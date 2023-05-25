Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип

Будто того мало, уже давно в самом ящике можно настроить правила обработки почты( помимо возможности агрегирования писем с неск. ящиков ), чтобы система автоматически раскидывала те или иные письма по нужным папкам, навешивала отметки, всякий маловажный мусор отмечала прочитанным, а на некоторые письма - автоматически посылала отправителя известно куда и на что

И действует это на стороне почтового сервака, без необходимости при хреновой связи всё с ящика тянуть, потом - что-то обратно передавать. А остаётся лишь заглянуть в нужную папку и поглядеть что понаписали

