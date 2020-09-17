Выпуск почтового клиента Geary 3.38

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|2.8, annual slayer (?), 00:45, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня ничего не ключит но сам интерфейс слегка убогий, и цепочки писем неудобно отображаются
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|1.3, mikhailnov (ok), 23:00, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На фоне происходящего с Thunderbird прочитал новость с бОльшим интересом, чем раньше
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|2.7, Аноним (7), 00:39, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что происходит с громоптицей? я из деревни, новости плохо доходят
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|3.10, mikhailnov (ok), 01:06, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а что происходит с громоптицей? я из деревни, новости плохо доходят
Вместо человеческих текстовых полей "Кому", "Копия" и т.д. сделали какое-то уродство, вдохновленное веб-мордами, банально медленно с таким чудом работать. Вместо использования системного gnupg перешли на какое-то чудо, а это и отдельные хранилища ключей, и отдельные уязвимости, и отдельные наборы криптоалгоритмов. Но PGP не пользуюсь. В версии 78 по традиции отвалилась пачка расширений, например, очень важное расширение для редактирования письма в отдельном текстовом редакторе, что нужно для отправки патчей в списки рассылок (https://github.com/exteditor/exteditor/issues/74#issuecomment-664361580)
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|4.12, Аноним (7), 02:05, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и все чтоли? ну можно, например, просто не обновляться, у меня стоит 68 и не шуршит. большая часть этих почтовых уязвимостей просто из пальца высосаны. опенсорс на то и опенсорс, что всегда можно форкнуться и развивать свой продукт.
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