Обновление почтового клиента Thunderbird 78.5.0

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|1.1, Ананоним (?), 12:20, 20/11/2020 [ответить]
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Arch обновился до Thunedrbird 78.5.0. Какая же гадость эта новая версия. Создатели явно пользуются чёрно-белыми мониторами. Без предупреждения сконвертировала данные профиля в новый формат, откат на предыдущую версию без ручного вмешательства может не пройти гладко. Откатился с помощью ручной правки и поставил в список игнорирования обновлений. Бррр... Кажется я скоро перехожу на Claws Mail.
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|2.8, Аноним (8), 14:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Какая же гадость эта новая версия...
>Кажется я скоро перехожу на Claws Mail.
Попытка зачмырить Птицу не удалась. Ну хорошо, что переходишь на программу с правильной лицензией.
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|1.2, Аноним (2), 12:30, 20/11/2020 [ответить]
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Самое прикольное что этот браузер, притворяющийся почтовиком - так же шлёт телеметрию.
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|2.5, Ананоним (?), 12:49, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, эта крутая телеметрия конечно подсказала разработчикам что пользователям не нравятся цветные иконки. Цветастостью своею они отвлекают от работы. Ну для этого же телеметрия нужна, мы помним ;)
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|2.6, Ананоним (?), 12:56, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё я сегодня первый раз собрал Thunderbird из исходников, избавлялся от зависимости к обновлённому криво работающему с моими шрифтами pango. Одновременно собирался IceСat. IceCat за 60 минут, Thunderbird за 80 :) Я обалдел. Хорошо браузер притворился почтовиком.
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|1.9, Аноним (9), 15:00, 20/11/2020 [ответить]
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В этом почтовом клиенте всё хорошо, но название. Я всё время его называю Турумбурум
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