Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали финансовый отчёт за 2021 год. За год проект получил пожертвования в размере 2.8 млн долларов (в 2019 году было собрано $1.5 млн, в 2020 - $2.3 млн), что позволяет самостоятельно успешно развиваться. Расходы проекта составили 1.984 млн долларов (в 2020 году - $1.5 млн) и почти все (78.1%) были связаны с оплатой работы персонала. Остальные расходы связаны с оплатой услуг профессиональных служб (например, кадровая служба), управление налогами и соглашения с Mozilla (например, оплата за доступ к сборочной инфраструктуре). На счетах компании MZLA Technologies Corporation, курирующей разработку Thunderbird, остаётся около 3.6 млн долларов. По имеющейся статистике фиксируется около 9 млн активных пользователей Thunderbird в день и 17 млн активных пользователей в месяц (год назад были примерно такие же показатели). 95% пользователей используют Thunderbird на платформе Windows, 4% - macOS и 1% - Linux. В настоящее время для работы над проектом нанято 20 человек (в 2020 году работало 15). Среди изменений в персонале: Нанят инженер для техподдержки предприятий и написания документации.

Должность менеджера по работе с бизнесом и сообществом разделена на две позиции: "менеджер по работе сообществом" и "менеджер по развитию продуктов и работе бизнесом".

Нанят инженер по контролю за качеством (QA).

Трудоустроен ещё один главный разработчик (было 2 стало 3).

Создана должность директора по операциям.

Нанят дизайнер.

Нанят маркетолог.

Сохранены должности: Технический менеджер. Координатор экосистемы дополнений. Главный архитектор интерфейса. Инженер по обеспечению безопасности. 4 разработчика и 3 главных разработчика. Лидер группы по обслуживанию инфраструктуры. Инженер по сборке. Инженер по формированию релизов.

Из ближайших планов отмечается выпуск в июне релиза Thunderbird 102, среди наиболее заметных изменений в котором выделяется: Новая реализация адресной книги с поддержкой vCard.

Боковая панель Spaces с кнопками для быстрого переключения между режимами работы программы (email, адресная книга, календарь. чат, дополнения).

Возможность вставки эскизов для предпросмотра содержимого ссылок в письмах. При добавлении ссылки в процессе написания письма теперь вводится предложение добавить для ссылки эскиз связанного с ней содержимого, который увидит получатель.

Вместо мастера добавления новой учётной записи при первом запуске предложен сводный экран с перечнем возможных начальных действий, таких как настройка существующей учётной записи, импорт профиля, создание нового email, настройка календаря, чата и ленты новостей.

Новый мастер импорта и экспорта, поддерживающий перенос сообщений, настроек, фильтров, адресной книги и учётных записей из различных конфигураций, в том числе обеспечивающий миграцию с Outlook и SeaMonkey.

Изменено оформление заголовков писем.

Встроен клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений. На 2023 год намечена полная переработка интерфейса пользователя, которая будет предложена в выпуске Thunderbird 114. Из планов на будущее также упоминается разработка версии Thunderbird для платформы Android.



