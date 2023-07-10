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Выпуск почтового клиента Geary 44.0

10.07.2023 07:20

После девяти месяцев разработки опубликован выпуск почтового клиента Geary 44.0, ориентированного на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется под лицензией LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены в форме самодостаточного пакета flatpak.

Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

Ключевые новшества:

  • Предложена новая реализация интерфейса для просмотра списка сообщений, который переведён с использования виджета TreeView на ListBox. Реализована корректно работающая возможность выделения нескольких элементов в списке. Навигация по списку переделана с учётом повышения удобства управления с сенсорных экранов. В окне приложения при недостатке экранного пространства больше места выделено области редактирования сообщения.
  • Переделана верхняя панель инструментов. Изменены значки инструментов и порядок их размещения в панели. Слева от кнопки поиска добавлена новая кнопка выделения.
  • Обеспечена обработка сигналов от сервиса logind о переходе и возврате из спящего режима. Обеспечено закрытие установленных соединений к IMAP перед переходом системы в спящий режим.
  • Решены проблемы с определением сетевого подключения.
  • Внесены мелкие оптимизации и исправления, связанные с работой интерфейса пользователя.
  • Обновлены файлы с переводами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.omglinux.com/geary...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 40.0
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 2.0
  4. OpenNews: Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 102
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59414-geary
Ключевые слова: geary, mail
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:43, 10/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    как же хочется человеческий почтовый клиент с простым человеческим... PGP шифрованием
     
  • 2, soarin (ok), 07:52, 10/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Не встречал ничего лучше Mail.app 📧🍏
    На других платформах из-за этого больновато.
     
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