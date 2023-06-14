Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 5

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 5, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 27, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Nextcloud Office - встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержки интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.

Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, работающих с протоколом WebCal.

Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.

Nextcloud Backup - решение для децентрализованного хранения резервных копий.





Ключевые новшества Nextcloud Hub 5: Предложена реализация цифрового рабочего пространства с интегрированными функциями на основе машинного обучения. В платформу интегрирована система Smart Picker, вызываемая через меню или нажатием клавиши "/", интегрируемая с различными приложениями и компонентами платформы, и позволяющая генерировать в них контент на основе механизмов машинного обучения. Среди доступных AI-функций: умная классификация писем в почтовом клиенте, распознавание лиц на фотографиях, замена фона при проведении видеоконференций, генерация изображения по текстовому описанию, перевод с одного языка на другой сообщений в чате и документов, распознавание голоса и сохранение текстовой транскрипции разговоров в видеовызовах. Работа всех вышеотмеченных функций может быть обеспечена целиком на собственном сервере с использованием локально загруженных моделей, без обращения к облачным сервисам. При этом отдельно доступны и модули, завязанные на online-сервисы, например, возможна генерация текста через ChatGPT, перевод текста при помощи Deepl и ChatGPT, и создание изображений при помощи DALL-E. Связанные с машинным обучением возможности не обязательны к применению и подключаются в виде модулей, загружаемых из каталога App Store.

В Nextcloud Files, Talk, Office и Groupware внесены изменения, нацеленные на улучшение совместной работы в команде.

В Nextcloud Files расширены возможности, связанные с версионированием изменений, например, появилась поддержка идентификации старых версий файла и присвоения им отдельных имён. Добавлена поддержка сквозного шифрования при передаче файлов по ссылке.

Расширены средства управления рабочей областью для совместной работы (collaboration workspace). Объединены два инструмента совместной работы: круги (Circles - группа, набранная пользователем на основе контактов из своей адресной книги) и групповые папки (Groupfolders - каталоги, принадлежащее всей группе, а не отдельному пользователю). Групповые папки теперь могут прикрепляться к кругам менеджером проекта, без отправки запроса администратору. В боковую панель Files добавлена возможность быстрого доступа к групповым папкам.

В секции "связанные ресурсы" (Related Resources) упрощён поиск материалов, используемых той же командой, например, чатов, файлов и каталогов, совместно используемых в одной группе.

В обычном режиме навигации по файлам предоставлена возможность создания тегов и прикрепления их к файлам для упрощения поиска и группировки.

Добавлена поддержка совершения автоматизированных действий на основе тегов, например, можно настроить отправку сообщений в чат при изменении определённых файлов или преобразования файлов с заданным тегом в формат PDF.

В привязке к тегам разрешено применение правил защиты файлов и ограничения доступа. Добавлена возможность автоматического назначения тегов на основе анализа содержимого файла, например, особые теги могут быть прикреплены к файлам, содержащим номер кредитной карты или информацию о банковском счёте.

В клиент для платформы iOS добавлен новый проигрыватель звука и видео, реализована возможность воспроизведения видеоролика на основе URL или поиска файла.

В клиент для платформы Android добавлена поддержка групповых папок и тегов, обновлён интерфейс просмотра детальной информации о файлах и каталогах.

В десктоп-клиенте для исключения конфликтов при редактировании реализована поддержка автоматической блокировки файла на сервере, если файл открыт на локальной системе. Предоставлена возможность предоставления совместного доступа к зашифрованным файлам.

Улучшен интерфейс обработки структурированных наборов данных (Nextcloud Tables). Расширены возможности выделения столбцов, изменено оформление диалогов, добавлены новые средства сортировки, фильтрации и поиска. Улучшен импорт данных в форматах CSV и XLS.

Переписаны средства для интеграции с системами Microsoft Teams и Microsoft Outlook. Добавлена поддержка отправки сообщений в чат Microsoft Teams и синхронизации календаря-планировщика и адресной книги с Microsoft Outlook.

В системе обмена сообщениями Nextcloud Talk добавлена индикация неотправленного набора текста сообщения, реализована поддержка прикрепления изображения или аватара к пиктограмме группового чата, появилась возможность отправки сообщений сразу всем участникам группы. В системе видеовызовов реализована поддержка замены фона на изображение и выставления emoji-реакций для выражения эмоций не перебивая собеседника.

В редакторе документов возможно упоминание членов команды, например, для уведомлении о мероприятии непосредственно в документе, без необходимости индивидуальной отправки электронного письма с примечаниями.

Добавлены новые шаблоны документов.

Предложен новый интерфейс приложения для ведения заметок (Nextcloud Notes), в котором информация разделена на три колонки и обеспечено разделение заметок по месяцам.

В Nextcloud Collectives сотрудникам кадровой службы предоставлена возможность прикрепления документов. Добавлена поддержка хранения данных на сервере в зашифрованном виде.

В календаре-планировщике реализована возможность добавления ссылки на встречу, при помощи которой другие могут договориться о встрече непосредственно в интерфейсе календаря. В календаре также можно настроить автоматическое создание ссылки на чат для каждой встречи.

Добавлен новый одностолбцовый режим показа содержимого адресной книги.

В почтовом клиенте помимо PGP добавлена поддержка шифрования на базе S/MIME.

Добавлены инструменты для интеграции с Notion и GPTZero.



