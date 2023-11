Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.20.0 и 4.2.0

2.5 , Дениска ( ?? ), 10:30, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Ну и хорошо.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:44, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тебе надо современный НА Electronic?

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:11, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – электрон - это хорошо. 1) проверенный временем html-css-js, 2) поддерживает wayland, 3) истинная кроссплатформа, 4) быстрая разработка, 5) и еще куча преимуществ. Единственный недостаток - электрон бандлится, а надо, чтоб он был системным. Думаю, однажды мы к этому придем.

4.15 , Аноним ( 15 ), 11:24, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Электрон - это плохо. Эталонная демонстрация что такое bloatware, раздутый, жирный, тормозной, нефункциональный и еще куча недостатков. У него был минимум 10 лет, но далее нескольких узкоспециализированных проектов он не продвинулся, к счастью.

5.24 , Аноним ( 9 ), 11:37, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А, ну он не предназначен для третьих пентиумов. Нужен четвертый как минимум. Также попробуй отжать кнопочку Турбо.

5.38 , Аноним ( 38 ), 12:10, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда давече была дыра в свежей версии Хромиума, то оказалось в списке 300+ приложений, в которых унаследована эта дыра. Т.е. их неприятно много. И, да, Электрон - это плохо. Возможности системы позволяют легче писать софт низкого качества. И по CPU/памяти, и вообще по алгоритмам. И с юзабилити проблемы: в релиз идут некачественные ошибки-фантазии неопытных о удобстве интерфейса. В общем: Электрон - плохо.

4.53 , анон ( ? ), 12:36, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – только на электроне можно написать while true на 300 мегов.

5.58 , Аноним ( 58 ), 12:40, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > только на электроне можно написать while true на 300 мегов. 1) Ты другого ничего писать и не умеешь; 2) Мои 256 GB оперативки смеются над твоими 512 мегабайтами.

6.83 , Аноним ( 83 ), 13:00, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60164#80

4.118 , Аноним324 ( ok ), 13:25, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё он умеет в ускорение, и тебе не так обидно что ты купил видеокарту, и она не висит мёртвым грузом.

3.72 , Аноним ( 72 ), 12:51, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С GPU рендорингом

2.11 , Аноним ( 58 ), 11:18, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Судя по интерфейсу Покажи хоть одно opensource поделие с внятным ui\ux

3.28 , Аноним ( 38 ), 11:50, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почти любое лучше чем у мелкомягких... Кроме последнего Тандербёрда и Гнома.

3.32 , Аноним ( 32 ), 12:00, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кеды более менее норм, если считать ui, не обращая внимание на периодические баги. Если и без багов, то такого не знаю.

3.37 , Аноним ( 37 ), 12:08, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KDE Plasma 5-6. Дизайн по умолчанию класс

2.27 , Аноним ( 38 ), 11:49, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Судя по интерфейсу, он в 2005 году так и остался Кристально чистый, лучший интерфейс! И оно умеет работать с Мелкомягкой корпоративной почтой с OAuth2!!! Аутглюк загнан таки снова в нормальный почтовик.

3.99 , Аноним ( 99 ), 13:15, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кристально чистый, лучший интерфейс! С кнопками а-ля WinRAR.

2.35 , DeathKnightVasya ( ? ), 12:07, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, это просто феноменально, что его не сломали и не "улучшили". К сожалению в "потрохах" не так красиво, но интерфейс идеален.