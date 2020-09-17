Представлен выпуск почтового клиента Geary 3.38, ориентированный на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены в форме самодостаточного пакета flatpak. Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс). Ключевые новшества: Реализована поддержка плагинов, через которые планируется поставлять дополнительные возможности. В настоящее время предложены плагины для воспроизведения звука при отправке письма, создания шаблонов писем, интеграции с меню оболочки Unity и организации рассылок по спискам адресов в CSV-файле. Плагины можно активировать в новой секции Plugins в разделе с настройками.

Для защиты от засорения устройства старыми письмами в настройки добавлена возможность очистки писем, старше заданной даты, а также определения диапазона дат для загрузки писем.

В уведомлениях обеспечено отображение фотографии адресата, сохранённой в адресной книге рабочего стола.

Улучшена группировка почтовых папок.

Папка со спамом переименована в "Junk".

В интерфейсе написания письма по умолчанию в новых установках скрыта панель с режимами форматирования.

Улучшена совместимость с почтовыми серверами.



