Выпуск почтового клиента Mutt 2.0

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|1.1, timur.davletshin (ok), 09:52, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Поздравления пользователям!
Восстановление IMAP соединения в случае разрыва - архивостребованная штука кстати. Ещё раз поздравляю.
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|2.9, Qwerty (??), 10:46, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–20 +/–
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А каким пользователям-то? Сейчас бы консолью пользоваться, в век графики.
Хотя в мире Линукса, конечно, всё ещё 1980-ые...
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|3.13, Здрасьте (?), 11:24, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если у вас везде широкие каналы, то поздравляю. Мне иногда приходиться в поездках что-то админить.
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|4.28, Андрей (??), 13:13, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А причём тут эффективность консоли при узком интернет-канале? Trojita на Qt5 может очень эффективно общаться по IMAP. Давно уже.
И
> Восстановление IMAP соединения в случае разрыва
это просто само собой разумеется. Очень удивило, что в mutt - это что-то особенное.
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|4.34, Аноним (34), 15:02, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И в чем проблема взял ноутбук с террабайтами памяти запустил любимый KDE подключился по текстовому протоколу прогрузил сообщения самым эффективным способом и отключил и сиди с графическим GUI дальше себе. А вся эта минимальность в консоли по сути вызывает только раздражение при лагающем соединении когда тебе один сивол не отправить на сервер и ты играешь в пошговую стратегию получая раздражение от чтения сообщения
короче это все прикольно если ты этим уже пользовался 100 лет назад и есть опыт, но если нет то и накчинать смысла нет полно более удобных инстументов сегшодня
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|3.20, Аноним (20), 12:00, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если тебе не приходится удалённо по ssh заходить. Да и вседа ли графика нужна? Есть же программы, которые работают с неграфической информацией только.
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|3.30, timur.davletshin (ok), 14:30, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем графика и HTML там, где она нежелательна? За счёт отсутствия лишней графики консольные читалки местами более полезны. Например, банально шрифтом того же кегля в окне консоли больше строчек влезает, чем в том же Evolution или Thunderbird. HTML-письма в 100% случаев не нужны, документы шлют вложениями.
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|2.5, б.б. (?), 10:17, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да и в 1.8k тож ничё, в нём ещё Пушкин писал письмо Татьяны Онегину...
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|1.4, б.б. (?), 10:11, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Возможность указания IP-адреса вместо имени хоста в email, например "user@[IPv6:fcXX:....]".
я думал, это было ещё в mutt 0.0.0.0.1. или я чего-то не понял?
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|1.8, abu (?), 10:44, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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К стыду своему (либо к счастью) так и не осилил добиться от mutt'a вменяемого дерева папок с русскими названиями для фильтрации писем. А они были и остаются нужны. Так и остался на Sylpheed.
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|2.17, Аноним (17), 11:47, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это исключительно проблемы переводчика с semver.org, который особо не парился и major перевёл как "мажорный".
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|1.15, Аноним (15), 11:29, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сам не пользовался, но заинтересовало в связи с этим, вопрос к специалистам по сабжу и активно пользующимся: как оно справляется с огромными объёмами почты?
Как работает с gpg и аналогами? (насколько удобно, есть ли хоть какая интеграция или тупо "руками" шифруешь отдельно, а потом уже отправка и с получением такая же беда)
Как организовываете сохранность почты, чтобы ничего не потерять?
3ий вопрос непосредственно не относится напрямую к сабжу, однако хотелось бы знать "бестпрактис" людей, со складом ума и подходом к этому вопросу, из лагеря активных пользователей Mutt.
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|2.19, Alexey (??), 11:57, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня с gpg2 работает, подпись, проверка подписи, шифрование.
.muttrc:
set crypt_use_gpgme = yes
set pgp_sign_as=0xXXXXXXXX
set crypt_autosign = yes
set crypt_replyencrypt = yes
и дальше - хоткеями...
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|2.22, Аноним (25), 12:15, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. ЗБС.
2. Норм. Есть ряд настроек для этого дела. И еще оно скриптуется.
3. IMAP+backup.
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|1.18, Аноним (20), 11:51, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Программы с TUI-интерфейсом это хорошо и особенно удобно при доступе по SSH. Но, кто-то помнит, как выглядели программы с интерфейсом TurboVision? Вот, хотелось бы, чтобы и опенсорсные консольныые приложения не хуже выглядели. И таки есть же библиотеки текстовых виджетов, например, эта https://github.com/gansm/finalcut
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|2.23, пох. (?), 12:24, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Но, кто-то помнит, как выглядели программы с интерфейсом TurboVision?
Как говно они выглядели.
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|2.24, xtotec (ok), 12:41, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И зачем на удалённом доступе полная перерисовка экрана?
По вашим пожеланиям видно, что вам этим удалённым доступом не часто приходилось пользоваться, а если и приходилось, то по широким каналам без потерь.
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|3.32, Ordu (ok), 14:58, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И зачем на удалённом доступе полная перерисовка экрана?
Откуда дровишки? Почему ты думаешь, что там полная перерисовка? В readme написано: "The update methods only transfer differences to the virtual terminal or physical screen." То есть, судя по всему, стандартный подход к псевдографическому выводу в консоль, тот же который используется в ncurses, например. И в mutt, если уж на то пошло.
> если и приходилось, то по широким каналам без потерь.
Сегодня все каналы широкие. То есть даже узкие сегодняшние каналы гораздо лучше, чем 11kbps. Переслать сотню байт вообще не проблема. А если в канале потерь много, то я вот не думаю, что твой интерфейс будет зависать меньше, если он будет примитивнее. Больше тормозов ты получишь если будешь больше пакетов пересылать, но если ты средний размер пакета увеличишь со 100 байт до 200, то ничего не изменится.
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