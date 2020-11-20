The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление почтового клиента Thunderbird 78.5.0

20.11.2020 10:49

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.5.0. Основные изменения в новой версии связаны с улучшением поддержки дополнений (MailExtensions). В частности, обеспечена возможность использования API Menus для формирования меню отображаемых сообщений. В API Menus добавлен контекст "compose_attachments". Обеспечено ожидание действием browser.tabs.create события "mail-delayed-startup-finished".

Во встроенной реализации OpenPGP добавлена опция для отключения прикрепления открытого ключа к подписанным сообщениям. Улучшена поддержка встроенных (inline) сообщений PGP. Непроверенные ключи теперь отображаются в диалоге состояния безопасности как недоступные.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 82.0.3 и Thunderbird 78.4.2 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.4.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  5. OpenNews: Обновление Thunderbird 68.5.0
  6. OpenNews: Релиз Firefox 83
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54119-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананоним (?), 12:20, 20/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Arch обновился до Thunedrbird 78.5.0. Какая же гадость эта новая версия. Создатели явно пользуются чёрно-белыми мониторами. Без предупреждения сконвертировала данные профиля в новый формат, откат на предыдущую версию без ручного вмешательства может не пройти гладко. Откатился с помощью ручной правки и поставил в список игнорирования обновлений. Бррр... Кажется я скоро перехожу на Claws Mail.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:43, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кажется я скоро перехожу на Claws Mail.

    Давно пора.

     
  • 2.4, Аноним (4), 12:46, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1, с цветами какая-то дичь, хочу системные цвета
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Claws Mail

    Он умеет в html и markdown?

     
  • 2.8, Аноним (8), 14:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какая же гадость эта новая версия...
    >Кажется я скоро перехожу на Claws Mail.

    Попытка зачмырить Птицу не удалась. Ну хорошо, что переходишь на программу с правильной лицензией.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:30, 20/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Самое прикольное что этот браузер, притворяющийся почтовиком - так же шлёт телеметрию.
     
     
  • 2.5, Ананоним (?), 12:49, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, эта крутая телеметрия конечно подсказала разработчикам что пользователям не нравятся цветные иконки. Цветастостью своею они отвлекают от работы. Ну для этого же телеметрия нужна, мы помним ;)
     
  • 2.6, Ананоним (?), 12:56, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё я сегодня первый раз собрал Thunderbird из исходников, избавлялся от зависимости к обновлённому криво работающему с моими шрифтами pango. Одновременно собирался IceСat. IceCat за 60 минут, Thunderbird за 80 :) Я обалдел. Хорошо браузер притворился почтовиком.
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:00, 20/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    В этом почтовом клиенте всё хорошо, но название. Я всё время его называю Турумбурум
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру