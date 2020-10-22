Обновление почтового клиента Thunderbird 78.4.0

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.4.0. Основные изменения в новой версии связаны с улучшением поддержки дополнений (MailExtensions). Из не связанных с дополнениями возможностей отмечается миграция пользователей почтовых сервисов Yahoo и AOL с аутентификации по паролю на механизм OAuth2.

Для разработчиков дополнений предложено два новых API - browser.tabs.sendMessage для передачи сообщений между компонентами дополнений и messageDisplayScripts для подключения скриптов обработки контента, работающих в контексте отображаемого письма. В API messageDisplay добавлена поддержка работы с несколькими выделенными сообщениями. В функции compose.begin реализована возможность создания сообщения с прикреплёнными вложениями.



