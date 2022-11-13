В Thunderbird появится переработанный календарь-планировщик

Разработчики почтового клиента Thunderbird представили новое оформление календаря-планировщика, которое будет предложено в следующем значительном выпуске проекта. Переработаны практические все элементы календаря, включая диалоги, всплывающие окна и подсказки. Оформление оптимизировано для повышения наглядности отображения загруженных графиков, в которых присутствует большое число событий. Расширены возможности для адаптации интерфейса под свои предпочтения.

В сводном представлении событий за месяц сужены колонки с событиями в субботу и воскресенье, чтобы выделить больше экранного пространства событиям в рабочие дни. Пользователь может управлять данным поведением и адаптировать его для собственного графика работы, самостоятельно определяя какие из дней недели можно сворачивать. Операции с календарём, ранее предлагаемые в панели инструментов, теперь отображаются с учётом контекста, а пользователь может настроить состав панели на свой вкус.

В выпадающее меню добавлены новые возможности настройки внешнего вида, например, кроме ранее отмеченного сворачивания колонок с выходными днями можно полностью убрать данные колонки, заменить цвета, управлять выделением событий цветами и пиктограммами. Интерфейс для поиска событий перемещён в боковую панель. Добавлен всплывающий диалог для выбора типа информации (заголовок, дата, место), показываемой для каждого события.

Переделано оформление интерфейса для просмотра детальной информации о событии. Сделана более заметной важная информация, такая как сведения о месте, организаторе и участниках. Предоставлена возможность сортировки участников мероприятий по статусу принятия приглашения. Предоставлена возможность перехода на экран с детальной информацией при одинарном клике на событии и открытия режима редактирования при двойном клике.

Из не связанных с календарём значительных изменений в будущем выпуске упоминается появление поддержки сервиса Firefox Sync для синхронизации настроек и данных между несколькими экземплярами Thunderbird, установленными на разных устройствах пользователя. Синхронизировать можно будет настройки учётных записей для IMAP/POP3/SMTP, параметры сервера, фильтры, календари, адресную книгу и список установленных дополнений.



