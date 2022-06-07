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Бета-выпуск почтового клиента Thunderbird 102

07.06.2022 18:19

Представлен бета-выпуск новой значительной ветки почтового клиента Thunderbird 102, основанного на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 102. Релиз намечен на 28 июня.

Наиболее заметные изменения:

  • Встроен клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений.
  • Добавлен новый мастер импорта и экспорта, поддерживающий перенос сообщений, настроек, фильтров, адресной книги и учётных записей из различных конфигураций, в том числе обеспечивающий миграцию с Outlook и SeaMonkey.
  • Предложена новая реализация адресной книги с поддержкой vCard.
  • Добавлена боковая панель Spaces с кнопками для быстрого переключения между режимами работы программы (email, адресная книга, календарь. чат, дополнения).
  • Предоставлена возможность вставки эскизов для предпросмотра содержимого ссылок в письмах. При добавлении ссылки в процессе написания письма теперь вводится предложение добавить для ссылки эскиз связанного с ней содержимого, который увидит получатель.
  • Вместо мастера добавления новой учётной записи при первом запуске выводится сводный экран с перечнем возможных начальных действий, таких как настройка существующей учётной записи, импорт профиля, создание нового email, настройка календаря, чата и ленты новостей.
  • Изменено оформление заголовков писем.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  3. OpenNews: В бета-выпуск Thunderbird 100 интегрирована поддержка протокола Matrix
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 91
  5. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
  6. OpenNews: Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57312-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:21, 07/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    буревестник — топ
     
     
  • 2.2, user90 (?), 18:26, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Claws-mail, епта!))
     
     
  • 3.3, InuYasha (??), 18:30, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    KMail :P
     
     
  • 4.5, user90 (?), 18:34, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас там кутэ.. так же раздражает, как GTK3.
     
     
  • 5.7, user90 (?), 18:36, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дол*ебы видимо не локально российское явление) Ну какого простити в третьем GTK все это, еще вроде и с css??
     
  • 5.8, Аноним (1), 18:45, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У вас там кутэ.. так же раздражает, как GTK3.

    тогда зачем сидишь на линуксе или тому подобном? нравится кушать кактус?

     
     
  • 6.9, user90 (?), 18:50, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты может быть еще школьник) GTK2 было идеальным тулкитом, допиленным и почти без косяков. И без вендузятских закосов. Но вот эти дебилы начали делать третью версию.. Сначала все ликовали, но вот потом, немного позже..
     
     
  • 7.11, Аноним (1), 18:56, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты может быть еще школьник)

    отчего, вовсе нет) я прекрасно помню дефолтную двупанельную раскладку второгнома, лампово было) особенно на соляре

    жтк2 хорош был, согласен, но современные тренды... ничего не попишешь против мейнстрима, остается только ностальгировать)

     
     
  • 8.13, user90 (?), 19:02, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пля больно это видеть Не, в третьем GTK жи CSS Я где-то это видел, а так не... текст свёрнут, показать
     
  • 6.10, user90 (?), 18:54, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нравится кушать кактус?

    Привычка)) Не про кактус, а просто привычка. И к тому же я немного знаю про эту ОС.

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:32, 07/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А уродский гамбургер всё там
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:36, 07/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Встроен клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix."
    Как же thunderbird наверное разжирел и потормознел.
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 19:00, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > разжирел

    сорцы? от нескольких тысяч строк кода? пох вообще, а бинарь можно ужимать, если что, но конкретно этот не нужно

    > потормознел

    дык не используй его и всё путём будет, а ещё можешь не ныть

     
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