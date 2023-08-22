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Доступна система управления исходными текстами Git 2.42

22.08.2023 11:12

После двух с половиной месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.42. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 453 изменения, подготовленные при участии 78 разработчиков, из которых 17 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Предложен новый алгоритм обхода битовых карт (дисковая структура "reachability bitmaps"), отражающих данные о наборах объектов, доступных для каждого коммита, и позволяющих быстро определить наличие базового объекта для сокращения времени извлечения данных при выполнении таких операций, как "git fetch", "git rev-list" и "git clone" с большими репозиториями. Новый алгоритм обеспечивает заметный прирост производительности в условиях, когда битовая карта полностью не покрывает одну из сравниваемых веток. В некоторых ситуациях применение нового алгоритма может привести к ускорению в 2-15 раз. Для переключения на новый алгоритм следует выставить параметр pack.useBitmapBoundaryTraversal и перепаковать индексы, после чего использовать опцию "--use-bitmap-index" при выполнении "git rev-list": 
    
   git repack -ad --write-bitmap-index
   git config pack.useBitmapBoundaryTraversal true
   git rev-list --count --objects --tags --not --branches --use-bitmap-index
  • В команде "git for-each-ref" реализован гибкий механизм исключения ссылок из вывода, более удобный и эффективный, чем применение переменной "transfer.hideRefs". Вместо поштучной проверки исключаемых ссылок, новый метод определяет начало и конец каждого исключаемого диапазона, и пропускает их в процессе разбора файла packed-refs. Шаблон для исключения задаётся при помощи новой опции "--exclude". Дополнительно добавлена опция "--include", которая позволяет вернуть отдельные части из исключаемого диапазона. Новый механизм также задействован для формирования списка заявленных для передачи ссылок во время выполнения операции push, при этом в тестах, охватывающих большие списки исключений, применение нового алгоритма позволяло до 20 раз снизить нагрузку на CPU.
  • Добавлен новый механизм для сохранения недостижимых объектов (unreachable object), на которые в репозитории отсутствуют ссылки (не ссылаются ветки или теги) и которые подлежат удалению сборщиком мусора после истечения таймаута. Для сохранения недостижимых объектов добавлен параметр gc.recentObjectsHook ("git config gc.recentObjectsHook /path/to/your/program"), позволяющий настроить вызов внешней программы перед началом сборки мусора ("git gc --prune=<approxidate>"). Указанная в параметре gc.recentObjectsHook программа возвращает список идентификаторов объектов, которые будут защищены от удаления сборщиком мусора, независимо от времени их нахождения в репозитории.
  • Расширено применение механизма частичных индексов (sparse index), охватывающих лишь часть репозитория. Частичные индексы позволяют повысить производительность и сэкономить место в репозиториях, в которых выполняются операции частичного клонирования (sparse-checkout) или осуществляется работа с неполной копией репозитория. В новом выпуске на использование частичных индексов переведена команда diff-tree.
  • В команде for-each-ref расширены средства форматирования ссылок при помощи опции "--format". Появилась возможность вывода информации, связанной с GPG-подписями, например можно отдельно отобразить ключ, слепок ключа и имя разработчика, сформировавшего цифровую подпись. 
    
   $ git for-each-ref --format='%(refname) %(signature:key)' \
       --sort=v:refname 'refs/remotes/origin/release-*' | tac

   refs/remotes/origin/release-3.1 4AEE18F83AFDEB23
   refs/remotes/origin/release-3.0 4AEE18F83AFDEB23
   refs/remotes/origin/release-2.13 4AEE18F83AFDEB23
  • В команде "git rev-list" при использовании опции "--stdin" для упрощения вызова из скриптов разрешено указание через входной поток данных для расширенных модификаторов, таких как "--branches", "--tags" и "--remotes", а не только модификаторов, что ссылаются на коммиты по идентификатору объекта.
  • Реализовано отложенное удаление сообщения $GIT_DIR/TAG_EDITMSG, производимое только после успешной записи тега, что решает проблему удаления примечания до вывода сообщения об ошибке.
  • В команду "git worktree add" добавлена опция "--orphan" для создания рабочего дерева на основе осиротевшей ветки.
  • В команду "git cat-file" добавлен режим "-Z", который в отличие от режима "-z" применяет разделение на основе символов с нулевым кодом (вместо символов перевода строки) не только для входных, но и для выходных данных.
  • В команду "git notes append" добавлена опция '--separator' для выбора разделителя абзацев.
  • В команде "git diff --no-index" реализована возможность чтения из именованных каналов ("git diff <(process) <(substitution)").


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/8/2...)
  2. OpenNews: Доступна система управления исходными текстами Git 2.41
  3. OpenNews: Уязвимости в Git, позволяющие перезаписать файлы или выполнить свой код
  4. OpenNews: Уязвимости в Git, приводящие к утечке и перезаписи данных
  5. OpenNews: Выпуск git-совместимой системы управления версиями Got 0.80
  6. OpenNews: Две уязвимости в Git, способные привести к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59639-git
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    VCS здорового человека.
     
     
  • 2.2, Jony (??), 11:28, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Fossil
     
     
  • 3.6, User (??), 12:06, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Неее... fossil - это такой gitlab-на-минималках, и по большому счету ни в роли vcs ни в роли соцсеточки-для-разработчиков он работать не может. Для первого активно не хватает собственного тулинга и\или интеграции с имеющимися инструментами (Не то, что "типовой CI\CD" - банально интеграции с IDE нет), для второго... ну, примерно всего.
     
     
  • 4.8, 12yoexpert (ok), 12:08, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эээ, зачем в ide интеграция с git? как вообще можно гитом через gui пользоваться?
     
     
  • 5.10, Anon62513512124 (?), 12:23, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да как бы... если pet-проект, то gui нафиг не нужнен.
    А если команда разработчиков с 7+ feature-ветками - без гуев туго становится.
    Можно конечно и через консоль, но неудобно
     
     
  • 6.29, 12yoexpert (ok), 16:05, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Можно конечно и через консоль, но неудобно

    попробуй ещё раз, в консоли миллион удобных инструментов для работы с git, и вот как раз на больших проектах это имхо удобнее gui

     
     
  • 7.32, Chode McBlob (ok), 16:18, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огласите весь список, пжалста...
    Желательно доступных на MacOS
     
     
  • 8.34, 12yoexpert (ok), 16:26, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    погугли что-нибудь типа git awesome cli... текст свёрнут, показать
     
  • 5.14, User (??), 13:06, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > эээ, зачем в ide интеграция с git? как вообще можно гитом через
    > gui пользоваться?

    Действительно. Зачем в "интегрированной среде разработки" нужны средства автоматизации и интеграции с, собственно, элементами процесса разработки? Ерунда какая-то...

     
     
  • 6.30, 12yoexpert (ok), 16:06, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нюанс в том, что гуй для гита сложно сделать хорошо, плюс в каждой ide он разный, а консоль везде одна
     
     
  • 7.31, User (??), 16:11, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Совершеннейшая правда. GUI для git задача титаническая и неподъемная, а вот для того, очень-очень-скромного подмножества его возможностей, которое IRL используется программистами на ежедневной основе - оч-чень даже решаемая и жизнь изрядно упрощающая.
     
  • 7.33, Аноним (33), 16:18, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А не надо пытаться сделать хорошо всё. Надо сделать хорошо то, где интеграция с IDE даёт преимущества. А для остального есть консоль.
     
  • 3.7, 12yoexpert (ok), 12:07, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выглядит прикольно. git я не осилил, попробую это
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 18:35, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зря не осили. Всё-таки industry standard.
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:57, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее курильщика. Но при этом к сожалению очень сильно распиаренная.
     
     
  • 3.4, User (??), 12:02, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну в общем да - но тут как с "демократией" - да, *вно, но лучше ничего нет - и скорее всего уже не будет, т.к. поляна вытоптана мало, что не полностью.
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:50, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дододо, прям миллиарды потрачены на рекламу git, она на каждом втором биллборде и аж по первому каналу крутится.

    Солнышко, он распиарен не больше чем любой качественный, успешный и признанный сообществом открытый проект на голову опередивший конкурнтов.

    > Скорее курильщика

    Так может сказать только тот кто не смог освоить фундаментальный для разработка и очень простой инструмент.

    > к сожалению

    А это говорит что ты не рад популярности качественного СПО, т.е., очевидно, ты ещё и проприетарщик-вредитель.

     
     
  • 4.27, User (??), 16:01, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Дододо, прям миллиарды потрачены на рекламу git, она на каждом втором биллборде и аж по первому каналу крутится.

    Да не, просто миллионы идиотов из каждого третьего комментария, посвященного VCS орут, как они АСИЛИЛИ ГИТ, после чего их волосы стали длинными-и-шелковистыми, ничего лучше в мире нет, и быть не может просто потому, что - а кто не согласен, тот "НИАСИЛИЛ" и про "проприетарщик".
    Все просто.

     
     
  • 5.35, Аноним (35), 16:31, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Версионируй архивами на дискетах никто тебе не мешает. Профессионал ты наш.
     
     
  • 6.39, User (??), 16:36, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ложная дихотомия"? Не, не слышал...
     
     
  • 7.72, Аноним (61), 18:56, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, это скорее был намёк на "критикуя - предлагай"
     
     
  • 8.74, User (??), 19:05, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неее намеки от фанбоев - это слишком тонко, тем более что по поводу предла... текст свёрнут, показать
     
  • 5.71, Аноним (25), 18:56, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все просто А я вот вижу что вы лжёте, потому что орут исключительно те кто не ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.76, User (??), 19:10, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл с вами, зайками, общаться? Вы-ж одинаковые все, "асиливание" git'а\vim'а\bash'а\сей как часть позитивной самоидентификации - твое "солнышко", рыбонька - тут лучший маркер, в палату-мер-и-весов может еще и рано, а на стойку "Магнита" в качестве "контрольного прибора" уже самое оно.
     
     
  • 7.80, Аноним (61), 19:35, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним (25) вам очень грамотно ответил, я бы даже сказал, раскатал. Аргументированно, по пунктам, с примерами. А вы что в ответ? "Зайки", "вы все одинаковые", "на стойку Магнита". Никаких аргументов, как и раньше, одни оскорбления.

    Гордитесь своим ниасиляторством? Это же как-то тупо. Оскорбляете тех, кто осилил Гит и использует его в своей работе? Тоже непонятно зачем.

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:40, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно! Нужно иметь много здоровья и нервов в запасе, чтобы пользоваться этим поделием.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:54, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на безопастном язычке ещё не написали замену совместимую по формату хранения репозитория?
     
     
  • 4.36, Аноним (35), 16:32, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не могут разобраться какое время жизни у какого указателя.
     
  • 3.52, Аноним (52), 17:35, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем пользоваться если можно не пользоваться? Любая работа должна приносить удовольствие, если что-то не нра, срочно менять род деятельности.
     
  • 3.63, Аноним (61), 18:40, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня Гит не тратит здоровье и нервы, что я делаю не так? Наверное что-то более продуктивное, чем нытьё на форумах.
     
  • 2.41, Аноним (16), 16:47, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В гите главное - помнить, какие десять ключей нужно выставить очередной команде, чтобы она сделала именно то что от нее ожидают.
     
     
  • 3.46, Аноним (52), 17:29, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В коммерческой разработке никто уже давно не пишет руками эти команды. Всё реализовано через плагины к известным IDE.
     
     
  • 4.55, User (??), 18:01, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вам к кунг-фу панде выше - он убедительно объясняет, что интеграция с ide не нужна и гуй тоже нинужен
     
  • 3.66, Аноним (61), 18:47, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у вас такая уникальная команда, что вам аж 10 ключей нужно - запишите их на бумажке. А ещё лучше - сделайте alias.
     
  • 3.77, Аноним (77), 19:10, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    текстовый файлик тебе в помощь!
    он точно будет запускаться в любой среде (если не нафакапишь с кодировками)))
     

  • 1.5, 12yoexpert (ok), 12:06, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я ещё первой не научился пользоваться, а тут уже 2.42
     
     
  • 2.64, Аноним (61), 18:41, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да никому особо не интересно, чему ты там научился или не научился
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:22, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лишь бы на SHA256 не переходить.
     
     
  • 2.11, zog (??), 12:34, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, с SHA256 они лоханулись. Оно как бы есть, но на самом деле нет. Долгострой какой-то.
     
     
  • 3.12, BratishkaErik (ok), 12:46, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз в этой версии теперь выдаёт меньше предупреждений при использовании SHA-256 :)

    > Tone down the warning on SHA-256 repositories being an experimental curiosity. We do not have support for them to interoperate with traditional SHA-1 repositories, but at this point, we do not plan to make breaking changes to SHA-256 repositories and there is no longer need for such a strongly phrased warning.

     
  • 2.50, Аноним (52), 17:33, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > SHA256

    И как только раньше без этой тряхомудии жили?

     

  • 1.13, Ан (??), 13:05, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно кто на таком уровне работает с git? У меня абсолютно базовые вещи, ничего из описанного не ожидал. Кто использует for-each-ref или git cat-file?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:27, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На каком уровне? Вроде всё достаточно базовое. Когда впервые его крутил, это был черрипик в одной зависимостей и сборка без определённых коммитов. Во второй мне захотелось чтобы локальным данным было выставлено реальное время модификации и там уже вот это вот всё из новости пришлось искать. Всё зависит только от фантазии. Если её нет, то и фичи не пригодятся.
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:42, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не для вас сделано. Вообще в этом бинарнике все сделано как не для людей.
     
  • 2.26, Аноним (25), 15:53, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эти низкоуровневые команды вызываются из более привычных, например, log и show, их не нужно напрямую вызывать. Соответственно, из-за их ускорения ускорятся и log с show и всё остальное.
     
     
  • 3.67, Аноним (61), 18:49, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грамотный ответ по существу!
     
  • 2.45, Аноним (52), 17:21, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно кто на таком уровне работает с git?

    Примерно никто. 90% команд гита можно смело в утиль если ты не являешься разработчиком самого гита.

     

  • 1.24, Аноним (24), 15:48, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда там rhg до ума доведут?
    Гит провоцирует бардак и развязывает руки по части манипуляции историей.
     
     
  • 2.28, User (??), 16:03, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, что как и с другими r-проектами ответ примерно "никогда".
     
  • 2.38, Аноним (35), 16:35, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда.
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:45, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно потому, что в hg есть эти бессмысленные ограничения, он и не взлетел. Любая программа должна хорошо делать две вещи: свою работу и вовремя убраться с дороги. Фантазии о какой-то особой ценности истории в разработке оставьте фантазёрам. Остальным надо работу работать.
     
     
  • 3.42, User (??), 17:00, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вам иммутабельная история работу работать мешает? Тут скорее чистая психология сроляла - очень уж не нравится человекам, когда "глупость каждого видна была" - ещё и вечно? Не, ну нафиг. Т.е. понятно, что все лажают - в том числе и глупейшим образом, но постоянно иметь этому подтверждение?
    А так - ахаляй-махаляй, в репу пушай - и не было ничего.
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 18:14, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы можете объяснить, зачем в репе хранить лажу? Вечно. И потом её выгружать.
     
  • 4.59, Аноним (61), 18:31, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Hg история не более иммутабельна, чем в Git. Смотрите MQ и HistEdit.

    И соглашусь с соседним комментатором, не надо в репе хранить лажу, а в истории мусор, типа "minor comment fix". Чем больше проект - там больше он со временем замусоривается. На маленьких, конечно, это меньше видно. На больших проектах со временеи становится трудно читать историю, особенно если она замусорена.

     
  • 4.65, Аноним (40), 18:46, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я про фантазёров выше написал. Взрослым людям себя стесняться стеснительно, а с детьми работать я не нанимался. Проблема не с воображаемой глупостью, которую видно вечно, а с тем, что нет никакого смысла в километрах однообразных wip-коммитах, интересен только конечный результат. А через какие тернии туда дошла мысль разработчика мне как погонщику мало интересно. Коммиты, которые нужно хранить вечно и нельзя менять подписаны. Остальное онанизм.
     
     
  • 5.68, Аноним (61), 18:51, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю
     
  • 2.75, Аноним (25), 19:07, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гит провоцирует бардак и развязывает руки по части манипуляции историей.

    Нет, бардак возможен только когда манипуляций с историей не было. Тогда получаются ужасы типа цепочки WIP коммитов где константа подбиралась или опечатки исправлялись, или мегакоммиты которые сразу полпроекта меняют. А вот когда история почищена, коммиты склеены/разбиты на обозримых размеров топиковые изменения и они упорядочены в логическом порядке, тогда она становится и документацией, и неоценимой помощью при ретроспективном дебаге и средством переноса изменений между проектами.

     

  • 1.43, Аноним (52), 17:19, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я уже устал повторять что гит не нужен, гит это лишняя прослойка которая только усложняет всё.
     
     
  • 2.49, Аноним (1), 17:32, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я устал повторять! Если ноют колени и тазобедренный сустав, срочно уберите из рациона... Читать далее
     
  • 2.54, Аноним (16), 17:58, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гит - это нагрузка к возможности пользоваться гитхабом и подобными сервисами. Сам по себе да, он ужасен.
     
     
  • 3.78, User (??), 19:12, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в общем да - причем "лишняя", если не сказать "вредная" - пользователю не нужна дрель, ему нужны дырки в стене. И "система контроля версий" ему тоже не больно-то, нужна интегрированная система управления проектом, в составе которой где-то там, чуть пониже - "система совместной работы с исходным кодом", под которым уже та самая "система контроля версий".
    Свою работу она так\сяк делает, второй не нужно.
     
  • 2.58, Аноним (-), 18:22, 22/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.69, Аноним (40), 18:51, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но про альтернативы ты не расскажешь, потому, что их нет, так?
     
  • 2.70, Аноним (61), 18:54, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы устали повторять эту чушь - может стоит прекратить её повторять?
     
  • 2.73, Аноним (25), 18:58, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я уже устал повторять что гит не нужен

    Окей. Но ты не останавливайся.

    > гит это лишняя прослойка

    Между чем и чем? Как работать с кодом без неё, или чем её заменить?

    > которая только усложняет всё.

    Что всё? Что будет проще без неё?

     
     
  • 3.79, Аноним (77), 19:15, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное между кодом и гениальнейшим Анонимом (47)
    пока все плебеи используют гит, наш светоч пограммирования справляется и так
     

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