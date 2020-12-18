Обновление почтового клиента Thunderbird 78.6.0

Тоже не ожидаю от ТВ ничего, кроме нормального трея.

Даже посмотрел на Claws - вроде бы ничего, но как-то все не то и не так.

Правда, после этого у ТВ внезапно сменилась шкурка...

В общем, если бы ТВ не стоял у всех подопечных - я бы сам, пожалуй, с него уже съехал. Но пока потерплю.

