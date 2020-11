Обновление Firefox 82.0.3 и Thunderbird 78.4.2 с устранением уязвимости

3.20 , Аноним ( 20 ), 09:46, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "Последнее прибежище свободы..." Вот это эпатаж! :О

3.26 , istepan ( ok ), 10:04, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ты когда FF юзал? Открой 100 вкладок в обеих браузерах и сравни, кто больше жрет.

4.29 , Роман ( ?? ), 10:45, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – стабильно использую 300-400 вкладок с дополнениями по суспенду вкладок и тормозов не ощущаю, а вот хром и 100ки даже не тянет

5.47 , Аноним ( 20 ), 12:38, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм... И не пухнет? Лиса же подтекает со страшной силой.

6.51 , Vanych ( ? ), 13:24, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну не так страшно, как Вы пишите, вчера в дополнение к 400, открыл более сотни вкладок из-за хитроумных вебпонтовщиков,

до сих пор: total used free shared buffers cache available

Mem: 19Gi 9.2Gi 1.1Gi 775Mi 408Mi 8.9Gi 9.3Gi

Swap: 32Gi 2.0Mi 32Gi

Перегружаю FF только с выходом новых версий:

i+ | MozillaFirefox | 82.0.2-lp152.1.1 | x86_64

А какие у Вас подтверждающие факты?

7.55 , Аноним ( 55 ), 14:15, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пишете, извините )

8.57 , Vanych ( ? ), 14:20, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Признаю - ... 8.59 , Vanych ( ? ), 14:22, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А по сути-то сказать что есть, или это робот-орфограф отработал ... 9.65 , Аноним ( 20 ), 14:33, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Это гоморобот цензор ... 7.66 , Аноним ( 20 ), 14:36, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если все вкладки разом закрыть? Быстро отдаст? Всё?

8.67 , Vanych ( ? ), 14:53, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Закрывает некоторое время, но успевает полностью освободить память пока пройдет ... 9.70 , Аноним ( 20 ), 15:07, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это всегда так было Когда они избавились от утечек памяти Сама мазила признава... 10.72 , Vanych ( ? ), 15:42, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Конечно, были большие проблемы где-то в районе 52-58 версии но тогда и вкладок ... 9.79 , Аноним ( 79 ), 17:50, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать browser sessionstore restore_pinned_tabs_on_demand true... 10.80 , Vanych ( ? ), 18:05, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Класс Спасибо, Коллега Может пригодится Но это постоянно мною контролируемые ... 4.36 , Ordu ( ok ), 11:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты когда FF юзал? Открой 100 вкладок в обеих браузерах и сравни,

> кто больше жрет. Пилять... Когда вам надоест пережёвывать это? Вот в чём вопрос, а не в том, когда я юзал фф.

5.62 , Аноним84701 ( ok ), 14:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пилять... Когда вам надоест пережёвывать это? Вот в чём вопрос, а не в том, когда я юзал фф. Когда предавшие проследнее прибежище свободы и продавшиеся гуглу (который все равно хуже!) расто-хипстеры прекратят делать вид, что пилят тормозной и жрущий память фф, а не бесконечно переставляют кровати!

6.68 , Ordu ( ok ), 14:55, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хмм... Это надолго значит. Нуок.

4.37 , НяшМяш ( ok ), 12:02, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Мифы про жручесть лисы пришли примерно оттуда же, откуда и мифы про кривые дрова на радеон. Каждый про это говорит, а на практике встречали 3.5 калеки и в очень экзотических случаях.

4.39 , Михрютка ( ok ), 12:09, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Ты когда FF юзал? Открой 100 вкладок в обеих браузерах и сравни,

> кто больше жрет. если человек открывает 100 вкладок в браузере он или qa тестер, или что-то в его жизни сильно пошло не так.

5.42 , microsoft ( ? ), 12:27, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это только твое мнение о себе, а мне надо 400 вкладок сразу и чтобы удобно, но вы такие лицемеры. Вам не надо, значит никому не надо.

5.52 , Vanych ( ? ), 13:29, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну не все такие однозадачные, как MS DOS

6.58 , Аноним ( 55 ), 14:22, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть и опорожняться одновременно не всегда означает многозадачность )

7.63 , Vanych ( ? ), 14:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, это у кого что в голове.

Хорошо, что у Вас такая последовательность - сначала кушаете, а не наоборот.

7.64 , Аноним ( 20 ), 14:31, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это надо специально подгадывать по времени. Иначе, шансов немного.

6.75 , Михрютка ( ok ), 16:54, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дооо, файрфокс ведь уже лет пятнадцать славится своей многозадачностью.