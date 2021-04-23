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Выпуск почтового клиента Geary 40.0

23.04.2021 23:52

Опубликован выпуск почтового клиента Geary 40.0, ориентированный на использование в окружении GNOME. Изначально проект был основан организацией Yorba Foundation, создавшей популярный менеджер фотографий Shotwell, но позднее разработка перешла в руки сообщества GNOME. Код написан на языке Vala и распространяется в рамках лицензии LGPL. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены в форме самодостаточного пакета flatpak.

Целью развития проекта является создание богатого по возможностям продукта, но при этом предельно простого в использовании и потребляющего минимум ресурсов. Почтовый клиент рассчитан как на обособленное использование, так и на работу совместно с web-ориентированными почтовыми сервисами, такими как Gmail и Yahoo! Mail. Интерфейс реализован при помощи библиотеки GTK3+. Для хранения базы сообщений используется БД SQLite, для поиска по базе сообщений создаётся полнотекстовый индекс. Для работы с IMAP задействована новая базирующаяся на GObject библиотека, работающая в асинхронном режиме (операции по загрузке почты не блокируют интерфейс).

Ключевые новшества:

  • Обновлено оформление интерфейса, добавлены новые пиктограммы.
  • Добавлена поддержка режимов отображения на маленьких экранах, на половине экрана и в портретном режиме.
  • Повышена производительность отображения больших обсуждений.
  • Обновлён движок полнотекстового поиска.
  • Улучшены горячие клавиши.
  • Улучшена совместимость с почтовыми серверами.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.6.0
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 2.0
  4. OpenNews: Атака на пользователей почтовых клиентов при помощи ссылок "mailto:"
  5. OpenNews: Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.17.6
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.38
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55020-geary
Ключевые слова: geary
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, Аноним (2), 00:33, 24/04/2021 [ответить]  
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    Пытался пользоваться им. Так и не нашёл, как картинку в письме посмотреть.
     

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