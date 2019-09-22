Выпуск почтового клиента Geary 3.34

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|1.1, Аноним (1), 09:25, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов.
>Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+.
Взаимоисключение.
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|4.6, ilyafedin (ok), 12:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ещё раз:
>>богатого по возможностям
>>GTK3+
Тут уже не говнотк виноват, а HIG говногнома. Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.
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|5.9, Annoynymous (ok), 13:35, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.
А покажите богатый по возможностям аналог Evolution из Mate.
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|6.15, ilyafedin (ok), 16:50, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.
> А покажите богатый по возможностям аналог Evolution из Mate.
Они не делали почтовик, но есть богатый по возможностям Thunderbird, тоже на gtk3
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|7.29, Annoynymous (ok), 09:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Те же приложения MATE и то гораздо богаче по возможностям.
>> А покажите богатый по возможностям аналог Evolution из Mate.
> Они не делали почтовик, но есть богатый по возможностям Thunderbird, тоже на
> gtk3
А, я неправильно прочитал. Пардон.
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|2.8, Annoynymous (ok), 13:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Просыпается как-то гном после обновления и говорит пользователю:
— Слушай, я что-то трея не чувствую.
— А У ТЕБЯ ЕГО НЕТ!
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|2.13, Гномик (?), 16:22, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Товарищ, какие будут ваши доказательства?
"Гюльчатай, открой личико!"(С)
Прокудин это ты тут инкогнито пописываешь?
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|3.18, Аноним (10), 22:12, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, у меня где-то сохранились естественно скриншоты профилировщика Не думаю, чт... текст свёрнут, показать
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|4.27, Аноним (27), 07:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
А где, собсно, ссылка на ишшью, где ты что-то там ускоряешь в 800 раз Еще в дет... текст свёрнут, показать
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|5.36, Аноним (10), 12:17, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ещё ниже на комментарий ответил, у вас схожие вопросы.
1. Я действительно создавал 10,000 полноценных Gtk-виджетов (компонентов)
2. Конечно же я посмотрел как сделано у других. Но какие "другие"? Только Gnome Nautilus и Shotwell. Так же и сделано.
3. Разве есть хоть какие-то приличные нетривиальные приложения на GTK? И которые не тормозят? Их нет.
4. Именно по этой причине Gnome Nautilus безбожно тормозит при открытии директории с большим количеством файлов (или при поиске). Или вы не замечали как он виснет на 30 секунд?
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|6.61, Ivan_83 (ok), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не хороший путь.
Хороший это создавать и отображать только то, что реально видно.
Это сложно но и более правильно.
Классический пример в венде это ListView.
Можно попробовать туда загрузить лог файл целиком, но теже 10к вызовов AddListItem займут кучу времени, а можно поставить хук чтобы он сам запрашивать содержимое нужного элемента по индексу и установить только количество элементов. Тогда получается мгновенная загрузка лог файла хоть на 1м записей и моментальный скролл.
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|7.65, VICTOR MALOV (?), 04:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это самый правильный путь, чтобы не только начать, но и дописать приложение в реальном мире. Взять готовые компоненты, которые должны иметь такую поддержку. И, кажется, эта возможность есть везде. Например в React Native - FlatList. В Android тоже есть.
В GTK такой поддержки нет. Тогда хотя бы рендериться компоненты должны быстро - этого тоже нет.
Мне, фактически, предложили написать свой https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/blob/master/gtk/gtkflowbox.c.
Серьезно? Т.е. взять - и отложить разработку на пару месяцев, пока я буду писать (и разбираться) свой компонент?
Который во всю использует внутренности вроде Cairo / GSK. Они сами пилят свой компонент уже 6 лет!
Конечно нет. Я возьму классный Electron JS, поиском найду нужный компонент за 15 секунд http://shama.github.io/view-list/ и мои пользователи получать офигенно быстрое классное решение. А за эти несколько месяцев я наклепаю кучу функционала, который они ждут.
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|4.33, Школьник (ok), 11:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Оно даже не способно просто отрисовать 10 000 вот таких серых квадратиков (элементов / виджетов)
Пихать 10000 полноценных виджетов на одну форму? Мне кажется, это крайне сомнительный подход. Подозреваю, что проблемы тут будут не только и даже не столько в UI-библиотеке, сколько в оконной системе. Не знаю насчет иксов, а на винде есть действующий даже на уровне голого WinAPI лимит всех USER-объектов, включая окна, меню, элементы управления (виджеты), хоткеи и т.п., и по умолчанию он равен 10000 штук на процесс. И 65536 на сессию.
Вероятнее всего, именно по этой причине разработчики GTK не очень-то беспокоятся по поводу работоспособности приложений с 10000 виджетов на форме. Кроссплатформенным такой подход точно не будет.
Здесь надо либо уходить на библиотеки, которые используют windowless виджеты (т.е. грубо говоря, сами занимаются их рендерингом и обработкой событий - насколько я понимаю, это WPF на .net, QML на Qt, либо электрон), либо конкретно для этого окна отрисовывать и обрабатывать события самому.
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|5.35, Аноним (10), 12:08, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Сначала пишется прототип, а уже потом оптимизируется Иначе так можно никогда пр... текст свёрнут, показать
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|3.19, Аноним (10), 22:21, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я начал разбираться - нашёл профилировщиком функцию, которая отжирает время (внутри GTK). А я использовал их стандартные виджеты. Я им говорю - что делать? А они мне - пиши свой низкоуровневый виджет на С, который заменяет их базовый (!) стандартный.
Так их стандартный сраный виджет - это 5 000 строчек низкоуровнего забористого С, который дёргает Cairo / Pango и это уже очень advanced level. Как такое писать знает ОЧЕНЬ мало человек - фактически разработчики GTK только. Свой виджет они писали 5 лет!
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|3.20, Аноним (10), 22:30, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Конечно, заниматься этим я не собирался.
Разобрался что это за функция - оказалось, тарам-там-там (!!!), у них есть свой криво-написанный CSS джижок (очень маленькое подмножество), только стилизует не HTML (div, a, IMG), а их виджеты (как раз на фотках тени, скругления и т.п.).
И вот у них там квадратичный алгоритм (!) добавления элементов в этом движке. После 100 элементов уже начинает тормозить.
Я переписал на O(N*log N) - стало в 800 раз быстрее. 100 000 элементов отрисовывал за 0.1 секунду кажется.
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|5.31, Аноним (10), 11:01, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы правда думаете, что я полезу искать эти никому ненужные наработки только чтобы доказать что-то на форуме с 1.5 калеки?
Если бы от этого что-то изменилось, я бы потратил время и нашёл этот патч.
Я с ними общался напрямую в IRC. ISSUES месяцами висят. Патч они даже не стали смотреть. Поэтому и до создания формального issue дело не дошло.
Потом главный разработчик этого CSS (кажется Matias Clasen) движка перестал отвечать на вопросы, чтобы помочь разобраться с их движком. Видимо, начал ревновать что я полез в их код.
Вы что, типа хотите уличить во лжи?))) Но тут столько подробностей, что проверить несложно.
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|6.38, big dick (?), 13:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто интересно.
Я не шарю в асимптотическом анализе алгоритмов, но твой довод выглядит здорово.
Кстати, ты реально думаешь, что рендеринг одновременно 10к item-ов - это хорошая идея? Я думаю именно из-за этого они и не стали отвечать, боясь получить ответ, заведомо стрёмный.
А вообще не разбираюсь в программировании на gtk, и было интересно тебя почитать.
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|7.40, Аноним (10), 14:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я выше написал комментарии по отрисовку 10к элементов Почитай, будет интересно ... текст свёрнут, показать
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|9.42, Аноним (10), 14:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну как не может У меня смогла нарисовать, а у них не может Вы тред читали Отр... текст свёрнут, показать
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|9.43, Аноним (10), 14:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Свой проект, коммерческий планировался Фотоменеджер с искусственным интеллект... текст свёрнут, показать
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|6.58, Фанат ГТК (?), 22:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они серьезно для поиска и формирования набора стилей элемента используют связанный список? Это как-то... Странно! Маразматически странно, хотя алгоритм с деревом среднестатистического разработчика поставит на некоторое время в тупик, но это же основа, которой пользуются сотни тысячи человек. Теперь понятно, в чем основная проблема этого тулкита -- неграмотные люди у руля, понятно, почему шапка продалась...
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|7.59, Аноним (10), 00:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сам был шокирован. Как это возможно, им же пользуются сотни тысяч людей?
И люди-то неглупые. Никто в мире не напишет сразу оптимальный CSS движок. И я написал бы не лучше с первого раза. Я думаю большинство его вообще не сможет написать.
Короче, очень токсичное сообщество. Худшее, что я встречал.
И создали они HTML5, только очень плохой ;) Тот же CSS. UI описывается через XML:) Код логики пишется через биндинги на JavaScript или Python
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|7.60, Аноним (10), 00:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Маразматически - что им это написали, объяснили почему алгоритм квадратичный. Написали патч (потратив кучу времени). Проверили профилировщиком до и после для доказательства.
А они...просто блин в чате мне перестали отвечать)) Поднадоел я им, наверное. Вот это трэш)
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|3.22, Аноним (10), 22:38, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Радостный написал им в IRC. Ноль реакции. Приложил скриншоты профилировщика - ноль реакции.
В итоге я понял, что выкинул 2 месяца своей жизни на GTK зря. Им это было не нужно, не интересно. Никто не собирался смотреть патчи, даже не поинтересовались.
Они просто сказали - сорян, чувак. У нас все приложения (которые они пишут, все базовые утилиты Gnome пилятся чуваками из Red Hat / Ubuntu) максимум содержат 100 виджетов.
А то, что это абсолютно критично для тех, кто пишет приложения на их говняном GTK - это им похер. GTK ТОЛЬКО для внутренней разработки.
Столкнетесь с блокирующей проблемой - и никто не будет её фиксить, и даже. (!!!) принимать патчи с исправлениями!
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|3.23, Аноним (10), 22:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я понял, что занимаюсь какой-то хернёй. Ведь на Electron JS я бы написал всё бы давно, а не сидел профилируя и отлаживая GTK (а для этого надо фактически стать вровень с разработчиками GTK, и научиться отлаживать сам GTK).
Просто я хотел именно настоящее нативное приложение под Linux.
Поэтому линуксойды - вы должны на Electron JS молиться. Это ваш (и мой) единственный шанс получить нормальные, приличные качественные приложения под Linux (как часть кросс-платформенности). А проблемам с тем, что он много жрёт памяти - техническая и дело не в качестве приложений. Как только станет больше таких приложений - её пофиксят. И всё будет летать.
GTK мертв. Нативная разработка под Linux абсолютно мертва. C++/Qt практически умер. Как в целом Desktop разработка.
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|4.24, улыбнуло (?), 00:42, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Забористая история. И, если верить тексту, написана продвинутым челом. Но есть одно НО. Логика где? Вывод связан с текстом не больше чем асфальт с зимним солнцестоянием. Ущербность gtk-тима не делает скриптовые поделки лучше чем они есть. Вот ни разу.
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|5.34, Аноним (10), 11:52, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вывод 1 Внутри GTK те же самые технологии что и в HTML CSS движок для стилиз... текст свёрнут, показать
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|5.37, Аноним (10), 12:24, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сейчас я пишу на JavaScript. И самая передовая разработка и самые большие инновации происходят именно среди JavaScript / Web разработчиков.
Они, по ощущениям, в целом сильнее как программисты. Более открыты к передовому опыту.
Например, они вовсю используют SVG графику. А в Android и iOS до сих пор пихают растровые картинки.
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|5.30, Аноним (10), 10:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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С ним я не работал. В целом разработка desktop приложений стагнирует и потихонечку умирает . Всё ушло в Web / Mobile.
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|2.45, Ivan_83 (ok), 15:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Пожалуй присоединюсь Но в отношении всего что делает GNOME У меня все боли в о... текст свёрнут, показать
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|4.62, Ivan_83 (ok), 01:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да мне то что, я эти патчи всё равно поддерживаю и применяю у себя при сборке из портов, у меня всё хорошо :)
Попробуй создать просто пулрегвест, думаю в чат никто особо не заглядывает, в багтрекере тоже ничего сильно не обсуждают и сразу гвоорят чтобы делал пул регвест.
Со списком проблем не согласен.
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|5.64, VICTOR MALOV (?), 01:32, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, это моё видение. Оно может быть ошибочным =)
Да какой смысл? Там всё решают ключевые разработчики. У них основной канал общения - IRC, они все там тусуются. Они всё в IRC прочитали и не по одному разу. В том числе автор CSS движка. Не нужно - значит не нужно)
Будем считать интересный опыт ))
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|6.67, Ivan_83 (ok), 13:10, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну прочитали, малоли кто там ходит.
Иди заведи пулрегвест, когда завернут тогда и будешь рассказывать какие все плохие, а пока не считается.
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|3.48, Аноним (10), 16:09, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я выше отвечал. Я с ними переписывался в IRC. На issue они месяцами могут не реагировать. А мне нужно срочно - или проблема решается. Или я закрываю разработку из-за непреодолимых препятствий.
Я думал так:
1. Напишу в IRC, приложу скриншоты до и после
2. Они обрадуются что кто-то сделал работу за них и бесплатно.
3. Подготовлю патч на основу feedback
4. Уже создам issue в том виде, в котором им нужно
Написал в IRC - ноль реакции. Приложил скриншоты профилировщика до и после - ноль реакции. Ещё писал - они вообще перестали отвечать.
Ну я же не идиот?) Потратить ещё время на создание / описание Issue, подготовку патча чтобы... получить всё тоже самое?
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|3.49, Аноним (10), 16:18, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому я не стал тратить время впустую на никому, очевидно, не нужную Issue. Я и так был очень сильно демотивирован.
И ещё момент. Я переписал CSS движок и убрал (улучшил в 800 раз) только одну функцию, которая отжирала время. Осталась ещё одна, что требовало менять CSS движок ещё сильнее. Но
1. Это на месяц работы. Нужно было одобрение GNOME разработчиков.
2. Я хотел получить консультацию у автора - были неочевидные моменты. Без него непонятно было как правило.
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|3.50, Аноним (10), 16:21, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те патч был полностью работоспособным и валидным. Но мою проблему на 100% не решал. Иначе бы я просто тянул бы свою пропатченную версию GTK.
Но уже на этом этапе всё стало ясно по их реакции на патч (никакой). И я остановился.
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|1.11, Аноним (10), 14:29, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все приложения на GTK - фактически уже мертвы. Их неминуемо ждём стагнация, медленная смерть и, в конце концов, забвение.
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|1.12, Аноним (12), 14:56, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто пользуется, подскажите - умеет работать с Exchange без костылей? Как минимум по имени поискать, получателя автодополнением подставить, и т.д.
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|1.14, th3m3 (ok), 16:40, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто пользуется, норм? Он легче thunderbird? Или кто что может посоветовать, чтобы легковесный и без лишней фигни. Спс.
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|2.16, macfaq (?), 19:47, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто пользуется, норм? Он легче thunderbird? Или кто что может посоветовать, чтобы
> легковесный и без лишней фигни. Спс.
Чисто субъективно - легче.
Пакет в той же ubuntu тоже заметно меньше, чем тандербёрд.
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|1.21, Аноним (21), 22:37, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Изначально проект был основан организацией YOBA Foundation
Ясно.
> GObject
Лишь бы не использовать C++.
> WYSIWYG редактор для создания сообщений с использованием разметки HTML (задействован webkitgtk),
Почтовые сервисы на маркдаун переходят, а тут html...
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|2.55, Аноним (55), 17:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почтовые сервисы на маркдаун переходят, а тут html...
Маркдаун - это то, что вместо WYSIWYG. А html - это внутренний формат отправляемого письма, там выбор только между plain text и html.
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|1.66, Аноним (66), 07:01, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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стесняюсь спросить,но вот интересно.
в линуксе есть почта для локальных пользователей
есть ли в природе простой графический почтовый клиент способный читать редактировать и удалять такую почту
без всевозможных дополнительных настроек различных прокладок, агентов и прочей мути, которая кроме раздражения позволяет усомниться в адекватности разрабов...
Ну ведь простой же вопрос как быстро и не проблематично читать
почту лок юсеров ...
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