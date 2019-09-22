Выпуск почтового клиента Geary 3.34

4.27 , Аноним ( 27 ), 07:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать А где, собсно, ссылка на ишшью, где ты что-то там ускоряешь в 800 раз Еще в дет... 5.36 , Аноним ( 10 ), 12:17, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я ещё ниже на комментарий ответил, у вас схожие вопросы. 1. Я действительно создавал 10,000 полноценных Gtk-виджетов (компонентов)

2. Конечно же я посмотрел как сделано у других. Но какие "другие"? Только Gnome Nautilus и Shotwell. Так же и сделано.

3. Разве есть хоть какие-то приличные нетривиальные приложения на GTK? И которые не тормозят? Их нет.

4. Именно по этой причине Gnome Nautilus безбожно тормозит при открытии директории с большим количеством файлов (или при поиске). Или вы не замечали как он виснет на 30 секунд?

6.61 , Ivan_83 ( ok ), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не хороший путь.

Хороший это создавать и отображать только то, что реально видно.

Это сложно но и более правильно. Классический пример в венде это ListView.

Можно попробовать туда загрузить лог файл целиком, но теже 10к вызовов AddListItem займут кучу времени, а можно поставить хук чтобы он сам запрашивать содержимое нужного элемента по индексу и установить только количество элементов. Тогда получается мгновенная загрузка лог файла хоть на 1м записей и моментальный скролл.

7.65 , VICTOR MALOV ( ? ), 04:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это самый правильный путь, чтобы не только начать, но и дописать приложение в реальном мире. Взять готовые компоненты, которые должны иметь такую поддержку. И, кажется, эта возможность есть везде. Например в React Native - FlatList. В Android тоже есть. В GTK такой поддержки нет. Тогда хотя бы рендериться компоненты должны быстро - этого тоже нет.

Мне, фактически, предложили написать свой https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/blob/master/gtk/gtkflowbox.c.

Серьезно? Т.е. взять - и отложить разработку на пару месяцев, пока я буду писать (и разбираться) свой компонент?

Который во всю использует внутренности вроде Cairo / GSK. Они сами пилят свой компонент уже 6 лет! Конечно нет. Я возьму классный Electron JS, поиском найду нужный компонент за 15 секунд http://shama.github.io/view-list/ и мои пользователи получать офигенно быстрое классное решение. А за эти несколько месяцев я наклепаю кучу функционала, который они ждут.

5.54 , VICTOR MALOV ( ? ), 17:23, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – issue нет. Я с ними переписывался в IRC. Вот ссылки на скриншоты профилировщика.

https://drive.google.com/open?id=16ccqcSSdr4p1LYmItqThAOjtEo6_c_6u

Вот ссылка на ветку кода https://github.com/likern/gtk-patched/commits/custom-flowbox

4.33 , Школьник ( ok ), 11:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Оно даже не способно просто отрисовать 10 000 вот таких серых квадратиков (элементов / виджетов) Пихать 10000 полноценных виджетов на одну форму? Мне кажется, это крайне сомнительный подход. Подозреваю, что проблемы тут будут не только и даже не столько в UI-библиотеке, сколько в оконной системе. Не знаю насчет иксов, а на винде есть действующий даже на уровне голого WinAPI лимит всех USER-объектов, включая окна, меню, элементы управления (виджеты), хоткеи и т.п., и по умолчанию он равен 10000 штук на процесс. И 65536 на сессию. Вероятнее всего, именно по этой причине разработчики GTK не очень-то беспокоятся по поводу работоспособности приложений с 10000 виджетов на форме. Кроссплатформенным такой подход точно не будет. Здесь надо либо уходить на библиотеки, которые используют windowless виджеты (т.е. грубо говоря, сами занимаются их рендерингом и обработкой событий - насколько я понимаю, это WPF на .net, QML на Qt, либо электрон), либо конкретно для этого окна отрисовывать и обрабатывать события самому.

5.35 , Аноним ( 10 ), 12:08, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Сначала пишется прототип, а уже потом оптимизируется Иначе так можно никогда пр...