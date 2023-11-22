Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.20.0 и 4.2.0

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|3.9, Аноним (9), 11:11, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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электрон - это хорошо. 1) проверенный временем html-css-js, 2) поддерживает wayland, 3) истинная кроссплатформа, 4) быстрая разработка, 5) и еще куча преимуществ. Единственный недостаток - электрон бандлится, а надо, чтоб он был системным. Думаю, однажды мы к этому придем.
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|4.15, Аноним (15), 11:24, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Электрон - это плохо. Эталонная демонстрация что такое bloatware, раздутый, жирный, тормозной, нефункциональный и еще куча недостатков. У него был минимум 10 лет, но далее нескольких узкоспециализированных проектов он не продвинулся, к счастью.
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|5.24, Аноним (9), 11:37, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А, ну он не предназначен для третьих пентиумов. Нужен четвертый как минимум. Также попробуй отжать кнопочку Турбо.
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|5.38, Аноним (38), 12:10, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда давече была дыра в свежей версии Хромиума, то оказалось в списке 300+ приложений, в которых унаследована эта дыра. Т.е. их неприятно много.
И, да, Электрон - это плохо. Возможности системы позволяют легче писать софт низкого качества. И по CPU/памяти, и вообще по алгоритмам. И с юзабилити проблемы: в релиз идут некачественные ошибки-фантазии неопытных о удобстве интерфейса.
В общем: Электрон - плохо.
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|4.53, анон (?), 12:36, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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только на электроне можно написать while true на 300 мегов.
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|5.58, Аноним (58), 12:40, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> только на электроне можно написать while true на 300 мегов.
1) Ты другого ничего писать и не умеешь; 2) Мои 256 GB оперативки смеются над твоими 512 мегабайтами.
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|4.118, Аноним324 (ok), 13:25, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё он умеет в ускорение, и тебе не так обидно что ты купил видеокарту, и она не висит мёртвым грузом.
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|2.11, Аноним (58), 11:18, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Судя по интерфейсу
Покажи хоть одно opensource поделие с внятным ui\ux
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|3.28, Аноним (38), 11:50, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почти любое лучше чем у мелкомягких...
Кроме последнего Тандербёрда и Гнома.
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|3.32, Аноним (32), 12:00, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кеды более менее норм, если считать ui, не обращая внимание на периодические баги. Если и без багов, то такого не знаю.
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|2.27, Аноним (38), 11:49, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Судя по интерфейсу, он в 2005 году так и остался
Кристально чистый, лучший интерфейс!
И оно умеет работать с Мелкомягкой корпоративной почтой с OAuth2!!!
Аутглюк загнан таки снова в нормальный почтовик.
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|2.35, DeathKnightVasya (?), 12:07, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, это просто феноменально, что его не сломали и не "улучшили". К сожалению в "потрохах" не так красиво, но интерфейс идеален.
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|1.2, Аноним (9), 10:02, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> добавлена статистика о выявленном спаме
а зачем это надо? чтоб глядеть на циферки и чувствовать себя защищенным? примерно как бессмысленная табличка с количеством заблокированных скриптов в адблокерах. Или как "атака успешно отражена" антивирусов. Типа "смотри, хозяин, я работаю, вот тебе циферки, какой все-таки я молодец, да?"
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|2.3, 6.6 конфетка (?), 10:10, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только не надо говорить,что счётчик на блокировщике это плохо. Очень приятная фича. Даже на Опеннет парочку какашек блокирует. Сразу понимаешь какой вэбмастер рулит сайтом.
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|3.7, Аноним (7), 11:00, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Было достаточно тонко, но из концовки потёк жир. Зачем ты испортил? А так конечно ресурсы некуда девать -- давайте добавим счётчиков повсюду.
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|4.14, Аноним (58), 11:22, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А так конечно ресурсы некуда девать
Да мы уже поняли что ты сидишь на 4 пне и экономишь каждый мегабайт
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|5.22, Аноним (7), 11:32, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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4 пень достаточно мощный по сравнению с тем, что используют сегодня. И в особенности с тем, на чём запускают сабж.
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|6.55, Аноним (58), 12:38, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> достаточно мощный
А значение слово "мощность" вообще знаешь? Он то действительно мощный (сколько там, ватт 120 кажется только лишь один камень не учитывая обвязку, мосты и прочее?), но производительность у него раз в 100 ниже, чем у 6 ваттного ноутбучного целерона пред предыдущего поколения.
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|7.64, Аноним (7), 12:47, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мощный в том плане, что тянет явно лучше типичного арма, не говоря уж про рискв. Ты просто не в теме.
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|3.12, Аноним (58), 11:21, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Даже на Опеннет парочку какашек блокирует.
Используй с доменом .me версию, тут рекламы нет даже на счётчике
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|4.19, Аноним (19), 11:30, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ооо!!!
Заодно и интерфейс по умолчанию удобный, в два столбца!
Огонь!
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|2.17, Аноним (15), 11:28, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что адекватной замены протоколу электронной почты до сих пор нет? Был шанс что им станет XMPP, но жадность победила и каждая корпорация создала свой собственный несовместимый форк. Поэтому почта до сих пор остается незаменимым общим протоколом коммуникаций несмотря на некоторые свои недостатки, по большей части надуманные.
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|3.49, Аноним (58), 12:30, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Потому что адекватной замены протоколу электронной почты до сих пор нет?
Держу в курсе: Telegram, WhatsApp, Viber, Discord.
Ничего другого не использую года эдак с 2012.
В почтовом ящике у меня 99.9% писем - рассылки и спам. Живых людей нет.
P.S. Местным пенсионерам на зло, обязан упомянуть, голосовой мобильной связью тоже не пользуюсь.
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|4.54, Аноним (54), 12:36, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Telegram, WhatsApp, Viber, Discord.
> В почтовом ящике у меня 99.9% писем - рассылки и спам. Живых людей нет.
Не, ну тут мои полномочия всё... окончены. Ты пробовал какие-нить патчи присылать или общаться с разрабами в списке рассылки через viber, discord и телеграм?
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|4.61, Аноним (61), 12:44, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Viber
Его еще кто-то использует... Я думал, что он лет 5 как помер... Может еще ICQ используешь?
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|5.68, Аноним (58), 12:49, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я думал, что он лет 5 как помер
У нас в Украине его наличие подразумевается по дефолту у всех, как у китайцев WeChat. Хотя, последние годы, да, начал сдавать в пользу телеграма, но пенсионеры сидят по привычке в вайбере, мой батя, например, не хочет в телегу.
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|4.98, 1 (??), 13:15, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и как работает поиск по сообщениям во всём вот в этом - "Telegram, WhatsApp, Viber, Discord." ?
Ну там ... лицензию от Dell полученную в каком-нибудь 2019 году ...
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|2.21, Аноним (21), 11:31, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для регистрации на сайтах и сервисах разных например, если не хочешь указывать номер телефона. Или для общения со службой поддержки. Или для офисных и рабочих целей.
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|3.50, Аноним (58), 12:32, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или для офисных и рабочих целей.
Это что за офис такой, госконтора Рога & Co?
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|4.85, Филипп Киркоров (?), 13:01, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А по чём офисные работники обмениваются файлами? По мессенджерам? Так они заточены под мобилы или неудобны. Проще и целесообразнее создать свой сервер электронной почты, подключить к нему работников и всё. Та даже если и все со своих личных почт, это будет удобнее.
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|5.87, Аноним (58), 13:04, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас корпоративный iCloud у всех. Остальное - каменный век из разряда таксофонов и радиоточек.
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|7.93, Аноним (58), 13:08, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Специализированных решений с подобным функционалом хоть отбавляй. Если компания использует емейл для внутренней коммуникации, то нужно бежать из такой компании. Не 1995 год на дворе.
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|6.104, Аноним (104), 13:17, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Переписка в телеге, обмен файлами в iCloud, всё в разных местах для удобства, надо понимать. Непонятная схема разделения intranet/internet. Зауженные джинсики попу на тыквенном мате не жмут?
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|2.25, Аноним (67), 11:45, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 200024?
Так мы не экстрасенсы.
Будушего не видим )
А что ты будешь делать, если у тебя ящиков 15?
В каждый валится по минимум 100 писем в день
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|3.77, Аноним (75), 12:57, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ящиков 15
>В каждый валится по минимум 100 писем в день
Блин, чувак, мне тебя жаль. Немного, конечно, но жаль.
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|2.30, тоже Аноним (ok), 11:59, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> емейл в почти 2к24 году?
Посмотрел статистику основного рабочего ящика. Если в 2010-х на нем было по 600 писем в год, то в 2020-х уже по 900 писем в год. Это без вычищенного спама и оповещений, которые автоматически удаляются. Кто-то сказал, что почта - это несовременно, умирает и проч.? Так он просто не в курсе...
А моих бухов вообще приходится периодически пинать, чтобы почистили ящики от позапрошлогодней почты, а то они весят больше 4 гигов, лимиты исчерпываются.
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|3.51, Аноним (58), 12:34, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Посмотрел статистику основного рабочего ящика.
Ну так найди нормальную работу, а не письма за деньги читай.
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|4.79, тоже Аноним (ok), 12:59, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробовал представить себе разум, который верит, что кто-то будет оплачивать работу, заключающуюся в прочтении трех писем в день. Ну да, примерно таким я интеллект троллей и представлял...
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|5.90, Аноним (58), 13:06, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так никто и не говорит, что тебе за это заплатят. Пока мaмка содержит тебе норм.
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|6.105, тоже Аноним (ok), 13:17, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто это у нас такой зелененький заcрaл весь тред своим унылым бухтением?
У кого это фантазия, как у устрицы, зато ручки тянутся к клавиатуре?..
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|7.116, Аноним (58), 13:23, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А кто это у нас такой зелененький заcрaл весь тред своим унылым бухтением?
> У кого это фантазия, как у устрицы, зато ручки тянутся к клавиатуре?..
Правильно. У тебя!
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|2.31, Аноним (38), 11:59, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Во первых у тебя появляется где-либо копия, которая не зависит от того кто у теб... большой текст свёрнут, показать
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|3.33, Аноним (38), 12:01, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Печально, что почтовый адрес, как и номер телефона, не принадлежат тебе.
С почтой, хотя бы можно домен застолбить и сервак поднять. Типа становится твоим в чуть большей степени.
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|4.52, Аноним (58), 12:35, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С почтой, хотя бы можно домен застолбить и сервак поднять.
Удачи с gmail и прочими freemail'ами. Твои письма там даже в спам не пустят.
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|5.110, 1 (??), 13:19, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ээээ ... с этого места поподробнее ...
А что не так с gmail если правильно настроить сервер ?
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|2.108, Аноним (99), 13:18, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не троллинга ради.
Ради него, ради него, любимого, не надо тут.
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|2.109, Аноним (109), 13:18, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не троллинга ради.
Буквально в каждой новости о почтовых клиентах один и тот же вопрос...
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|3.34, Аноним (38), 12:04, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо продуманная и написанная TUI программа гораздо лучше Thunderbird-Autglook интерфейсов.
Т.к. делает ровно нужное.
А про сиюрл: у мани мир ограничен, мир-то шире на самом-то деле.
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|3.42, Аноним (54), 12:15, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Ничего не придумали лучше консоли для работы с файловой системой.
- ты чё и фильмы через libcaca смотришь?
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|2.111, Аноним (99), 13:20, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через почту иногда изображения смотрю (когда по каким-либо причинам нет желания по ссылке переходить). В mutt с этим как?
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|1.23, Аноним (21), 11:35, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то я не понимаю, зачем расплодили этих почтовых клиентов, они все +- с одинаковым интерфейсом и дизайном
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|1.36, mos87 (ok), 12:07, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Claws Mail 3.20.0 и 4.2.0, который в 2005 году отделился от проекта Sylpheed (с 2001 по 2005 г. проекты развивались совместно, Claws использовался для тестирования будущих новшеств Sylpheed). Интерфейс Claws Mail построен с использованием GTK, код распространяется под лицензией GPL. Ветки 3.x и 4.x развиваются параллельно и отличаются используемой версией библиотеки GTK: в ветке 3.x используется GTK2, а в 4.x - GTK3.
Норкоманы.
Теперь 3 останется Клоус, а 4 так же отпочкуется. Рекурсия.
Конечно, в многопоточность или недайбог IMAP фишки оно не научилось, зато есть ГТК2 для красноглазых клоунов.
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|2.43, Аноним (38), 12:16, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не то важным считаешь.
Важно удобство инструмента:
- как хранится на диске, как бекапится,
- как работает поиск,
- как письма в списке отображаются, форматы дат,
- что можно придумать как фильтры поддерживать как код в Гит
А эти ваши многопоточки с Имапом вторичны и не чувствуются в работе. И пускай бы с ними, потом допишутся, если допишутся.
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|3.119, Аноним (117), 13:26, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, что там вторично, но IMAP IDLE повышает комфорт использования многократно.
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|2.44, Аноним (38), 12:17, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Частота временного бана не зависит выбора почтовика. Как показывает практика.
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|2.59, Аноним (59), 12:41, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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<sarcasm>Да, и если не с того браузера зайдёшь, тоже забанят.</sarcasm>
Нет конечно, с чего ты это взял?
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|3.73, Филипп Киркоров (?), 12:52, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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instagram была новость банил аккаунты за вход в сторонний клиент "Barinsta", и через суд даже добился удаления исходного кода этого клиента. Так что не всё так просто...
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|4.82, Аноним (58), 12:59, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В инсте запрещено правилами сервиса сторонние клиенты. Да. Чтобы ты смотрел рекламу.
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|5.88, Филипп Киркоров (?), 13:04, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во во. А в почте наверное тоже, ибо какая выгода компании, предоставляющей услуги е-почты от того что юзер сидит в стороннем опенсурс клиенте и не смотрит рекламы? Ну Гугл другими способами может зарабатывать, а Рамблер, Укр.Нет и другие?
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|6.113, Аноним (99), 13:22, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а Рамблер, Укр.Нет и другие?
Вы правда расстроитесь, если вас там забанят?
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|6.115, Аноним (61), 13:23, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда на кой держать публичные pop3/imap серверы? Веб-интерфейс и без них продолжит работать...
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|2.62, Аноним (58), 12:45, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сижу на the bat! на Pentium III. Думаете, стоит переходить?
Да как бы пора. 2024 год на носу. Я бы рассмотрел возможность обновиться на Pentium 4.
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|4.122, Аноним (58), 13:32, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если чуть более усердно собирать стеклотару, можно рассчитывать на 65 ваттный Cedar Mill.
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|1.69, Аноним (45), 12:50, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучше Бата ничего нет. Все остальное или жирное непотребство (а-ля-браузеры) или ущербное недо...
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|2.78, Аноним (58), 12:58, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше Бата ничего нет.
Главное кнопочку Turbo вовремя отжать.
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