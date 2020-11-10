Обновление Firefox 82.0.3 и Thunderbird 78.4.2 с устранением уязвимости

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|1.1, Аноним (1), 09:11, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Давайте на чистоту. Как ни крути, а Firefox - главный свободный браузер на этой планете. Хромиум без гуглосервисов и зондов - это круто, конечно, но это всё равно подделка гугл.
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|3.7, Аноним (7), 09:26, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В конце останется только один
И все кто ругал M$ будут восхвалять и поклоняться Google
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|2.6, Аноним (6), 09:24, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>но это всё равно подделка гугл
Напомнило гнидофокс после 57 версии. Правда, он и раньше стучал гуглу, вспоминаем safe browsing и гугл аналитикс на about:addons.
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|3.50, NotaBug (ok), 13:12, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>вспоминаем safe browsing и гугл аналитикс на about:addons
Чего их вспоминать, они и сейчас там в полный рост.
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|2.11, Ordu (ok), 09:32, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Давайте начистоту: вам не надоело пережёвывать эту жвачку? фф -- уг. но фф -- последнее прибежище свободы. но фф продался гуглу. но гугл всё равно хуже. но фф тормозит и жрёт память как не в себя. хипстеры. раст. пилили бы лучше браузер. кровати переставляют. ...
Хоть раз в полгода можно придумывать что-нибудь новое? Я понимаю, что раз в месяц слишком сложно придумывать новое, но раз в полгода-то можно? А если нельзя, то зачем годами пережёвывать одно и то же?
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|3.26, istepan (ok), 10:04, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты когда FF юзал? Открой 100 вкладок в обеих браузерах и сравни, кто больше жрет.
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|4.29, Роман (??), 10:45, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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стабильно использую 300-400 вкладок с дополнениями по суспенду вкладок и тормозов не ощущаю, а вот хром и 100ки даже не тянет
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|6.51, Vanych (?), 13:24, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну не так страшно, как Вы пишите, вчера в дополнение к 400, открыл более сотни вкладок из-за хитроумных вебпонтовщиков,
до сих пор: total used free shared buffers cache available
Mem: 19Gi 9.2Gi 1.1Gi 775Mi 408Mi 8.9Gi 9.3Gi
Swap: 32Gi 2.0Mi 32Gi
Перегружаю FF только с выходом новых версий:
i+ | MozillaFirefox | 82.0.2-lp152.1.1 | x86_64
А какие у Вас подтверждающие факты?
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|8.67, Vanych (?), 14:53, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Закрывает некоторое время, но успевает полностью освободить память пока пройдет ... текст свёрнут, показать
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|9.70, Аноним (20), 15:07, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это всегда так было Когда они избавились от утечек памяти Сама мазила признава... текст свёрнут, показать
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|4.36, Ordu (ok), 11:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты когда FF юзал? Открой 100 вкладок в обеих браузерах и сравни,
> кто больше жрет.
Пилять... Когда вам надоест пережёвывать это? Вот в чём вопрос, а не в том, когда я юзал фф.
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|5.62, Аноним84701 (ok), 14:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пилять... Когда вам надоест пережёвывать это? Вот в чём вопрос, а не в том, когда я юзал фф.
Когда предавшие проследнее прибежище свободы и продавшиеся гуглу (который все равно хуже!) расто-хипстеры прекратят делать вид, что пилят тормозной и жрущий память фф, а не бесконечно переставляют кровати!
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|4.37, НяшМяш (ok), 12:02, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мифы про жручесть лисы пришли примерно оттуда же, откуда и мифы про кривые дрова на радеон. Каждый про это говорит, а на практике встречали 3.5 калеки и в очень экзотических случаях.
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|4.39, Михрютка (ok), 12:09, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Ты когда FF юзал? Открой 100 вкладок в обеих браузерах и сравни,
> кто больше жрет.
если человек открывает 100 вкладок в браузере он или qa тестер, или что-то в его жизни сильно пошло не так.
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|5.42, microsoft (?), 12:27, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это только твое мнение о себе, а мне надо 400 вкладок сразу и чтобы удобно, но вы такие лицемеры. Вам не надо, значит никому не надо.
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|6.58, Аноним (55), 14:22, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть и опорожняться одновременно не всегда означает многозадачность )
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|7.63, Vanych (?), 14:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, это у кого что в голове.
Хорошо, что у Вас такая последовательность - сначала кушаете, а не наоборот.
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|7.64, Аноним (20), 14:31, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это надо специально подгадывать по времени. Иначе, шансов немного.
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|6.75, Михрютка (ok), 16:54, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дооо, файрфокс ведь уже лет пятнадцать славится своей многозадачностью.
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|4.40, Михрютка (ok), 12:11, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опять супрематисты в тапки нагадили, да что ж такое-то!
ДЫА! нетолерантные мрази, которые имеют наглость в своих питупи чатиках о чем то подозрительном шептаться! нет ли здесь радикала?
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|2.13, Аноним (1), 09:34, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а что минусуем-то такое дельное и обстоятельное высказывание? тут что, оплот гуглолизоблюдов, ндэ? мерзко это, господа, мерзко
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|3.16, fuckgoogle (?), 09:39, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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согласен, сомнительный тут контингент, не весь, но есть такое; сенсации ты не сделал своим умозаключением
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|2.30, Аноним (-), 11:04, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Хромиум без гуглосервисов и зондов - это круто, конечно, но это всё равно подделка гугл.
Стоп-стоп! То есть ты сделал вброс о том, что Хромимум чист? Несколько лет назад один студент выявил левый трафик у Хромиума и это всё было выявлено на фоне заверений Гугла о том, что у Хромиума нет встроенных сервисов от него самого. Гугл всё ещё учавствует с разработке Хромиума - Хромиумы нет доверия.
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|3.33, Аноним (33), 11:16, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам хромиум - определённо не чист. А вот Ungoogled - я не смог заметить стороннего трафика. Вот что делают 300 патчей животворящих.
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|2.32, Аноним (33), 11:14, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давайте на чистоту.
А давайте без дешёвых манипуляций.
> Как ни крути
А вращать можно?
> Firefox - главный свободный браузер на этой планете.
А как же Ungoogled-Chromium?
> Хромиум без гуглосервисов и зондов - это круто
А... Ну теперь понятно...
Заметьте, с запущеным tcptracer-bpfcc разница видна намного лучше.
Итог таков:
- огнелис - телеметрия и удалённое управление неотключаемое несмотря на танец с about:config, да мне тут рассказывали что отключяется "за 2 минуты".
- Ungoogled - я не смог заметить утечек, хоть и не утверждаю что их "вообще нет".
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|2.48, NotaBug (ok), 13:05, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я свободный и независимый человек, my rules, my life!11 Он же вечером: "Мама дай денег на новые кроссовки".
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|2.49, rshadow (ok), 13:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мобильных устройств больше чем компов. А там ФФ даже about:config закрыл. Так что на мобилках примерно паритет.
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|3.54, Аноним (54), 14:08, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Года два назад я установил на android (1 ГБ ОЗУ) Firefox, не помню какую версию.
about:config там еще можно было открыть, но открывался он несколько минут и работал как после инсульта, как, в общем, и весь этот Firefox.
Чаще всего на android'е я использую браузер Kiwi, он работает с приемлемой скоростью; Firefox удалил.
Вопрос такой: виноват Firefox или android?
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|4.74, nebularia (ok), 16:27, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Года два назад это был совсем другой Firefox. Они недавно выкатили новый чуть не с нуля. Намного удобнее, кстати. По скорости не скажу - плевался от интерфейса и не использовал старый.
Kiwi тоже хорош, да. Недавно вроде даже ожило.
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|3.60, Аноним (20), 14:23, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, на десктопе мазила тоже about:config собирается закрывать.
Чтобы пользователи не совали руки куда не надо.
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|2.76, anonymous (??), 17:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главный свободный браузер - это Тор Браузер, коорый безусловно основан на ФФ. Но чем дальше ФФ имплементирует всякие идиотские веб 3.0 приблуды, тем сложнее его считать хорошим браузером.
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|1.8, Fracta1L (ok), 09:27, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> может привести к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free)
Спасибо, поржал)
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|2.18, Аноним (18), 09:42, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раст как раз для слабаков. Сношаться с генератором дыр - вот занятие настоящих героев!
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|2.43, Аноним (33), 12:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Линуксоидов в дырени отпенетрируют
Айфоня, кто бы говорил...
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