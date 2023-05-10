Проект Thunderbird опубликовал финансовые показатели за 2022 год

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали финансовый отчёт за 2022 год. За год проект получил пожертвования в размере 6.4 млн долларов (в 2019 году было собрано $1.5 млн, в 2020 - $2.3 млн, в 2021 - 2.8 млн), что позволяет самостоятельно успешно развиваться.

Расходы проекта составили 3.569 млн долларов (в 2020 году - $1.5 млн, в 2021 году - $1.984 млн) и почти все (79.8%) были связаны с оплатой работы персонала. В настоящее время над проектом работает 24 наёмных сотрудника (в 2020 году работало 15, в 2021 году - 20). На администрирование потрачено 6.9%, а на маркетинг - 0.3%. Остальные расходы связаны с оплатой услуг профессиональных служб (например, кадровая служба), управление налогами и соглашения с Mozilla (например, оплата за доступ к сборочной инфраструктуре).

По имеющейся статистике фиксируется около 8-9 млн активных пользователей Thunderbird в день и 17 млн активных пользователей в месяц (год назад были примерно такие же показатели). 95% пользователей используют Thunderbird на платформе Windows, 4% - macOS и 1% - Linux.