Выпуск почтового клиента Thunderbird 102

1.1 , Werwolf ( ok ), 09:13, 29/06/2022 [ответить] + / – > Предоставлена возможность подключения к учётной записи чатов Google Talk при помощи протокола OAuth2. так гугль же вроде его решил похоронить не? или ещё не успели?

1.2 , QwertyReg ( ok ), 09:14, 29/06/2022 [ответить] –4 + / – Люди, которые в 2k22 на десктопе всё ещё пользуются десктоп-почтовиками дома, вы существуете? Расскажите, для чего вы это делаете, если веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив?

2.3 , MonkAlex ( ok ), 09:17, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня 6+ почтовых ящиков. Все в одном месте - очень удобно. Плюс сквозной поиск, плюс доступ в оффлайне.

2.4 , пох. ( ? ), 09:19, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив? потому что мне не нужно "красивие", нужно чтоб работало. А насчет менее прожорлив - это тебе померещилось, болезный. Можешь не повторять что у тебя и чле...монитор 60", и памяти 128терабайт. Правда, разумеется, этот десктопный клиент - аутлук. Реагирующий на нажатие кнопки немедленно, а не когда там пчьолы прилетят. И не жрущий на отрисовку вшивой

2.5 , пох. ( ? ), 09:20, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив? потому что мне не нужно "красивие", нужно чтоб работало. А насчет менее прожорлив - это тебе померещилось, болезный. Можешь не повторять что у тебя и чле...монитор 60", и памяти 128терабайт. Правда, разумеется, этот десктопный клиент - аутлук. Реагирующий на нажатие кнопки немедленно, а не когда там пчьолы прилетят. И не жрущий на отрисовку вшивой кнопки гиг оперативы и еще gpu обязательно - ведь нельзя же было ее просто нарисовать статическим гифом, каменный немодный век! 2.9 , Аноним ( 9 ), 09:23, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Расскажите, для чего вы это делаете, если веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив? Мы делаем это для того, чтобы обходить блокировки удобного, красивого, и гораздо менее прожорливого веб-клиента. Ах, да, ещё мы это делаем, чтобы обходить логин по смс в тот самый удобный интерфейс.



1.6 , Аноним ( 9 ), 09:21, 29/06/2022 [ответить] + / – JMAP там как? Ну, и с памятью бы что-нибудь сделать. 500 мегабайт просто так -- это плохо.

2.8 , пох. ( ? ), 09:23, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ваш фичреквест принят, в 102.2 будет пять гигабайт просто так. А то действительно, плохо, немодно как-то.

1.7 , пох. ( ? ), 09:22, 29/06/2022 [ответить] + / – И да - "цвитные почтовые папки"! И цвета веселенькие. Кто там в теме про торентнедоразумение спрашивал - вот у ЭТИХ ребят поставщик марок норм! 1.10 , ыы ( ? ), 09:26, 29/06/2022 [ответить] + / – А вот шрифт и вообще картинки - они все имеют повышенную толщину линий - это такой дефект глаз у разработчика? Ну в смысле он так рисует потому что плохо видит тонкие линии или просто компенсирует толщину чего-то?