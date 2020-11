Выпуск почтового клиента Mutt 2.0

> И зачем на удалённом доступе полная перерисовка экрана? Откуда дровишки? Почему ты думаешь, что там полная перерисовка? В readme написано: "The update methods only transfer differences to the virtual terminal or physical screen." То есть, судя по всему, стандартный подход к псевдографическому выводу в консоль, тот же который используется в ncurses, например. И в mutt, если уж на то пошло. > если и приходилось, то по широким каналам без потерь. Сегодня все каналы широкие. То есть даже узкие сегодняшние каналы гораздо лучше, чем 11kbps. Переслать сотню байт вообще не проблема. А если в канале потерь много, то я вот не думаю, что твой интерфейс будет зависать меньше, если он будет примитивнее. Больше тормозов ты получишь если будешь больше пакетов пересылать, но если ты средний размер пакета увеличишь со 100 байт до 200, то ничего не изменится.