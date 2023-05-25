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Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип

25.05.2023 08:31

Разработчики проекта Thunderbird представили новый логотип, который подготовил дизайнер Джон Хигс (Jon Hicks), ранее разработавший логотипы Firefox и Mozilla. Новый логотип выполнен в едином стиле с логотипом Firefox и подчёркивает связь c проектами Mozilla. Новый логотип планируют начать поставлять в выпуске Thunderbird 115, запланированном на 4 июля. Кроме логотипа в Thunderbird 115 будет значительно переработан интерфейс пользователя и появится новый режим оформления боковой панели, более понятный начинающим пользователям (возможность возврата старой панели будет сохранена).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Представлены новые логотипы Firefox и связанных с ним сервисов
  3. OpenNews: Проект Mozilla представил новый логотип
  4. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
  5. OpenNews: Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird
  6. OpenNews: Проект Thunderbird опубликовал финансовые показатели за 2022 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59193-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, logo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:36, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    На правом экране нижнего скриншота нагляно продемонстрировано, что кнопки Firefox и Thunderbird теперь будут путать, особенно, если они не рядом размещены.
     
     
  • 2.42, Bob (??), 09:36, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    какой идиот их спутает? кто вилку от ложки не отличит?
    жбан и хвост отразили зеркально + подпись.
     
  • 2.43, Бывалый смузихлёб (?), 09:37, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Недостижимая оригинальность художников логотипа видна издалека! Несколько миллионов баксов пожертвований потрачены не зря
     
     
  • 3.51, _hide_ (ok), 09:58, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Людям кушать хочется, а Вам лишь бы идеалы свои воплощать!
     
     
  • 4.96, Аноним (96), 13:27, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кушать хочется

    Только зачем такое отражать на логотипе? Такое впечатление, что нечто с трудом напоминающее птицу (змея с клювом) пытается сожрать письмо.

     
  • 2.50, Аноним (50), 09:57, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На правом экране нижнего скриншота нагляно продемонстрировано, что кнопки Firefox и Thunderbird теперь будут путать

    Не беда: на этом же скриншоте есть кнопки Gmail и Chrome :)

     

  • 1.2, soarin (ok), 08:37, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А конверт ✉ круглый? 🤨
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:39, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а электроны что ? квадратные ?
    =D
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 10:55, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у вас есть убедительные пруфы насчёт их формы? Может они там вообще струнами
     
  • 2.25, 1 (??), 09:06, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Это не конверт круглый - это птица с огромным ртом (клювом ?) его жрёт.
     
     
  • 3.66, rshadow (ok), 11:23, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блин, это теперь не развидеть )))
     

  • 1.6, Tron is Whistling (?), 08:40, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Птичка на логотипе сдохнула, и хвост у неё подоблез.
     
     
  • 2.44, Bob (??), 09:38, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    расплющенная грузовиком ворона.
    thunderbird по функционалу скоро будет напоминать оную...
     

  • 1.7, verh010m (ok), 08:41, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Птыц правда на больного птичьим гриппом похож
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:41, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Был голубь [почтовый] - стал орел.
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 08:43, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нормально. Раньше - символ мира. Сейчас - символ токсичности Интернета.
     
  • 2.13, Аноним (5), 08:44, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    '''
    — Сокол ты, Орлов, сокол!
    — Разрешите доложить: я не Орлов, я Соколов!
    — Ну да!
    — Так точно!
    — Ну, тогда орёл ты, Соколов, орёл!
    '''
     
     
  • 3.83, RANDOMIZE USR 15616 (?), 12:05, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Как фамилия?
    - Орлов!
    - Молодец, орлом будешь! Твоя как фамилия?
    - Соколов!
    - Молодец, соколом будешь! А твоя как фамилия?
    - Козлов!
    - Ну, ничего.. ничего..
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:43, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои новые не забудьте.
     
  • 1.10, Tron is Whistling (?), 08:43, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вообще если они интерфейс так же "доработают", как логотип - пожалуй, пора сваливать на фифальди.
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 08:44, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Пора ликвидировать почтовый клиент, как класс программ. Давно уже.
     
     
  • 3.16, ryoken (ok), 08:50, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это такие как вы поди во всяких яндексах с мылСру придумали такую мерзость, как "пароль приложения".
     
     
  • 4.31, YetAnotherOnanym (ok), 09:12, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то, идея здравая, учитывая, что те самые "95%" юзеров сохраняют пароль в самой аппликухе. Плохо то, что этот "пароль приложения" формируется на их стороне как строка случайных символов, запомнить его обычному человеку затруднительно, а задать свой пароль у них не предусмотрено.
     
     
  • 5.60, Аноним (59), 11:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да если бы только случайных. Яндекс их штампует из латинских букв в одном регистре, без цифр и спецсимволов. Почему это ппц как безопасно - до сих пор понять не могу.
     
     
  • 6.68, ryoken (ok), 11:40, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да если бы только случайных. Яндекс их штампует из латинских букв в
    > одном регистре, без цифр и спецсимволов. Почему это ппц как безопасно
    > - до сих пор понять не могу.

    Облегчают труд тов. майору же.

     
  • 6.69, Аноним (69), 11:42, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нельзя задать свою строку — это как раз понятно, чтобы юзер не пихал свой обычный пароль и девичью фамилию в "пароль приложения". Почему генерить такое убожество — тоже понятно, если предположить, что цель не усилить безопасность, а как раз наоборот. Новым покупателям яндекса надо же как-то вашу почту читать.

    PS keepass для их сгенерированных паролей показывает 60 бит энтропии и помечает красненьким, что слабое. Мои обычные пароли больше 120 и я при этом стыжусь, что они слишком короткие.

     
  • 3.18, Tron is Whistling (?), 08:50, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ды щаз. Я почту хочу и через 2G получать в разных нях, так что спасибо, но нет.
     
     
  • 4.41, Бывалый смузихлёб (?), 09:36, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Есть лёгкие версии сайта почты. Тем более, что многое обычно кешируется

    Будто того мало, уже давно в самом ящике можно настроить правила обработки почты( помимо возможности агрегирования писем с неск. ящиков ), чтобы система автоматически раскидывала те или иные письма по нужным папкам, навешивала отметки, всякий маловажный мусор отмечала прочитанным, а на некоторые письма - автоматически посылала отправителя известно куда и на что

    И действует это на стороне почтового сервака, без необходимости при хреновой связи всё с ящика тянуть, потом - что-то обратно передавать. А остаётся лишь заглянуть в нужную папку и поглядеть что понаписали

     
     
  • 5.48, Tron is Whistling (?), 09:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > И действует это на стороне почтового сервака, без необходимости при хреновой связи
    > всё с ящика тянуть, потом - что-то обратно передавать.

    Про выгребание только хедеров поколение жабоскрипта не в курсах, я понял.

     
     
  • 6.70, ryoken (ok), 11:45, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про выгребание только хедеров поколение жабоскрипта не в курсах, я понял.

    Вот кстати да, полезная фича.

     
  • 6.74, User (??), 11:50, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    \тихо\ Оно и про 2g ниочень :)
     
  • 3.28, YetAnotherOnanym (ok), 09:08, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Приятно знать, что у вацап-кидди подгорает от существования e-mail.
     
  • 3.52, pic (?), 10:20, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как только почту перестанут использовать для восстановления или сброса пароля, она тут же и помрёт.
     

  • 1.17, Turbid (ok), 08:50, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что только не делать, лишь бы не привести календарь к минимально рабочему состоянию
     
  • 1.21, Аноним (21), 08:53, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Мне больше нравится старый логотип.
    В старом и так были детали перекликавшиеся с продуктами Мазилы.
    Новый будут путать с огнелисом.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 09:17, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новый будут путать с огнелисом

    Дальтоники может и будут. Но человечество изобрело для них специальные цветовые фильтры. Остальные ничего путать не будут. Кроме тебя. Ты - будешь. Вот такой вот ты человек.

     
  • 2.45, Bob (??), 09:42, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Thunderbird (new) из списка https://www.clipartmax.com/middle/m2i8G6i8Z5H7N4m2_mozilla-thunderbird-logo-hi
    Остальное - кг\ам...
    --
    новое только идиот спутает, ибо отражение зеркально и есть подпись (длиннее и короче, даже если не читать)
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 12:00, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Thunderbird (new) из списка https://www.clipartmax.com/middle/m2i8G6i8Z5H7N4m2_mozilla-thunderbird-logo-hi
    > Остальное - кг\ам...
    > --
    > новое только идиот спутает, ибо отражение зеркально и есть подпись (длиннее и
    > короче, даже если не читать)

    Согласен, предложенный вами вариант лучший.
    Раньше была мода на талантливых художников, которые умели в богатую палитру, светотени и объём.
    А теперь словно набрали неосуприматистов у которых руки из дупы, которые не умеют в рисование, но пыжатся, будто это нарочито такой стиль у них.

     

  • 1.22, AliRzaev (?), 09:01, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Новая птичка какая-то злая
     
     
  • 2.32, Котофалк (?), 09:13, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опрокинули, ослепили,  чем-то острым в живот тычут. Откуда тут доброте быть?
     
  • 2.71, ryoken (ok), 11:46, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новая птичка какая-то злая

    Зомби (с  такой-то харей), с чего б ей быть доброй?

     
  • 2.89, m (??), 12:33, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ястребы войны :)
     

  • 1.23, Аноним (23), 09:03, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На старом логотипе птичка несёт письмо. Но новом - птичку письмом придавило. Это совпадает с моим экспириенсом.
     
  • 1.24, Аноним (24), 09:04, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    мне одному кажется что : петух пытается сожрать  письмо, а на андроиде эмблему найк?!
     
     
  • 2.72, ryoken (ok), 11:46, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне одному кажется что : петух пытается сожрать  письмо, а на
    > андроиде эмблему найк?!

    Оригинальный вгляд на предмет :).
    Спасибо, насмешили :D.

     
  • 2.91, VladSh (?), 13:01, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он им подавился.
     

  • 1.26, Аноним (26), 09:06, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь, скажите им, что их дизанеры дно, нейронка адекватнее логотипы рисует.
     
  • 1.29, Аноним (29), 09:10, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почтовые протоколы пора выкинуть на помойку истории
     
     
  • 2.36, YetAnotherOnanym (ok), 09:18, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты, небось, аську и не застал уже. А её фанбои тоже емейлу уход на помойку пророчили. А она сдохла. Делай выводы.
     
     
  • 3.49, Аноним (29), 09:56, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Застал и Аську и Ирку. Это не отменяет, что почтовые протоколы сделаны из овна и палок
     
     
  • 4.76, User (??), 11:53, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, стесняюсь даже спрашивать из чего сделан xmpp с производными )
     
     
  • 5.80, Аноним (80), 12:00, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из мономатерала - из XML только.
     
     
  • 6.98, User (??), 13:37, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ведь не поспоришь насчет "материала"-то! Палок правда не доложили.
     
  • 4.86, Аноним (86), 12:09, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для plain text всё сделано отлично. Претензии могут быть к тому, в какой кадавар превратился email в современных реалиях.
     
  • 2.93, Аноним (93), 13:04, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На замену что?
     

  • 1.30, Аноним (30), 09:11, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Была красивая птичка, а теперь стал какой-то змей, съедающий конвертик.
     
     
  • 2.85, Аноним (80), 12:08, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перед прочтением... после прочтения уничтожить!
     

  • 1.37, КО (?), 09:21, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, наконец-то починили появление иконки на панели уведомления винды или как?
     
  • 1.38, YetAnotherOnanym (ok), 09:23, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дизайнер - это такая своеобразная профессия, которая пылесосит взбалмошных самовлюблённыхз идиотов из всех слоёв и групп общества. Подтверждения этого можно увидеть на каждом шагу.
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 10:23, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ретроградство это такая профессия, которая заставляет всех жить в каменном веке.
     
  • 2.57, тоже Аноним (ok), 10:38, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При отрисовке этого пшена нейросетью ни один дизайнер не пострадал.
     

  • 1.40, Аноним (40), 09:33, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Новый явно говорит, что почту не отдаст.
     
  • 1.47, Аноним (47), 09:50, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На новом лого не птица ни разу, да и слепая.
     
     
  • 2.62, Пятнадцать минут (?), 11:04, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рептилия. Возвращение к истокам-с.
     
     
  • 3.73, ryoken (ok), 11:48, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рептилия. Возвращение к истокам-с.

    Тогда б птеродактиля надо :).

     
  • 3.82, Аноним (80), 12:02, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Нибиру?
     

  • 1.53, Аноним (54), 10:22, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пока что лучший логотип из тех что был.
     
  • 1.55, Атон (?), 10:24, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая новость в том, что теперь "взлетит" и наберет популярность любой другой почтовый клиент.
     
  • 1.56, DEF (?), 10:30, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новый лого - тихий ужас. Старый - понятный и красивый.
     
  • 1.61, Аноним (61), 11:03, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за уродство? Когда нечего делать, нужно просто ничего не делать. Я бы этого "дезигнера" близко не подпустил к своим проектам (если бы они у меня были).
     
  • 1.64, gleb (?), 11:20, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, примитивизация, деградация и уродовизация, это общая современная тенденция?
     
     
  • 2.78, Аноним (78), 11:55, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.67, Аноним (67), 11:31, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем упрощать иконку в эпоху 4к мониторов?
     
     
  • 2.75, Самый Лучший Гусь (?), 11:51, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже 2k мониторы это удел 2 процентов пользователей, абсолютное большинство сидит на 1366x768 и иже с ними.
     
     
  • 3.87, тоже Аноним (ok), 12:10, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нехарактерное для смартфонов разрешение, так что вы явно промахнулись.
    Посмотрел статистику одного незумерского сайта - ваш вариант на 4 месте.
    Лидирует 1024х768, чуть ли не треть пользователей. Это разрешение айпадов, например.
     
     
  • 4.92, soarin (ok), 13:02, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что за луддитный iPad?
    2011 года?
    С 512МБ ОЗУ им всё же нереально сейчас пользоваться.
     
     
  • 5.95, тоже Аноним (ok), 13:13, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это что за луддитный iPad?
    > 2011 года?
    > С 512МБ ОЗУ им всё же нереально сейчас пользоваться.

    Таким - да, есть проблемы. Даже не столько с памятью, сколько с сертификатами и новинками JS.
    Но фокус в том, что и на новых айпадах браузер выставляет такое же разрешение, только масштабирует его на ретину.

     
  • 3.99, Аноним (99), 13:46, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сидят на видеокартах Trident 8900?
     
  • 2.79, Аноним (80), 11:57, 25/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже для 2k мониторов непонятно зачем.
     

  • 1.77, Аноним (78), 11:54, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Страшилище
     
  • 1.84, Об вас пекчусь (?), 12:05, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Обратите внимание:
    - раньше птица оберегала ваше письмо
    - теперь хищный ястреб забирает письмо
    Почти как в виндовсе: "мой компьютер" и "этот компьютер"
     
  • 1.88, Getfor (?), 12:23, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новый злой какой-то. Прежний добрее выглядит.
     
  • 1.90, Аноним (90), 12:38, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было: птица приносит конверт с письмом
    Стало: хром для переписки
     
  • 1.94, lxoid (ok), 13:12, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше было лучше!
     
  • 1.97, Профессор (?), 13:36, 25/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был орёл, стал опарыш. Всё что надо знать о современном дЭзайне.
     

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