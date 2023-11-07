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Проект Сicada развивает систему автоматизации сборок, похожую на GitHub Actions

07.11.2023 16:01

Доступна открытая система автоматизации сборочных процессов Сicada, позволяющая на своём сервере развернуть инфраструктуру, похожую на GitHub Actions, Azure DevOps и Gitlab CI, не зависящую от облачных сервисов. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией AGPLv3.

Система способна автоматически запускать сценарии сборки и тестирования кодовых баз при срабатывании определённых событий, таких как поступление push-запроса в Git, создание релизов, открытие/закрытие issue и открытие/закрытие pull-запросов. Отличительной чертой Сicada является предоставление для определение логики работы предметно ориентированного функционального языка программирования, поддерживающего переменные, выражения, циклы, условные блоки и встроенные функции. 


   on git.push

   fn test(compiler):
     env.CC = compiler

     echo Testing (compiler)
     shell make clean all
 
   let compilers = ["gcc", "clang"]

   for compiler in compilers:
     test(compiler)

Предлагаемые язык позволяет легко создавать обработчики, которые проблематично описать в файлах конфигурации на базе формата YAML, и даёт возможность обойтись без подключения внешних скриптов на Shell или Python. При этом реализованный подход также решает проблему с несовместимостью YAML-форматов конфигурации, используемых в разных платформах автоматизации сборок. В Сicada предлагаются независимые от платформ универсальные типы событий, которые позволяют привязать один и тот же сценарий автоматизации к разным платформам, например, обработчик push-запросов может быть прикреплён к событиям, поступающим из GitHub и Gitlab.

Особое внимание также уделяется безопасному хранению токенов и паролей, применяемых для доступа к API, репозиториям и окружениям для установки результирующих сборок. Подобная конфиденциальная информация хранится в зашифрованном виде (AES-GCM c 256-разрядным ключом) при помощи инструментария HashiCorp Vault. Для каждого репозитория и точки установки создаётся отдельный ключ шифрования, ключи автоматически обновляются каждые 30 дней, хранилище ключей запускается на отдельном сервере.

Секретные данные по умолчанию не передаются через переменные окружения, а в репозиторий открывается только доступ на чтение. Имеется встроенная защита от подстановки команд в выражения, обеспечивающая автоматическое экранирование опасных конструкций, например, выражение 'let name = "; rm -rf /"; echo Hello, (name)' не приведёт к выполнению команды "rm". Из оптимизаций отмечается встроенная система кэширования результатов компиляции и загрузки ресурсов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Cicada-Soft...)
  2. OpenNews: В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom
  3. OpenNews: Атака на GitHub Actions для майнинга криптовалюты на серверах GitHub
  4. OpenNews: Приложение, дающее прямые ссылки на артефакты от GitHub Actions
  5. OpenNews: Уязвимость в GitHub Actions, допускающая подстановку команд
  6. OpenNews: Релиз сервера непрерывной интеграции Hudson 3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60068-cicada
Ключевые слова: cicada, build
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:34, 07/11/2023 Скрыто модератором
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  • 2, Аноним (2), 16:42, 07/11/2023 [ответить]  
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    Выглядит неплохо. Надеюсь не будет странных ограничений с магическими числами как у гитлаба, типа "кэшей не может быть больше четырех, а хэш можно вычислять только от одного или от двух файлов, но не от трех, хаха"
     

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