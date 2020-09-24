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Обновление почтового клиента Thunderbird 78.3.0

24.09.2020 23:59

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.3.0. Основные изменения:

  • Во встроенной реализации OpenPGP увеличена производительность расшифровки больших сообщений.
  • В мастере настройки учётной записи добавлено всплывающее окно подтверждения операции, выводимое при соединении к серверу, использующему самоподписанный TLS-сертификат.
  • Отключена установка старых дополнений (MailExtensions).
  • В интерфейсе составления сообщений заголовок Reply-To перенесён ниже заголовка From.
  • Улучшено оформление боковой панели в календаре-планировщике.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2.2
  3. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2.1
  4. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  6. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.1 с готовностью поддержки OpenPGP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53777-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Im banana man (?), 00:08, 25/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ура, товарищи!
     
  • 1.2, Урри (?), 00:09, 25/09/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Этот динозавр не нужен.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:12, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чего же о себе в третьем лице-то?
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:53, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:10, 25/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    > добавлено всплывающее окно ... отключена установка ... заголовок перенесён ... оформление в календаре ...

    "А вы, друзья, как ни садитесь..." (с)

     
  • 1.5, Аноним (5), 00:35, 25/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Мощные минорные изменения
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 01:00, 25/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...достойные где-то девятого знака после запятой.
     
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