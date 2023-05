Проект Thunderbird опубликовал финансовые показатели за 2022 год

2.3 , tty0 ( ? ), 00:10, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все очень просто - это отчёт по телеметрии от микрософт.

3.6 , Аноним ( 6 ), 00:37, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как мне для своей программы получить доступ к данным телеметрии? Распишите полностью алгоритм, суммы к оплате и условия договора.

2.9 , Аноним ( 9 ), 03:43, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Note: ADIs are only a rough estimate of the number of active Thunderbird installations each day, they are not a count of users По ссылке на статистику в тексте новости

3.10 , Аноним ( 9 ), 03:45, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ADI stands for "Active Daily Installations." ("ADU" or "Active Daily Users" is sometimes used to refer to the same number.) Mozilla measures Firefox usage by the number of Firefox installations that retrieve blocklist updates from Mozilla's servers each day По след. ссылке из текста новости