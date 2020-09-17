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Выпуск почтового клиента Geary 3.38

17.09.2020 22:05

Представлен выпуск почтового клиента Geary 3.38, ориентированный на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены в форме самодостаточного пакета flatpak.

Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

Ключевые новшества:

  • Реализована поддержка плагинов, через которые планируется поставлять дополнительные возможности. В настоящее время предложены плагины для воспроизведения звука при отправке письма, создания шаблонов писем, интеграции с меню оболочки Unity и организации рассылок по спискам адресов в CSV-файле. Плагины можно активировать в новой секции Plugins в разделе с настройками.
  • Для защиты от засорения устройства старыми письмами в настройки добавлена возможность очистки писем, старше заданной даты, а также определения диапазона дат для загрузки писем.
  • В уведомлениях обеспечено отображение фотографии адресата, сохранённой в адресной книге рабочего стола.
  • Улучшена группировка почтовых папок.
  • Папка со спамом переименована в "Junk".
  • В интерфейсе написания письма по умолчанию в новых установках скрыта панель с режимами форматирования.
  • Улучшена совместимость с почтовыми серверами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  3. OpenNews: Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.17.6
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.36
  5. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 1.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53734-geary
Ключевые слова: geary, mail
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иван Демидов (?), 22:35, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Протокол эксчаинджа поддерживае? Приходится пользоваться глючным эволюшеном.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:40, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А хотелось бы глючным Geary?
     
  • 2.8, annual slayer (?), 00:45, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у меня ничего не ключит но сам интерфейс слегка убогий, и цепочки писем неудобно отображаются
     
     
  • 3.9, annual slayer (?), 00:46, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (я про эволюшн)
     

  • 1.3, mikhailnov (ok), 23:00, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На фоне происходящего с Thunderbird прочитал новость с бОльшим интересом, чем раньше
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:01, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А то что происходит с гном тебя не беспокоит?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:06, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    изыди, эльфятина
     
  • 3.6, a (??), 00:22, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что происходит?
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:39, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что происходит с громоптицей? я из деревни, новости плохо доходят
     
     
  • 3.10, mikhailnov (ok), 01:06, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а что происходит с громоптицей? я из деревни, новости плохо доходят

    Вместо человеческих текстовых полей "Кому", "Копия" и т.д. сделали какое-то уродство, вдохновленное веб-мордами, банально медленно с таким чудом работать. Вместо использования системного gnupg перешли на какое-то чудо, а это и отдельные хранилища ключей, и отдельные уязвимости, и отдельные наборы криптоалгоритмов. Но PGP не пользуюсь. В версии 78 по традиции отвалилась пачка расширений, например, очень важное расширение для редактирования письма в отдельном текстовом редакторе, что нужно для отправки патчей в списки рассылок (https://github.com/exteditor/exteditor/issues/74#issuecomment-664361580)

     
     
  • 4.12, Аноним (7), 02:05, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и все чтоли? ну можно, например, просто не обновляться, у меня стоит 68 и не шуршит. большая часть этих почтовых уязвимостей просто из пальца высосаны. опенсорс на то и опенсорс, что всегда можно форкнуться и развивать свой продукт.
     

  • 1.11, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 01:57, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ему нужен отдельный ultra-wide 21:9 монитор для работы?
     
  • 1.13, user90 (?), 02:14, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Органично вписывается в Гном: в нем ужасно все, бгг!
     
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