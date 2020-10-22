The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление почтового клиента Thunderbird 78.4.0

22.10.2020 08:43

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.4.0. Основные изменения в новой версии связаны с улучшением поддержки дополнений (MailExtensions). Из не связанных с дополнениями возможностей отмечается миграция пользователей почтовых сервисов Yahoo и AOL с аутентификации по паролю на механизм OAuth2.

Для разработчиков дополнений предложено два новых API - browser.tabs.sendMessage для передачи сообщений между компонентами дополнений и messageDisplayScripts для подключения скриптов обработки контента, работающих в контексте отображаемого письма. В API messageDisplay добавлена поддержка работы с несколькими выделенными сообщениями. В функции compose.begin реализована возможность создания сообщения с прикреплёнными вложениями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.3.0
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  4. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.1 с готовностью поддержки OpenPGP
  5. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
  6. OpenNews: В Thunderbird будет встроена поддержка шифрования и цифровых подписей на основе OpenPGP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53943-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 08:47, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Gpg то починили?
     
     
  • 2.4, m.makhno (ok), 09:05, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а что там сломано?
     
     
  • 3.26, Ordu (ok), 12:06, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть он об этом:

    https://hackaday.com/2020/10/21/google-meddling-with-urls-in-emails-causing-se

    ?

     

  • 1.2, Голуб4ик (?), 08:51, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Узнал об этой новости через RSS opennet, подключенный в Thunderbird :) Восславим новую версию!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:31, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А есть что славить-то?!
     
     
  • 3.11, A.Stahl (ok), 10:02, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Работает, принципиальных проблем нет. Чего тебе ещё надо-то?
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 10:20, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Похудее, поменьше, полегче, побыстрее. Второй такой браузер в систему как-то не очень хочется. Особенно, если первый лиса.
     
     
  • 5.18, n00by (ok), 10:48, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А таблеток от жадности не отсыпать? У меня тут лишних пара мешков.)
     
     
  • 6.20, A.Stahl (ok), 11:03, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> А таблеток от жадности не отсыпать? У меня тут лишних пара мешков.)
    >лишних

    Ого, они дейcтвительно работают!


     
  • 6.23, Аноним (6), 11:27, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к разрабам.
     
  • 5.29, trdm (ok), 12:48, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Похудее, поменьше, полегче, побыстрее. Второй такой браузер в систему как-то не очень хочется. Особенно, если первый лиса.

    Код открыт - бери и облегчайся.

     
  • 4.16, Аноним_t (?), 10:22, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Чего тебе ещё надо-то?

    Мне нужен значок в трее! :-)

     
     
  • 5.19, Анонзо (?), 10:58, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    birdtray тебе в помощь.
     
  • 3.14, TheFotoMag (ok), 10:13, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А есть что славить-то?!

    Это единственныый бесплатный вариант отправки HTML писем.

     
     
  • 4.17, iPony129412 (?), 10:27, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот https://snapcraft.io/mailspring

    Наверно единственный Email клиент под линуксами от внешнего вида которого нет рефлекса орать от ужаса 👌

     
     
  • 5.22, дед пей таблетки (?), 11:10, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > snap
    > License: proprietary

    комбо

     
  • 4.25, Аноним (25), 12:04, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    за html письма надо убивать
     
     
  • 5.27, TheFotoMag (ok), 12:09, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > за html письма надо убивать

    Да-да-да. Убивать за HTML страницы и читать новости в формате mailmana, калхоз.


     
  • 2.30, Аноним84701 (ok), 12:54, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Узнал об этой новости через RSS opennet, подключенный в Thunderbird :) Восславим новую версию!

    Узнал об этой новости через RSS опеннет, подключенный в Claws Mail (плагин RSSyl). Держу в курсе :)

     
  • 2.31, rvs2016 (ok), 13:39, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Узнал об этой новости через RSS opennet, подключенный в Thunderbird

    Узнал об этой новости тоже через этот же RSS, но через rss2email в pine!
    А в Thunderbird перекладываю письма из pine только для просмотра прикреплённых к письмам картинок или для нажатия на гиперссылки, которые некоторе странные отправители делают такими длинными, что они аж не умещаются в ширину терминала, из-за чего pine обрезает их с приставлением многоточия после обрезки. :-)

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:59, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Оно ещё живое? 😂
     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 09:09, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ...ну, да. А что, это ненормально..?
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:33, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве были предпосылки, что оно должно было умереть?
     
  • 2.8, Аноним (6), 09:34, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бальзамируют. Смазывают постоянно.
     
  • 2.9, OpenEcho (?), 09:42, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Оно ещё живое? 😂

    А разве есть реальная мультиплатформенная альтернатива?

     
     
  • 3.12, Аноним (6), 10:02, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А кто сказал, что мультиплатформенность это круто? Особенно в виде убожества "универсальных" интерфейсов.
    Кайфуют от этого только писаки именно такого софта.
     
     
  • 4.21, OpenEcho (?), 11:04, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто сказал, что мультиплатформенность это круто?

    Я не про крутость, а про наличие !

     
  • 2.32, Michael Shigorin (ok), 13:42, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно ещё живое? 😂

    А, да он не только в теме про альт пытался понабрасывать.
    Братцы, кормите бережно, чтоб хоть впрок было.

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:46, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В трей так и не научили сворачиваться?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:12, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же гтк, в гтк нет трея.
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:57, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое решение https://github.com/Ximi1970/systray-x
     

  • 1.28, InuYasha (??), 12:31, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже не знаю, плюсовать новость или нет.
    К счастью в моей жизни это проги стало меньше. На 90%. Но когда была, радости не приносила.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру