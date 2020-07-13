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Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.17.6

13.07.2020 21:24

Состоялся релиз лёгкого и быстрого почтового клиента Claws Mail 3.17.6, который в 2005 году отделился от проекта Sylpheed (с 2001 по 2005 г. проекты развивались совместно, Claws использовался для тестирования будущих новшеств Sylpheed). Интерфейс Claws Mail построен с использованием GTK, код распространяется под лицензией GPL.

Ключевые новшества:

  • В диалогах перемещения и копирования сообщений при создании новой почтовой папки появилась возможность наследования свойств родительской папки, позволяющая для дочерней папки применять те же правила, что установлены для родительской.
  • Предупреждение о фишинге теперь выводится не только при еклике на ссылке, уличённой в фишинге, но и при копировании URL подобной ссылки.
  • Повышена отзывчивость индикатора прогресса операции импорта файла в формате mbox.
  • Обеспечен показ предупреждения о выборке режима конфиденциальности 'None' при включённом механизме автоматического шифрования и заверения цифровой подписью.
  • В pkgconfig добавлена проверка наличия в системе python2 для сборки Python-плагина, завязанного на Python 2, в системах с установленными пакетами python2 и python3.
  • Решены проблемы с поддержкой протокола STARTTLS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.claws-mail.org/new...)
  2. OpenNews: Подробности атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах
  3. OpenNews: Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.15.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.36
  6. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53351-claws
Ключевые слова: claws, mail
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  • 1.1, user90 (?), 21:30, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тоже один из лучших в своем классе. Плюс неплох как RSS reader, если неохота связываться со всяким Qtшным софтом.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:05, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >неплох как rss reader

    спорно. Читает только текстовые фиды, с чем прекрасно и всякий консольный newsboat справляется. Сообщения же со встроенными картинками/превьюхами ссылок на ютуб приходится глядеть в rssguard

     
     
  • 3.6, user90 (?), 22:17, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в первую очередь про фильтры - некогда читать все фиды подряд.
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:43, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    SmartRSS лучше всего. Чёто там 5 лет не обновлялся правда, но удивительным образом работает в последней опере (несколько месяцев не использовал правда). Всё-таки такие вещи должны быть интегрированы с браузером, там хотя бы песочницы и всё остальное.
     
     
  • 4.21, user90 (?), 23:18, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поржал я с тебя чота. Ты хоть врубаешься, что Claws Mail предлагает фильтры, автоматический пре/постпроцессинг, и тут вылезаешь ты со своим гумном на палочке)
     
     
  • 5.23, Аноним (11), 23:23, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Толку то? Всё равно в браузере открывать. Лично я просто не подписываюсь на мусор, только на интересные сайты. Что там фильтровать можно?
     
     
  • 6.28, user90 (?), 01:05, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот ты делаешь это для развлечения. А представь, что есть лента с важной инфой - допустим твой провайдер любит менять тарифы, и нужно быть в курсе этого (пример гипотетический). Но еще в той ленте тонна рекламного мусора..

    Инторнет давно уже стал чуть ли не хуже телека, но бывает, что читать его нужно :)

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:52, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    STARTTLS хм, аналогичное было давеча улучшено в sendmail К чему бы это
     
  • 1.3, Аноним (4), 22:02, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чо там с переездом на гтк3? доколе?
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:06, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучший клиент. Все остальные - загублены эффективными менеджерами
     
  • 1.7, Гость (??), 22:25, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замечательный клиент, использую много лет, но давеча заметил интересный баг, попытка прочитать письмо с подтверждением замены email от Atlassian, вешает его безвозвратно полностью (из доп. подулей только уведомление)!
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:25, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Claws Mail построен с использованием GTK

    Ну вы понели.

     
  • 1.9, Бен Криведко (?), 22:30, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже который год пользуюсь Sylpheed. В основном на Линуксе, но под Маком и Виндой тоже. Идеальная софтинка, ничего лишнего.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:12, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Под Виндой лучший это конечно Бат. Все остальное жрущее гамно, которое даже рядом не стоит.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 23:14, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А уж по функционалу и сравнивать нечего.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:37, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, блин, никак не пойму: какой из них использовать? Claws или Sylpheed? Что лучше?
     
     
  • 2.15, Сейд (ok), 23:04, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй Claws Mail.
     

  • 1.12, Аноним (18), 23:02, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ни тот, ни другой. Ничего в них хорошего нет.
    Sylpheed вообще не открывает html. Поделия очень посредственного качества.
     
     
  • 2.16, Аноним (10), 23:05, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За html письма нужно сжигать.
     
     
  • 3.17, Аноним (18), 23:10, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну конечно. Типа безопасность. Лучше пользоваться программами-инвалидами... обрубками-недоделками.
    И браузерами такими же.
     
  • 2.20, user90 (?), 23:14, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть плагин для рендера подключать пробовал?
     
     
  • 3.24, Аноним (18), 23:28, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну конечно. Делать без него. Чтобы потом костыль пристегивать. Который к тому же работает хреново.
    Тем более, все что сверху пристегнуто, хуже работает, чем строенное в комплекте.
     
     
  • 4.25, user90 (?), 23:43, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Половина просто бред, а другую половину мне никак не проверить - никто htmlных мейлов не шлет.
     
  • 4.26, Аноним84701 (ok), 23:51, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну конечно. Делать без него. Чтобы потом костыль пристегивать. Который к тому
    > же работает хреново.
    > Тем более, все что сверху пристегнуто, хуже работает, чем строенное в комплекте.

    Нормальный браузер с современным движком, uBlock + uMatrix + конфигурацией "не загружать все подряд" и отдельным профилем, конечно же "костыльнее" и "хуже работает" какого нибудь встроенного QtWebEngine или webkit-gtk годично-парулетней свежести, ага </сакрказм>


     

  • 1.13, Oxyd76 (?), 23:03, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да, годный клиент.
     
  • 1.14, Аноним (18), 23:03, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А уж кутешный интерфейс всегда был, как неотесанный чурбан.
     
  • 1.22, Аноним (8), 23:21, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше mutt?
     
  • 1.27, mos87 (ok), 00:39, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    неюзабелен без многопоточности, IDLE ну и gtk3 уже
     
  • 1.29, zo0M (ok), 01:13, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    редкостная бабуйня
     
  • 1.30, Аноним (30), 03:14, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Негодно
     
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