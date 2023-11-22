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Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.20.0 и 4.2.0

22.11.2023 09:42

После полутора лет разработки опубликованы выпуски лёгкого и быстрого почтового клиента Claws Mail 3.20.0 и 4.2.0, который в 2005 году отделился от проекта Sylpheed (с 2001 по 2005 г. проекты развивались совместно, Claws использовался для тестирования будущих новшеств Sylpheed). Интерфейс Claws Mail построен с использованием GTK, код распространяется под лицензией GPL. Ветки 3.x и 4.x развиваются параллельно и отличаются используемой версией библиотеки GTK: в ветке 3.x используется GTK2, а в 4.x - GTK3.

Ключевые новшества:

  • Добавлена возможность открытия выбранной почтовой папки сразу после запуска (включается через пункт 'Open on start-up' в контекстном меню, показываемом при щелчке правой кнопкой мыши по названию папки, или во вкладке 'Folder list' раздела настроек /Configuration/Preferences/Display/Summaries).
  • На страницу с информацией о сеансе добавлена статистика о выявленном спаме.
  • Добавлена возможность сохранения только приложений к письму, без других частей сообщения.
  • В быстрый поиск добавлена поддержка поискового выражения "v H V".
  • Обеспечено определение MIME-типов "font/*" и "chemical/*".
  • В IMAP реализована поддержка механизмов аутентификации SCRAM-SHA-{224,256,384,512}.
  • В строку состояния добавлен индикатор выполнения операций удаления через IMAP.
  • Удалён плагин GData.
  • Плагин Fancy больше не требует libsoup и libsoup-gnome в качестве зависимостей.
  • Код плагина LiteHTML Viewer синхронизирован с библиотекой litehtml 0.7 и требует для сборки как минимум версии библиотеки libgumbo 0.12.
  • Добавлены опции "--enable-more-addressbook-debug" и "--enable-more-ldap-debug" для расширенной отладки адресной книги и обращений к LDAP.
  • Улучшен перевод интерфейса на русский язык.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.claws-mail.org/p...)
  2. OpenNews: Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0
  3. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 44.0
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 115 c переработанным интерфейсом пользователя
  6. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60164-claws
Ключевые слова: claws, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (96) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, devkornev (ok), 10:02, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Судя по интерфейсу, он в 2005 году так и остался
     
     
  • 2.5, Дениска (??), 10:30, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ну и хорошо.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:44, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе надо современный НА Electronic?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:11, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    электрон - это хорошо. 1) проверенный временем html-css-js, 2) поддерживает wayland, 3) истинная кроссплатформа, 4) быстрая разработка, 5) и еще куча преимуществ. Единственный недостаток - электрон бандлится, а надо, чтоб он был системным. Думаю, однажды мы к этому придем.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:24, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Электрон - это плохо. Эталонная демонстрация что такое bloatware, раздутый, жирный, тормозной, нефункциональный и еще куча недостатков. У него был минимум 10 лет, но далее нескольких узкоспециализированных проектов он не продвинулся, к счастью.
     
     
  • 5.24, Аноним (9), 11:37, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А, ну он не предназначен для третьих пентиумов. Нужен четвертый как минимум. Также попробуй отжать кнопочку Турбо.
     
  • 5.38, Аноним (38), 12:10, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда давече была дыра в свежей версии Хромиума, то оказалось в списке 300+ приложений, в которых унаследована эта дыра. Т.е. их неприятно много.

    И, да, Электрон - это плохо. Возможности системы позволяют легче писать софт низкого качества. И по CPU/памяти, и вообще по алгоритмам. И с юзабилити проблемы: в релиз идут некачественные ошибки-фантазии неопытных о удобстве интерфейса.

    В общем: Электрон - плохо.

     
  • 4.53, анон (?), 12:36, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    только на электроне можно написать while true на 300 мегов.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 12:40, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только на электроне можно написать while true на 300 мегов.

    1) Ты другого ничего писать и не умеешь; 2) Мои 256 GB оперативки смеются над твоими 512 мегабайтами.

     
     
  • 6.83, Аноним (83), 13:00, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60164#80
     
  • 4.118, Аноним324 (ok), 13:25, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё он умеет в ускорение, и тебе не так обидно что ты купил видеокарту, и она не висит мёртвым грузом.
     
  • 3.72, Аноним (72), 12:51, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С GPU рендорингом
     
  • 2.11, Аноним (58), 11:18, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Судя по интерфейсу

    Покажи хоть одно opensource поделие с внятным ui\ux

     
     
  • 3.28, Аноним (38), 11:50, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти любое лучше чем у мелкомягких...

    Кроме последнего Тандербёрда и Гнома.

     
  • 3.32, Аноним (32), 12:00, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды более менее норм, если считать ui, не обращая внимание на периодические баги. Если и без багов, то такого не знаю.
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:08, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE Plasma 5-6. Дизайн по умолчанию класс
     
  • 2.27, Аноним (38), 11:49, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Судя по интерфейсу, он в 2005 году так и остался

    Кристально чистый, лучший интерфейс!

    И оно умеет работать с Мелкомягкой корпоративной почтой с OAuth2!!!

    Аутглюк загнан таки снова в нормальный почтовик.

     
     
  • 3.99, Аноним (99), 13:15, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кристально чистый, лучший интерфейс!

    С кнопками а-ля WinRAR.

     
  • 2.35, DeathKnightVasya (?), 12:07, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это просто феноменально, что его не сломали и не "улучшили". К сожалению в "потрохах" не так красиво, но интерфейс идеален.  
     

  • 1.2, Аноним (9), 10:02, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > добавлена статистика о выявленном спаме

    а зачем это надо? чтоб глядеть на циферки и чувствовать себя защищенным? примерно как бессмысленная табличка с количеством заблокированных скриптов в адблокерах. Или как "атака успешно отражена" антивирусов. Типа "смотри, хозяин, я работаю, вот тебе циферки, какой все-таки я молодец, да?"

     
     
  • 2.3, 6.6 конфетка (?), 10:10, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только не надо говорить,что счётчик на блокировщике это плохо. Очень приятная фича. Даже на Опеннет парочку какашек блокирует. Сразу понимаешь какой вэбмастер рулит сайтом.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:00, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Было достаточно тонко, но из концовки потёк жир. Зачем ты испортил? А так конечно ресурсы некуда девать -- давайте добавим счётчиков повсюду.
     
     
  • 4.14, Аноним (58), 11:22, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А так конечно ресурсы некуда девать

    Да мы уже поняли что ты сидишь на 4 пне и экономишь каждый мегабайт

     
     
  • 5.22, Аноним (7), 11:32, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    4 пень достаточно мощный по сравнению с тем, что используют сегодня. И в особенности с тем, на чём запускают сабж.
     
     
  • 6.55, Аноним (58), 12:38, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > достаточно мощный

    А значение слово "мощность" вообще знаешь? Он то действительно мощный (сколько там, ватт 120 кажется только лишь один камень не учитывая обвязку, мосты и прочее?), но производительность у него раз в 100 ниже, чем у 6 ваттного ноутбучного целерона пред предыдущего поколения.

     
     
  • 7.64, Аноним (7), 12:47, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мощный в том плане, что тянет явно лучше типичного арма, не говоря уж про рискв. Ты просто не в теме.
     
     
  • 8.74, Аноним (58), 12:53, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком жирно набрасываешь, пока что незачОт ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.12, Аноним (58), 11:21, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Даже на Опеннет парочку какашек блокирует.

    Используй с доменом .me версию, тут рекламы нет даже на счётчике

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:30, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ооо!!!

    Заодно и интерфейс по умолчанию удобный, в два столбца!

    Огонь!

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:10, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OAuth поддержки до сих пор нет? Жалко.
     
     
  • 2.29, Аноним (38), 11:51, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть поддержка OAuth2 - https://www.claws-mail.org/faq/index.php/Oauth2

    Работает для корпоративной почты (claws-mail 4.0.0-3)!

     
  • 2.75, Аноним (75), 12:55, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть конечно.
     

  • 1.10, Аноним (58), 11:17, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не троллинга ради. Объясните, нафига нужен емейл в почти 2к24 году?
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 11:28, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что адекватной замены протоколу электронной почты до сих пор нет? Был шанс что им станет XMPP, но жадность победила и каждая корпорация создала свой собственный несовместимый форк. Поэтому почта до сих пор остается незаменимым общим протоколом коммуникаций несмотря на некоторые свои недостатки, по большей части надуманные.
     
     
  • 3.49, Аноним (58), 12:30, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Потому что адекватной замены протоколу электронной почты до сих пор нет?

    Держу в курсе: Telegram, WhatsApp, Viber, Discord.
    Ничего другого не использую года эдак с 2012.

    В почтовом ящике у меня 99.9% писем - рассылки и спам. Живых людей нет.

    P.S. Местным пенсионерам на зло, обязан упомянуть, голосовой мобильной связью тоже не пользуюсь.

     
     
  • 4.54, Аноним (54), 12:36, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Telegram, WhatsApp, Viber, Discord.
    > В почтовом ящике у меня 99.9% писем - рассылки и спам. Живых людей нет.

    Не, ну тут мои полномочия всё... окончены. Ты пробовал какие-нить патчи присылать или общаться с разрабами в списке рассылки через viber, discord и телеграм?

     
  • 4.61, Аноним (61), 12:44, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Viber

    Его еще кто-то использует... Я думал, что он лет 5 как помер... Может еще ICQ используешь?

     
     
  • 5.67, Аноним (67), 12:49, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в твоем кругу "ты и ты" нет.
    остальные используют
     
     
  • 6.71, Аноним (61), 12:50, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думал, что еще так много луддитов в ICQ...
     
  • 5.68, Аноним (58), 12:49, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я думал, что он лет 5 как помер

    У нас в Украине его наличие подразумевается по дефолту у всех, как у китайцев WeChat. Хотя, последние годы, да, начал сдавать в пользу телеграма, но пенсионеры сидят по привычке в вайбере, мой батя, например, не хочет в телегу.

     
  • 4.98, 1 (??), 13:15, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и как работает поиск по сообщениям во всём вот в этом - "Telegram, WhatsApp, Viber, Discord." ?
    Ну там ... лицензию от Dell полученную в каком-нибудь 2019 году ...
     
  • 2.18, 11111001010 (?), 11:29, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб общаться с разрабами linux, postgresql, etc.
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:30, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы войти в Gmail.
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:31, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для регистрации на сайтах и сервисах разных например, если не хочешь указывать номер телефона. Или для общения со службой поддержки. Или для офисных и рабочих целей.
     
     
  • 3.50, Аноним (58), 12:32, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или для офисных и рабочих целей.

    Это что за офис такой, госконтора Рога & Co?

     
     
  • 4.85, Филипп Киркоров (?), 13:01, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по чём офисные работники обмениваются файлами? По мессенджерам? Так они заточены под мобилы или неудобны. Проще и целесообразнее создать свой сервер электронной почты, подключить к нему работников и всё. Та даже если и все со своих личных почт, это будет удобнее.
     
     
  • 5.87, Аноним (58), 13:04, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас корпоративный iCloud у всех. Остальное - каменный век из разряда таксофонов и радиоточек.
     
     
  • 6.89, Филипп Киркоров (?), 13:06, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну не все компании пользуются услугами Эпл, знаешь?
     
     
  • 7.93, Аноним (58), 13:08, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специализированных решений с подобным функционалом хоть отбавляй. Если компания использует емейл для внутренней коммуникации, то нужно бежать из такой компании. Не 1995 год на дворе.
     
  • 6.104, Аноним (104), 13:17, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписка в телеге, обмен файлами в iCloud, всё в разных местах для удобства, надо понимать. Непонятная схема разделения intranet/internet. Зауженные джинсики попу на тыквенном мате не жмут?
     
  • 2.25, Аноним (67), 11:45, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 200024?
    Так мы не экстрасенсы.
    Будушего не видим )
    А что ты будешь делать, если у тебя ящиков 15?
    В каждый валится по минимум 100 писем в день
     
     
  • 3.77, Аноним (75), 12:57, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ящиков 15
    >В каждый валится по минимум 100 писем в день

    Блин, чувак, мне тебя жаль. Немного, конечно, но жаль.

     
  • 2.30, тоже Аноним (ok), 11:59, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > емейл в почти 2к24 году?

    Посмотрел статистику основного рабочего ящика. Если в 2010-х на нем было по 600 писем в год, то в 2020-х уже по 900 писем в год. Это без вычищенного спама и оповещений, которые автоматически удаляются. Кто-то сказал, что почта - это несовременно, умирает и проч.? Так он просто не в курсе...

    А моих бухов вообще приходится периодически пинать, чтобы почистили ящики от позапрошлогодней почты, а то они весят больше 4 гигов, лимиты исчерпываются.

     
     
  • 3.51, Аноним (58), 12:34, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Посмотрел статистику основного рабочего ящика.

    Ну так найди нормальную работу, а не письма за деньги читай.

     
     
  • 4.79, тоже Аноним (ok), 12:59, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал представить себе разум, который верит, что кто-то будет оплачивать работу, заключающуюся в прочтении трех писем в день. Ну да, примерно таким я интеллект троллей и представлял...
     
     
  • 5.90, Аноним (58), 13:06, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто и не говорит, что тебе за это заплатят. Пока мaмка содержит тебе норм.
     
     
  • 6.105, тоже Аноним (ok), 13:17, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто это у нас такой зелененький заcрaл весь тред своим унылым бухтением?
    У кого это фантазия, как у устрицы, зато ручки тянутся к клавиатуре?..
     
     
  • 7.116, Аноним (58), 13:23, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А кто это у нас такой зелененький заcрaл весь тред своим унылым бухтением?
    > У кого это фантазия, как у устрицы, зато ручки тянутся к клавиатуре?..

    Правильно. У тебя!

     
  • 2.31, Аноним (38), 11:59, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во первых у тебя появляется где-либо копия, которая не зависит от того кто у теб... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.33, Аноним (38), 12:01, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печально, что почтовый адрес, как и номер телефона, не принадлежат тебе.

    С почтой, хотя бы можно домен застолбить и сервак поднять. Типа становится твоим в чуть большей степени.

     
     
  • 4.52, Аноним (58), 12:35, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С почтой, хотя бы можно домен застолбить и сервак поднять.

    Удачи с gmail и прочими freemail'ами. Твои письма там даже в спам не пустят.

     
     
  • 5.110, 1 (??), 13:19, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээээ ... с этого места поподробнее ...
    А что не так с gmail если правильно настроить сервер ?
     
  • 5.117, Аноним (117), 13:25, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gmail пустит, а вот tencent да, не факт.

     
  • 2.108, Аноним (99), 13:18, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не троллинга ради.

    Ради него, ради него, любимого, не надо тут.

     
     
  • 3.120, Аноним (58), 13:26, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишний раз орнуть над престарелыми луддистами - это святое.
     
  • 2.109, Аноним (109), 13:18, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не троллинга ради.

    Буквально в каждой новости о почтовых клиентах один и тот же вопрос...

     

  • 1.16, 11111001010 (?), 11:28, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего лучше http://www.mutt.org/ для себя не нашёл.
     
     
  • 2.26, Аноним (67), 11:46, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты и веб через curl смотришь?
     
     
  • 3.34, Аноним (38), 12:04, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо продуманная и написанная TUI программа гораздо лучше Thunderbird-Autglook интерфейсов.

    Т.к. делает ровно нужное.

    А про сиюрл: у мани мир ограничен, мир-то шире на самом-то деле.

     
  • 3.42, Аноним (54), 12:15, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Ничего не придумали лучше консоли для работы с файловой системой.
    - ты чё и фильмы через libcaca смотришь?
     
  • 2.111, Аноним (99), 13:20, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через почту иногда изображения смотрю (когда по каким-либо причинам нет желания по ссылке переходить). В mutt с этим как?
     

  • 1.23, Аноним (21), 11:35, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то я не понимаю, зачем расплодили этих почтовых клиентов, они все +- с одинаковым интерфейсом и дизайном
     
  • 1.36, mos87 (ok), 12:07, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Claws Mail 3.20.0 и 4.2.0, который в 2005 году отделился от проекта Sylpheed (с 2001 по 2005 г. проекты развивались совместно, Claws использовался для тестирования будущих новшеств Sylpheed). Интерфейс Claws Mail построен с использованием GTK, код распространяется под лицензией GPL. Ветки 3.x и 4.x развиваются параллельно и отличаются используемой версией библиотеки GTK: в ветке 3.x используется GTK2, а в 4.x - GTK3.

    Норкоманы.

    Теперь 3 останется Клоус, а 4 так же отпочкуется. Рекурсия.

    Конечно, в многопоточность или недайбог IMAP фишки оно не научилось, зато есть ГТК2 для красноглазых клоунов.

     
     
  • 2.43, Аноним (38), 12:16, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то важным считаешь.

    Важно удобство инструмента:
    - как хранится на диске, как бекапится,
    - как работает поиск,
    - как письма в списке отображаются, форматы дат,
    - что можно придумать как фильтры поддерживать как код в Гит

    А эти ваши многопоточки с Имапом вторичны и не чувствуются в работе. И пускай бы с ними, потом допишутся, если допишутся.

     
     
  • 3.119, Аноним (117), 13:26, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, что там вторично, но IMAP IDLE повышает комфорт использования многократно.
     

  • 1.40, Аноним (40), 12:11, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KMail лучше. Как и весь KDE. Нет DE кроме KDE, и Konqi - пророк его!
     
  • 1.41, Филипп Киркоров (?), 12:14, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кстати, Google, Yahoо и подобные не забанят аккаунт за входы в сторонние почтовые клиенты вроде этого?
     
     
  • 2.44, Аноним (38), 12:17, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Частота временного бана не зависит выбора почтовика. Как показывает практика.
     
     
  • 3.47, Филипп Киркоров (?), 12:20, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто я нихочу терять аккаунт изза того что я вошел в сторонний клиент. Того и спрашиваю
     
  • 3.91, Филипп Киркоров (?), 13:07, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и к тому же меня ни разу не банили
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:41, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <sarcasm>Да, и если не с того браузера зайдёшь, тоже забанят.</sarcasm>
    Нет конечно, с чего ты это взял?
     
     
  • 3.73, Филипп Киркоров (?), 12:52, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    instagram была новость банил аккаунты за вход в сторонний клиент "Barinsta", и через суд даже добился удаления исходного кода этого клиента. Так что не всё так просто...
     
     
  • 4.82, Аноним (58), 12:59, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В инсте запрещено правилами сервиса сторонние клиенты. Да. Чтобы ты смотрел рекламу.
     
     
  • 5.88, Филипп Киркоров (?), 13:04, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во во. А в почте наверное тоже, ибо какая выгода компании, предоставляющей услуги е-почты от того что юзер сидит в стороннем опенсурс клиенте и не смотрит рекламы? Ну Гугл другими способами может зарабатывать, а Рамблер, Укр.Нет и другие?
     
     
  • 6.113, Аноним (99), 13:22, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а Рамблер, Укр.Нет и другие?

    Вы правда расстроитесь, если вас там забанят?

     
  • 6.115, Аноним (61), 13:23, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда на кой держать публичные pop3/imap серверы? Веб-интерфейс и без них продолжит работать...
     
  • 2.63, Аноним (58), 12:46, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не забанят, спи спокойно.
     

  • 1.45, Аноним (45), 12:17, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жирная кросплатформенность изыди!
     
     
  • 2.65, Аноним (45), 12:47, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстая гэтэка плюс мерзопакостный корявый интырфэйс.
     

  • 1.56, Аноним (59), 12:38, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сижу на the bat! на Pentium III. Думаете, стоит переходить?
     
     
  • 2.62, Аноним (58), 12:45, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сижу на the bat! на Pentium III. Думаете, стоит переходить?

    Да как бы пора. 2024 год на носу. Я бы рассмотрел возможность обновиться на Pentium 4.

     
     
  • 3.121, Аноним (117), 13:28, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только Northwood можно рассматривать, потому что Prescott печка.
     
     
  • 4.122, Аноним (58), 13:32, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если чуть более усердно собирать стеклотару, можно рассчитывать на 65 ваттный Cedar Mill.
     

  • 1.69, Аноним (45), 12:50, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше Бата ничего нет. Все остальное или жирное непотребство (а-ля-браузеры) или ущербное недо...
     
     
  • 2.78, Аноним (58), 12:58, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше Бата ничего нет.

    Главное кнопочку Turbo вовремя отжать.

     
  • 2.112, 1 (??), 13:21, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже денюжку за него платишь ?
     

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