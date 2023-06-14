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Доступна платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 5

14.06.2023 17:48

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 5, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 27, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:

  • Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).
  • Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
  • Nextcloud Office - встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержки интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.
  • Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
  • Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, работающих с протоколом WebCal.
  • Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.
  • Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.
  • Nextcloud Backup - решение для децентрализованного хранения резервных копий.



Ключевые новшества Nextcloud Hub 5:

  • Предложена реализация цифрового рабочего пространства с интегрированными функциями на основе машинного обучения. В платформу интегрирована система Smart Picker, вызываемая через меню или нажатием клавиши "/", интегрируемая с различными приложениями и компонентами платформы, и позволяющая генерировать в них контент на основе механизмов машинного обучения. Среди доступных AI-функций: умная классификация писем в почтовом клиенте, распознавание лиц на фотографиях, замена фона при проведении видеоконференций, генерация изображения по текстовому описанию, перевод с одного языка на другой сообщений в чате и документов, распознавание голоса и сохранение текстовой транскрипции разговоров в видеовызовах.

    Работа всех вышеотмеченных функций может быть обеспечена целиком на собственном сервере с использованием локально загруженных моделей, без обращения к облачным сервисам. При этом отдельно доступны и модули, завязанные на online-сервисы, например, возможна генерация текста через ChatGPT, перевод текста при помощи Deepl и ChatGPT, и создание изображений при помощи DALL-E. Связанные с машинным обучением возможности не обязательны к применению и подключаются в виде модулей, загружаемых из каталога App Store.

  • В Nextcloud Files, Talk, Office и Groupware внесены изменения, нацеленные на улучшение совместной работы в команде.
  • В Nextcloud Files расширены возможности, связанные с версионированием изменений, например, появилась поддержка идентификации старых версий файла и присвоения им отдельных имён. Добавлена поддержка сквозного шифрования при передаче файлов по ссылке.
  • Расширены средства управления рабочей областью для совместной работы (collaboration workspace). Объединены два инструмента совместной работы: круги (Circles - группа, набранная пользователем на основе контактов из своей адресной книги) и групповые папки (Groupfolders - каталоги, принадлежащее всей группе, а не отдельному пользователю). Групповые папки теперь могут прикрепляться к кругам менеджером проекта, без отправки запроса администратору. В боковую панель Files добавлена возможность быстрого доступа к групповым папкам.
  • В секции "связанные ресурсы" (Related Resources) упрощён поиск материалов, используемых той же командой, например, чатов, файлов и каталогов, совместно используемых в одной группе.
  • В обычном режиме навигации по файлам предоставлена возможность создания тегов и прикрепления их к файлам для упрощения поиска и группировки.
  • Добавлена поддержка совершения автоматизированных действий на основе тегов, например, можно настроить отправку сообщений в чат при изменении определённых файлов или преобразования файлов с заданным тегом в формат PDF.
  • В привязке к тегам разрешено применение правил защиты файлов и ограничения доступа. Добавлена возможность автоматического назначения тегов на основе анализа содержимого файла, например, особые теги могут быть прикреплены к файлам, содержащим номер кредитной карты или информацию о банковском счёте.
  • В клиент для платформы iOS добавлен новый проигрыватель звука и видео, реализована возможность воспроизведения видеоролика на основе URL или поиска файла.
  • В клиент для платформы Android добавлена поддержка групповых папок и тегов, обновлён интерфейс просмотра детальной информации о файлах и каталогах.
  • В десктоп-клиенте для исключения конфликтов при редактировании реализована поддержка автоматической блокировки файла на сервере, если файл открыт на локальной системе. Предоставлена возможность предоставления совместного доступа к зашифрованным файлам.
  • Улучшен интерфейс обработки структурированных наборов данных (Nextcloud Tables). Расширены возможности выделения столбцов, изменено оформление диалогов, добавлены новые средства сортировки, фильтрации и поиска. Улучшен импорт данных в форматах CSV и XLS.
  • Переписаны средства для интеграции с системами Microsoft Teams и Microsoft Outlook. Добавлена поддержка отправки сообщений в чат Microsoft Teams и синхронизации календаря-планировщика и адресной книги с Microsoft Outlook.
  • В системе обмена сообщениями Nextcloud Talk добавлена индикация неотправленного набора текста сообщения, реализована поддержка прикрепления изображения или аватара к пиктограмме группового чата, появилась возможность отправки сообщений сразу всем участникам группы. В системе видеовызовов реализована поддержка замены фона на изображение и выставления emoji-реакций для выражения эмоций не перебивая собеседника.
  • В редакторе документов возможно упоминание членов команды, например, для уведомлении о мероприятии непосредственно в документе, без необходимости индивидуальной отправки электронного письма с примечаниями.
  • Добавлены новые шаблоны документов.
  • Предложен новый интерфейс приложения для ведения заметок (Nextcloud Notes), в котором информация разделена на три колонки и обеспечено разделение заметок по месяцам.
  • В Nextcloud Collectives сотрудникам кадровой службы предоставлена возможность прикрепления документов. Добавлена поддержка хранения данных на сервере в зашифрованном виде.
  • В календаре-планировщике реализована возможность добавления ссылки на встречу, при помощи которой другие могут договориться о встрече непосредственно в интерфейсе календаря. В календаре также можно настроить автоматическое создание ссылки на чат для каждой встречи.
  • Добавлен новый одностолбцовый режим показа содержимого адресной книги.
  • В почтовом клиенте помимо PGP добавлена поддержка шифрования на базе S/MIME.
  • Добавлены инструменты для интеграции с Notion и GPTZero.


  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/int...)
  2. OpenNews: Представлена платформа для организации совместной работы Nextcloud Hub 3
  3. OpenNews: Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud
  4. OpenNews: Выпуск ONLYOFFICE 5.2 c поддержкой облачных хранилищ ownCloud/Nextcloud
  5. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59293-nextcloud
Ключевые слова: nextcloud, groupware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:11, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Seafile выглядит не таким перегруженным.
     
     
  • 2.3, Капитан Очевидность (?), 18:13, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты сравниваешь кухонный комбайн(Некстклауд) с ножом для резки овощей
    Резать овощи только часть функций комбайна
     

  • 1.2, Капитан Очевидность (?), 18:12, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только сегодня в семейном Nextcloud обновлял установленные приложения
    Ладно, запланирую обновление всего Nextcloud на субботу
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:23, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сделал автообновления стабильных версий через крон. Пока ничего не ломалось за 3 года. Замечаю обновления только по изменившемуся интерфейсу
     
     
  • 3.11, Капитан Очевидность (?), 19:22, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну я его юзаю еще со времен когда был только ownCloud, до раскола
    И я помню, как порой обновления ломали, потому всегда обновляю под контролем

    Но, спасибо, буду знать, что уже давно не ломается при автообновлении

     

  • 1.4, анон (?), 18:16, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    слишком много пустого пространства
    слишком монотонно
    слишком большие кнопки
    слишком маленький текст

    Им пора выкинуть своих современных дизайнеров на помойку.

     
     
  • 2.10, Самый Лучший Гусь (?), 18:54, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нормальный интерфейс для рабочего софта. Да любителям свистопердельного софта из нулевых аля "космический корабль" такое не нравится но надо же понимать что это для работы а не нстальгии.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:11, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие нулевые? Сейчас 2023й
    прогресс в интерфейсе до сих пор не наступил. Когда cli/tui в терминале запускаешь и то радостнее становится
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:33, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    webdav клиент любой цепляй, с каким хочешь дизайном.
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:17, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько памяти по минимуму для нормальной работы с несколькими пользователями (<5) на VPS?
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 18:22, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на nginx unit на атоме с двумя гигами работает. Но я тут один и использую как хранилище и инструмент синхронизации контента со всех своих устройств
     
  • 2.19, Капитан Очевидность (?), 20:35, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я вот сейчас глянул
    У меня семейный Некстклауд крутится на Малинке
    6 пользователей, умеренное использование, офис гоняется редко
    Суммарно на пых+мускуль(у пыха отдельный пул для него выделен) меньше гига сейчас юзается

    В принципе все работает прекрасно, никто не жалуется

     
     
  • 3.24, ааноним (?), 23:15, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малинка какой версии? ОС распи или другая?
     
  • 2.28, Аноним (22), 23:46, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лимит памяти на процесс раньше был 512М (пруф server/commit/c6a69ba92514587814d0f03b51e1d1f026a49350). Жрать меньше памяти нёхклауд уж точно не стал. Смех смехом, но как минимум в 2-3 раза больше этого нужно.
     

  • 1.8, фанат пох. (?), 18:29, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это что-то типа битрикса?
     
     
  • 2.20, Олег (??), 21:37, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Битрикс требует разработчиков
    Это что-то гугл apps\ mail biz \ щаашсу 365 и подобных
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:47, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет. Bitrix24 это CRM.
     
     
  • 3.27, Аноним (22), 23:28, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НЁХклауд тоже не только файловое хранилище, а интегрированный продукт.
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:34, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как выглядит совместная работа с офисными приложениями, в смысле большая ли это нагрузка на сервер для этой опции?
     
     
  • 2.21, Олег (??), 21:39, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нагрузка на совместную работу ложится на офисный пакет, nextcloud это скорее общее хранилище и обьединялка
    Не думаю что у вас 100 одновременно работающих человек, с учетом ворпроса, т/е/ когда 100 человек одновременно редактируют в моменте
    а размазанные по дню, это быстрее 1ски будет)
     
  • 2.26, Аноним (22), 23:25, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум запускается еще один контейнер с документ-сервером. Он должен быть доступен извне своими эндпойнтами. Сколько он жрет при работе людей не знаю, но оперативки ему сколько-то точно нужно даже просто висеть фоном.
     

  • 1.25, Аноним (22), 23:21, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подразбавлю восторги Довольно монструозная штукенция, в которой очень и очень м... большой текст свёрнут, показать
     

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