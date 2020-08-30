Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2.1

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|1.1, Антийцукен (?), 21:12, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Замена аутлуку, спешу поставить! Коммитить в ядро Линукса с ним - одно наслаждение!
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|2.10, neural (?), 22:12, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот эта... Та-ак! Тоже за комп! Что это? Какая гадость? Похоже на форпост смеха... Фу-у- у... Еще хуже! А это что за картина? Надо будет все-таки найти этот компьютер... Впрочем, не важно... Что это? Интересно, это интерфейс и не нужно? Ну раз так, тогда да! По рукам! С этой инсталляции -- в Долину Амнезии! Поняли? Готовы? Пошли! Уже давно пора, да вот теперь отпустило.
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|3.15, Аноним (15), 01:06, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты уже своё отвоевал, боец. Прими лекарство и возвращайся в палату.
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|1.4, Аноним (-), 21:40, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Основным отличием встроенной поддержки OpenPGP от предлагавшегося ранее дополнения Enigmail является использование библиотеки RNP, предоставляющей функциональность OpenPGP, вместо вызова внешней утилиты GnuPG
Зачем?
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|2.12, neural (?), 22:15, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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:) А потом он пошел есть блинчики и стал орать во все горло, что никакой он не хомячок, а овечий страж и за ним гоняется стая волков. А потом оказался перед людоедом. И тот, не будь глупым, плюнул в него, сволочь, и Хомяк умер. Вот такая история. Хомяку же эта история показалась даже забавной, потому что хомячихе она почему-то показалась веселым, ехидным анекдотом.
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|1.7, Аноним (7), 21:43, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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разве GnuPG надежен в плане шифрования? вроде его еще лет 10 назад сломали
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|2.16, Аноним (16), 01:13, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл? Трей как концепция уже давно устарел. Гугли "desktop notifications spec".
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