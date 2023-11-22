The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступна система управления исходными текстами Git 2.43

22.11.2023 15:06

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.43. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 464 изменения, подготовленные при участии 80 разработчиков, из которых 17 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • В команду "git repack" добавлены опции "--filter" и "--filter-to", позволяющие выполнить переупаковку репозитория c учётом заданного фильтра объектов, и при необходимости перенести в отдельное место объекты, не удовлетворяющие заданному фильтру. Опции можно использовать для разделения репозитория в соответствии с определёнными критериями (например, для выноса ненужных или слишком больших объектов), сохраняя при этом возможность доступа ко всем частям при помощи частичного клонирования. Например для оставления в репозитории блобов, размером менее 1 МБ, и выносом в отдельный репозиторий остальных крупных объектов, можно выполнить: 
    
   $ git init --bare ../backup.git
   $ git repack -ad --filter='blob:limit=1m' \
      --filter-to=../backup.git/objects/pack/pack

    Инициализация репозитория при помощи частичного клонирования позволяет работать с неполной копией репозитория, корректно обрабатывая обращения к отсутствующим объектам (при обращении к отсутствующим объектам, они на лету будут загружаться по мере необходимости).

  • Добавлена возможность работы с несколькими pack-файлами с информацией о недостижимых объектах ("cruft packs"), на которые в репозитории отсутствуют ссылки (не ссылаются ветки или теги). При помощи новой опции "git repack --max-cruft-size" можно определить максимальный размер отдельного pack-файла и добиться разделения базы недостижимых объектов на серию pack-файлов небольшого размера. Использование нескольких мелких pack-файлов вместо одного крупного позволяет значительно сократить операции ввода/вывода при переупаковке репозиториев с большим числом недостижимых объектов, так как для каждой операции переупаковки не нужно будет перезаписывать все данные.
  • Добавлено распознавание попыток выполнения двойной отмены коммита через "git revert" и учёт этого факта при формировании сообщения об отмене (при повторном "git revert" вместо "Revert: Revert: fix bug" будет записано "Reapply fix bug", а если откатить изменение третий раз - "Revert Reapply fix bug"). 
    
   $ git revert --no-edit HEAD >/dev/null
   $ git revert --no-edit HEAD >/dev/null
   $ git log --oneline
   a300922 (HEAD -> main) Reapply "fix bug"
   0050730 Revert "fix bug"
   b290810 fix bug
  • Разрешено совместное использование опций "--rfc" и "--subject-prefix". Например, для формирования письма с префиксом "[RFC PATCH bpf-next]" в теме сообщения можно указать: 
    
  $ git format-patch --subject-prefix="PATCH bpf-next" --rfc
  • В команде "git log" разрешено указание заполнителя "%(decorate)" для показа имён связанных веток при определении формата при помощи опции "--format", например: 
    
   $ git log --format='%cr%(decorate) (%h) %s'
   3 days ago (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) (e0939bec27) RelNotes: minor wording fixes in 2.43.0 release notes
   7 days ago (tag: v2.43.0-rc1) (dadef801b3) Git 2.43-rc1
   7 days ago (8ed4eb7538) Merge branch 'tb/rev-list-unpacked-fix'
  • В "git for-each-ref" и похожие команды добавлена возможность применения правил .mailmap к заданным через опцию "--format" спецификаторам формата, таким как "%(authorname)" и "%(committeremail)".


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/11/...)
  2. OpenNews: Доступна система управления исходными текстами Git 2.42
  3. OpenNews: Уязвимости в Git, позволяющие перезаписать файлы или выполнить свой код
  4. OpenNews: Уязвимости в Git, приводящие к утечке и перезаписи данных
  5. OpenNews: Выпуск git-совместимой системы управления версиями Got 0.80
  6. OpenNews: Две уязвимости в Git, способные привести к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60150-git
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:17, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Гит уже сложнее чем джава и с++ вместе взятые.
     
     
  • 2.3, keydon (ok), 15:23, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Там рюшечек много (в духе --fixup, reapply), а сама концепция может и не суперпростая, но и не шибко сложная.
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:24, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Сейчас голым гитом никто особо не пользуется. В практически любом IDE есть GUI для контроля версий.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 17:38, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Отучаемся говорить за всех
     
     
  • 4.118, Аноним (118), 19:03, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он по делу всё сказал. Не бурчи, дед.
     
     
  • 5.122, Аноним (53), 19:32, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ерунду он сказал. Есть люди, которые используют Гит только из IDE. Есть, которые только из командной строки. Есть те, которые и оттуда, и оттуда, в зависимости от обстоятельств. Есть вещи, которые из консольного Гита сделать проще, чем из IDE, а есть и которые вообще в IDE нельзя сделать. Потом, есть программисты, которые вообще не используют IDE, но используют Гит, такие вот дела. Потом, есть сисадмины, они тоже консольным Гитом пользуются. Наконец, есть девопсы, они Гит вообще из скриптов дёргают, какие там где IDE? Я всех этих людей видел, и их далеко не 0,1%.
     
     
  • 6.126, Аноним (118), 19:40, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > которые только из командной строки

    Это наверное как раз те сотые доли процента.

     
     
  • 7.135, Аноним (135), 20:01, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ваше знакомство с айтишниками ограничивается только выпускниками курса "frontend за три дня", то очень может быть.
     
  • 3.119, Аноним (119), 19:17, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На моем коре2дуба эти ваши IDE на электронах и прочих явах еле ползают, хотя в Win 95/98 на пеньке 166, который ммх, всякие дельфи, борланд и вижуал си, можно сказать что летали. Но это прогресс, я понимаю..
     
  • 3.123, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:37, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение нажимающих на кнопочки в иде.
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:34, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это хорошо.
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:42, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стренно, мне казалось что система проста как лапоть.

    Для начала достаточно трех команд
    git pull
    git commit
    git push

    А потом как разберешься, можно добавить фетч, мердж и тд
    Но это уже ближе к мидлу))

     
  • 2.31, Аноним (31), 17:01, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не заставляет учить все команды.

    На собеседованиях могут спросить: "гит знаешь"? отвечать надо так: "знаю". После этого тема с гитом обычно закрывается.

    Устроившись на работу, обнаружишь, что все в гите допускают ошибки, обычно при мердже. Но все всем всё прощают. Так как никто никого не заставляет учить все команды.

    Чтобы познать гит до уровня среднестата, достаточно двух-трех команд. Остальные команды учишь по желанию, если найдешь их полезными лично для себя.

     
     
  • 3.40, Аноним (4), 17:10, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Остальные команды учишь по желанию

    Открою секрет. Их вообще никто не учит. В последний раз чтобы кто-то юзал гит в консоли видел 10 лет назад.

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 17:27, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою секрет. Гитом пользуются не только программисты. Ansible + git (в консоли) сейчас самый ходовой инструмент сисадмина.
     
     
  • 5.50, Аноним (2), 17:30, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ansible + git (в консоли) сейчас самый ходовой инструмент сисадмина.

    Зачем тебе аццкому одмину локалхоста нужны Ansible + git?

     
  • 4.58, Аноним (53), 17:44, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Их вообще никто не учит.

    Отучаемся говорить за всех.

    > В последний раз чтобы кто-то юзал гит в консоли видел 10 лет назад.

    Это говорит лишь о твоём узком круге общения.

     
  • 3.61, Аноним (61), 17:49, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >гит знаешь?

    конечно знаю! что он есть.

     

  • 1.10, Аноним (10), 15:46, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я повторю свой коментарий более развёрнуто - из-за своей сложности гит сожрёт сам себя
     
     
  • 2.125, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:40, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Продолжайте вести наблюдение
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:51, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему он так херово множит? Есть настройка чтобы разные соседние строки спокойно добавлялись без конфликта? Как это например делает меркуриал
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 15:52, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мержит*
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 16:02, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эк тебя помножило то в меркуриале, ты теперь даже мерж-конфликты не замечаешь
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:32, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лишь бы на SHA256 не переходить.
     
  • 1.121, Аноним (121), 19:29, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там rhg поживает?
     
  • 1.127, Аноним (119), 19:40, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странный кусок софта. Столько всего умеет, но при этом базовые вещи сделаны через одно место.
     
     
  • 2.130, Аноним (118), 19:50, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какая тебе разница как и что он там делает. Это всё низкий уровень и тебе туда в голой консоли лезть не нужно без острой необходимости. В том же vscode уже есть отличные средства для работы с гит.
     

  • 1.131, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:52, 22/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто говорит, что гит переусложнен https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52355
     
     
  • 2.134, Аноним (118), 20:00, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подготовленной функциональности достаточно для совершения коммита в git-репозиторий.

    И на этом всё. А теперь открой официальный мануал по гиту (по объёму тянет на диссертацию) и посмотри какой у там перегруженный функционал.

     
     
  • 3.139, Аноним (135), 20:06, 22/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > посмотри какой у там перегруженный функционал

    Не нашёл в доках гита ничего про вариационное исчисление.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру