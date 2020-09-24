Обновление почтового клиента Thunderbird 78.3.0

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Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.3.0. Основные изменения:
- Во встроенной реализации OpenPGP увеличена производительность расшифровки больших сообщений.
- В мастере настройки учётной записи добавлено всплывающее окно подтверждения операции, выводимое при соединении к серверу, использующему самоподписанный TLS-сертификат.
- Отключена установка старых дополнений (MailExtensions).
- В интерфейсе составления сообщений заголовок Reply-To перенесён ниже заголовка From.
- Улучшено оформление боковой панели в календаре-планировщике.