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Выпуск почтового клиента Geary 3.36

15.03.2020 10:06

Представлен выпуск почтового клиента Geary 3.36, ориентированный на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu (PPA) и в форме самодостаточного пакета flatpak.

Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

Ключевые новшества:

  • Реализован новый интерфейс написания сообщений, в котором использован адаптивный дизайн. Добавлена поддержка вставки в письма изображений при помощи drag&drop и через буфер обмена. Реализовано контекстное меню для вставки emoji. Улучшена система определения забытого вложения.
  • Значительно расширены возможности по откату изменений (Undo). Добавлена поддержка отката действий с письмами, таких как пометка, архивирование и перемещение письма. В течение 5 секунд теперь можно отменить отправку письма, а в течение 30 минут вернуть отменённое составление письма. Откат теперь также применим в любых текстовых полях, таких как поисковая строка, тема письма и адрес получателя.
  • По умолчанию вместо одноклавишных горячих клавиш для управления с клавиатуры задействованы комбинации с нажатым Ctrl (старое одноклавишное управление приближено к Gmail и может быть активировано в настройках).
  • Добавлена возможность открытия интерфейса просмотра переписки в отдельном окне (через двойной клик мышью).
  • Переработан интерфейс с настройками. Настройка вывода уведомлений перенесена в системный конфигуратор.



Основные возможности Geary:

  • Поддержка функций создания и просмотра почтовых сообщений, отправка и получение почты, функции отправки ответа всем респондентам и перенаправления сообщения;
  • WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk), с поддержкой проверки правописания, выбора шрифтов, выделения цветом, вставкой ссылок, добавлением отступов и т.п.;
  • Функция группировки сообщений по обсуждениям. Несколько режимов отображения сообщений в обсуждениях. Пока доступен только последовательный просмотр сообщений в обсуждении, но скоро появится и древовидный с наглядным выделением нитей. Полезной особенностью является то, что кроме текущего сообщения можно сразу посмотреть предыдущее и следующее сообщение в обсуждении (сообщения пролистываются непрерывной лентой), что очень удобно при чтении списков рассылки. Для каждого сообщения показывается число ответов;
  • Возможность пометки отдельных сообщений (установка флагов и пометка "звёздочкой");
  • Быстрый и мгновенно вызываемый поиск по базе сообщений (в стиле Firefox);
  • Поддержка работы одновременно с несколькими почтовыми аккаунтами;
  • Поддержка средств для бесшовной интеграции с почтовыми web-сервисами, такими как Gmail, Mobile Me, Yahoo! Mail и Outlook.com;
  • Полная поддержка IMAP и средств синхронизации сообщений. Полная совместимость с популярными IMAP-серверами, включая Dovecot;
  • Возможность управления через горячие клавиши. Например, Ctrl+N для написания сообщения, Ctrl+R для ответа, Ctrl+Shift+R для ответа всем участникам, Del для помещения почты в архив;
  • Средства архивирования почты;
  • Поддержка работы в offline-режиме;
  • Поддержка интернационализации и перевод интерфейса на несколько языков;
  • Автодополнение вводимых почтовых адресов в процессе написания сообщения;
  • Наличие апплетов для вывода уведомлений о получении новых писем в оболочке GNOME Shell;
  • Полная поддержка SSL и STARTTLS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.34
  3. OpenNews: Подробности атаки на шифрование PGP и S/MIME в почтовых клиентах
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 1.10.0
  5. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52545-geary
Ключевые слова: geary, mail
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:44, 15/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Оно умеет не нарушать этикет в списках рассылки? Т.е. plain text и ответ под цитируемым текстом.
     
  • 2, Аноним (-), 10:59, 15/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Просто нафиг лучший клиент на сегодня! evolution/kmail/thunderbird продолжают выглядеть как во времена winxp и медленные как говно.
    geary также весьма реактивен при загрузке больших списков рассылки.
     
  • 3, user90 (?), 11:02, 15/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Обычный йузер откроет Gmail в браузере, продвинутый воспользуется скажем Rmail (Emacs).. эээ, гномеры все ищут "предельно простых пользователей"? ;)
     
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