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Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0

03.04.2022 21:45

Опубликованы выпуски лёгкого и быстрого почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0, который в 2005 году отделился от проекта Sylpheed (с 2001 по 2005 г. проекты развивались совместно, Claws использовался для тестирования будущих новшеств Sylpheed). Интерфейс Claws Mail построен с использованием GTK, код распространяется под лицензией GPL. Ветки 3.x и 4.x развиваются параллельно и отличаются используемой версией библиотеки GTK - в ветке 3.x используется GTK2, а в 4.x - GTK3.

Ключевые новшества:

  • В интерфейсе просмотра сообщений реализована поддержка масштабирования текста. Масштаб меняется колесом мыши при нажатой клавише Ctrl или через контекстное меню.
  • В настройках проверки правописания, выбора цветных меток и свойствах папок для выбора цветов задействован виджет GtkColorChooser.
  • В свойства папок добавлен параметр 'Default From:' для переопределения адреса по умолчанию, используемого при составлении сообщений.
  • В свойства папок добавлен параметр для исключения папки при поиске новых и непрочитанных сообщений.
  • В правила фильтров и правила обработки сообщений добавлен параметр 'By Sender'.
  • Добавлена опция для запуска правил обработки до пометки всех сообщений прочитанными или непрочитанными.
  • Предоставлена возможность размещения на панель инструментов кнопки для выполнения правил обработки папок.
  • В списке упомянутых в письме ссылок появилась возможность помещения адресов в буфер обмена и выделения нескольких ссылок. Адреса, используемые при фишинге, помечаются красным цветом.
  • Улучшена обработка тегов.
  • Улучшено хранение токенов OAuth2.
  • В настройки тем оформления добавлена кнопка "View all" для предпросмотра всех пиктограмм темы.
  • Термин 'master passphrase' заменён на 'primary passphrase'.
  • Для файлов с логами, историей и сохранёнными элементами теперь выставляются права доступа 0600 (чтение и запись только для владельца).
  • Добавлен плагин "Keyword Warner", выводящих предупреждение при обнаружении в сообщении заданных пользователем ключевых слов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.claws-mail.org/p...)
  2. OpenNews: Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.17.6
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 2.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 40.0
  5. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56959-claws
Ключевые слова: claws, mail
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, th3m3 (ok), 21:57, 03/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то пользуется? Расскажете ваш опыт?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 22:09, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь под виндой (свалил с thunderbird).
    Классический интерфейс, много настроек.
    Единственный "минус" - не умеет параллельно проверять ящики, только последовательно. Но у меня их мало, такчто пофиг.
     
  • 2.4, Dzen Python (ok), 22:19, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он "нормальный", он не о-веб2.0-лился. Это его гигантский плюс. Как и кмыло (в смысле интерфейса). На второй ГТКшной машине - только он.
    Жрет мало, в трей нормально закрывается (привет тундербирд!). Поддержка нормальных локальных ящиков (привет база громоптицы, история за 10+ лет не ломается). Ненавязчив, фильтры работают, спам ловит, "пропущенный" *кхгм* самим сервисом. То, что надо. Несмертная классика, которая работет.

    Из минусов - на работе пришлось ставить громоптицу из-за расширенной работы с подписью и отправки html-почты (хейтеры гонна хейт, адресаты ныне разбалованы и плейнтекст + вложенные пикчи им уже не нра, им надо форматированно, чтобы в текстике все было, чтобы не думать.)

     
  • 2.7, йцу (?), 22:35, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный адекватный маложрущий функциональный мейл клиент для обычного десктопа. Интересно использует ли кто-то в работе с большим списком ящиков и сотнями писем и удобно ли это вообще.

    В связке с fdm молча работает уже много лет без изменений, и пережили переезды debian -> slackware -> arch лет так.. за 10 наверное без изменений в конфиге.

    А еще он похвально работает с RSS - удобный минимум по функционалу: если не фанат электронов, хватает за глаза.

    6 ящиков pop3 + 30 rss лент 75 Мб RAM. Однопоточный, но это как-то раз в полгода может и мешает на 5 секунд.

     

  • 1.3, BrainFucker (ok), 22:14, 03/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    >  не умеет параллельно проверять ящики, только последовательно. Но у меня их мало, такчто пофиг.

    А что, даже IMAP idle не умеет (приём в реальном времени)?

     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 22:22, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем в принципе нужна эта фича, если есть мессенджеры? Нет, серьёзно. Проверка раз в 5-10 минут покрывает все потребности человека.
     
     
  • 3.8, BrainFucker (ok), 22:36, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем в принципе нужна эта фича

    Затем что она у меня уже много лет прекрасно работает и даже в старых фичерфонах была (в некоторых моделях Sony Ericsson была поддержка из коробки).


    > если есть мессенджеры?

    Заменить на 100500 месенжеров? Потому что что? Нафиг не нужно. К тому же все уведомления шлют именно на почту, будь то багтрекеры и прочее. Я месенжерами вовсе перестал пользоваться (кроме одного корпоративного чата на работе) чтобы меня реже беспокоили кто попало не по делу.

    > Проверка раз в 5-10 минут покрывает все потребности человека.

    Это очень тупо и неэффективно. Каждый такой поллинг всякий раз повторно проходит процесс авторизации. И я таки не понимаю зачем я должен это не использовать, если давно в нормальных почтовых клиентах есть нормальный протокол с получением в реальном времени и с поддержкой папок, можно прямо из клиента создавать кастомные папки на сервере.

     
  • 3.9, Онаним (?), 22:50, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мессенджеры уже по IMAP работать научились, или как?
     
  • 3.10, qwer (??), 23:03, 03/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    imap - это про и для энетрпрайза изначально, где люди обязаны работать эффективно, непрерывно, всю жизнь. И правда, не то что удобно там, а профессиональный минимум - быстрое информирование и реагирование. Многие из дома работают, очевидно та же история и тут распространена.

    Например человек активно пользуется gpg. Pidgin? Ну мёртв же и много поговаривают уже давно несекурен, клиенты кривые до боли. Для фанатиков - element дырявый какой-нибудь. Тут альтернатив на стальную уверенность и удобство банально нет - хочешь моментальные секурные сообщения imap.

    Некоторые используют и на декстопе. Как же это круто наверное, получать писемки в рилтайме, моментально реагировать на спам и сообщения друзей. Бездумная невростения? Скорее да чем нет. Для таких мессенджеры придумали.

    С другой стороны, кто как хочет так и ... пользует.

     

  • 1.5, А (??), 22:21, 03/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Лучший почтовик!!

    Скромно, всё нужное и плагины.

     
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