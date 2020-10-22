Обновление почтового клиента Thunderbird 78.4.0

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|1.2, Голуб4ик (?), 08:51, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Узнал об этой новости через RSS opennet, подключенный в Thunderbird :) Восславим новую версию!
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|4.15, Аноним (6), 10:20, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Похудее, поменьше, полегче, побыстрее. Второй такой браузер в систему как-то не очень хочется. Особенно, если первый лиса.
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|5.18, n00by (ok), 10:48, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А таблеток от жадности не отсыпать? У меня тут лишних пара мешков.)
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|6.20, A.Stahl (ok), 11:03, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> А таблеток от жадности не отсыпать? У меня тут лишних пара мешков.)
>лишних
Ого, они дейcтвительно работают!
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|5.29, trdm (ok), 12:48, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Похудее, поменьше, полегче, побыстрее. Второй такой браузер в систему как-то не очень хочется. Особенно, если первый лиса.
Код открыт - бери и облегчайся.
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|3.14, TheFotoMag (ok), 10:13, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> А есть что славить-то?!
Это единственныый бесплатный вариант отправки HTML писем.
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|5.27, TheFotoMag (ok), 12:09, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> за html письма надо убивать
Да-да-да. Убивать за HTML страницы и читать новости в формате mailmana, калхоз.
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|2.30, Аноним84701 (ok), 12:54, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Узнал об этой новости через RSS opennet, подключенный в Thunderbird :) Восславим новую версию!
Узнал об этой новости через RSS опеннет, подключенный в Claws Mail (плагин RSSyl). Держу в курсе :)
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|2.31, rvs2016 (ok), 13:39, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Узнал об этой новости через RSS opennet, подключенный в Thunderbird
Узнал об этой новости тоже через этот же RSS, но через rss2email в pine!
А в Thunderbird перекладываю письма из pine только для просмотра прикреплённых к письмам картинок или для нажатия на гиперссылки, которые некоторе странные отправители делают такими длинными, что они аж не умещаются в ширину терминала, из-за чего pine обрезает их с приставлением многоточия после обрезки. :-)
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|2.9, OpenEcho (?), 09:42, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Оно ещё живое? 😂
А разве есть реальная мультиплатформенная альтернатива?
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|3.12, Аноним (6), 10:02, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А кто сказал, что мультиплатформенность это круто? Особенно в виде убожества "универсальных" интерфейсов.
Кайфуют от этого только писаки именно такого софта.
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|4.21, OpenEcho (?), 11:04, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А кто сказал, что мультиплатформенность это круто?
Я не про крутость, а про наличие !
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|2.32, Michael Shigorin (ok), 13:42, 22/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно ещё живое? 😂
А, да он не только в теме про альт пытался понабрасывать.
Братцы, кормите бережно, чтоб хоть впрок было.
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|1.28, InuYasha (??), 12:31, 22/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже не знаю, плюсовать новость или нет.
К счастью в моей жизни это проги стало меньше. На 90%. Но когда была, радости не приносила.
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