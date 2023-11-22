Доступна система управления исходными текстами Git 2.43

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|2.3, keydon (ok), 15:23, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Там рюшечек много (в духе --fixup, reapply), а сама концепция может и не суперпростая, но и не шибко сложная.
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|2.4, Аноним (4), 15:24, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Сейчас голым гитом никто особо не пользуется. В практически любом IDE есть GUI для контроля версий.
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|5.122, Аноним (53), 19:32, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ерунду он сказал. Есть люди, которые используют Гит только из IDE. Есть, которые только из командной строки. Есть те, которые и оттуда, и оттуда, в зависимости от обстоятельств. Есть вещи, которые из консольного Гита сделать проще, чем из IDE, а есть и которые вообще в IDE нельзя сделать. Потом, есть программисты, которые вообще не используют IDE, но используют Гит, такие вот дела. Потом, есть сисадмины, они тоже консольным Гитом пользуются. Наконец, есть девопсы, они Гит вообще из скриптов дёргают, какие там где IDE? Я всех этих людей видел, и их далеко не 0,1%.
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|6.126, Аноним (118), 19:40, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которые только из командной строки
Это наверное как раз те сотые доли процента.
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|7.135, Аноним (135), 20:01, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ваше знакомство с айтишниками ограничивается только выпускниками курса "frontend за три дня", то очень может быть.
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|3.119, Аноним (119), 19:17, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На моем коре2дуба эти ваши IDE на электронах и прочих явах еле ползают, хотя в Win 95/98 на пеньке 166, который ммх, всякие дельфи, борланд и вижуал си, можно сказать что летали. Но это прогресс, я понимаю..
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|2.23, Аноним (23), 16:42, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стренно, мне казалось что система проста как лапоть.
Для начала достаточно трех команд
git pull
git commit
git push
А потом как разберешься, можно добавить фетч, мердж и тд
Но это уже ближе к мидлу))
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|2.31, Аноним (31), 17:01, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто не заставляет учить все команды.
На собеседованиях могут спросить: "гит знаешь"? отвечать надо так: "знаю". После этого тема с гитом обычно закрывается.
Устроившись на работу, обнаружишь, что все в гите допускают ошибки, обычно при мердже. Но все всем всё прощают. Так как никто никого не заставляет учить все команды.
Чтобы познать гит до уровня среднестата, достаточно двух-трех команд. Остальные команды учишь по желанию, если найдешь их полезными лично для себя.
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|3.40, Аноним (4), 17:10, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Остальные команды учишь по желанию
Открою секрет. Их вообще никто не учит. В последний раз чтобы кто-то юзал гит в консоли видел 10 лет назад.
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|4.48, Аноним (48), 17:27, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Открою секрет. Гитом пользуются не только программисты. Ansible + git (в консоли) сейчас самый ходовой инструмент сисадмина.
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|5.50, Аноним (2), 17:30, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ansible + git (в консоли) сейчас самый ходовой инструмент сисадмина.
Зачем тебе аццкому одмину локалхоста нужны Ansible + git?
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|4.58, Аноним (53), 17:44, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Их вообще никто не учит.
Отучаемся говорить за всех.
> В последний раз чтобы кто-то юзал гит в консоли видел 10 лет назад.
Это говорит лишь о твоём узком круге общения.
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|1.10, Аноним (10), 15:46, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я повторю свой коментарий более развёрнуто - из-за своей сложности гит сожрёт сам себя
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|1.11, Аноним (11), 15:51, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему он так херово множит? Есть настройка чтобы разные соседние строки спокойно добавлялись без конфликта? Как это например делает меркуриал
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|3.14, Аноним (14), 16:02, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эк тебя помножило то в меркуриале, ты теперь даже мерж-конфликты не замечаешь
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|1.127, Аноним (119), 19:40, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странный кусок софта. Столько всего умеет, но при этом базовые вещи сделаны через одно место.
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|2.130, Аноним (118), 19:50, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да какая тебе разница как и что он там делает. Это всё низкий уровень и тебе туда в голой консоли лезть не нужно без острой необходимости. В том же vscode уже есть отличные средства для работы с гит.
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|2.134, Аноним (118), 20:00, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подготовленной функциональности достаточно для совершения коммита в git-репозиторий.
И на этом всё. А теперь открой официальный мануал по гиту (по объёму тянет на диссертацию) и посмотри какой у там перегруженный функционал.
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|3.139, Аноним (135), 20:06, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> посмотри какой у там перегруженный функционал
Не нашёл в доках гита ничего про вариационное исчисление.
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