Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.17.6

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|1.1, user90 (?), 21:30, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тоже один из лучших в своем классе. Плюс неплох как RSS reader, если неохота связываться со всяким Qtшным софтом.
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|2.4, Аноним (4), 22:05, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>неплох как rss reader
спорно. Читает только текстовые фиды, с чем прекрасно и всякий консольный newsboat справляется. Сообщения же со встроенными картинками/превьюхами ссылок на ютуб приходится глядеть в rssguard
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|3.6, user90 (?), 22:17, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я в первую очередь про фильтры - некогда читать все фиды подряд.
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|3.11, Аноним (11), 22:43, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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SmartRSS лучше всего. Чёто там 5 лет не обновлялся правда, но удивительным образом работает в последней опере (несколько месяцев не использовал правда). Всё-таки такие вещи должны быть интегрированы с браузером, там хотя бы песочницы и всё остальное.
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|4.21, user90 (?), 23:18, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поржал я с тебя чота. Ты хоть врубаешься, что Claws Mail предлагает фильтры, автоматический пре/постпроцессинг, и тут вылезаешь ты со своим гумном на палочке)
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|5.23, Аноним (11), 23:23, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Толку то? Всё равно в браузере открывать. Лично я просто не подписываюсь на мусор, только на интересные сайты. Что там фильтровать можно?
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|6.28, user90 (?), 01:05, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот ты делаешь это для развлечения. А представь, что есть лента с важной инфой - допустим твой провайдер любит менять тарифы, и нужно быть в курсе этого (пример гипотетический). Но еще в той ленте тонна рекламного мусора..
Инторнет давно уже стал чуть ли не хуже телека, но бывает, что читать его нужно :)
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|1.2, Аноним (2), 21:52, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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STARTTLS хм, аналогичное было давеча улучшено в sendmail К чему бы это
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|1.7, Гость (??), 22:25, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замечательный клиент, использую много лет, но давеча заметил интересный баг, попытка прочитать письмо с подтверждением замены email от Atlassian, вешает его безвозвратно полностью (из доп. подулей только уведомление)!
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|1.9, Бен Криведко (?), 22:30, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже который год пользуюсь Sylpheed. В основном на Линуксе, но под Маком и Виндой тоже. Идеальная софтинка, ничего лишнего.
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|2.18, Аноним (18), 23:12, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под Виндой лучший это конечно Бат. Все остальное жрущее гамно, которое даже рядом не стоит.
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|1.10, Аноним (10), 22:37, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот, блин, никак не пойму: какой из них использовать? Claws или Sylpheed? Что лучше?
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|1.12, Аноним (18), 23:02, 13/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ни тот, ни другой. Ничего в них хорошего нет.
Sylpheed вообще не открывает html. Поделия очень посредственного качества.
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|3.17, Аноним (18), 23:10, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно. Типа безопасность. Лучше пользоваться программами-инвалидами... обрубками-недоделками.
И браузерами такими же.
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|3.24, Аноним (18), 23:28, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно. Делать без него. Чтобы потом костыль пристегивать. Который к тому же работает хреново.
Тем более, все что сверху пристегнуто, хуже работает, чем строенное в комплекте.
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|4.25, user90 (?), 23:43, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Половина просто бред, а другую половину мне никак не проверить - никто htmlных мейлов не шлет.
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|4.26, Аноним84701 (ok), 23:51, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну конечно. Делать без него. Чтобы потом костыль пристегивать. Который к тому
> же работает хреново.
> Тем более, все что сверху пристегнуто, хуже работает, чем строенное в комплекте.
Нормальный браузер с современным движком, uBlock + uMatrix + конфигурацией "не загружать все подряд" и отдельным профилем, конечно же "костыльнее" и "хуже работает" какого нибудь встроенного QtWebEngine или webkit-gtk годично-парулетней свежести, ага </сакрказм>
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