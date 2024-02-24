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Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.44

24.02.2024 12:56

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.44. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. Код Git распространяется под лицензией GPLv2+.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 503 изменения, подготовленных при участии 85 разработчиков, из которых 34 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Добавлена новая команда "git replay", которая может применяться в качестве альтернативы "git rebase" и использоваться для воссоздания истории на сервере без рабочего дерева (bare-репозиторий, не содержащий рабочего дерева), обработки одновременно нескольких веток, выполнения операции rebase для веток, отличных от извлечённых в данный момент, или просто для ускорения операций слияния.
  • Добавлена поддержка системы непрерывной интеграции GitLab CI.
  • В команды "git add" и "git stash" добавлена поддержка атрибутов путей ":(attr:...)", задаваемых по аналогией с командой "git show". Например "git add ':(attr:~binary)'" можно использовать для добавления всех текстовых (не бинарных) файлов в индекс. Дополнительно в новом выпуске предложен атрибут "builtin_objectmode" для фильтрации файловых путей по правам доступа. Например, "git add ':(attr:builtin_objectmode=100755)'" можно использовать для добавления всех исполняемых файлов.
  • Добавлена поддержка повторного использования объектов, распределённых по нескольким pack-файлам, для которых присутствует сводный индекс (multi-pack-index) с данными о доступности объектов (оптимизация, позволяющая вместо фактической передачи данных, сослаться на использование данных, уже присутствующих в pack-файлах). Начиная с версии 2.44 git при теперь может обрабатывать повторное использование объектов поверх нескольких pack-файлов, без необходимости переупаковки репозитория в один pack-файл. Для включения новой возможности следует выполнить команды: 
    
   git config --global pack.allowPackReuse multi
   git multi-pack-index write --bitmap

    после чего число pack-файлов, из которых повторно используются объекты, можно отследить в значении "pack-reused ... (from N)", показываемом при выполнении "git push".

  • Команда "git rebase --autosquash" теперь может применяться для операций rebase в неинтерактивном режиме, что позволяет выполнить rebase и быстро применить fixup-исправления без инспектирования списка изменений и не меняя переменную окружения GIT_SEQUENCE_EDITOR.
  • В команду "git merge-file" добавлена опция "--diff-algorithm" для выбора альтернативного алгоритма оценки различий между файлами.
  • В команде "git checkout -B <branch> [<start-point>]" запрещено обновление и извлечение веток, использующих другое рабочее дерево. Для возвращения старого поведения добавлена опция "--ignore-other-worktrees".
  • Добавлена возможность присвоения настройке "git config advice.pushAlreadyExists" значения "true", убирающего при выводе подсказок (hint) инструкцию по их отключению ("Disable this message with..."), занимающую место на экране.
  • Оптимизировано выполнение команды "git for-each-ref" с опцией "--no-sort", которая теперь приводит к выводу в неопределённом порядке (ранее при указании "--no-sort" всё равно применялась сортировка по алфавиту). После внесения оптимизаций применение "--no-sort" теперь ускоряет "git for-each-ref" примерно на 20% в репозиториях с большим числом ссылок.
  • В бэкенд управления учётными данными wincred добавлена поддержка обновления токенов OAuth, по аналогии тем как это реализовано в бэкендах credential-cache и credential-libsecret.
  • В "git fetch" добавлена поддержка параметра конфигурации "fetch.all", который будет обработан по аналогии с добавлением опции "--all" в командной строке.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2024/2/2...)
  2. OpenNews: Доступна система управления исходными текстами Git 2.43
  3. OpenNews: Доступна система управления исходными текстами Git 2.42
  4. OpenNews: Платформа совместной разработки Forgejo полностью отделилась от Gitea
  5. OpenNews: Проект Сicada развивает систему автоматизации сборок, похожую на GitHub Actions
  6. OpenNews: Уязвимости в Git, позволяющие перезаписать файлы или выполнить свой код
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60659-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:24, 24/02/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Гит пора заносить в Парижскую палату мер и весов в категории "когда коту делать нечего".

    Такого награмождения фич, нужных 0,3 анониму нету нигде. Гит сожрёт сам себя.

     
     
  • 4, Шарп (ok), 13:40, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двачую^Wопеннетчую.
     

  • 2, Аноним (2), 13:31, 24/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    где-то далеко тяжело вздыхает nero
     
     
  • 3, Аноним (2), 13:32, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    м... sorry, ошибся.. ответ к предыдущему комменту
     
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