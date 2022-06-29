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Выпуск почтового клиента Thunderbird 102

29.06.2022 08:52

Спустя год после публикации прошлого значительного выпуска опубликован релиз почтового клиента Thunderbird 102, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Thunderbird 102 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 102. Выпуск доступен только для прямой загрузки, автоматическое обновление с прошлых выпусков до версии 102.0 не предоставляется и будет сформировано только в версии 102.2.

Основные изменения:

  • Встроен клиент для системы децентрализованных коммуникаций Matrix. Реализация поддерживает такие расширенные возможности, как сквозное шифрование, отправка приглашений, отложенная загрузка участников и редактирование отправленных сообщений.
  • Добавлен новый мастер импорта и экспорта профилей пользователя, поддерживающий перенос сообщений, настроек, фильтров, адресной книги и учётных записей из различных конфигураций, в том числе обеспечивающий миграцию с Outlook и SeaMonkey. Новый мастер реализован в виде отдельной вкладки. Во вкладку импортирования данных добавлена возможность экспорта текущего профиля.
  • Предложена новая реализация адресной книги с поддержкой vCard. Предоставлена возможность импорта адресной книги в формате SQLite, а также импорта в формате CSV с разделителем ";".
  • Добавлена боковая панель Spaces с кнопками для быстрого переключения между режимами работы программы (email, адресная книга, календарь, чат, дополнения).
  • Предоставлена возможность вставки эскизов для предпросмотра содержимого ссылок в письмах. При добавлении ссылки в процессе написания письма теперь вводится предложение добавить для ссылки эскиз связанного с ней содержимого, который увидит получатель.
  • Вместо мастера добавления новой учётной записи при первом запуске обеспечен вывод сводного экрана с перечнем возможных начальных действий, таких как настройка существующей учётной записи, импорт профиля, создание нового email, настройка календаря, чата и ленты новостей.
  • Обновлены пиктограммы и предложены цветные почтовые папки. Проведена общая модернизация интерфейса.
  • Изменено оформление заголовков писем. Выводимое в заголовке содержимое может быть настроено пользователем, например, можно добавить или скрыть показ аватаров и полного email-адреса, увеличить размер поля с темой письма и добавить текстовые метки рядом с кнопками. Также предоставлена возможность пометки звёздочкой важных сообщений непосредственно из области с заголовком письма.
  • В контекстное меню интерфейса для редактирования писем добавлен пункт для выделения сразу всех сообщений.
  • В новых профилях по умолчанию включён древовидных режим просмотра сообщений.
  • Предоставлена возможность подключения к учётной записи чатов Google Talk при помощи протокола OAuth2.
  • Добавлена настройка print.prefer_system_dialog, позволяющая использовать штатный системный диалог вывода на печать, без предпросмотра.
  • Добавлена настройка mail.compose.warn_public_recipients.aggressive для более агрессивного уведомления об указании в письме большого числа получателей.
  • Добавлена поддержка выбора одновременно нескольких языков для проверки правописания.
  • Расширена поддержка OpenPGP. В окне составления сообщения реализован индикатор истечения времени действия OpenPGP-ключей получателя. Обеспечено автосохранение и кэширование открытых ключей OpenPGP из вложений и заголовков. Переработан и включён по умолчанию интерфейс управления ключами. В состав включены утилиты командной строки для отладки работы OpenPGP. В меню добавлен пункт для выполнения расшифровки OpenPGP-сообщений в отдельную папку.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
  3. OpenNews: Бета-выпуск почтового клиента Thunderbird 102
  4. OpenNews: Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год. Подготовка выпуска Thunderbird 102
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 91
  6. OpenNews: Релиз Firefox 102
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57422-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werwolf (ok), 09:13, 29/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Предоставлена возможность подключения к учётной записи чатов Google Talk при помощи протокола OAuth2.

    так гугль же вроде его решил похоронить не? или ещё не успели?

     
  • 1.2, QwertyReg (ok), 09:14, 29/06/2022 [ответить]  
    		• –4 +/
    Люди, которые в 2k22 на десктопе всё ещё пользуются десктоп-почтовиками дома, вы существуете? Расскажите, для чего вы это делаете, если веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив?
     
     
  • 2.3, MonkAlex (ok), 09:17, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 6+ почтовых ящиков. Все в одном месте - очень удобно. Плюс сквозной поиск, плюс доступ в оффлайне.
     
  • 2.4, пох. (?), 09:19, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив?

    потому что мне не нужно "красивие", нужно чтоб работало. А насчет менее прожорлив - это тебе померещилось, болезный. Можешь не повторять что у тебя и чле...монитор 60", и памяти 128терабайт.

    Правда, разумеется, этот десктопный клиент - аутлук. Реагирующий на нажатие кнопки немедленно, а не когда там пчьолы прилетят. И не жрущий на отрисовку вшивой

     
  • 2.5, пох. (?), 09:20, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив?

    потому что мне не нужно "красивие", нужно чтоб работало. А насчет менее прожорлив - это тебе померещилось, болезный. Можешь не повторять что у тебя и чле...монитор 60", и памяти 128терабайт.

    Правда, разумеется, этот десктопный клиент - аутлук. Реагирующий на нажатие кнопки немедленно, а не когда там пчьолы прилетят. И не жрущий на отрисовку вшивой кнопки гиг оперативы и еще gpu обязательно - ведь нельзя же было ее просто нарисовать статическим гифом, каменный немодный век!

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:23, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Расскажите, для чего вы это делаете, если веб-клиент удобнее, красивее и гораздо менее прожорлив?

    Мы делаем это для того, чтобы обходить блокировки удобного, красивого, и гораздо менее прожорливого веб-клиента.

    Ах, да, ещё мы это делаем, чтобы обходить логин по смс в тот самый удобный интерфейс.

     

  • 1.6, Аноним (9), 09:21, 29/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    JMAP там как?

    Ну, и с памятью бы что-нибудь сделать. 500 мегабайт просто так -- это плохо.

     
     
  • 2.8, пох. (?), 09:23, 29/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш фичреквест принят, в 102.2 будет пять гигабайт просто так. А то действительно, плохо, немодно как-то.

     

  • 1.7, пох. (?), 09:22, 29/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    И да - "цвитные почтовые папки"! И цвета веселенькие. Кто там в теме про торентнедоразумение спрашивал - вот у ЭТИХ ребят поставщик марок норм!

     
  • 1.10, ыы (?), 09:26, 29/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    А вот шрифт и вообще картинки - они все имеют повышенную толщину линий - это  такой дефект глаз у разработчика? Ну в смысле он так рисует потому что плохо видит тонкие линии или просто компенсирует толщину чего-то?
     
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