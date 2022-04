Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0

1.1 , th3m3 ( ok ), 21:57, 03/04/2022 [ответить] +1 + / – Кто-то пользуется? Расскажете ваш опыт?

2.2 , Аноним ( - ), 22:09, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пользуюсь под виндой (свалил с thunderbird).

Классический интерфейс, много настроек.

Единственный "минус" - не умеет параллельно проверять ящики, только последовательно. Но у меня их мало, такчто пофиг.

2.4 , Dzen Python ( ok ), 22:19, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Он "нормальный", он не о-веб2.0-лился. Это его гигантский плюс. Как и кмыло (в смысле интерфейса). На второй ГТКшной машине - только он.

Жрет мало, в трей нормально закрывается (привет тундербирд!). Поддержка нормальных локальных ящиков (привет база громоптицы, история за 10+ лет не ломается). Ненавязчив, фильтры работают, спам ловит, "пропущенный" *кхгм* самим сервисом. То, что надо. Несмертная классика, которая работет. Из минусов - на работе пришлось ставить громоптицу из-за расширенной работы с подписью и отправки html-почты (хейтеры гонна хейт, адресаты ныне разбалованы и плейнтекст + вложенные пикчи им уже не нра, им надо форматированно, чтобы в текстике все было, чтобы не думать.)

2.7 , йцу ( ? ), 22:35, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Единственный адекватный маложрущий функциональный мейл клиент для обычного десктопа. Интересно использует ли кто-то в работе с большим списком ящиков и сотнями писем и удобно ли это вообще. В связке с fdm молча работает уже много лет без изменений, и пережили переезды debian -> slackware -> arch лет так.. за 10 наверное без изменений в конфиге. А еще он похвально работает с RSS - удобный минимум по функционалу: если не фанат электронов, хватает за глаза. 6 ящиков pop3 + 30 rss лент 75 Мб RAM. Однопоточный, но это как-то раз в полгода может и мешает на 5 секунд.



1.3 , BrainFucker ( ok ), 22:14, 03/04/2022 [ответить] + / – > не умеет параллельно проверять ящики, только последовательно. Но у меня их мало, такчто пофиг. А что, даже IMAP idle не умеет (приём в реальном времени)?

2.6 , Dzen Python ( ok ), 22:22, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем в принципе нужна эта фича, если есть мессенджеры? Нет, серьёзно. Проверка раз в 5-10 минут покрывает все потребности человека.

3.8 , BrainFucker ( ok ), 22:36, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем в принципе нужна эта фича Затем что она у меня уже много лет прекрасно работает и даже в старых фичерфонах была (в некоторых моделях Sony Ericsson была поддержка из коробки).

> если есть мессенджеры? Заменить на 100500 месенжеров? Потому что что? Нафиг не нужно. К тому же все уведомления шлют именно на почту, будь то багтрекеры и прочее. Я месенжерами вовсе перестал пользоваться (кроме одного корпоративного чата на работе) чтобы меня реже беспокоили кто попало не по делу. > Проверка раз в 5-10 минут покрывает все потребности человека. Это очень тупо и неэффективно. Каждый такой поллинг всякий раз повторно проходит процесс авторизации. И я таки не понимаю зачем я должен это не использовать, если давно в нормальных почтовых клиентах есть нормальный протокол с получением в реальном времени и с поддержкой папок, можно прямо из клиента создавать кастомные папки на сервере.

3.9 , Онаним ( ? ), 22:50, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мессенджеры уже по IMAP работать научились, или как?

3.10 , qwer ( ?? ), 23:03, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – imap - это про и для энетрпрайза изначально, где люди обязаны работать эффективно, непрерывно, всю жизнь. И правда, не то что удобно там, а профессиональный минимум - быстрое информирование и реагирование. Многие из дома работают, очевидно та же история и тут распространена. Например человек активно пользуется gpg. Pidgin? Ну мёртв же и много поговаривают уже давно несекурен, клиенты кривые до боли. Для фанатиков - element дырявый какой-нибудь. Тут альтернатив на стальную уверенность и удобство банально нет - хочешь моментальные секурные сообщения imap. Некоторые используют и на декстопе. Как же это круто наверное, получать писемки в рилтайме, моментально реагировать на спам и сообщения друзей. Бездумная невростения? Скорее да чем нет. Для таких мессенджеры придумали. С другой стороны, кто как хочет так и ... пользует.



1.5 , А ( ?? ), 22:21, 03/04/2022 [ответить] + / – Лучший почтовик!! Скромно, всё нужное и плагины.