
К сожалению, больше ни один почтовик нормально маркдаун не понимает.
Так и живём...
|