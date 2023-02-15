Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird

|
|
|
|2.62, Аноним (62), 13:51, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они не создают новый интерфейс, а всего лишь дают возможность изменить его так, как паказано на картинках.
У текущих пользователей интерфейс не изменится вообще
|
|
|
|3.126, stalker37 (ok), 17:00, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Они не создают новый интерфейс, а всего лишь дают возможность изменить его
> так, как паказано на картинках.
> У текущих пользователей интерфейс не изменится вообще
Тогда ок.
|
|3.143, Аноним (143), 19:14, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Это типичный EEE:
1) сначала даётся выбор ("разве выбор это плохо?")
2) новый выбор делается по умолчанию ("кому не нравится могут использовать старый!")
3) старая версия объявляется устаревшей, обычно под предлогом что её использует небольшое количество пользователей, опуская тот момент что пользователи которые меняют настройки обычно и телеметрию выключают, таким образом 99% пользователей дефолта предпочитают дефолт ("ради удобства пользователнй убираем малоиспользуемые функции в глубь настроек")
4) старая опция объявляется устаревшей и выпиливается ("чтобы снизить сложность разработки убираем неиспользуемые функции ")
Мозилла так уже 20+ лет делает. У майкрософта это вообще главная стратегия.
|
|
|
|4.157, Аноним (157), 20:41, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поэтому категорически нельзя делать интерфейс "прибитый гвоздями" - нужно, чтобы и новый, и старый тырфейсы были плагинами (как в winamp). Какой сегодня захотел - такой и выбрал!
|
|2.156, Аноним (157), 20:38, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Надо, Федя, надо!" (ц) Нельзя, чтобы все пользовались привычным, удобным тырфейсом - надо набежать с молодыми дрыщами-мечтателями и испоганить то, что работало годами. Зато "молодёжно"!
|
|
|
|2.36, Anonimus (??), 13:17, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Как обычно : больше всего стонов от тех , кто никогда не пользовался и пользоваться не собирается .
|
|
|
|3.61, Аноним (-), 13:49, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
например, от тебя?
больше всего стонов от тех, кто постоянно пользуется.
например, вообще не помню, чтобы в thunderbird когда-нибудь поиск работал, всегда выдаёт только несколько писем
|
|
|
|4.66, nyanon (?), 13:53, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Странно, у меня такая же нога и не боли (с)
В тандере 4 ящика и все ищется нормально, возможно ты что-то не так делаешь.
|
|
|
|5.107, тоже Аноним (ok), 15:09, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во-первых, в ТВ два поиска ;) "Быстрый фильтр" же еще. И да, оно таки работает на 4 (чистое совпадение) ящиках.
Кстати, боковая панель с этими 4 ящиками (опять-таки чистое совпадение) у меня занимает столько же места, сколько один вебдвагномный скрин в новости.
Когда в прошлый раз в ТВ занялись интерфейсом, мне пришлось ставить дополнение Phoenity Icons, чтобы боковая панель перестала быть совершенно слепой и можно было не приглядываться, чтобы отличить Спам от Черновиков. Сейчас, правда, попробовал его отключить - ага, за прошедшее время это убожество еще раз переделали, как на картинке в новости про "классику", просто я под дополнением не заметил...
|
|2.158, Аноним (157), 20:43, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот именно - выглядит. iОгрызок тоже выглядел нормально, но этим ОБМЫЛКОМ абсолютно некомфортно пользоваться.
То, что на картинке, годно лишь как концепт "разреженного текста". На практике 2/3 этих папок тупо НЕ НУЖНЫ.
|
|1.3, КО (?), 12:25, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
У меня до сих пор иконку возле часов не показывает.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 12:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
и прочих, кому работать, а не гадать, куда там что перетащили смузифилы и в каком месте оно теперь заглючит
|
|
|
|3.20, my_name_is_Mud (ok), 12:57, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Гадать о чём? Это почтовый клиент. Твоя задача в нём два раза нажать на письмо чтобы его прочитать. Или нажать на пару кнопок чтобы написать и отправить своё.
Кем же вас берут работать, и о какой такой мифической работе ты и тебе подобные постоянно говорите, что для выполнения таких элементарных функций вам всегда кто-то мешает? То смузи, то раст, то гном, то сжв, то корпорации, то целые страны.
Две кнопки, Карл! Пара кликов мышью! Чтож ты за специалист такой, что тебе в этом могут помешать?
|
|
|
|4.34, penetrator (?), 13:15, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
ты когда-нибудь пользовался сортировкой писем по правилам?
нет? тогда заткнись
|
|
|
|5.39, my_name_is_Mud (ok), 13:18, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользовался и пользуюсь. Только какое отношение фильтрация писем имеет к изменению внешнего вида, в котором особо одарённые "спецы с опеннета" не могут найти две кнопки? Этот функционал всегда был спрятан в настройках.
|
|
|
|6.42, penetrator (?), 13:20, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Пользовался и пользуюсь. Только какое отношение фильтрация писем имеет к изменению внешнего
> вида, в котором особо одарённые "спецы с опеннета" не могут найти
> две кнопки? Этот функционал всегда был спрятан в настройках.
"Твоя задача в нём два раза нажать на письмо чтобы его прочитать." и это неправда
для работы нужно очень часто сильно больше, чем для среднестатистической домохозяйки
|
|
|
|7.49, nyanon (?), 13:34, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты каждый день сидишь и настраиваешь правила?
Думаю "не домохозяйка" один раз *нормально* настраивает правила и потом они просто работают. Ну может раз в месяц нужно будет что-то добавить/подправить.
А получение-чтение-отправление это ежедневные операции.
|
|7.55, my_name_is_Mud (ok), 13:43, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И что это за работа? Настраиватель правил входящей почты?
Для работы нужно один раз их настроить а дальше получать, читать, писать, отправлять письма. Я тебя сейчас удивлю, но почтовый клиент именно для работы с почтой и задуман.
И опять же, какое отношение настройки, спрятанные в дебрях меню, имеют к тому что луддиты-эксперты снова заблудились в трёх кнопках?
|
|2.26, subject (?), 13:06, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если есть способ вернуться в настройках, то можно не ныть что раньше было лучше а просто поставить галочку там. По идее. Так что смысл ныть?
(Вообще почти не пользовался не веб почтовыми клиентами, вероятно печально)
|
|
|
|3.44, nyanon (?), 13:27, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле не ныть?
А зачем тогда люди ходят на пенек и комменты пишут))?
А если по делу - то довольно неплохо получилось. Думаю после отзывов и полировки будет хороший UI (что для опенсорсных проектов к сожалению редкость).
|
|3.46, ПомидорИзДолины (?), 13:32, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Всегда выбираю софт, где дефолт максимально близок к моеиму видению идеала. Опыт подсказывает: чем больше приходится копаться в настройках, тем выше вероятность это потерять. Настройки в какой-то момент или "сломаются", или будут объявлены "устаревшими" (deprecated).
|
|2.82, Аноним (82), 14:06, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У нас в релизе выход будет. А картинки из фотошопа сами по себе ни о чём не говорят.
|
|1.5, Аноним (5), 12:26, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
Зачем отдельный почтовый клиент, если почту можно в браузере открыть?
|
|
|
|2.9, Анонимусс (?), 12:29, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Напр. у тебя 3 gmail ящика + мусорка.
Держать 3 вкладки gmail?
Держать одну и переключаться каждый раз на другой акк?
А как сделать поиск, если не не помнишь куда письмо приходило?
И т.д.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 12:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
у гмайла есть поддержка мультиакков. У подавляющего большинства всего два акка: личный и корпоративный. И нет, они никому не нужны одновременно: в рабочее время мониторим корпоративный, а в личное - личный. Это полезно и с точки зрения концентрации внимания: не отвлекаемся на личные вопросы в рабочее время и наоборот. "сделать поиск, если не не помнишь куда письмо приходило" -- это свидетельство того, что у тебя дичайший бардак.
|
|
|
|4.48, ПомидорИзДолины (?), 13:33, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> У подавляющего большинства всего два акка: личный и корпоративный
Данными подтвердить сможете или взяли это утверждение из головы?
|
|4.53, nyanon (?), 13:41, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
о, это довольно просто
ищешь что-то типа "how many email addresses have average user" - получаешь разные опросы и статистики.
дальше смотришь на те которые вызывают доверие
согласно одной из них - большинство людей ~40% имеют 2 адреса
|
|4.81, Аноним (76), 14:05, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Откуда такая уверенность, что Земля только с одной стороны плосская?
|
|3.125, anonymous (??), 16:52, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем тебе 3 ящика?
В Gmail можно настроить перенаправление почты на текущий ящик. Пример: у меня есть легаси почта, которой я не пользуюсь лет 10 уже как. Но тут иногда приходят интересные письма. Если бы мне действительно это было нужно, то я бы так и настроил перенаправление на текущую почту.
Ещё пример. У меня на гмыле почта у членов семьи. Туда приходит всякий скам, но иногда очень нужный. Например, уведомления о записи в поликлинику. Так же можно настроить пересылку. Я просто ткрываю ящик члена семьи и читаю, но в терии могу и не делать этого, включив пересылку.
А так 2 почты это разумно, особенно если одна из них рабочая, вторая личная. И от двух вкладок Gmail не умирает даже мой Tor Browser на Thinkpad X200 с 3,5 ГБ памяти.
|
|3.153, Аноним (153), 20:24, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У файрфокса для этого есть контейнеры, позволяет пользоваться одинаковыми сайтами под разными аккаунтам.
|
|2.22, товарищ майор (?), 13:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну например для удобной работы с уведомлениями и календарём.
Или, например, для использования шифрованной почтой.
Или, если ты не доверяешь хранение своих писем сторонним сервисам...
|
|
|
|3.47, Аноним (47), 13:33, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Или, если ты не доверяешь хранение своих писем сторонним сервисам...
Доверю хранение своих писем вам, товарищ майор.
|
|2.23, 111 (??), 13:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
например, что бы удобно подсвечивать цветами нужные для разных целей письма, когда писем больше 10 в день, то это становится проблемой
|
|
|
|
|
|4.88, 111 (??), 14:23, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Как ты себе представляешь несколько рабочих ящиков?
|
|
|
|5.95, Аноним (38), 14:33, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Прям вообще отлично, очень удобно. Можно ещё сделать почты куда шлются только алерты от сервисов и так далее.
|
|5.101, _hide_ (ok), 14:41, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Отчёты, рассылки, коммерческая информация и просто контактный адрес: уже 4.
|
|2.37, penetrator (?), 13:17, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
например если ты хранишь почту оффлайн, не говоря уже о том что веб - это всегда веб, а десктоп клиент - это другая история в плане удобства
|
|2.90, Аноним (90), 14:27, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем офисный пакет, когда есть облачный офис?
Зачем скачивать игры, когда можно играть онлайн?
Все эти разговоры про «сетевой компьютер» уже третий десяток лет идут, а воз и ныне там. Разве что медиа-контент стали потреблять из сети, но там интерактивность нулевая, лишь бы канала хватало. И то, заметим, не все, далеко не все.
|
|1.6, Анонн (?), 12:27, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Разница гомеопатическая. Нужно смотреть side-by-side чтобы ее найти.
Так что пусть развлекаются.
|
|
|
|2.35, Аноним (38), 13:16, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Вынимай кнопки полощи в ванной. Разбирай клаву вынимай Мембранку с пупырками тоже в ванну на помывку можно фейри добавить. Гибкую основу с дорожками лучше вообще не трогай. Все собирай и пользуйся дальше.
|
|
|
|3.84, Аноним (76), 14:14, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничего ей не будет, аккуратненько зубной щёткой с мылом (аосом..) всё.
|
|
|
|
|
|5.102, _hide_ (ok), 14:48, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главное не портвейном, от него полоски растворяются. В студенческие годы потом карандашом чертил контактные полоски снова после празднования.
Что тут можно посоветовать: не пить портвейн перед просмотром )))
|
|
|
|6.120, Аноним (38), 16:26, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Надо было юзать контактный клей, который юзают для ремонта (рисования) обогревателя заднего стекла на Жигулях ГИПК-215
|
|1.13, Хухрымухры (ok), 12:30, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Симоптично, но что-то мне чуйка подсказывает что это будет стоить +300Мб ОЗУ, +CPU. Возможно ещё и на GPU нагрузка возрастёт.
|
|
|
|2.30, anonimusII (?), 13:11, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
о боже! целых 300 метров! память такая дорогая что только рокфеллеры себе смогут это позволить
сейчас начнется перепись владельцев P4 с 2Гб ОЗУ, которые будут ныть...
ну вас никто не заставляет обновляться
|
|
|
|3.64, subject (?), 13:52, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А почему один вид картиночек по сравнению с другим должен занимать много памяти?
|
|
|
|4.69, Аноньимъ (ok), 13:56, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хороший вопрос.
Задать бы его всем без исключения разрабам современного ПО.
Как у них это получается, ума не приложу.
|
|3.71, Аноним (71), 13:56, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скажи, а тебе ОК будет если у тебя ls на пустой директории, к примеру, будет 300Мб отжирать? Ну или прикинь, висит getty процесс и жрёт 300Мб. Ну а что, память то дешевая и даже не Рокфеллер может купить.
|
|
|
|4.85, nyanon (?), 14:15, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
т.е экран пуст и там ничего нет?
или там есть код/картинки что-то отрисовывается/анимируется и тд?
хочешь экономить память - есть консольные почтовые клиенты
|
|
|
|5.114, Аноним (71), 15:41, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
У меня на Pentium 166Mz с 16Мб работала целая операционка, офис и игори. А тут ты предлагаешь мириться с с тем, что какой-то почтовый клиент жрёт больше, чем всё то вместе взятое?
|
|3.112, аноном (?), 15:27, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> о боже! целых 300 метров! память такая дорогая что только рокфеллеры себе
> смогут это позволить
> сейчас начнется перепись владельцев P4 с 2Гб ОЗУ, которые будут ныть...
> ну вас никто не заставляет обновляться
Эт конечно повод для говнокодеров засрать все и забыть про оптимизацию.
|
|1.16, Аноним (16), 12:46, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
«Когда пограмистам заняться нечем, они яй... гхм! дизайны рисуют!»
И судя по гигантским отступам и тяге к огромным кнопкам, опять под планшеты.
|
|
|
|2.28, 111 (??), 13:06, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а я рад большой цветной кнопке new message, а то каждый раз ее ищу
|
|
|
|3.72, ryoken (ok), 13:58, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а я рад большой цветной кнопке new message, а то каждый раз
> ее ищу
Записывайте: CTRL-N.
|
|
|
|4.73, ryoken (ok), 13:58, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> а я рад большой цветной кнопке new message, а то каждый раз
>> ее ищу
> Записывайте: CTRL-N. (CMD-N)
|
|
|
|5.123, _hide_ (ok), 16:31, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это неудобно, поскольку нужно делать двумя руками
Чтобы не пользоваться руками нужно голосовой помощник. Не подскажите, как Вы без рук кнопки в интерфейсе нажимаете?
|
|
|
|2.89, мимо (?), 14:24, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>оперного m2
Вы делать меня ностальги. Сука, это лучшее что было из всех почтовых клиентов.
|
|1.21, Аноним (21), 12:59, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это бл@дств# в чистом виде. Предлагаю переработать унитаз, очень перспективная тема. Например для дефекации стоя, прогресс не стоит на месте. Хотите интерфейс ведроида, делайте к ведроиду, десктоп зачем поганить, то, что годами работало и стало давно привычным. Нет, мы придумали новую упаковку, из неё вам удобнее пить и плевать в неё. Бл@дств#.
|
|
|
|2.40, anonimus_II (?), 13:19, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
О, начинается нытье
во-первых тебе оставили возможность это отключить
во-вторых это прототип и думаю сейчас они собирают отзывы
и в-третих это опенсорс и тебе никто ничего не должен, можешь идти... форкать и делать как тебе нравится
ps если уже говорить про унитазы, то почитай чем ободковый унитаз отличается от безободкового.
и ведь наверняка кто-то ныл "зачем нужно было переработать унитаз?!"
просто кому-то достаточно дырки в полу и газетки, а кто-то хочет лучшего
|
|2.50, Аноним (50), 13:34, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ты удивишься может быть но для фемок сделали прибор чтобы ссались стоя.
А вообще темы для офиса меняются и никто не в жопе.
Почтовый клиент должен быть тонким, а то скоро телега всех сожрет
Вскюе равно в цифровом концланюгере двухфакторная идентификация это то что нужно.
Интересно когда до дебилов дойдет что номер может пересылать SMS куда надо, но моряуюкам это может все испортить.
Интернет через спутник есть, а хрен вам а не госуслуги.
|
|2.144, Аноним (90), 19:16, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вы из тех, кто считает, что идеальный унитаз 2000 лет назад уже был, да и велосипед сразу хорошо получился?
|
|1.24, Аноним (24), 13:02, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Хотя бы цвета оставили))
Тем временем у них просят сворачивание в systray уже лет 20, а они пилят фигню.
|
|1.33, kawaii_girl (ok), 13:14, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Прямо очень неплохо выглядит. Радует что они наконец-то начали работать над дизайном, потому что раньше был какой-то ужас, которым было сложно пользоваться.
|
|
|
|
|
|3.58, nyanon (?), 13:46, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, тебе наверное норм, кому-то нет
Разработчики решили что им не норм - это их полное право
Но никто не запрещает - ты можешь присоединитья и законтрибутить чего-то более полезного чем редизайн
|
|1.56, Аноним (71), 13:44, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> который более понятен новичкам
Дальше новость можно не читать. Я вообще не понимаю что с людьми случилось, что они теперь не могут разобраться в интерфейсе? Не-новички же тоже когда-то были новичками? Почему такая деградация началась у людей, что блин они в интерфейсе не могут разобраться теперь?
|
|
|
|2.60, Аноним (45), 13:49, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто раньше людей, придумывающих такие интерфейсы, сбрасывали со скалы… Ну и ещё безграмотные пользователи не были ЦА у софта, а теперь каждый пользователь с лишними хромосомами это тоже деньги.
|
|2.75, ryoken (ok), 14:01, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Почему такая деградация началась у людей
"Были ведь люди как люди и вдруг все резко стали бараны. Парадокс..!"
Тель-А-Визор, соцсети и пр. пропагандируют массовый тупняк и прочее скотство.
|
|
|
|3.87, nyanon (?), 14:18, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
да-да, вот раньше были люди! каждый второй гений, не то что сейчас!
те самые которые воду от ТВ заряжали и деньги в МММ относили?
сразу видно что ума палатка
|
|
|
|4.106, Аноним (71), 15:07, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
те, кто воду от ТВ заряжали и деньги в МММ относили, даже в интерфейсе гнома с одной единственной кнопкой не разберутся. Речь не про них.
|
|2.150, albb (ok), 19:59, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот теперь уже я, не новичок, не понимаю, чем так принципиально отличается старый интерфейс от нового, что новички не могут "въехать"? Или под новичками надо понимать олигофренов?
|
|2.161, Аноним (157), 20:48, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Деградация через пальцетыки. iЖлобс все функции сводил к одной кнопке "сделать хорошо!". Для мобил и планшетов - да, хорошо. Для десктопов - категорически нет. Но кто их будет слушать - десктопных старикашек! Всё для молодых имбецилов.
|
|1.57, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:45, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Почему кнопка new message большая и посередине? Я Сообщения редко пишу, но часто читаю и наоборот нажимаю чаще на get messages. А теперь легко ошибиться и попасть в новое сообщение. Это как делать ок и отмена, где ок в 10 раз больше. Лавров.jpeg
|
|
|
|2.59, nyanon (?), 13:49, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А я сообщения пишу чаще чем читаю - мне так лучше)
но не критично тк сочетания клавишь спасут и тебя, и меня
|
|
|
|3.146, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:32, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А я сообщения пишу чаще чем читаю - мне так лучше)
> но не критично тк сочетания клавишь спасут и тебя, и меня
Тогда мы приходим к тому, что кнопок этих не должно быть в боковой панели или они должны быть в тулбар, который можно скрыть ради экономии вертикального пространства.
|
|2.133, Аноним (157), 17:47, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смузихлёби и дизайн. А что вы от них ждали?? :) Малолетние дебилы просто не вкуривают, что бывают интерфейсы больше, чем с тремя кнопками.
|
|
|
|3.147, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:33, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Смузихлёби и дизайн. А что вы от них ждали?? :) Малолетние дебилы
> просто не вкуривают, что бывают интерфейсы больше, чем с тремя кнопками.
В интерфейсе гнома уже насмотрелся на это...
|
|1.65, Аноним (65), 13:53, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> будет понятен для новичков
Ох, по опасно в современной интерпретации.
> Старые пользователи смогут отключить данный режим и вернуться к привычному виду.
Ну если так, то и ладно.
|
|1.74, unonim (?), 14:01, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Главное, как минимум чтобы сохранили по возможности все хорошее, полезное.
|
|
|
|2.162, Аноним (157), 20:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На что мозгов хватило - тем и занимаются :) Удивительно, но даже в команде Visual Studio творится ровно тот же обезьянник - пилят ВСЁ, кроме нужных фич.
|
|1.98, Аноним (98), 14:36, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
И нет ни одного скриншота, как это будет выглядеть вместе со всем остальным. Какой вообще смысл рисовать один из элементов интерфейса приложения в отрыве от самого приложения? Это какой-то windows получится, когда тулбар перерисовали по-модному, а остальное из windows 95 торчит
|
|1.99, Шарпей (ok), 14:38, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
На свою голову перешёл с 91 на 102. Теперь при запуске показывается пустое окно, и нужно нажать "File->New->Feed account..." и создать мусорный аккаунт, чтобы ящики появились в окне, и начала собираться почта.
|
|1.104, Nick (??), 15:00, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Что-то не видно, глобальный редизайн, как пишут, полностью новый дизайн
|
|1.117, Аноним (117), 16:10, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну, в общем, изгадят хорошую программу, и хрен поймёшь, куда с неё деваться.
|
|1.119, анон (?), 16:24, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У qbittorrent'a недавно такой же пастельный закос случился, мне кажется, что там орудует одна и та же тусовочка.
|
|1.124, Аноним (124), 16:47, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Опять эти нефигические отступы!!! Как они достали тащить мобильный интерфейс в ПКшные продукты!!!!!
|
|
|
|2.135, Аноним (157), 17:50, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У дебилов атрофируется навык общения с ПК - всё больше пальцетыки и "┌ы┌ы". Им вообще нужна ОДНА программа "Показать мим" и кнопка "Следующий".
|
|1.129, YM2608 (?), 17:11, 15/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
самый лучший GUI был на Windows 98SE, а вот с ХР стал ухудшаться, то что сейчас дизайнят это просто кал
|
|
|
|2.136, Аноним (157), 17:53, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну не, 95/98 были такие... угловатенькие (хотя и намного легче в отрисовке). XP вдохнул "кругленькое" - стало посимпатичнее.
|
|
|
|2.155, Аноним (157), 20:32, 15/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это же и есть принцип for fun! Делаем только то, что нравится. :) Или линуnсятники никогда не видели обратной стороны монеты?
|