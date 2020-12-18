Обновление почтового клиента Thunderbird 78.6.0

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|3.3, Мен (?), 12:23, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотябы, а то с таким же успехом мне проще в браузере открыть почту
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|3.15, тоже Аноним (ok), 13:06, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже не ожидаю от ТВ ничего, кроме нормального трея.
Даже посмотрел на Claws - вроде бы ничего, но как-то все не то и не так.
Правда, после этого у ТВ внезапно сменилась шкурка...
В общем, если бы ТВ не стоял у всех подопечных - я бы сам, пожалуй, с него уже съехал. Но пока потерплю.
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|3.17, anonteam (?), 13:22, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сделали же уже. У меня работает. При чем теперь не нужно дополнения ставить
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|2.6, анонимзшгнп (?), 12:29, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак гномощель и так конструктор с расширениями в отличии от кед, адепты последнего могут поправить и посрамить меня не монолитностью кед.
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|1.5, root (??), 12:27, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, когда они уже сделают встроенную поддержку Exchange?
Ну и...
блин, когда они уже переработают интерфейс для форматирования текста?
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|2.9, Гимли (?), 12:42, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пони, можно личный вопрос? Зачем ты везде пихаешь эмодзи? На техфоруме это особенно бросается в глаза.
Кстати, мой отец (Глоин), вместе с ещё двенадцатью его корешами-дварфами и одним хоббитом-чисто-по-стелсу столько миль изъездили на твоих собратьях, так что мой вопрос выше не в обиду задан — мне правда интересно!
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|1.18, Аноним (18), 13:33, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше у тундерберда было много нужных дополнений, например экспорт imap папок с сервера к себе в eml файлы.
Markdown, прочие полезности, интеграция с gmail (контакты там, календарь и прочее).
А что теперь?
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|1.19, Аноним (19), 13:40, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Манал обновляться после прибитого гвоздями календаря. Неужели сложно было его оставить опциональным... Все монструознее и монструознее это дерьмо. Скоро придется на ClawsMail переползать, чувствую.
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|1.21, user90 (?), 13:47, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то юзал сабж *жостко зевая* но так и не понял зачем оно нужно. Иконки в трее + gмыло достаточно.
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