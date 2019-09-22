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Выпуск почтового клиента Geary 3.34

22.09.2019 09:01

Представлен выпуск почтового клиента Geary 3.34, ориентированный на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu (PPA) и в форме самодостаточного пакета flatpak.

Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

Ключевые новшества:

  • Улучшенный интерфейс для выбора адресата, включающий поддержку автодополнения email;
  • Улучшение интеграции с общей адресной книгой GNOME, включая возможность добавления и редактирования контактов;
  • Возможность проверки правописания в поле с темой письма;
  • Поддержка специфичных для Outlook почтовых вложений в формате TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format);
  • Новое окно инспектирования для отладки в режиме реального времени;
  • Незначительные оптимизации интерфейса и обновления пиктограмм;
  • Улучшение совместимости с почтовыми сервисами;
  • Улучшение режима фоновой синхронизации.



Основные возможности Geary:

  • Поддержка функций создания и просмотра почтовых сообщений, отправка и получение почты, функции отправки ответа всем респондентам и перенаправления сообщения;
  • WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk), с поддержкой проверки правописания, выбора шрифтов, выделения цветом, вставкой ссылок, добавлением отступов и т.п.;
  • Функция группировки сообщений по обсуждениям. Несколько режимов отображения сообщений в обсуждениях. Пока доступен только последовательный просмотр сообщений в обсуждении, но скоро появится и древовидный с наглядным выделением нитей. Полезной особенностью является то, что кроме текущего сообщения можно сразу посмотреть предыдущее и следующее сообщение в обсуждении (сообщения пролистываются непрерывной лентой), что очень удобно при чтении списков рассылки. Для каждого сообщения показывается число ответов;
  • Возможность пометки отдельных сообщений (установка флагов и пометка "звёздочкой");
  • Быстрый и мгновенно вызываемый поиск по базе сообщений (в стиле Firefox);
  • Поддержка работы одновременно с несколькими почтовыми аккаунтами;
  • Поддержка средств для бесшовной интеграции с почтовыми web-сервисами, такими как Gmail, Mobile Me, Yahoo! Mail и Outlook.com;
  • Полная поддержка IMAP и средств синхронизации сообщений. Полная совместимость с популярными IMAP-серверами, включая Dovecot;
  • Возможность управления через горячие клавиши. Например, Ctrl+N для написания сообщения, Ctrl+R для ответа, Ctrl+Shift+R для ответа всем участникам, Del для помещения почты в архив;
  • Средства архивирования почты;
  • Поддержка работы в offline-режиме;
  • Поддержка интернационализации и перевод интерфейса на несколько языков;
  • Автодополнение вводимых почтовых адресов в процессе написания сообщения;
  • Наличие апплетов для вывода уведомлений о получении новых писем в оболочке GNOME Shell;
  • Полная поддержка SSL и STARTTLS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.32
  3. OpenNews: Имущественные права на Shotwell и Geary переданы организации Software Freedom Conservancy
  4. OpenNews: Группа Yorba, создавшая Shotwell и Geary, прекратила разработку
  5. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: geary, mail
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  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов.
    >Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+.

    Взаимоисключение.

     
     
  • 2.2, ilyafedin (ok), 09:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не электрон же :)
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз:
    >богатого по возможностям
    >GTK3+
     
     
  • 4.6, ilyafedin (ok), 12:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё раз:
    >>богатого по возможностям
    >>GTK3+

    Тут уже не говнотк виноват, а HIG говногнома. Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.

     
     
  • 5.9, Annoynymous (ok), 13:35, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.

    А покажите богатый по возможностям аналог Evolution из Mate.

     
     
  • 6.15, ilyafedin (ok), 16:50, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.
    > А покажите богатый по возможностям аналог Evolution из Mate.

    Они не делали почтовик, но есть богатый по возможностям Thunderbird, тоже на gtk3

     
     
  • 7.29, Annoynymous (ok), 09:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.
    >> А покажите богатый по возможностям аналог Evolution из Mate.
    > Они не делали почтовик, но есть богатый по возможностям Thunderbird, тоже на
    > gtk3

    А, я неправильно прочитал. Пардон.

     

  • 1.3, vantoo (ok), 11:17, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Пилите, Шура, Geary, они золотые!
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:15, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гг, всяко не эволюшен.
     
  • 1.7, DerRoteBaron (ok), 12:34, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из того, что это GNOME, следует сломанный трей, или тут его отрезать еще не успели?
     
     
  • 2.8, Annoynymous (ok), 13:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Просыпается как-то гном после обновления и говорит пользователю:

    — Слушай, я что-то трея не чувствую.
    — А У ТЕБЯ ЕГО НЕТ!

     

  • 1.10, Аноним (10), 14:21, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно Я тоже писал свой новый фотоменеджер на GTK Gnome Никогда не пользуй... текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.13, Гномик (?), 16:22, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Товарищ, какие будут ваши доказательства?

    "Гюльчатай, открой личико!"(С)

    Прокудин это ты тут инкогнито пописываешь?

     
     
  • 3.18, Аноним (10), 22:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у меня где-то сохранились естественно скриншоты профилировщика Не думаю, чт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 07:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А где, собсно, ссылка на ишшью, где ты что-то там ускоряешь в 800 раз Еще в дет... текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.36, Аноним (10), 12:17, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ещё ниже на комментарий ответил, у вас схожие вопросы.

    1. Я действительно создавал 10,000 полноценных Gtk-виджетов (компонентов)
    2. Конечно же я посмотрел как сделано у других. Но какие "другие"? Только Gnome Nautilus и Shotwell. Так же и сделано.
    3. Разве есть хоть какие-то приличные нетривиальные приложения на GTK? И которые не тормозят? Их нет.
    4. Именно по этой причине Gnome Nautilus безбожно тормозит при открытии директории с большим количеством файлов (или при поиске). Или вы не замечали как он виснет на 30 секунд?

     
     
  • 6.61, Ivan_83 (ok), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не хороший путь.
    Хороший это создавать и отображать только то, что реально видно.
    Это сложно но и более правильно.

    Классический пример в венде это ListView.
    Можно попробовать туда загрузить лог файл целиком, но теже 10к вызовов AddListItem займут кучу времени, а можно поставить хук чтобы он сам запрашивать содержимое нужного элемента по индексу и установить только количество элементов. Тогда получается мгновенная загрузка лог файла хоть на 1м записей и моментальный скролл.

     
     
  • 7.65, VICTOR MALOV (?), 04:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это самый правильный путь, чтобы не только начать, но и дописать приложение в реальном мире. Взять готовые компоненты, которые должны иметь такую поддержку. И, кажется, эта возможность есть везде. Например в React Native - FlatList. В Android тоже есть.

    В GTK такой поддержки нет. Тогда хотя бы рендериться компоненты должны быстро - этого тоже нет.
    Мне, фактически, предложили написать свой https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/blob/master/gtk/gtkflowbox.c.
    Серьезно? Т.е. взять - и отложить разработку на пару месяцев, пока я буду писать (и разбираться) свой компонент?
    Который во всю использует внутренности вроде Cairo / GSK. Они сами пилят свой компонент уже 6 лет!

    Конечно нет. Я возьму классный Electron JS, поиском найду нужный компонент за 15 секунд http://shama.github.io/view-list/ и мои пользователи получать офигенно быстрое классное решение. А за эти несколько месяцев я наклепаю кучу функционала, который они ждут.

     
  • 5.54, VICTOR MALOV (?), 17:23, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    issue нет. Я с ними переписывался в IRC.  Вот ссылки на скриншоты профилировщика.
    https://drive.google.com/open?id=16ccqcSSdr4p1LYmItqThAOjtEo6_c_6u
    Вот ссылка на ветку кода https://github.com/likern/gtk-patched/commits/custom-flowbox
     
  • 4.33, Школьник (ok), 11:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Оно даже не способно просто отрисовать 10 000 вот таких серых квадратиков (элементов / виджетов)

    Пихать 10000 полноценных виджетов на одну форму? Мне кажется, это крайне сомнительный подход. Подозреваю, что проблемы тут будут не только и даже не столько в UI-библиотеке, сколько в оконной системе. Не знаю насчет иксов, а на винде есть действующий даже на уровне голого WinAPI лимит всех USER-объектов, включая окна, меню, элементы управления (виджеты), хоткеи и т.п., и по умолчанию он равен 10000 штук на процесс. И 65536 на сессию.

    Вероятнее всего, именно по этой причине разработчики GTK не очень-то беспокоятся по поводу работоспособности приложений с 10000 виджетов на форме. Кроссплатформенным такой подход точно не будет.

    Здесь надо либо уходить на библиотеки, которые используют windowless виджеты (т.е. грубо говоря, сами занимаются их рендерингом и обработкой событий - насколько я понимаю, это WPF на .net, QML на Qt, либо электрон), либо конкретно для этого окна отрисовывать и обрабатывать события самому.

     
     
  • 5.35, Аноним (10), 12:08, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала пишется прототип, а уже потом оптимизируется Иначе так можно никогда пр... текст свёрнут, показать
     
  • 3.19, Аноним (10), 22:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я начал разбираться - нашёл профилировщиком функцию, которая отжирает время (внутри GTK). А я использовал их стандартные виджеты. Я им говорю - что делать? А они мне - пиши свой низкоуровневый виджет на С, который заменяет их базовый (!) стандартный.

    Так их стандартный сраный виджет - это 5 000 строчек низкоуровнего забористого С, который дёргает Cairo / Pango и это уже очень advanced level. Как такое писать знает ОЧЕНЬ мало человек - фактически разработчики GTK только. Свой виджет они писали 5 лет!

     
  • 3.20, Аноним (10), 22:30, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно, заниматься этим я не собирался.

    Разобрался что это за функция - оказалось, тарам-там-там (!!!), у них есть свой криво-написанный CSS джижок (очень маленькое подмножество), только стилизует не HTML (div, a, IMG), а их виджеты (как раз на фотках тени, скругления и т.п.).

    И вот у них там квадратичный алгоритм (!) добавления элементов в этом движке. После 100 элементов уже начинает тормозить.

    Я переписал на O(N*log N) - стало в 800 раз быстрее. 100 000 элементов отрисовывал за 0.1 секунду кажется.

     
     
  • 4.28, big dick (?), 08:17, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ссылку на патч, пожалуйста.
     
     
  • 5.31, Аноним (10), 11:01, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы правда думаете, что я полезу искать эти никому ненужные наработки только чтобы доказать что-то на форуме с 1.5 калеки?

    Если бы от этого что-то изменилось, я бы потратил время и нашёл этот патч.

    Я с ними общался напрямую в IRC. ISSUES месяцами висят. Патч они даже не стали смотреть. Поэтому и до создания формального issue дело не дошло.

    Потом главный разработчик этого CSS (кажется Matias Clasen) движка перестал отвечать на вопросы, чтобы помочь разобраться с их движком. Видимо, начал ревновать что я полез в их код.

    Вы что, типа хотите уличить во лжи?))) Но тут столько подробностей, что проверить несложно.

     
  • 5.32, Аноним (10), 11:12, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот здесь https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/blob/master/gtk/gtkcssnode.c
    используется связный список.

    У вас 1000 элементов. Чтобы добавить элемент в середину, вы пробегаете (начиная с начала) половину списка. И так для всей 1000 элементов. Вот и квадратичный алгоритм.


    А надо вместо связного списка https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-Doubly-Linked-Lists.html использовать дерево https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-Balanced-Binary-Trees.html.
    Вот именно это я и сделал.

     
     
  • 6.38, big dick (?), 13:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто интересно.

    Я не шарю в асимптотическом анализе алгоритмов, но твой довод выглядит здорово.

    Кстати, ты реально думаешь, что рендеринг одновременно 10к item-ов - это хорошая идея? Я думаю именно из-за этого они и не стали отвечать, боясь получить ответ, заведомо стрёмный.

    А вообще не разбираюсь в программировании на gtk, и было интересно тебя почитать.

     
     
  • 7.40, Аноним (10), 14:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я выше написал комментарии по отрисовку 10к элементов Почитай, будет интересно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.41, big dick (?), 14:25, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грубая неправда Как я понимаю, даже код на С использует API библиотек, которые ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, Аноним (10), 14:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как не может У меня смогла нарисовать, а у них не может Вы тред читали Отр... текст свёрнут, показать
     
  • 9.43, Аноним (10), 14:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свой проект, коммерческий планировался Фотоменеджер с искусственным интеллект... текст свёрнут, показать
     
  • 9.53, VICTOR MALOV (?), 17:21, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ссылки на скриншоты профилировщика https drive google com open id 16ccqcS... текст свёрнут, показать
     
  • 6.58, Фанат ГТК (?), 22:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они серьезно для поиска и формирования набора стилей элемента используют связанный список? Это как-то... Странно! Маразматически странно, хотя алгоритм с деревом среднестатистического разработчика поставит на некоторое время в тупик, но это же основа, которой пользуются сотни тысячи человек. Теперь понятно, в чем основная проблема этого тулкита -- неграмотные люди у руля, понятно, почему шапка продалась...
     
     
  • 7.59, Аноним (10), 00:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сам был шокирован. Как это возможно, им же пользуются сотни тысяч людей?

    И люди-то неглупые. Никто в мире не напишет сразу оптимальный CSS движок. И я написал бы не лучше с первого раза. Я думаю большинство его вообще не сможет написать.

    Короче, очень токсичное сообщество. Худшее, что я встречал.

    И создали они HTML5, только очень плохой ;) Тот же CSS. UI описывается через XML:) Код логики пишется через биндинги на JavaScript или Python

     
  • 7.60, Аноним (10), 00:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маразматически - что им это написали, объяснили почему алгоритм квадратичный. Написали патч (потратив кучу времени). Проверили профилировщиком до и после для доказательства.

    А они...просто блин в чате мне перестали отвечать)) Поднадоел я им, наверное. Вот это трэш)

     
  • 5.57, VICTOR MALOV (?), 17:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/likern/gtk-patched/tree/custom-flowbox
     
  • 3.22, Аноним (10), 22:38, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Радостный написал им в IRC. Ноль реакции. Приложил скриншоты профилировщика - ноль реакции.

    В итоге я понял, что выкинул 2 месяца своей жизни на GTK зря. Им это было не нужно, не интересно. Никто не собирался смотреть патчи, даже не поинтересовались.

    Они просто сказали - сорян, чувак. У нас все приложения (которые они пишут, все базовые утилиты Gnome пилятся чуваками из Red Hat / Ubuntu) максимум содержат 100 виджетов.

    А то, что это абсолютно критично для тех, кто пишет приложения на их говняном GTK - это им похер. GTK ТОЛЬКО для внутренней разработки.

    Столкнетесь с блокирующей проблемой - и никто не будет её фиксить, и даже. (!!!) принимать патчи с исправлениями!

     
  • 3.23, Аноним (10), 22:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я понял, что занимаюсь какой-то хернёй. Ведь на Electron JS я бы написал всё бы давно, а не сидел профилируя и отлаживая GTK (а для этого надо фактически стать вровень с разработчиками GTK, и научиться отлаживать сам GTK).

    Просто я хотел именно настоящее нативное приложение под Linux.

    Поэтому линуксойды - вы должны на Electron JS молиться. Это ваш (и мой) единственный шанс получить нормальные, приличные качественные приложения под Linux (как часть кросс-платформенности). А проблемам с тем, что он много жрёт памяти - техническая и дело не в качестве приложений. Как только станет больше таких приложений - её пофиксят. И всё будет летать.


    GTK мертв. Нативная разработка под Linux абсолютно мертва. C++/Qt практически умер. Как в целом Desktop разработка.

     
     
  • 4.24, улыбнуло (?), 00:42, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Забористая история. И, если верить тексту, написана продвинутым челом. Но есть одно НО. Логика где? Вывод связан с текстом не больше чем асфальт с зимним солнцестоянием. Ущербность gtk-тима не делает скриптовые поделки лучше чем они есть. Вот ни разу.
     
     
  • 5.34, Аноним (10), 11:52, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вывод 1 Внутри GTK те же самые технологии что и в HTML CSS движок для стилиз... текст свёрнут, показать
     
  • 5.37, Аноним (10), 12:24, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сейчас я пишу на JavaScript. И самая передовая разработка и самые большие инновации происходят именно среди JavaScript / Web разработчиков.

    Они, по ощущениям, в целом сильнее как программисты. Более открыты к передовому опыту.

    Например, они вовсю используют SVG графику. А в Android и iOS до сих пор пихают растровые картинки.

     
  • 4.25, Аноним (25), 01:53, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну про GTK понятно, а с Qt что не так?
     
     
  • 5.30, Аноним (10), 10:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    С ним я не работал. В целом разработка desktop приложений стагнирует и потихонечку умирает  . Всё ушло в Web / Mobile.

     
  • 4.26, Аноним (26), 05:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На qt не звезди, с ним всё нормально.
     
  • 3.51, VICTOR MALOV (?), 16:45, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ссылка на ветку с изменениями - https://github.com/likern/gtk-patched/commits/custom-flowbox.
     
  • 2.45, Ivan_83 (ok), 15:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пожалуй присоединюсь Но в отношении всего что делает GNOME У меня все боли в о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.47, Аноним (10), 15:50, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О боже Сочувствую Я верю и без патчей Если бы они не врали, а так и сказал... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.62, Ivan_83 (ok), 01:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да мне то что, я эти патчи всё равно поддерживаю и применяю у себя при сборке из портов, у меня всё хорошо :)

    Попробуй создать просто пулрегвест, думаю в чат никто особо не заглядывает, в багтрекере тоже ничего сильно не обсуждают и сразу гвоорят чтобы делал пул регвест.

    Со списком проблем не согласен.

     
     
  • 5.64, VICTOR MALOV (?), 01:32, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это моё видение. Оно может быть ошибочным =)

    Да какой смысл? Там всё решают ключевые разработчики. У них основной канал общения - IRC, они все там тусуются. Они всё в IRC прочитали и не по одному разу. В том числе автор CSS движка. Не нужно - значит не нужно)

    Будем считать интересный опыт ))

     
     
  • 6.67, Ivan_83 (ok), 13:10, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну прочитали, малоли кто там ходит.
    Иди заведи пулрегвест, когда завернут тогда и будешь рассказывать какие все плохие, а пока не считается.
     
  • 3.56, VICTOR MALOV (?), 17:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка на скриншоты профилировщика https://drive.google.com/drive/folders/16ccqcSSdr4p1LYmItqThAOjtEo6_c_6u
     
  • 2.46, Ivan_83 (ok), 15:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://gitlab.gnome.org/users/likern/activity

    А где пул регвест про фикс производительности?

     
     
  • 3.48, Аноним (10), 16:09, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я выше отвечал. Я с ними переписывался в IRC. На issue они месяцами могут не реагировать. А мне нужно срочно - или проблема решается. Или я закрываю разработку из-за непреодолимых препятствий.

    Я думал так:
    1. Напишу в IRC, приложу скриншоты до и после
    2. Они обрадуются что кто-то сделал работу за них и бесплатно.
    3. Подготовлю патч на основу feedback
    4. Уже создам issue в том виде, в котором им нужно

    Написал в IRC - ноль реакции. Приложил скриншоты профилировщика до и после - ноль реакции. Ещё писал - они вообще перестали отвечать.
    Ну я же не идиот?) Потратить ещё время на создание / описание Issue, подготовку патча чтобы... получить всё тоже самое?

     
  • 3.49, Аноним (10), 16:18, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому я не стал тратить время впустую на никому, очевидно, не нужную Issue. Я и так был очень сильно демотивирован.

    И ещё момент. Я переписал CSS движок и убрал (улучшил в 800 раз) только одну функцию, которая отжирала время. Осталась ещё одна, что требовало менять CSS движок ещё сильнее. Но

    1. Это на месяц работы. Нужно было одобрение GNOME разработчиков.

    2. Я хотел получить консультацию у автора - были неочевидные моменты. Без него непонятно было как правило.

     
  • 3.50, Аноним (10), 16:21, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те патч был полностью работоспособным и валидным. Но мою проблему на 100% не решал. Иначе бы я просто тянул бы свою пропатченную версию GTK.

    Но уже на этом этапе всё стало ясно по их реакции на патч (никакой). И я остановился.

     
  • 3.52, VICTOR MALOV (?), 16:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашёл ветку и выложил на GitHub. Пусть будет для истории =)
    https://github.com/likern/gtk-patched/commits/custom-flowbox

    Я думаю эта ветка и сейчас должна заработать. Но гарантировать не могу.

     
  • 2.68, Anonimous (?), 14:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откройте для себя наконец Freepascal/Lazarus!
     

  • 1.11, Аноним (10), 14:29, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все приложения на GTK - фактически уже мертвы. Их неминуемо ждём стагнация, медленная смерть и, в конце концов, забвение.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:56, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользуется, подскажите - умеет работать с Exchange без костылей? Как минимум по имени поискать, получателя автодополнением подставить, и т.д.
     
  • 1.14, th3m3 (ok), 16:40, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользуется, норм? Он легче thunderbird? Или кто что может посоветовать, чтобы легковесный и без лишней фигни. Спс.
     
     
  • 2.16, macfaq (?), 19:47, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто пользуется, норм? Он легче thunderbird? Или кто что может посоветовать, чтобы
    > легковесный и без лишней фигни. Спс.

    Чисто субъективно - легче.
    Пакет в той же ubuntu тоже заметно меньше, чем тандербёрд.

     
  • 2.39, Аноним (39), 14:03, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легковесный и без лишней фигни — это mutt.
     
     
  • 3.44, th3m3 (ok), 15:03, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком без лишней фигни :)
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:37, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Изначально проект был основан организацией YOBA Foundation

    Ясно.

    > GObject

    Лишь бы не использовать C++.

    > WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk),

    Почтовые сервисы на маркдаун переходят, а тут html...

     
     
  • 2.55, Аноним (55), 17:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почтовые сервисы на маркдаун переходят, а тут html...

    Маркдаун - это то, что вместо WYSIWYG. А html - это внутренний формат отправляемого письма, там выбор только между plain text и html.

     

  • 1.66, Аноним (66), 07:01, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    стесняюсь спросить,но вот интересно.
    в линуксе есть почта для локальных пользователей
    есть ли в природе простой графический почтовый клиент способный читать редактировать и удалять такую почту
    без всевозможных дополнительных настроек различных  прокладок, агентов и прочей мути, которая кроме раздражения позволяет усомниться в адекватности разрабов...
    Ну ведь простой же вопрос как быстро и не проблематично читать
    почту лок юсеров ...
     

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