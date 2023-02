Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird

2.8 , Anon62513512124 ( ? ), 12:28, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чтобы выпить с ними чаю с плюшками и в лоб поцеловать?

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – и прочих, кому работать, а не гадать, куда там что перетащили смузифилы и в каком месте оно теперь заглючит

3.20 , my_name_is_Mud ( ok ), 12:57, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Гадать о чём? Это почтовый клиент. Твоя задача в нём два раза нажать на письмо чтобы его прочитать. Или нажать на пару кнопок чтобы написать и отправить своё.

Кем же вас берут работать, и о какой такой мифической работе ты и тебе подобные постоянно говорите, что для выполнения таких элементарных функций вам всегда кто-то мешает? То смузи, то раст, то гном, то сжв, то корпорации, то целые страны.

Две кнопки, Карл! Пара кликов мышью! Чтож ты за специалист такой, что тебе в этом могут помешать?

4.34 , penetrator ( ? ), 13:15, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ты когда-нибудь пользовался сортировкой писем по правилам? нет? тогда заткнись

5.39 , my_name_is_Mud ( ok ), 13:18, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользовался и пользуюсь. Только какое отношение фильтрация писем имеет к изменению внешнего вида, в котором особо одарённые "спецы с опеннета" не могут найти две кнопки? Этот функционал всегда был спрятан в настройках.

6.42 , penetrator ( ? ), 13:20, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Пользовался и пользуюсь. Только какое отношение фильтрация писем имеет к изменению внешнего

> вида, в котором особо одарённые "спецы с опеннета" не могут найти

> две кнопки? Этот функционал всегда был спрятан в настройках. "Твоя задача в нём два раза нажать на письмо чтобы его прочитать." и это неправда для работы нужно очень часто сильно больше, чем для среднестатистической домохозяйки 7.49 , nyanon ( ? ), 13:34, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты каждый день сидишь и настраиваешь правила?

Думаю "не домохозяйка" один раз *нормально* настраивает правила и потом они просто работают. Ну может раз в месяц нужно будет что-то добавить/подправить. А получение-чтение-отправление это ежедневные операции.

7.55 , my_name_is_Mud ( ok ), 13:43, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что это за работа? Настраиватель правил входящей почты?

Для работы нужно один раз их настроить а дальше получать, читать, писать, отправлять письма. Я тебя сейчас удивлю, но почтовый клиент именно для работы с почтой и задуман.

И опять же, какое отношение настройки, спрятанные в дебрях меню, имеют к тому что луддиты-эксперты снова заблудились в трёх кнопках?

2.26 , subject ( ? ), 13:06, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если есть способ вернуться в настройках, то можно не ныть что раньше было лучше а просто поставить галочку там. По идее. Так что смысл ныть?

(Вообще почти не пользовался не веб почтовыми клиентами, вероятно печально)

3.44 , nyanon ( ? ), 13:27, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле не ныть?

А зачем тогда люди ходят на пенек и комменты пишут))? А если по делу - то довольно неплохо получилось. Думаю после отзывов и полировки будет хороший UI (что для опенсорсных проектов к сожалению редкость).

3.46 , ПомидорИзДолины ( ? ), 13:32, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Всегда выбираю софт, где дефолт максимально близок к моеиму видению идеала. Опыт подсказывает: чем больше приходится копаться в настройках, тем выше вероятность это потерять. Настройки в какой-то момент или "сломаются", или будут объявлены "устаревшими" (deprecated).

2.82 , Аноним ( 82 ), 14:06, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У нас в релизе выход будет. А картинки из фотошопа сами по себе ни о чём не говорят.