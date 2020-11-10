The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Firefox 82.0.3 и Thunderbird 78.4.2 с устранением уязвимости

10.11.2020 09:05

Опубликованы корректирующие выпуски Firefox 82.0.3, Firefox 78.4.1 и Thunderbird 78.4.2, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2020-26950). Доступ к подробной информации о характере уязвимости пока ограничен, сообщает лишь, что проблема связана с неверным использованием кода операции MCallGetProperty и может привести к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free), пригодному для создания рабочего эксплоита.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 82.0.2. Реализация программной отрисовки для WebRender
  3. OpenNews: Релиз Firefox 82
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции
  5. OpenNews: Уязвимость в Firefox для Android, позволяющая управлять браузером через общий Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54059-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:11, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Давайте на чистоту. Как ни крути, а Firefox - главный свободный браузер на этой планете. Хромиум без гуглосервисов и зондов - это круто, конечно, но это всё равно подделка гугл.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:12, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В конце останется только один. И это не firefox.
     
     
  • 3.3, iCat (ok), 09:17, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И это не firefox.

    Netscape?

     
     
  • 4.5, Аноним (1), 09:21, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IE6, вангую он вернется!
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 12:16, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он всё.
    https://html5test.com
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:26, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В конце останется только один

    И все кто ругал M$ будут восхвалять и поклоняться Google

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:24, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >но это всё равно подделка гугл

    Напомнило гнидофокс после 57 версии. Правда, он и раньше стучал гуглу, вспоминаем safe browsing и гугл аналитикс на about:addons.

     
     
  • 3.50, NotaBug (ok), 13:12, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >вспоминаем safe browsing и гугл аналитикс на about:addons

    Чего их вспоминать, они и сейчас там в полный рост.

     
  • 2.11, Ordu (ok), 09:32, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Давайте начистоту: вам не надоело пережёвывать эту жвачку? фф -- уг. но фф -- последнее прибежище свободы. но фф продался гуглу. но гугл всё равно хуже. но фф тормозит и жрёт память как не в себя. хипстеры. раст. пилили бы лучше браузер. кровати переставляют. ...

    Хоть раз в полгода можно придумывать что-нибудь новое? Я понимаю, что раз в месяц слишком сложно придумывать новое, но раз в полгода-то можно? А если нельзя, то зачем годами пережёвывать одно и то же?

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 09:46, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Последнее прибежище свободы..." Вот это эпатаж! :О
     
  • 3.26, istepan (ok), 10:04, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты когда FF юзал? Открой 100 вкладок в обеих браузерах и сравни, кто больше жрет.
     
     
  • 4.29, Роман (??), 10:45, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    стабильно использую 300-400 вкладок с дополнениями по суспенду вкладок и тормозов не ощущаю, а вот хром и 100ки даже не тянет
     
     
  • 5.47, Аноним (20), 12:38, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... И не пухнет? Лиса же подтекает со страшной силой.
     
     
  • 6.51, Vanych (?), 13:24, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну не так страшно, как Вы пишите, вчера в дополнение к 400, открыл более сотни вкладок из-за хитроумных вебпонтовщиков,
    до сих пор:   total        used        free      shared     buffers       cache   available
    Mem:           19Gi       9.2Gi       1.1Gi       775Mi       408Mi       8.9Gi       9.3Gi
    Swap:          32Gi       2.0Mi        32Gi
    Перегружаю FF только с выходом новых версий:
    i+ | MozillaFirefox | 82.0.2-lp152.1.1 | x86_64
    А какие у Вас подтверждающие факты?
     
     
  • 7.55, Аноним (55), 14:15, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишете, извините )
     
     
  • 8.57, Vanych (?), 14:20, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Признаю - ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.59, Vanych (?), 14:22, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по сути-то сказать что есть, или это робот-орфограф отработал ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, Аноним (20), 14:33, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это гоморобот цензор ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.66, Аноним (20), 14:36, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если все вкладки разом закрыть? Быстро отдаст? Всё?
     
     
  • 8.67, Vanych (?), 14:53, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрывает некоторое время, но успевает полностью освободить память пока пройдет ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.70, Аноним (20), 15:07, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всегда так было Когда они избавились от утечек памяти Сама мазила признава... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.72, Vanych (?), 15:42, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, были большие проблемы где-то в районе 52-58 версии но тогда и вкладок ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.79, Аноним (79), 17:50, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    browser sessionstore restore_pinned_tabs_on_demand true... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.80, Vanych (?), 18:05, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Класс Спасибо, Коллега Может пригодится Но это постоянно мною контролируемые ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.36, Ordu (ok), 11:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты когда FF юзал? Открой 100 вкладок в обеих браузерах и сравни,
    > кто больше жрет.

    Пилять... Когда вам надоест пережёвывать это? Вот в чём вопрос, а не в том, когда я юзал фф.

     
     
  • 5.62, Аноним84701 (ok), 14:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пилять... Когда вам надоест пережёвывать это? Вот в чём вопрос, а не в том, когда я юзал фф.

    Когда предавшие проследнее прибежище свободы и продавшиеся гуглу (который все равно хуже!) расто-хипстеры прекратят делать вид, что пилят тормозной и жрущий память фф, а не бесконечно переставляют кровати!

     
     
  • 6.68, Ordu (ok), 14:55, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хмм... Это надолго значит. Нуок.
     
  • 4.37, НяшМяш (ok), 12:02, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мифы про жручесть лисы пришли примерно оттуда же, откуда и мифы про кривые дрова на радеон. Каждый про это говорит, а на практике встречали 3.5 калеки и в очень экзотических случаях.
     
  • 4.39, Михрютка (ok), 12:09, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Ты когда FF юзал? Открой 100 вкладок в обеих браузерах и сравни,
    > кто больше жрет.

    если человек открывает 100 вкладок в браузере он или qa тестер, или что-то в его жизни сильно пошло не так.

     
     
  • 5.42, microsoft (?), 12:27, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только твое мнение о себе, а мне надо 400 вкладок сразу и чтобы удобно, но вы такие лицемеры. Вам не надо, значит никому не надо.
     
  • 5.52, Vanych (?), 13:29, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не все такие однозадачные, как MS DOS
     
     
  • 6.58, Аноним (55), 14:22, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть и опорожняться одновременно не всегда означает многозадачность )
     
     
  • 7.63, Vanych (?), 14:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это у кого что в голове.
    Хорошо, что у Вас такая последовательность - сначала кушаете, а не наоборот.


     
  • 7.64, Аноним (20), 14:31, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это надо специально подгадывать по времени. Иначе, шансов немного.
     
  • 6.75, Михрютка (ok), 16:54, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дооо, файрфокс ведь уже лет пятнадцать славится своей многозадачностью.
     
  • 2.12, Михрютка (ok), 09:34, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://foundation.mozilla.org/en/blog/fellow-research-decentralized-web-hate/

    вот тебе твой свободный браузер, кушай не обляпайся.

    клали они на твою "свободу", их бабло интересует и бабло. ну еще бабло, может быть.


     
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:19, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять супрематисты в тапки нагадили, да что ж такое-то!
     
     
  • 4.40, Михрютка (ok), 12:11, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять супрематисты в тапки нагадили, да что ж такое-то!

    ДЫА! нетолерантные мрази, которые имеют наглость в своих питупи чатиках о чем то подозрительном шептаться! нет ли здесь радикала?

     
  • 4.45, Аноним (20), 12:33, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты ноги сунул что ли не глядя?
     
  • 2.13, Аноним (1), 09:34, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а что минусуем-то такое дельное и обстоятельное высказывание? тут что, оплот гуглолизоблюдов, ндэ? мерзко это, господа, мерзко
     
     
  • 3.16, fuckgoogle (?), 09:39, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    согласен, сомнительный тут контингент, не весь, но есть такое; сенсации ты не сделал своим умозаключением
     
  • 2.17, Аноним (20), 09:42, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иная "подделка" лучше оригинала.
     
  • 2.30, Аноним (-), 11:04, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Хромиум без гуглосервисов и зондов - это круто, конечно, но это всё равно подделка гугл.

    Стоп-стоп! То есть ты сделал вброс о том, что Хромимум чист? Несколько лет назад один студент выявил левый трафик у Хромиума и это всё было выявлено на фоне заверений Гугла о том, что у Хромиума нет встроенных сервисов от него самого. Гугл всё ещё учавствует с разработке Хромиума - Хромиумы нет доверия.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:16, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам хромиум - определённо не чист. А вот Ungoogled - я не смог заметить стороннего трафика. Вот что делают 300 патчей животворящих.
     
     
  • 4.81, Аноним (81), 19:30, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > определённо не чист

    Ой-ёй... А на обычном что ты заметил?

     
  • 2.32, Аноним (33), 11:14, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давайте на чистоту.

    А давайте без дешёвых манипуляций.

    > Как ни крути

    А вращать можно?

    > Firefox - главный свободный браузер на этой планете.

    А как же Ungoogled-Chromium?

    > Хромиум без гуглосервисов и зондов - это круто

    А... Ну теперь понятно...

    Заметьте, с запущеным tcptracer-bpfcc разница видна намного лучше.

    Итог таков:
    - огнелис - телеметрия и удалённое управление неотключаемое несмотря на танец с about:config, да мне тут рассказывали что отключяется "за 2 минуты".
    - Ungoogled - я не смог заметить утечек, хоть и не утверждаю что их "вообще нет".

     
     
  • 3.82, Аноним (82), 19:54, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за удаленное управление?
     
  • 2.48, NotaBug (ok), 13:05, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я свободный и независимый человек, my rules, my life!11 Он же вечером: "Мама дай денег на новые кроссовки".
     
  • 2.49, rshadow (ok), 13:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мобильных устройств больше чем компов. А там ФФ даже about:config закрыл. Так что на мобилках примерно паритет.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 14:08, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Года два назад я установил на android (1 ГБ ОЗУ) Firefox, не помню какую версию.
    about:config там еще можно было открыть, но открывался он несколько минут и работал как после инсульта, как, в общем, и весь этот Firefox.
    Чаще всего на android'е я использую браузер Kiwi, он работает с приемлемой скоростью; Firefox удалил.

    Вопрос такой: виноват Firefox или android?

     
     
  • 4.74, nebularia (ok), 16:27, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Года два назад это был совсем другой Firefox. Они недавно выкатили новый чуть не с нуля. Намного удобнее, кстати. По скорости не скажу - плевался от интерфейса и не использовал старый.

    Kiwi тоже хорош, да. Недавно вроде даже ожило.

     
  • 3.60, Аноним (20), 14:23, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, на десктопе мазила тоже about:config собирается закрывать.
    Чтобы пользователи не совали руки куда не надо.
     
  • 3.78, Kuromi (ok), 17:39, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На бете мобильного ФФ about:config уже доступен.
     
  • 2.73, ur mom (?), 16:11, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Who asked? PogO
     
  • 2.76, anonymous (??), 17:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главный свободный браузер - это Тор Браузер, коорый безусловно основан на ФФ. Но чем дальше ФФ имплементирует всякие идиотские веб 3.0 приблуды, тем сложнее его считать хорошим браузером.
     

  • 1.8, Fracta1L (ok), 09:27, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >  может привести к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free)

    Спасибо, поржал)

     
     
  • 2.10, fuckgoogle (?), 09:31, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты опять о своих дыренях? сколько можно?..
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:34, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CONFIG_PAGE_POISONING=y

    CONFIG_PAX_REFCOUNT=y

     

  • 1.15, Дегенератор (ok), 09:36, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раст не для слабаков!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:42, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раст как раз для слабаков. Сношаться с генератором дыр - вот занятие настоящих героев!
     
     
  • 3.22, Ordu (ok), 09:57, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Я, как растоман, согласен на все 100%.
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:02, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мозила за 15 лет так и не смогла переписать лису на раст.
     
     
  • 3.38, НяшМяш (ok), 12:04, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы раст появился 15 лет назад, то может и смогла бы.
     
     
  • 4.83, Аноним (25), 20:56, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с 2006 пилят.
     

  • 1.21, Аноним (20), 09:48, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про Тундербёрд не забываем. Его тоже надо просклонять.
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 11:05, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Птица не склоняема!
     
     
  • 3.46, Аноним (20), 12:35, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чучело что ли?!
     
  • 3.77, OpenEcho (?), 17:14, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Птица не склоняема!

    Тундербёрдкa ?

     

  • 1.23, iPony129412 (?), 09:59, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линуксоидов в дырени отпенетрируют

    https://packages.ubuntu.com/focal/thunderbird

     
     
  • 2.24, iPony129412 (?), 10:02, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/thunderbird/+bug/1901079
     
  • 2.43, Аноним (33), 12:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Линуксоидов в дырени отпенетрируют

    Айфоня, кто бы говорил...

     

  • 1.53, Аноним (53), 13:36, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Килерфича фф  звук на 100%
     
  • 1.56, InuYasha (??), 14:19, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "С" какой версии не указано - значит, уязвимы все?
     
  • 1.61, Аноним (20), 14:28, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Яйцо Фаберже. Пользоваться уже нельзя. Но еще стоит.
     
  • 1.69, Аноним (69), 15:07, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    стоит ли обновлять ибо у меня 66 версия или она не уязвима???
     
     
  • 2.71, Аноним (20), 15:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимости обычно закладывают в головы юзерам коучи.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру