Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102

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|3.7, A (?), 11:22, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За такие баги выбор определяется на годы.
Юзер начинает искать альтернативу, вместо просто использования. Юзер оказывается настроен.
Серьёзный баг.
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|4.11, aploskov.dev (ok), 11:38, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не серьёзный для проекта в целом. Починят через пару лет. Можешь и сам починить, и закинуть патч, юзер. 3 старших и 4 мидла - не так уж много рук, в самом деле для Thunderbird.
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|1.3, uis (ok), 10:58, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Нанят инженер для техподдержки предприятий и написания документации.
Должность менеджера по работе с бизнесом и сообществом разделена на две позиции: "менеджер по работе сообществом" и "менеджер по развитию продуктов и работе бизнесом".
А фонд так может?
Поправка: это не фонд, а толи дочерка, толи подрядчик. Ну лан.
В остальном stonks, даже бюджет профицитный. Не во всех регионах РФ так могут.
Ещё бы они выложили, сколько донатов постоянных, а сколько разовых.
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|1.5, Коробов (?), 11:09, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Молодцы. Отделились по максимому (без CI) от Mozilla, стали пусть маленькими, но самостоятельными и развивающимися!
Повторяют путь LibreOffice, но на минималках.
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|2.16, Аноним (-), 12:53, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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7 разработчиков и 14 остальных. На двух разрабов два дармоеда. Отличный путь.
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|1.6, Константавр (ok), 11:20, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, попробовать этот чундурбёрч снова, чтоли? Раньше он меня выбешивал "на раз", а тут, смотри, и календарь и пр. Им стало реально пользоваться? Потому что Kontact достал уже окончательно.
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|2.18, Аноним (18), 13:00, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Календарь хрень. Любое действие - перерисовка, любая перерисовка - прыгающие контролы. Да еще и синхронизацию с внешними сервисами вынесли на плечи расширений.
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|1.8, Аноним (8), 11:23, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С потреблением памяти бы разобрались. Жрет как не в себя со старта, а потом еще и подтекает. Но нет, добавим сбоку кнопочек, чтобы 3-pane режим стал еще паскуднее.
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|2.14, Avator (ok), 12:01, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С учетом допотопного интерфейса Thunderbird, доработка интерфейса нааамного важнее.
Сейчас он просто неконкурентноспособен.
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|3.27, Аноним (27), 13:44, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, нужно что бы всё пререливалось радугой. Ещё нужно скруглить уголки и выкинуть эту расистскую схему "чёрный текст на белом фоне". Поддержка протокола POP тоже устарела и нибизопасна, выпилить немедленно, а кто против - тот луддит и женоненавистник. И что-то надо сделать с этим ужасным списком писем: зачем он его каждый раз показывает? Будто кто-то всё ещё читает эти их замшелые имейлы при живых чятиках и социалочках. Всем чмоки!
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|3.34, Аноним (34), 14:20, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что Фаерфокс, то Тундерберд существующие сами по себе со вне среды рабочего стола это non sensus.
Имел бы смысл Mozilla Linux в котором весь софт был бы написан на XML User Interface Language (XUL). Очевидно этому не бывать.
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|1.10, Аноним (10), 11:36, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Также в июне готовится к выпуску версия Thunderbird для платформы Android
> Also happening in June: we’ll also be unveiling our plans to bring Thunderbird to Android
Я так понимаю, в июне они только план опубликуют, а не готовое приложение.
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|1.17, Аноним (18), 12:58, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Нанят дизайнер.
А зачем он им? Последние несколько лет там ч/б мешанина, а не иконки. Такое легче разово заказать у фрилансеров.
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|1.19, Аноним (19), 13:05, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кому написать если я хочу стать разработчиком (программистом) thunderbird'а на зарплате? Знает кто-нибудь?
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|2.22, iPony129412 (?), 13:09, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вызывает трудности найти это, то это сразу плохая идея.
Ты не прошёл нулевой раунд отбора.
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|2.23, Аноним (23), 13:22, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе я бы тоже мидлом пошел, 50% зарплаты бы отдавал назад, если вы понимаете о чем я
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|1.26, Аноним (25), 13:34, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде единственный из почтовых клиентов, который оставался юзабелен с большим числом ящиков и значительным количеством корреспонденции, да? В таком свете как-то спокойней относишься к аппетитам. Главное, чтобы не зависал постоянно, как остальные опенсорс клиенты.
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|2.28, user90 (?), 13:46, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет конечно. Я например с трудом вспомнил, что это за "thunderbird" такой. Юзаю Claws-mail. И доволен)
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|3.30, Аноним (25), 13:48, 24/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже, но он постоянно зависает и очень тормозит и на обновлении и вообще.
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|1.33, anonymous (??), 14:19, 24/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Нанят дизайнер.
> Нанят маркетолог.
> На 2023 год намечена полная переработка интерфейса пользователя
Радует конечно развитие почтовика, но вот это настораживает, несмотря на то, что на тех позиции тоже людей взяли. Как бы не пропал калабуховский дом.
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