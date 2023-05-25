Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип

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|1.1, Аноним (1), 08:36, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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На правом экране нижнего скриншота нагляно продемонстрировано, что кнопки Firefox и Thunderbird теперь будут путать, особенно, если они не рядом размещены.
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|2.42, Bob (??), 09:36, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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какой идиот их спутает? кто вилку от ложки не отличит?
жбан и хвост отразили зеркально + подпись.
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|2.43, Бывалый смузихлёб (?), 09:37, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Недостижимая оригинальность художников логотипа видна издалека! Несколько миллионов баксов пожертвований потрачены не зря
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|4.96, Аноним (96), 13:27, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кушать хочется
Только зачем такое отражать на логотипе? Такое впечатление, что нечто с трудом напоминающее птицу (змея с клювом) пытается сожрать письмо.
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|2.50, Аноним (50), 09:57, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На правом экране нижнего скриншота нагляно продемонстрировано, что кнопки Firefox и Thunderbird теперь будут путать
Не беда: на этом же скриншоте есть кнопки Gmail и Chrome :)
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|3.59, Аноним (59), 10:55, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у вас есть убедительные пруфы насчёт их формы? Может они там вообще струнами
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|2.25, 1 (??), 09:06, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Это не конверт круглый - это птица с огромным ртом (клювом ?) его жрёт.
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|2.44, Bob (??), 09:38, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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расплющенная грузовиком ворона.
thunderbird по функционалу скоро будет напоминать оную...
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|2.11, Аноним (8), 08:43, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нормально. Раньше - символ мира. Сейчас - символ токсичности Интернета.
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|2.13, Аноним (5), 08:44, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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'''
— Сокол ты, Орлов, сокол!
— Разрешите доложить: я не Орлов, я Соколов!
— Ну да!
— Так точно!
— Ну, тогда орёл ты, Соколов, орёл!
'''
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|3.83, RANDOMIZE USR 15616 (?), 12:05, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- Как фамилия?
- Орлов!
- Молодец, орлом будешь! Твоя как фамилия?
- Соколов!
- Молодец, соколом будешь! А твоя как фамилия?
- Козлов!
- Ну, ничего.. ничего..
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|2.12, Аноним (8), 08:44, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Пора ликвидировать почтовый клиент, как класс программ. Давно уже.
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|3.16, ryoken (ok), 08:50, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это такие как вы поди во всяких яндексах с мылСру придумали такую мерзость, как "пароль приложения".
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|4.31, YetAnotherOnanym (ok), 09:12, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то, идея здравая, учитывая, что те самые "95%" юзеров сохраняют пароль в самой аппликухе. Плохо то, что этот "пароль приложения" формируется на их стороне как строка случайных символов, запомнить его обычному человеку затруднительно, а задать свой пароль у них не предусмотрено.
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|5.60, Аноним (59), 11:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да если бы только случайных. Яндекс их штампует из латинских букв в одном регистре, без цифр и спецсимволов. Почему это ппц как безопасно - до сих пор понять не могу.
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|6.68, ryoken (ok), 11:40, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да если бы только случайных. Яндекс их штампует из латинских букв в
> одном регистре, без цифр и спецсимволов. Почему это ппц как безопасно
> - до сих пор понять не могу.
Облегчают труд тов. майору же.
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|6.69, Аноним (69), 11:42, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему нельзя задать свою строку — это как раз понятно, чтобы юзер не пихал свой обычный пароль и девичью фамилию в "пароль приложения". Почему генерить такое убожество — тоже понятно, если предположить, что цель не усилить безопасность, а как раз наоборот. Новым покупателям яндекса надо же как-то вашу почту читать.
PS keepass для их сгенерированных паролей показывает 60 бит энтропии и помечает красненьким, что слабое. Мои обычные пароли больше 120 и я при этом стыжусь, что они слишком короткие.
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|4.41, Бывалый смузихлёб (?), 09:36, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Есть лёгкие версии сайта почты. Тем более, что многое обычно кешируется
Будто того мало, уже давно в самом ящике можно настроить правила обработки почты( помимо возможности агрегирования писем с неск. ящиков ), чтобы система автоматически раскидывала те или иные письма по нужным папкам, навешивала отметки, всякий маловажный мусор отмечала прочитанным, а на некоторые письма - автоматически посылала отправителя известно куда и на что
И действует это на стороне почтового сервака, без необходимости при хреновой связи всё с ящика тянуть, потом - что-то обратно передавать. А остаётся лишь заглянуть в нужную папку и поглядеть что понаписали
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|5.48, Tron is Whistling (?), 09:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> И действует это на стороне почтового сервака, без необходимости при хреновой связи
> всё с ящика тянуть, потом - что-то обратно передавать.
Про выгребание только хедеров поколение жабоскрипта не в курсах, я понял.
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|6.70, ryoken (ok), 11:45, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Про выгребание только хедеров поколение жабоскрипта не в курсах, я понял.
Вот кстати да, полезная фича.
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|3.52, pic (?), 10:20, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как только почту перестанут использовать для восстановления или сброса пароля, она тут же и помрёт.
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|1.17, Turbid (ok), 08:50, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что только не делать, лишь бы не привести календарь к минимально рабочему состоянию
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|1.21, Аноним (21), 08:53, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Мне больше нравится старый логотип.
В старом и так были детали перекликавшиеся с продуктами Мазилы.
Новый будут путать с огнелисом.
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|2.35, Аноним (35), 09:17, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Новый будут путать с огнелисом
Дальтоники может и будут. Но человечество изобрело для них специальные цветовые фильтры. Остальные ничего путать не будут. Кроме тебя. Ты - будешь. Вот такой вот ты человек.
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|3.81, Аноним (81), 12:00, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Thunderbird (new) из списка https://www.clipartmax.com/middle/m2i8G6i8Z5H7N4m2_mozilla-thunderbird-logo-hi
> Остальное - кг\ам...
> --
> новое только идиот спутает, ибо отражение зеркально и есть подпись (длиннее и
> короче, даже если не читать)
Согласен, предложенный вами вариант лучший.
Раньше была мода на талантливых художников, которые умели в богатую палитру, светотени и объём.
А теперь словно набрали неосуприматистов у которых руки из дупы, которые не умеют в рисование, но пыжатся, будто это нарочито такой стиль у них.
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|2.32, Котофалк (?), 09:13, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опрокинули, ослепили, чем-то острым в живот тычут. Откуда тут доброте быть?
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|2.71, ryoken (ok), 11:46, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Новая птичка какая-то злая
Зомби (с такой-то харей), с чего б ей быть доброй?
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|1.23, Аноним (23), 09:03, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На старом логотипе птичка несёт письмо. Но новом - птичку письмом придавило. Это совпадает с моим экспириенсом.
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|1.24, Аноним (24), 09:04, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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мне одному кажется что : петух пытается сожрать письмо, а на андроиде эмблему найк?!
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|2.72, ryoken (ok), 11:46, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мне одному кажется что : петух пытается сожрать письмо, а на
> андроиде эмблему найк?!
Оригинальный вгляд на предмет :).
Спасибо, насмешили :D.
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|1.26, Аноним (26), 09:06, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь, скажите им, что их дизанеры дно, нейронка адекватнее логотипы рисует.
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|2.36, YetAnotherOnanym (ok), 09:18, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты, небось, аську и не застал уже. А её фанбои тоже емейлу уход на помойку пророчили. А она сдохла. Делай выводы.
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|3.49, Аноним (29), 09:56, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Застал и Аську и Ирку. Это не отменяет, что почтовые протоколы сделаны из овна и палок
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|4.76, User (??), 11:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, стесняюсь даже спрашивать из чего сделан xmpp с производными )
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|6.98, User (??), 13:37, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И ведь не поспоришь насчет "материала"-то! Палок правда не доложили.
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|4.86, Аноним (86), 12:09, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для plain text всё сделано отлично. Претензии могут быть к тому, в какой кадавар превратился email в современных реалиях.
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|1.30, Аноним (30), 09:11, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Была красивая птичка, а теперь стал какой-то змей, съедающий конвертик.
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|1.37, КО (?), 09:21, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что, наконец-то починили появление иконки на панели уведомления винды или как?
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|1.38, YetAnotherOnanym (ok), 09:23, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Дизайнер - это такая своеобразная профессия, которая пылесосит взбалмошных самовлюблённыхз идиотов из всех слоёв и групп общества. Подтверждения этого можно увидеть на каждом шагу.
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|2.54, Аноним (54), 10:23, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ретроградство это такая профессия, которая заставляет всех жить в каменном веке.
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|3.73, ryoken (ok), 11:48, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Рептилия. Возвращение к истокам-с.
Тогда б птеродактиля надо :).
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|1.55, Атон (?), 10:24, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошая новость в том, что теперь "взлетит" и наберет популярность любой другой почтовый клиент.
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|1.61, Аноним (61), 11:03, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что за уродство? Когда нечего делать, нужно просто ничего не делать. Я бы этого "дезигнера" близко не подпустил к своим проектам (если бы они у меня были).
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|1.64, gleb (?), 11:20, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно, примитивизация, деградация и уродовизация, это общая современная тенденция?
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|3.87, тоже Аноним (ok), 12:10, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нехарактерное для смартфонов разрешение, так что вы явно промахнулись.
Посмотрел статистику одного незумерского сайта - ваш вариант на 4 месте.
Лидирует 1024х768, чуть ли не треть пользователей. Это разрешение айпадов, например.
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|4.92, soarin (ok), 13:02, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что за луддитный iPad?
2011 года?
С 512МБ ОЗУ им всё же нереально сейчас пользоваться.
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|5.95, тоже Аноним (ok), 13:13, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это что за луддитный iPad?
> 2011 года?
> С 512МБ ОЗУ им всё же нереально сейчас пользоваться.
Таким - да, есть проблемы. Даже не столько с памятью, сколько с сертификатами и новинками JS.
Но фокус в том, что и на новых айпадах браузер выставляет такое же разрешение, только масштабирует его на ретину.
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|1.84, Об вас пекчусь (?), 12:05, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Обратите внимание:
- раньше птица оберегала ваше письмо
- теперь хищный ястреб забирает письмо
Почти как в виндовсе: "мой компьютер" и "этот компьютер"
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