Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.17.6

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:05, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >неплох как rss reader спорно. Читает только текстовые фиды, с чем прекрасно и всякий консольный newsboat справляется. Сообщения же со встроенными картинками/превьюхами ссылок на ютуб приходится глядеть в rssguard

3.6 , user90 ( ? ), 22:17, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я в первую очередь про фильтры - некогда читать все фиды подряд.

3.11 , Аноним ( 11 ), 22:43, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – SmartRSS лучше всего. Чёто там 5 лет не обновлялся правда, но удивительным образом работает в последней опере (несколько месяцев не использовал правда). Всё-таки такие вещи должны быть интегрированы с браузером, там хотя бы песочницы и всё остальное.

4.21 , user90 ( ? ), 23:18, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поржал я с тебя чота. Ты хоть врубаешься, что Claws Mail предлагает фильтры, автоматический пре/постпроцессинг, и тут вылезаешь ты со своим гумном на палочке)

5.23 , Аноним ( 11 ), 23:23, 13/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Толку то? Всё равно в браузере открывать. Лично я просто не подписываюсь на мусор, только на интересные сайты. Что там фильтровать можно?

6.28 , user90 ( ? ), 01:05, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот ты делаешь это для развлечения. А представь, что есть лента с важной инфой - допустим твой провайдер любит менять тарифы, и нужно быть в курсе этого (пример гипотетический). Но еще в той ленте тонна рекламного мусора.. Инторнет давно уже стал чуть ли не хуже телека, но бывает, что читать его нужно :)

