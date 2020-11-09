Выпуск почтового клиента Mutt 2.0

2.9 , Qwerty ( ?? ), 10:46, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –20 + / – А каким пользователям-то? Сейчас бы консолью пользоваться, в век графики.

Хотя в мире Линукса, конечно, всё ещё 1980-ые...

3.13 , Здрасьте ( ? ), 11:24, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если у вас везде широкие каналы, то поздравляю. Мне иногда приходиться в поездках что-то админить.

4.28 , Андрей ( ?? ), 13:13, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А причём тут эффективность консоли при узком интернет-канале? Trojita на Qt5 может очень эффективно общаться по IMAP. Давно уже. И

> Восстановление IMAP соединения в случае разрыва это просто само собой разумеется. Очень удивило, что в mutt - это что-то особенное.

4.33 , Андрей ( ?? ), 14:59, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того, mutt до сих пор менее эффективен чем Trojita. mutt тупо грузит всё что ненужно прямо сразу: https://unix.stackexchange.com/questions/358165/mutt-load-message-headers-lazi А Trojita грузит только заголовки писем, которые попали в видимость в виджете listview.

4.34 , Аноним ( 34 ), 15:02, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И в чем проблема взял ноутбук с террабайтами памяти запустил любимый KDE подключился по текстовому протоколу прогрузил сообщения самым эффективным способом и отключил и сиди с графическим GUI дальше себе. А вся эта минимальность в консоли по сути вызывает только раздражение при лагающем соединении когда тебе один сивол не отправить на сервер и ты играешь в пошговую стратегию получая раздражение от чтения сообщения короче это все прикольно если ты этим уже пользовался 100 лет назад и есть опыт, но если нет то и накчинать смысла нет полно более удобных инстументов сегшодня

4.35 , Андрей ( ?? ), 15:12, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что mutt до сих пор грузит автоматом вложения!? Причём тогда в 90-ых - начале 2000-ых это была намного более серьёзная проблема. Удивительно, что тикеты значатся в открытых: https://gitlab.com/muttmua/trac-tickets/-/blob/master/tickets/open/3465-imap4_ https://gitlab.com/muttmua/trac-tickets/-/blob/master/tickets/open/0663-IMAP_s Консоль не выручает, если разработчики живут в США или Европе или ещё где, и у них уже тогда давно был хороший достаточно широкий (по тем временам) канал.

3.20 , Аноним ( 20 ), 12:00, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Если тебе не приходится удалённо по ssh заходить. Да и вседа ли графика нужна? Есть же программы, которые работают с неграфической информацией только.

4.21 , Аноним ( 21 ), 12:02, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Графика может и нет, а вот полноценный TUI бы пригодился.

3.30 , timur.davletshin ( ok ), 14:30, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем графика и HTML там, где она нежелательна? За счёт отсутствия лишней графики консольные читалки местами более полезны. Например, банально шрифтом того же кегля в окне консоли больше строчек влезает, чем в том же Evolution или Thunderbird. HTML-письма в 100% случаев не нужны, документы шлют вложениями.

