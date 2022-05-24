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Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102

24.05.2022 10:30

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали финансовый отчёт за 2021 год. За год проект получил пожертвования в размере 2.8 млн долларов (в 2019 году было собрано $1.5 млн, в 2020 - $2.3 млн), что позволяет самостоятельно успешно развиваться.

Расходы проекта составили 1.984 млн долларов (в 2020 году - $1.5 млн) и почти все (78.1%) были связаны с оплатой работы персонала. Остальные расходы связаны с оплатой услуг профессиональных служб (например, кадровая служба), управление налогами и соглашения с Mozilla (например, оплата за доступ к сборочной инфраструктуре). На счетах компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird, остаётся около 3.6 млн долларов.

По имеющейся статистике фиксируется около 9 млн активных пользователей Thunderbird в день и 17 млн активных пользователей в месяц (год назад были примерно такие же показатели). 95% пользователей используют Thunderbird на платформе Windows, 4% - macOS и 1% - Linux.

В настоящее время для работы над проектом нанято 20 человек (в 2020 году работало 15). Среди изменений в персонале:

  • Нанят инженер для техподдержки предприятий и написания документации.
  • Должность менеджера по работе с бизнесом и сообществом разделена на две позиции: "менеджер по работе сообществом" и "менеджер по развитию продуктов и работе бизнесом".
  • Нанят инженер по контролю за качеством (QA).
  • Трудоустроен ещё один главный разработчик (было 2 стало 3).
  • Создана должность директора по операциям.
  • Нанят дизайнер.
  • Нанят маркетолог.
  • Сохранены должности:
    • Технический менеджер.
    • Координатор экосистемы дополнений.
    • Главный архитектор интерфейса.
    • Инженер по обеспечению безопасности.
    • 4 разработчика и 3 главных разработчика.
    • Лидер группы по обслуживанию инфраструктуры.
    • Инженер по сборке.
    • Инженер по формированию релизов.

Из ближайших планов отмечается выпуск в июне релиза Thunderbird 102, среди наиболее заметных изменений в котором выделяется:

  • Новая реализация адресной книги с поддержкой vCard.
  • Боковая панель Spaces с кнопками для быстрого переключения между режимами работы программы (email, адресная книга, календарь. чат, дополнения).
  • Возможность вставки эскизов для предпросмотра содержимого ссылок в письмах. При добавлении ссылки в процессе написания письма теперь вводится предложение добавить для ссылки эскиз связанного с ней содержимого, который увидит получатель.
  • Вместо мастера добавления новой учётной записи при первом запуске предложен сводный экран с перечнем возможных начальных действий, таких как настройка существующей учётной записи, импорт профиля, создание нового email, настройка календаря, чата и ленты новостей.
  • Новый мастер импорта и экспорта, поддерживающий перенос сообщений, настроек, фильтров, адресной книги и учётных записей из различных конфигураций, в том числе обеспечивающий миграцию с Outlook и SeaMonkey.
  • Изменено оформление заголовков писем.
  • Встроен клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений.

На 2023 год намечена полная переработка интерфейса пользователя, которая будет предложена в выпуске Thunderbird 114. Из планов на будущее также упоминается разработка версии Thunderbird для платформы Android.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год
  3. OpenNews: Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов, продвигаемый как альтернатива рекламе
  4. OpenNews: Проект Thunderbird раскрыл финансовые показатели за 2020 год
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 91
  6. OpenNews: В бета-выпуск Thunderbird 100 интегрирована поддержка протокола Matrix
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57239-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:47, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем неизвестно когда смогут пофиксить детские баги типа этого: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1706212
     
     
  • 2.4, uis (ok), 10:59, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего год назад, не такой уж и детский
     
     
  • 3.7, A (?), 11:22, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За такие баги выбор определяется на годы.

    Юзер начинает искать альтернативу, вместо просто использования. Юзер оказывается настроен.

    Серьёзный баг.

     
     
  • 4.11, aploskov.dev (ok), 11:38, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не серьёзный для проекта в целом. Починят через пару лет. Можешь и сам починить, и закинуть патч, юзер. 3 старших и 4 мидла - не так уж много рук, в самом деле для Thunderbird.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:27, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они проводили опрос в мастодоне https://mastodon.online/@thunderbird/108316639599485971
    Об использовании RSS. Скорее всего выпилят.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:52, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, таки допилят поддержу maildir. Было в роадмапе.
     
  • 1.3, uis (ok), 10:58, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Нанят инженер для техподдержки предприятий и написания документации.

    Должность менеджера по работе с бизнесом и сообществом разделена на две позиции: "менеджер по работе сообществом" и "менеджер по развитию продуктов и работе бизнесом".
    А фонд так может?
    Поправка: это не фонд, а толи дочерка, толи подрядчик. Ну лан.
    В остальном stonks, даже бюджет профицитный. Не во всех регионах РФ так могут.

    Ещё бы они выложили, сколько донатов постоянных, а сколько разовых.

     
  • 1.5, Коробов (?), 11:09, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Молодцы. Отделились по максимому (без CI) от Mozilla, стали пусть маленькими, но самостоятельными и развивающимися!
    Повторяют путь LibreOffice, но на минималках.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 12:53, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    7 разработчиков и 14 остальных. На двух разрабов два дармоеда. Отличный путь.
     

  • 1.6, Константавр (ok), 11:20, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, попробовать этот чундурбёрч снова, чтоли? Раньше он меня выбешивал "на раз", а тут, смотри, и календарь и пр. Им стало реально пользоваться? Потому что Kontact достал уже окончательно.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:00, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Календарь хрень. Любое действие - перерисовка, любая перерисовка - прыгающие контролы. Да еще и синхронизацию с внешними сервисами вынесли на плечи расширений.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:23, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С потреблением памяти бы разобрались. Жрет как не в себя со старта, а потом еще и подтекает. Но нет, добавим сбоку кнопочек, чтобы 3-pane режим стал еще паскуднее.
     
     
  • 2.14, Avator (ok), 12:01, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С учетом допотопного интерфейса Thunderbird, доработка интерфейса нааамного важнее.
    Сейчас он просто неконкурентноспособен.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:44, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, нужно что бы всё пререливалось радугой. Ещё нужно скруглить уголки и выкинуть эту расистскую схему "чёрный текст на белом фоне". Поддержка протокола POP тоже устарела и нибизопасна, выпилить немедленно, а кто против - тот луддит и женоненавистник. И что-то надо сделать с этим ужасным списком писем: зачем он его каждый раз показывает? Будто кто-то всё ещё читает эти их замшелые имейлы при живых чятиках и социалочках. Всем чмоки!
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:20, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что Фаерфокс, то Тундерберд существующие сами по себе со вне среды рабочего стола это non sensus.
    Имел бы смысл Mozilla Linux в котором весь софт был бы написан на XML User Interface Language (XUL). Очевидно этому не бывать.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:36, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Также в июне готовится к выпуску версия Thunderbird для платформы Android
    > Also happening in June: we’ll also be unveiling our plans to bring Thunderbird to Android

    Я так понимаю, в июне они только план опубликуют, а не готовое приложение.

     
  • 1.12, Аноним (12), 11:39, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расскажите им про gnus.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:49, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, они в курсе, но они делают почтовик для обычных людей.
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 12:29, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А gnus не для обычных, что ли?
     
     
  • 4.35, Аноним (34), 14:21, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите мне обычных людей пользующихся Тундербер.
     
  • 4.37, Аноним (37), 14:29, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столяров и плотников?
     

  • 1.17, Аноним (18), 12:58, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Нанят дизайнер.

    А зачем он им? Последние несколько лет там ч/б мешанина, а не иконки. Такое легче разово заказать у фрилансеров.

     
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 13:08, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы сделать Thunderbird не таким страшным как сейчас
     
     
  • 3.29, user90 (?), 13:48, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот поезд уже ушел, фсе))
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:27, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая бы цель ни была поставлена, будет хуже.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:05, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому написать если я хочу стать разработчиком (программистом) thunderbird'а на зарплате? Знает кто-нибудь?
     
     
  • 2.21, Аноним (18), 13:08, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.mozilla.org/en-US/careers/listings/

    Сделай им там поддержку трея.

     
  • 2.22, iPony129412 (?), 13:09, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если вызывает трудности найти это, то это сразу плохая идея.
    Ты не прошёл нулевой раунд отбора.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:22, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе я бы тоже мидлом пошел, 50% зарплаты бы отдавал назад, если вы понимаете о чем я
     

  • 1.24, непох (?), 13:27, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    3 ляма, фигасе. Фришка вон на лям живет.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:31, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Живёт", кек.
     
     
  • 3.38, Аноним (37), 14:34, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это болгаре, им без газа хорошо.
     

  • 1.26, Аноним (25), 13:34, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде единственный из почтовых клиентов, который оставался юзабелен с большим числом ящиков и значительным количеством корреспонденции, да? В таком свете как-то спокойней относишься к аппетитам. Главное, чтобы не зависал постоянно, как остальные опенсорс клиенты.
     
     
  • 2.28, user90 (?), 13:46, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно. Я например с трудом вспомнил, что это за "thunderbird" такой. Юзаю Claws-mail. И доволен)
     
     
  • 3.30, Аноним (25), 13:48, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже, но он постоянно зависает и очень тормозит и на обновлении и вообще.
     
  • 2.31, WE (?), 13:49, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TheBat пободрее будет.
     
     
  • 3.32, TurokNX (?), 13:55, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только его купить для начала надо.
     

  • 1.33, anonymous (??), 14:19, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Нанят дизайнер.
    > Нанят маркетолог.
    > На 2023 год намечена полная переработка интерфейса пользователя

    Радует конечно развитие почтовика, но вот это настораживает, несмотря на то, что на тех позиции тоже людей взяли. Как бы не пропал калабуховский дом.

     
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