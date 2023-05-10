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Проект Thunderbird опубликовал финансовые показатели за 2022 год

10.05.2023 23:17

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали финансовый отчёт за 2022 год. За год проект получил пожертвования в размере 6.4 млн долларов (в 2019 году было собрано $1.5 млн, в 2020 - $2.3 млн, в 2021 - 2.8 млн), что позволяет самостоятельно успешно развиваться.

Расходы проекта составили 3.569 млн долларов (в 2020 году - $1.5 млн, в 2021 году - $1.984 млн) и почти все (79.8%) были связаны с оплатой работы персонала. В настоящее время над проектом работает 24 наёмных сотрудника (в 2020 году работало 15, в 2021 году - 20). На администрирование потрачено 6.9%, а на маркетинг - 0.3%. Остальные расходы связаны с оплатой услуг профессиональных служб (например, кадровая служба), управление налогами и соглашения с Mozilla (например, оплата за доступ к сборочной инфраструктуре).

По имеющейся статистике фиксируется около 8-9 млн активных пользователей Thunderbird в день и 17 млн активных пользователей в месяц (год назад были примерно такие же показатели). 95% пользователей используют Thunderbird на платформе Windows, 4% - macOS и 1% - Linux.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.thunderbird.net/2...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2021 год
  3. OpenNews: Финансовые показатели Thunderbird за 2021 год
  4. OpenNews: Проект K-9 Mail перейдёт под крыло Thunderbird и станет основой Thunderbird для Android
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 102
  6. OpenNews: Опубликован прототип нового интерфейса Thunderbird
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59114-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, rinat85 (ok), 23:24, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "и 1% - Linux"

    интересно, как подсчитали, надеюсь не количеством загрузок исходного кода? :)

     
     
  • 2.3, tty0 (?), 00:10, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все очень просто - это отчёт по телеметрии от микрософт.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:37, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как мне для своей программы получить доступ к данным телеметрии? Распишите полностью алгоритм, суммы к оплате и условия договора.
     
  • 2.9, Аноним (9), 03:43, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Note: ADIs are only a rough estimate of the number of active Thunderbird installations each day, they are not a count of users

    По ссылке на статистику в тексте новости

     
     
  • 3.10, Аноним (9), 03:45, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ADI stands for "Active Daily Installations." ("ADU" or "Active Daily Users" is sometimes used to refer to the same number.) Mozilla measures Firefox usage by the number of Firefox installations that retrieve blocklist updates from Mozilla's servers each day

    По след. ссылке из текста новости

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:34, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ничосе! Однопроцентники и тут заняли свое достойное место!
     
  • 1.4, cheburnator9000 (ok), 00:23, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    6 миллионов долларов заимели, а мозгов и нормальных дизайнеров нет, видимо очень жадное руководство, иначе чем объяснить то что они вытворяют с интерфейсом?
     
  • 1.5, Жяваман (?), 00:23, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Взвизгнул от 1% 🤣🤣🤣
     
  • 1.7, Аноним (7), 01:00, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    RIP.
     
  • 1.8, Аноним (8), 02:05, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    го пилить свой почтовый клиент на qt
     
     
  • 2.11, maximnik0 (?), 03:55, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kmail отменили ?
    Не смотрите на букву К, можно скомпилировать без привязки к кде,по крайне мере 2 года назад была версия под Винду.
     

  • 1.12, Аноним (12), 04:25, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуксоиды выключают телеметрию, в итоге получили свой ОДИН процент, можно считать что их нет и перестать разрабатывать клиент под линукс ))
     
     
  • 2.13, soarin (ok), 04:42, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да… везде около 1% процента, но везде либо шифруются, либо обсчитывают.

    Хотя методика подсчёта для линуксов была бы интересна.

     
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