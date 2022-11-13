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В Thunderbird появится переработанный календарь-планировщик

13.11.2022 18:21

Разработчики почтового клиента Thunderbird представили новое оформление календаря-планировщика, которое будет предложено в следующем значительном выпуске проекта. Переработаны практические все элементы календаря, включая диалоги, всплывающие окна и подсказки. Оформление оптимизировано для повышения наглядности отображения загруженных графиков, в которых присутствует большое число событий. Расширены возможности для адаптации интерфейса под свои предпочтения.

В сводном представлении событий за месяц сужены колонки с событиями в субботу и воскресенье, чтобы выделить больше экранного пространства событиям в рабочие дни. Пользователь может управлять данным поведением и адаптировать его для собственного графика работы, самостоятельно определяя какие из дней недели можно сворачивать. Операции с календарём, ранее предлагаемые в панели инструментов, теперь отображаются с учётом контекста, а пользователь может настроить состав панели на свой вкус.

В выпадающее меню добавлены новые возможности настройки внешнего вида, например, кроме ранее отмеченного сворачивания колонок с выходными днями можно полностью убрать данные колонки, заменить цвета, управлять выделением событий цветами и пиктограммами. Интерфейс для поиска событий перемещён в боковую панель. Добавлен всплывающий диалог для выбора типа информации (заголовок, дата, место), показываемой для каждого события.

Переделано оформление интерфейса для просмотра детальной информации о событии. Сделана более заметной важная информация, такая как сведения о месте, организаторе и участниках. Предоставлена возможность сортировки участников мероприятий по статусу принятия приглашения. Предоставлена возможность перехода на экран с детальной информацией при одинарном клике на событии и открытия режима редактирования при двойном клике.

Из не связанных с календарём значительных изменений в будущем выпуске упоминается появление поддержки сервиса Firefox Sync для синхронизации настроек и данных между несколькими экземплярами Thunderbird, установленными на разных устройствах пользователя. Синхронизировать можно будет настройки учётных записей для IMAP/POP3/SMTP, параметры сервера, фильтры, календари, адресную книгу и список установленных дополнений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 102
  3. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
  4. OpenNews: Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  5. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
  6. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58107-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:26, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем такой комбайн в одной программе?!
     
     
  • 2.10, zog (??), 20:22, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем же, зачем это сделано в Outlook - работать.
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:46, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное потому что людям, которые в крупном бизнесе работают, нужна тулза, которая совмещала бы в одном флаконе почту, календарь и планировщик. Unix-way это конечно хорошо, но его радикальная интерпретация - абсурд. Висящие в фоне 3 разные программы, работающие каждая под своей учеткой в разных окнах, между которыми нужно переключаться - это фигня какая-то.
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 21:45, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в разных окнах, между которыми нужно переключаться

    вижу на скринах 100500 окон, между которыми надо переключаться... Вот уж действительно

    > фигня какая-то

     

  • 1.2, Аноним (2), 18:28, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а минимизацию в трей для линуха завозить не собираются ...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:00, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Betterbird сделали пока только для винды, но принимают PR от тех, кто сможет реализовать для линуха - возьмут в основную ветку.
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 20:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "сможет"?! Да они издеваются, что ли? Тонна линух-софта, умеющего в трей, и только великие программисты не могут сделать это десятилетиями...
     
     
  • 4.17, Аноним (6), 20:55, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сначала сделай нормальный трей в линухе.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 21:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нормальный трей в линухе.

    Трей в ядре? Совсем больной что-ли? Нормальный трей есть в kde, gnome, enlightenment, fluxbox, etc.

     
     
  • 6.27, Аноним (6), 23:03, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормальный трей есть в kde, gnome, enlightenment, fluxbox, etc.

    Кек, ну если их так много, так может ты для каждого окружения реализуешь, а?

     
  • 2.7, Аноним (7), 19:11, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так она только в куте есть, а сабж на гтк.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:29, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    отлично сворачиваю и гткшные проги. ЧЯДНТ?
     
     
  • 4.12, Аноним (7), 20:34, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отлично сворачиваю и гткшные проги. ЧЯДНТ?

    Используешь легаси софт и костыли для его поддержки? Я не видел трея у современных гтк программ.

     
     
  • 5.25, тоже Аноним (ok), 22:37, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Transmission-gtk и Pidgin - только то, что у меня нашлось с первого же взгляда.
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:18, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Трей не нужен.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 22:12, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном не нужен.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:35, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Их дизайнеры даже Артемия Лебедева не читали - https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/67/ везде Title, Pending title. Ничего хорошего от таких работников ожидать нельзя - всё сломают.
     
     
  • 2.5, Ыыыыыы (?), 18:54, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    В студию Лебедева из не возьмут, какая досада...
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:46, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего себе!
    Ссылаешься на мнение ну такого авторитета в мире дизайна... что даже возразить нечего!
     
  • 2.18, Аноним (18), 21:00, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иногда, особенно в календаре, pending — это именно pending, а не «рыба».
     
  • 2.22, Аноним (23), 22:11, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто для справки. Человек со здоровой психикой лебедева читать не будет. Тёма это для людей с ментальными проблемами.
     
     
  • 3.24, Dow (?), 22:32, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кто тут здоровый-то?
     

  • 1.4, Иваня (?), 18:36, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота и выглядит вполне прилично.
     
  • 1.13, Аноним (8), 20:39, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то. Предыдущая реализация беспомощна настолько, что проще календарь в ежедневнике вести.
     
  • 1.16, Анононим (?), 20:50, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А телеметрии добавили?
     
  • 1.19, Аноним (19), 21:39, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Календарь пора отправить в отдельное приложение.
     
     
  • 2.26, тоже Аноним (ok), 22:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не возражал получить выделенный из этого комбайна почтовик отдельным приложением.
    Даже пожелал бы всему остальному дальнейшего развития и никогда больше на него не оглядывался.
     
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