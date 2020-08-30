Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2.1

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.2.1, в котором для всех пользователей активирована по умолчанию встроенная поддержка OpenPGP, используемая для сквозного шифрования переписки и заверения писем цифровой подписью. В новом выпуске также отключено использование алгоритмов MD5, SM2 и SM3 в реализации OpenPGP.

Основным отличием встроенной поддержки OpenPGP от предлагавшегося ранее дополнения Enigmail является использование библиотеки RNP, предоставляющей функциональность OpenPGP, вместо вызова внешней утилиты GnuPG, а также задействование собственного хранилища ключей, не совместимого с форматом файлов ключей GnuPG и использующего для защиты master-пароль, тот же, что используется для защиты учётных записей и ключей S/MIME.



