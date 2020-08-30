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Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2.1

30.08.2020 21:09

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.2.1, в котором для всех пользователей активирована по умолчанию встроенная поддержка OpenPGP, используемая для сквозного шифрования переписки и заверения писем цифровой подписью. В новом выпуске также отключено использование алгоритмов MD5, SM2 и SM3 в реализации OpenPGP.

Основным отличием встроенной поддержки OpenPGP от предлагавшегося ранее дополнения Enigmail является использование библиотеки RNP, предоставляющей функциональность OpenPGP, вместо вызова внешней утилиты GnuPG, а также задействование собственного хранилища ключей, не совместимого с форматом файлов ключей GnuPG и использующего для защиты master-пароль, тот же, что используется для защиты учётных записей и ключей S/MIME.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2
  3. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.1 с готовностью поддержки OpenPGP
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  5. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
  6. OpenNews: В Thunderbird будет встроена поддержка шифрования и цифровых подписей на основе OpenPGP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53625-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird
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  • 1.1, Антийцукен (?), 21:12, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Замена аутлуку, спешу поставить! Коммитить в ядро Линукса с ним - одно наслаждение!
     
     
  • 2.10, neural (?), 22:12, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот эта... Та-ак! Тоже за комп!  Что это? Какая гадость? Похоже на форпост смеха...  Фу-у- у... Еще хуже! А это что за картина? Надо будет все-таки найти этот компьютер... Впрочем, не важно...  Что это? Интересно, это интерфейс и не нужно? Ну раз так, тогда да!  По рукам! С этой инсталляции -- в Долину Амнезии! Поняли? Готовы? Пошли! Уже давно пора, да вот теперь отпустило.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 01:06, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже своё отвоевал, боец. Прими лекарство и возвращайся в палату.
     
  • 2.17, mikhailnov (ok), 01:43, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спеши. В Thunderbird 78 отвалилось расширение для отправки патчей в ядро:
    https://github.com/exteditor/exteditor/issues/74#issuecomment-664361580
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:38, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он уже умеет в markdown?
     
  • 1.4, Аноним (-), 21:40, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Основным отличием встроенной поддержки OpenPGP от предлагавшегося ранее дополнения Enigmail является использование библиотеки RNP, предоставляющей функциональность OpenPGP, вместо вызова внешней утилиты GnuPG

    Зачем?

     
     
  • 2.19, mikhailnov (ok), 01:46, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы ГОСТ прикрутить было еще запарнее
     

  • 1.6, user90 (?), 21:40, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Перекормленный хомячог" это :)
     
     
  • 2.12, neural (?), 22:15, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :) А потом он пошел есть блинчики и стал орать во все горло, что никакой он не хомячок, а овечий страж и за ним гоняется стая волков. А потом оказался перед людоедом. И тот, не будь глупым, плюнул в него, сволочь, и Хомяк умер. Вот такая история. Хомяку же эта история показалась даже забавной, потому что хомячихе она почему-то показалась веселым, ехидным анекдотом.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:43, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    разве GnuPG надежен в плане шифрования? вроде его еще лет 10 назад сломали
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:47, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если так и было, за 10 лет исправили.
     

  • 1.8, Аноним (-), 21:46, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Свернуть окно в трей" сделали?
     
     
  • 2.11, Имя (?), 22:15, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде - да.
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:13, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл? Трей как концепция уже давно устарел. Гугли "desktop notifications spec".
     
     
  • 3.18, mikhailnov (ok), 01:45, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где устарел? В фантазиях гномеров и реалиях рабов Apple?
     

  • 1.13, Он им (?), 23:35, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Толстая птица стала часто нестись.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:49, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... но нужнее она от этого не становится.
     

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