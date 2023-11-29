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Компания Nextcloud GmbH поглотила почтовый клиент Roundcube

29.11.2023 22:39

Компания Nextcloud GmbH, развивающая открытую платформу Nextcloud, предназначенную для создания облачных хранилищ и организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, объявила о присоединении почтового клиента Roundcube. Финансовые подробности сделки не разглашаются, но указано, что Roundcube продолжит развиваться как обособленный почтовый клиент, который можно будет использовать без привязки к платформе Nextcloud.

Прямое слияние кодовые баз Roundcube и Nextcloud не планируется, как не планируется и прекращение разработки нынешнего почтового клиента Nextcloud Mail, который продолжит разрабатываться. Отмечается, что Nextcloud Mail и Roundcube имеются свои сильные и слабые стороны, а также различные сценарии использования. Из ближайших планов упоминается намерение нанять дополнительных разработчиков для форсирования развития Roundcube и создания на его основе полноценного продукта, подходящего широкому кругу пользователей и способного конкурировать с централизованными коммерческими аналогами.

Roundcube развивается с 2008 года и предоставляет работающий в браузере почтовый клиент (web-интерфейс), использующий для доступа к хранимой на сервере почте протокол IMAP. Оформление Roundcube приближено к классическим почтовым клиентам и использует технологию Ajax для организации асинхронного обмена данными с сервером без перезагрузки компонентов web-страницы. Интерфейс адаптируется к размеру экрана и может использоваться как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Предоставляется возможность настройки оформления на свой вкус через систему шаблонов.

В приложении поддерживается адресная книга, поиск сообщений, проверка правописания, обработка MIME-типов, навигация в режиме Drag&drop, древовидное представление сообщений, прерпросмотр вложений, PGP-шифрование, отображение HTML-сообщений, кэширование для быстрого доступа к почтовым папкам, расширение через плагины (например, имеется плагин с календарём-планировщиком) и другие типичные возможности обособленных почтовых клиентов. Код Roundcube написан на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv3.

Несмотря на то, что в пресс-релизе Nextcloud продукт назван "secure mail client", безопасность Roundcube оставляет желать лучшего, например, в октябре в сети была выявлена активность злоумышленников, использующих неисправленную 0-day уязвимость (CVE-2023-5631) в Roundcube, приводящую к выполнению JavaScript-кода при открытии специально оформленного сообщения, что можно было использовать, например, для переотправки писем на сервер атакующих. Похожие XSS уязвимости в Roundcube находят регулярно, например, они исправлялись в сентябре, октябре и ноябре. Уязвимости находили и серверных частях Roundcube, например, в 2020 году были найдены проблемы, позволявшие выполнить PHP-код на сервере или узнать содержимое локальных файлов из-за отсутствия экранирования "/.." в именах плагинов и спецсимволов в запускаемой через shell-команде для преобразования изображений.



  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/ope...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Roundcube Webmail, позволяющая выполнить код на сервере
  3. OpenNews: Доступен Roundcube Webmail 1.2.0 с поддержкой PGP
  4. OpenNews: Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 5
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60197-roundcube
Ключевые слова: roundcube, nextcloud, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:04, 29/11/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    > безопасность Roundcube оставляет желать лучшего

    ну так на недавней Зефирке (rtos) тоже было много про секурити)

     
  • 3, Анонин (?), 23:20, 29/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    > использующих неисправленную 0-day уязвимость

    С Вики: Roundcube — клиент для работы с электронной почтой с веб-интерфейсом, написанный на PHP с использованием JavaScript, CSS, HTML и технологии AJAX.

    Казалось бы что могло пойти не так?!
    Вообще поглощение странное тк у nextcloud есть своя вебморда.
    Кто-то понимает зачем?

     

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