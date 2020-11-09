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Выпуск почтового клиента Mutt 2.0

09.11.2020 09:08

Доступен релиз консольного почтового клиента Mutt 2.0. Переход на новый значительный номер версии обусловлен внесением изменений, нарушающих обратную совместимость. Например, изменено поведение при прикреплении файлов во вложение, по умолчанию выставлен режим $ssl_force_tls, отключена чистка заголовков при выполнении операций decode-copy и decode-save, установка параметра $hostname теперь производится после обработки muttrc и опций "-e" в командной строке.

Среди новых возможностей:

  • Возможность указания IPv6-адреса вместо имени хоста в email, например "user@[IPv6:fcXX:....]".
  • Добавлена команда "cd" для смены рабочего каталога.
  • Добавлена поддержка XOAUTH2 (аутентификация в IMAP, POP и SMTP при помощи OAuth), активируемая через установку параметра "xoauth2" в настройках $imap_authenticators, $smtp_authenticators и $pop_authenticators.
  • Обеспечена автоматическая установка повторного соединения к IMAP в случае сбоя установленного соединения (решило проблему с потерей не записанных из-за сбоя изменений).
  • При вводе модификатора шаблона после символа "~" теперь можно нажать табуляцию для просмотра списка имеющихся модификаторов.
  • Добавлен MuttLisp, позволяющий использовать Lisp-подобные выражения в файле конфигурации. Например: 
    
  run (if (equal $USER "kevin8t8") \
            "set arrow_cursor")
  • Добавлена переменная $cursor_overlay, которую можно использовать для сохранения цветовых индикаторов для строк, на которые указывает курсор. Например, при выставлении следующих настроек подчёркнутый курсор будет подсвечен красным на строках с новыми сообщениями. 
    
      color indicator underline default default
      color index red default ~N
      set cursor_overlay
  • Добавлена переменная $attach_save_dir, позволяющая указать каталог для сохранения вложений.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mutt.org/news.html...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.38
  3. OpenNews: Атака на пользователей почтовых клиентов при помощи ссылок "mailto:"
  4. OpenNews: Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.17.6
  5. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 1.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54049-mutt
Ключевые слова: mutt, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 09:52, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Поздравления пользователям!

    Восстановление IMAP соединения в случае разрыва - архивостребованная штука кстати. Ещё раз поздравляю.

     
     
  • 2.9, Qwerty (??), 10:46, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –20 +/
    А каким пользователям-то? Сейчас бы консолью пользоваться, в век графики.
    Хотя в мире Линукса, конечно, всё ещё 1980-ые...
     
     
  • 3.13, Здрасьте (?), 11:24, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у вас везде широкие каналы, то поздравляю. Мне иногда приходиться в поездках что-то админить.
     
     
  • 4.28, Андрей (??), 13:13, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А причём тут эффективность консоли при узком интернет-канале? Trojita на Qt5 может очень эффективно общаться по IMAP. Давно уже.

    И
    > Восстановление IMAP соединения в случае разрыва

    это просто само собой разумеется. Очень удивило, что в mutt - это что-то особенное.

     
  • 4.33, Андрей (??), 14:59, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, mutt до сих пор менее эффективен чем Trojita. mutt тупо грузит всё что ненужно прямо сразу: https://unix.stackexchange.com/questions/358165/mutt-load-message-headers-lazi

    А Trojita грузит только заголовки писем, которые попали в видимость в виджете listview.

     
  • 4.34, Аноним (34), 15:02, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем проблема взял ноутбук с террабайтами памяти запустил любимый KDE подключился по текстовому протоколу прогрузил сообщения самым эффективным способом и отключил и сиди с графическим GUI дальше себе. А вся эта минимальность в консоли по сути вызывает только раздражение при лагающем соединении когда тебе один сивол не отправить на сервер и ты играешь в пошговую стратегию получая раздражение от чтения сообщения

    короче это все прикольно если ты этим уже пользовался 100 лет назад и есть опыт, но если нет то и накчинать смысла нет полно более удобных инстументов сегшодня

     
  • 4.35, Андрей (??), 15:12, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что mutt до сих пор грузит автоматом вложения!? Причём тогда в 90-ых - начале 2000-ых это была намного более серьёзная проблема. Удивительно, что тикеты значатся в открытых:

    https://gitlab.com/muttmua/trac-tickets/-/blob/master/tickets/open/3465-imap4_

    https://gitlab.com/muttmua/trac-tickets/-/blob/master/tickets/open/0663-IMAP_s

    Консоль не выручает, если разработчики живут в США или Европе или ещё где, и у них уже тогда давно был хороший достаточно широкий (по тем временам) канал.

     
  • 3.20, Аноним (20), 12:00, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если тебе не приходится удалённо по ssh заходить. Да и вседа ли графика нужна? Есть же программы, которые работают с неграфической информацией только.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:02, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графика может и нет, а вот полноценный TUI бы пригодился.
     
  • 3.30, timur.davletshin (ok), 14:30, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем графика и HTML там, где она нежелательна? За счёт отсутствия лишней графики консольные читалки местами более полезны. Например, банально шрифтом того же кегля в окне консоли больше строчек влезает, чем в том же Evolution или Thunderbird. HTML-письма в 100% случаев не нужны, документы шлют вложениями.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:54, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший почтовый клиент в 2k20
     
     
  • 2.5, б.б. (?), 10:17, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и в 1.8k тож ничё, в нём ещё Пушкин писал письмо Татьяны Онегину...
     
     
  • 3.10, Лунный модуль ядра (?), 10:57, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    М неистово при этом.. да.
     
     
  • 4.31, timur.davletshin (ok), 14:31, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пушкин за Онегина получил 12 лямов на нынешние деньги.
     
  • 3.12, ананим.orig (?), 11:15, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну он то хоть писать умел…
     
     
  • 4.14, Аноним (20), 11:29, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А аноним.orig писать-то не умеет...
     
     
  • 5.27, ананим.orig (?), 13:00, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И?
    Ты что ли образец?
     

  • 1.3, б.б. (?), 10:07, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а кто лучше - mutt2 или neomutt?
     
  • 1.4, б.б. (?), 10:11, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Возможность указания IP-адреса вместо имени хоста в email, например "user@[IPv6:fcXX:....]".

    я думал, это было ещё в mutt 0.0.0.0.1. или я чего-то не понял?

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 10:31, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ipv6?
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:30, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше gnus?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:45, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Емакса не требует.
     

  • 1.8, abu (?), 10:44, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К стыду своему (либо к счастью) так и не осилил добиться от mutt'a вменяемого дерева папок с русскими названиями для фильтрации писем. А они были и остаются нужны. Так и остался на Sylpheed.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:03, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простите, но «значительный номер версии» вызывает улыбку. В semver не переводят понятия major/minor - https://semver.org/lang/ru/
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:47, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это исключительно проблемы переводчика с semver.org, который особо не парился и major  перевёл как "мажорный".
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:29, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сам не пользовался, но заинтересовало в связи с этим, вопрос к специалистам по сабжу и активно пользующимся: как оно справляется с огромными объёмами почты?
    Как работает с gpg и аналогами? (насколько удобно, есть ли хоть какая интеграция или тупо "руками" шифруешь отдельно, а потом уже отправка и с получением такая же беда)
    Как организовываете сохранность почты, чтобы ничего не потерять?

    3ий вопрос непосредственно не относится напрямую к сабжу, однако хотелось бы знать "бестпрактис" людей, со складом ума и подходом к этому вопросу, из лагеря активных пользователей Mutt.

     
     
  • 2.19, Alexey (??), 11:57, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня с gpg2 работает, подпись, проверка подписи, шифрование.

    .muttrc:
    set crypt_use_gpgme = yes
    set pgp_sign_as=0xXXXXXXXX
    set crypt_autosign = yes
    set crypt_replyencrypt = yes

    и дальше - хоткеями...

     
  • 2.22, Аноним (25), 12:15, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. ЗБС.
    2. Норм. Есть ряд настроек для этого дела. И еще оно скриптуется.
    3. IMAP+backup.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:43, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    aerc ещё зацените https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50823
     
  • 1.18, Аноним (20), 11:51, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Программы с TUI-интерфейсом это хорошо и особенно удобно при доступе по SSH. Но, кто-то помнит, как выглядели программы с интерфейсом TurboVision? Вот, хотелось бы, чтобы и опенсорсные консольныые приложения не хуже выглядели. И таки есть же библиотеки текстовых виджетов, например, эта https://github.com/gansm/finalcut
     
     
  • 2.23, пох. (?), 12:24, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Но, кто-то помнит, как выглядели программы с интерфейсом TurboVision?

    Как говно они выглядели.

     
  • 2.24, xtotec (ok), 12:41, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И зачем на удалённом доступе полная перерисовка экрана?
    По вашим пожеланиям видно, что вам этим удалённым доступом не часто приходилось пользоваться, а если и приходилось, то по широким каналам без потерь.
     
     
  • 3.26, Аноним (20), 12:57, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И по dial-up приходилось.
     
  • 3.32, Ordu (ok), 14:58, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И зачем на удалённом доступе полная перерисовка экрана?

    Откуда дровишки? Почему ты думаешь, что там полная перерисовка? В readme написано: "The update methods only transfer differences to the virtual terminal or physical screen." То есть, судя по всему, стандартный подход к псевдографическому выводу в консоль, тот же который используется в ncurses, например. И в mutt, если уж на то пошло.

    > если и приходилось, то по широким каналам без потерь.

    Сегодня все каналы широкие. То есть даже узкие сегодняшние каналы гораздо лучше, чем 11kbps. Переслать сотню байт вообще не проблема. А если в канале потерь много, то я вот не думаю, что твой интерфейс будет зависать меньше, если он будет примитивнее. Больше тормозов ты получишь если будешь больше пакетов пересылать, но если ты средний размер пакета увеличишь со 100 байт до 200, то ничего не изменится.

     

  • 1.29, Иваня (?), 14:14, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто. С недавнего времени это мой самый любимый почтовый клиент.
     
  • 1.36, rvs2016 (ok), 15:50, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лушче ли он, чем Пайн? (с недавних времён - APLINE)
     
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