Выпуск почтового клиента Thunderbird 102

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|1.1, Werwolf (ok), 09:13, 29/06/2022 [ответить]
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> Предоставлена возможность подключения к учётной записи чатов Google Talk при помощи протокола OAuth2.
так гугль же вроде его решил похоронить не? или ещё не успели?
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|1.2, QwertyReg (ok), 09:14, 29/06/2022 [ответить]
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Люди, которые в 2k22 на десктопе всё ещё пользуются десктоп-почтовиками дома, вы существуете? Расскажите, для чего вы это делаете, если веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив?
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|2.3, MonkAlex (ok), 09:17, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 6+ почтовых ящиков. Все в одном месте - очень удобно. Плюс сквозной поиск, плюс доступ в оффлайне.
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|2.4, пох. (?), 09:19, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив?
потому что мне не нужно "красивие", нужно чтоб работало. А насчет менее прожорлив - это тебе померещилось, болезный. Можешь не повторять что у тебя и чле...монитор 60", и памяти 128терабайт.
Правда, разумеется, этот десктопный клиент - аутлук. Реагирующий на нажатие кнопки немедленно, а не когда там пчьолы прилетят. И не жрущий на отрисовку вшивой
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|2.5, пох. (?), 09:20, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив?
потому что мне не нужно "красивие", нужно чтоб работало. А насчет менее прожорлив - это тебе померещилось, болезный. Можешь не повторять что у тебя и чле...монитор 60", и памяти 128терабайт.
Правда, разумеется, этот десктопный клиент - аутлук. Реагирующий на нажатие кнопки немедленно, а не когда там пчьолы прилетят. И не жрущий на отрисовку вшивой кнопки гиг оперативы и еще gpu обязательно - ведь нельзя же было ее просто нарисовать статическим гифом, каменный немодный век!
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|2.9, Аноним (9), 09:23, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Расскажите, для чего вы это делаете, если веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив?
Мы делаем это для того, чтобы обходить блокировки удобного, красивого, и гораздо менее прожорливого веб-клиента.
Ах, да, ещё мы это делаем, чтобы обходить логин по смс в тот самый удобный интерфейс.
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|1.6, Аноним (9), 09:21, 29/06/2022 [ответить]
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JMAP там как?
Ну, и с памятью бы что-нибудь сделать. 500 мегабайт просто так -- это плохо.
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|2.8, пох. (?), 09:23, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваш фичреквест принят, в 102.2 будет пять гигабайт просто так. А то действительно, плохо, немодно как-то.
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|1.7, пох. (?), 09:22, 29/06/2022 [ответить]
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И да - "цвитные почтовые папки"! И цвета веселенькие. Кто там в теме про торентнедоразумение спрашивал - вот у ЭТИХ ребят поставщик марок норм!
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|1.10, ыы (?), 09:26, 29/06/2022 [ответить]
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А вот шрифт и вообще картинки - они все имеют повышенную толщину линий - это такой дефект глаз у разработчика? Ну в смысле он так рисует потому что плохо видит тонкие линии или просто компенсирует толщину чего-то?
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