Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2.2

1.1 , Иваня ( ? ), 23:43, 10/09/2020 [ответить] –1 + / – Я недавно начал юзать http://www.mutt.org/ довольно прикольно и удобно общаться с разработчиками Linux🙂

1.2 , user90 ( ? ), 23:47, 10/09/2020 [ответить] +1 + / – Эта птичка давно уже летать не в состоянии, слишком жЫЫрная))

2.3 , x3who ( ? ), 23:52, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Другой птички у них для нас нет :(

3.5 , user90 ( ? ), 00:02, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И не надо! Мне Rmail хватает.

4.6 , Жадность ( ? ), 00:20, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Богатые,однако.



1.4 , Михрютка ( ok ), 23:55, 10/09/2020 [ответить] + / – >>>выпуск почтового клиента

>>>Из чата удалена поддержка Twitter они бы еще веб браузер в почтовый клиент вклячили

2.7 , stalker37 ( ok ), 00:22, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – не хочу огорчать Вас..но оно на базе браузерного движка..

2.9 , paulus ( ok ), 00:31, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >они бы еще веб браузер в почтовый клиент вклячили Так он там и так есть, только припрятанный...



1.8 , Аноним ( 8 ), 00:24, 11/09/2020 [ответить] –1 + / – Почтовыми клиентами пользоваться невозможно. Постоянные баны. Говорю на примере Yahoo. email давно превратился в корпоративного монстра.

2.10 , Ordu ( ok ), 01:58, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня почтовые ящики на Gmail, Yandex, Rambler... Плюс парочка "экзотических" ящиков. Что меня в них раздражает -- это фильтрация спама, которую местами костылями отключать приходится, но никаких банов я не замечал. Может расскажешь подробнее, о чём идёт речь?