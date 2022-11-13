В Thunderbird появится переработанный календарь-планировщик

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|2.10, zog (??), 20:22, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем же, зачем это сделано в Outlook - работать.
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|2.15, Аноним (15), 20:46, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное потому что людям, которые в крупном бизнесе работают, нужна тулза, которая совмещала бы в одном флаконе почту, календарь и планировщик. Unix-way это конечно хорошо, но его радикальная интерпретация - абсурд. Висящие в фоне 3 разные программы, работающие каждая под своей учеткой в разных окнах, между которыми нужно переключаться - это фигня какая-то.
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|3.21, Аноним (1), 21:45, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в разных окнах, между которыми нужно переключаться
вижу на скринах 100500 окон, между которыми надо переключаться... Вот уж действительно
> фигня какая-то
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|2.6, Аноним (6), 19:00, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Betterbird сделали пока только для винды, но принимают PR от тех, кто сможет реализовать для линуха - возьмут в основную ветку.
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|3.14, Аноним (1), 20:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"сможет"?! Да они издеваются, что ли? Тонна линух-софта, умеющего в трей, и только великие программисты не могут сделать это десятилетиями...
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|5.20, Аноним (20), 21:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нормальный трей в линухе.
Трей в ядре? Совсем больной что-ли? Нормальный трей есть в kde, gnome, enlightenment, fluxbox, etc.
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|6.27, Аноним (6), 23:03, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормальный трей есть в kde, gnome, enlightenment, fluxbox, etc.
Кек, ну если их так много, так может ты для каждого окружения реализуешь, а?
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|4.12, Аноним (7), 20:34, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отлично сворачиваю и гткшные проги. ЧЯДНТ?
Используешь легаси софт и костыли для его поддержки? Я не видел трея у современных гтк программ.
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|2.9, Аноним (9), 19:46, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничего себе!
Ссылаешься на мнение ну такого авторитета в мире дизайна... что даже возразить нечего!
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|2.18, Аноним (18), 21:00, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Иногда, особенно в календаре, pending — это именно pending, а не «рыба».
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|2.22, Аноним (23), 22:11, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто для справки. Человек со здоровой психикой лебедева читать не будет. Тёма это для людей с ментальными проблемами.
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|1.13, Аноним (8), 20:39, 13/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то. Предыдущая реализация беспомощна настолько, что проще календарь в ежедневнике вести.
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|2.26, тоже Аноним (ok), 22:41, 13/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не возражал получить выделенный из этого комбайна почтовик отдельным приложением.
Даже пожелал бы всему остальному дальнейшего развития и никогда больше на него не оглядывался.
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