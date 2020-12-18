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Обновление почтового клиента Thunderbird 78.6.0

18.12.2020 12:19

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.6.0. В новой версии в реализации OpenPGP решены проблемы при импорте и определении ключей, улучшен разбор встроенных PGP-подписей, а также продолжено расширение функциональности для дополнений (MailExtensions):

  • Реализован метод browser.windows.openDefaultBrowser() для открытия страницы в браузере.
  • В окне написания нового сообщения включён API для манипуляций с меню.
  • В функции windows.create реализован аргумент allowScriptsToClose.
  • В API, возвращающие accountId, теперь будут возвращать идентификатор учётной записи, связанный с сообщением, а не указанный в заголовке письма.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.5.0
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  4. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 3.38
  6. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54280-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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  • 1.1, Мен (?), 12:20, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    блин когда они уже завизут интеграцию с gnome.
     
     
  • 2.2, Гимли (?), 12:21, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    блин, когда уже сделают иконку в трее
     
     
  • 3.3, Мен (?), 12:23, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хотябы, а то с таким же успехом мне проще в браузере открыть почту
     
     
  • 4.4, анонимзшгнп (?), 12:26, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для большого количества ящиков "Летучая мышь" в вино?
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:30, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трей выпилили же :)
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:58, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    birdtray же
     
  • 3.15, тоже Аноним (ok), 13:06, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже не ожидаю от ТВ ничего, кроме нормального трея.
    Даже посмотрел на Claws - вроде бы ничего, но как-то все не то и не так.
    Правда, после этого у ТВ внезапно сменилась шкурка...
    В общем, если бы ТВ не стоял у всех подопечных - я бы сам, пожалуй, с него уже съехал. Но пока потерплю.
     
  • 3.17, anonteam (?), 13:22, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделали же уже. У меня работает. При чем теперь не нужно дополнения ставить
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:52, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не про windows
     
  • 2.6, анонимзшгнп (?), 12:29, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак гномощель и так конструктор с расширениями в отличии от кед, адепты последнего могут  поправить и посрамить меня не монолитностью кед.
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:43, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже вижу сценарий жосткого порно)
     

  • 1.5, root (??), 12:27, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Блин, когда они уже сделают встроенную поддержку Exchange?

    Ну и...
    блин, когда они уже переработают интерфейс для форматирования текста?

     
  • 1.8, iPony129412 (?), 12:36, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Побежали ставить🤨

    https://snapcraft.io/thunderbird

     
     
  • 2.9, Гимли (?), 12:42, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пони, можно личный вопрос? Зачем ты везде пихаешь эмодзи? На техфоруме это особенно бросается в глаза.
    Кстати, мой отец (Глоин), вместе с ещё двенадцатью его корешами-дварфами и одним хоббитом-чисто-по-стелсу столько миль изъездили на твоих собратьях, так что мой вопрос выше не в обиду задан — мне правда интересно!
     
     
  • 3.10, Гимли (?), 12:44, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, что я сказал — какие к Балрогу мили! Лиги же!
     
  • 3.14, Аноним (13), 13:02, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🐎 💑 эмодзи
     
  • 3.16, тоже Аноним (ok), 13:08, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осторожно: к гномам, которые пристают к пони, по ночам приходит злой Беорн.
     

  • 1.11, 1 (??), 12:44, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять совместимость дополнений поломали ?
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:33, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше у тундерберда было много нужных дополнений, например экспорт imap папок с сервера к себе в eml файлы.
    Markdown, прочие полезности, интеграция с gmail (контакты там, календарь и прочее).

    А что теперь?

     
  • 1.19, Аноним (19), 13:40, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Манал обновляться после прибитого гвоздями календаря. Неужели сложно было его оставить опциональным... Все монструознее и монструознее это дерьмо. Скоро придется на ClawsMail переползать, чувствую.
     
  • 1.21, user90 (?), 13:47, 18/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то юзал сабж *жостко зевая* но так и не понял зачем оно нужно. Иконки в трее + gмыло достаточно.
     

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