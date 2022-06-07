Бета-выпуск почтового клиента Thunderbird 102

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|5.7, user90 (?), 18:36, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дол*ебы видимо не локально российское явление) Ну какого простити в третьем GTK все это, еще вроде и с css??
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|5.8, Аноним (1), 18:45, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У вас там кутэ.. так же раздражает, как GTK3.
тогда зачем сидишь на линуксе или тому подобном? нравится кушать кактус?
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|6.9, user90 (?), 18:50, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты может быть еще школьник) GTK2 было идеальным тулкитом, допиленным и почти без косяков. И без вендузятских закосов. Но вот эти дебилы начали делать третью версию.. Сначала все ликовали, но вот потом, немного позже..
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|7.11, Аноним (1), 18:56, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты может быть еще школьник)
отчего, вовсе нет) я прекрасно помню дефолтную двупанельную раскладку второгнома, лампово было) особенно на соляре
жтк2 хорош был, согласен, но современные тренды... ничего не попишешь против мейнстрима, остается только ностальгировать)
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|8.13, user90 (?), 19:02, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну пля больно это видеть Не, в третьем GTK жи CSS Я где-то это видел, а так не... текст свёрнут, показать
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|6.10, user90 (?), 18:54, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нравится кушать кактус?
Привычка)) Не про кактус, а просто привычка. И к тому же я немного знаю про эту ОС.
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|1.6, Аноним (6), 18:36, 07/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Встроен клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix."
Как же thunderbird наверное разжирел и потормознел.
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|2.12, Аноним (1), 19:00, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> разжирел
сорцы? от нескольких тысяч строк кода? пох вообще, а бинарь можно ужимать, если что, но конкретно этот не нужно
> потормознел
дык не используй его и всё путём будет, а ещё можешь не ныть
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