Бета-выпуск почтового клиента Thunderbird 102

2.2 , user90 ( ? ), 18:26, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Claws-mail, епта!))

3.3 , InuYasha ( ?? ), 18:30, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – KMail :P

4.5 , user90 ( ? ), 18:34, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У вас там кутэ.. так же раздражает, как GTK3.

5.7 , user90 ( ? ), 18:36, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дол*ебы видимо не локально российское явление) Ну какого простити в третьем GTK все это, еще вроде и с css??

5.8 , Аноним ( 1 ), 18:45, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У вас там кутэ.. так же раздражает, как GTK3. тогда зачем сидишь на линуксе или тому подобном? нравится кушать кактус?

6.9 , user90 ( ? ), 18:50, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты может быть еще школьник) GTK2 было идеальным тулкитом, допиленным и почти без косяков. И без вендузятских закосов. Но вот эти дебилы начали делать третью версию.. Сначала все ликовали, но вот потом, немного позже..

7.11 , Аноним ( 1 ), 18:56, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты может быть еще школьник) отчего, вовсе нет) я прекрасно помню дефолтную двупанельную раскладку второгнома, лампово было) особенно на соляре жтк2 хорош был, согласен, но современные тренды... ничего не попишешь против мейнстрима, остается только ностальгировать)

8.13 , user90 ( ? ), 19:02, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну пля больно это видеть Не, в третьем GTK жи CSS Я где-то это видел, а так не... 6.10 , user90 ( ? ), 18:54, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нравится кушать кактус? Привычка)) Не про кактус, а просто привычка. И к тому же я немного знаю про эту ОС.

