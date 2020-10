Обновление почтового клиента Thunderbird 78.4.0

4.15 , Аноним ( 6 ), 10:20, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Похудее, поменьше, полегче, побыстрее. Второй такой браузер в систему как-то не очень хочется. Особенно, если первый лиса.

5.18 , n00by ( ok ), 10:48, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А таблеток от жадности не отсыпать? У меня тут лишних пара мешков.)

6.20 , A.Stahl ( ok ), 11:03, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >> А таблеток от жадности не отсыпать? У меня тут лишних пара мешков.)

>лишних Ого, они дейcтвительно работают!



6.23 , Аноним ( 6 ), 11:27, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это к разрабам.

5.29 , trdm ( ok ), 12:48, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Похудее, поменьше, полегче, побыстрее. Второй такой браузер в систему как-то не очень хочется. Особенно, если первый лиса. Код открыт - бери и облегчайся.

4.16 , Аноним_t ( ? ), 10:22, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Чего тебе ещё надо-то? Мне нужен значок в трее! :-)

5.19 , Анонзо ( ? ), 10:58, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – birdtray тебе в помощь.