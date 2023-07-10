После девяти месяцев разработки опубликован выпуск почтового клиента Geary 44.0, ориентированного на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется под лицензией LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены в форме самодостаточного пакета flatpak. Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс). Ключевые новшества: Предложена новая реализация интерфейса для просмотра списка сообщений, который переведён с использования виджета TreeView на ListBox. Реализована корректно работающая возможность выделения нескольких элементов в списке. Навигация по списку переделана с учётом повышения удобства управления с сенсорных экранов. В окне приложения при недостатке экранного пространства больше места выделено области редактирования сообщения.

Переделана верхняя панель инструментов. Изменены значки инструментов и порядок их размещения в панели. Слева от кнопки поиска добавлена новая кнопка выделения.

Обеспечена обработка сигналов от сервиса logind о переходе и возврате из спящего режима. Обеспечено закрытие установленных соединений к IMAP перед переходом системы в спящий режим.

Решены проблемы с определением сетевого подключения.

Внесены мелкие оптимизации и исправления, связанные с работой интерфейса пользователя.

Обновлены файлы с переводами.



