Обновление почтового клиента Thunderbird 78.2.2

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|1.2, user90 (?), 23:47, 10/09/2020 [ответить]
|+1 +/–
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Эта птичка давно уже летать не в состоянии, слишком жЫЫрная))
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|1.4, Михрютка (ok), 23:55, 10/09/2020 [ответить]
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>>>выпуск почтового клиента
>>>Из чата удалена поддержка Twitter
они бы еще веб браузер в почтовый клиент вклячили
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|2.9, paulus (ok), 00:31, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>они бы еще веб браузер в почтовый клиент вклячили
Так он там и так есть, только припрятанный...
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|1.8, Аноним (8), 00:24, 11/09/2020 [ответить]
|–1 +/–
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Почтовыми клиентами пользоваться невозможно. Постоянные баны. Говорю на примере Yahoo. email давно превратился в корпоративного монстра.
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|2.10, Ordu (ok), 01:58, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня почтовые ящики на Gmail, Yandex, Rambler... Плюс парочка "экзотических" ящиков. Что меня в них раздражает -- это фильтрация спама, которую местами костылями отключать приходится, но никаких банов я не замечал. Может расскажешь подробнее, о чём идёт речь?
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