Обновление почтового клиента Thunderbird 78.5.0

1.1 , Ананоним ( ? ), 12:20, 20/11/2020 [ответить] +1 + / – Arch обновился до Thunedrbird 78.5.0. Какая же гадость эта новая версия. Создатели явно пользуются чёрно-белыми мониторами. Без предупреждения сконвертировала данные профиля в новый формат, откат на предыдущую версию без ручного вмешательства может не пройти гладко. Откатился с помощью ручной правки и поставил в список игнорирования обновлений. Бррр... Кажется я скоро перехожу на Claws Mail.

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:43, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Кажется я скоро перехожу на Claws Mail. Давно пора.

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:46, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +1, с цветами какая-то дичь, хочу системные цвета

2.7 , Аноним ( 7 ), 13:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Claws Mail Он умеет в html и markdown?

2.8 , Аноним ( 8 ), 14:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Какая же гадость эта новая версия...

>Кажется я скоро перехожу на Claws Mail. Попытка зачмырить Птицу не удалась. Ну хорошо, что переходишь на программу с правильной лицензией.



1.2 , Аноним ( 2 ), 12:30, 20/11/2020 [ответить] + / – Самое прикольное что этот браузер, притворяющийся почтовиком - так же шлёт телеметрию.

2.5 , Ананоним ( ? ), 12:49, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, эта крутая телеметрия конечно подсказала разработчикам что пользователям не нравятся цветные иконки. Цветастостью своею они отвлекают от работы. Ну для этого же телеметрия нужна, мы помним ;)

2.6 , Ананоним ( ? ), 12:56, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё я сегодня первый раз собрал Thunderbird из исходников, избавлялся от зависимости к обновлённому криво работающему с моими шрифтами pango. Одновременно собирался IceСat. IceCat за 60 минут, Thunderbird за 80 :) Я обалдел. Хорошо браузер притворился почтовиком.



1.9 , Аноним ( 9 ), 15:00, 20/11/2020 [ответить] + / – В этом почтовом клиенте всё хорошо, но название. Я всё время его называю Турумбурум

