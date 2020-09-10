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Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2.2

10.09.2020 23:28

Доступен выпуск почтового клиента Thunderbird 78.2.2, в котором реализована поддержка перегруппировки получателей письма в режиме Drag&Drop. Из чата удалена поддержка Twitter, которая находилась в неработоспособном состоянии. Во встроенной реализации OpenPGP улучшена обработка сбоев при импорте ключей, налажен поиск ключей online и решены проблемы с расшифровкой при использовании некоторых HTTP-прокси. Обеспечена корректная обработка вложений vCard 2.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2.1
  3. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2
  4. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 78.1 с готовностью поддержки OpenPGP
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 78
  6. OpenNews: Обновление Thunderbird 68.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53691-thunderbird
Ключевые слова: thunderbird, mail
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  • 1.1, Иваня (?), 23:43, 10/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Я недавно начал юзать http://www.mutt.org/ довольно прикольно и удобно общаться с разработчиками Linux🙂
     
  • 1.2, user90 (?), 23:47, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Эта птичка давно уже летать не в состоянии, слишком жЫЫрная))
     
     
  • 2.3, x3who (?), 23:52, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другой птички у них для нас нет :(
     
     
  • 3.5, user90 (?), 00:02, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И не надо! Мне Rmail хватает.
     
     
  • 4.6, Жадность (?), 00:20, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Богатые,однако.
     

  • 1.4, Михрютка (ok), 23:55, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    >>>выпуск почтового клиента
    >>>Из чата удалена поддержка Twitter

    они бы еще веб браузер в почтовый клиент вклячили

     
     
  • 2.7, stalker37 (ok), 00:22, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не хочу огорчать Вас..но оно на базе браузерного движка..
     
  • 2.9, paulus (ok), 00:31, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >они бы еще веб браузер в почтовый клиент вклячили

    Так он там и так есть, только припрятанный...

     

  • 1.8, Аноним (8), 00:24, 11/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Почтовыми клиентами пользоваться невозможно. Постоянные баны. Говорю на примере Yahoo. email давно превратился в корпоративного монстра.
     
     
  • 2.10, Ordu (ok), 01:58, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня почтовые ящики на Gmail, Yandex, Rambler... Плюс парочка "экзотических" ящиков. Что меня в них раздражает -- это фильтрация спама, которую местами костылями отключать приходится, но никаких банов я не замечал. Может расскажешь подробнее, о чём идёт речь?
     
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