Доступна система управления исходными текстами Git 2.42

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|3.6, User (??), 12:06, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Неее... fossil - это такой gitlab-на-минималках, и по большому счету ни в роли vcs ни в роли соцсеточки-для-разработчиков он работать не может. Для первого активно не хватает собственного тулинга и\или интеграции с имеющимися инструментами (Не то, что "типовой CI\CD" - банально интеграции с IDE нет), для второго... ну, примерно всего.
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|4.8, 12yoexpert (ok), 12:08, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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эээ, зачем в ide интеграция с git? как вообще можно гитом через gui пользоваться?
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|5.10, Anon62513512124 (?), 12:23, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да как бы... если pet-проект, то gui нафиг не нужнен.
А если команда разработчиков с 7+ feature-ветками - без гуев туго становится.
Можно конечно и через консоль, но неудобно
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|6.29, 12yoexpert (ok), 16:05, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Можно конечно и через консоль, но неудобно
попробуй ещё раз, в консоли миллион удобных инструментов для работы с git, и вот как раз на больших проектах это имхо удобнее gui
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|5.14, User (??), 13:06, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> эээ, зачем в ide интеграция с git? как вообще можно гитом через
> gui пользоваться?
Действительно. Зачем в "интегрированной среде разработки" нужны средства автоматизации и интеграции с, собственно, элементами процесса разработки? Ерунда какая-то...
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|6.30, 12yoexpert (ok), 16:06, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нюанс в том, что гуй для гита сложно сделать хорошо, плюс в каждой ide он разный, а консоль везде одна
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|7.31, User (??), 16:11, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Совершеннейшая правда. GUI для git задача титаническая и неподъемная, а вот для того, очень-очень-скромного подмножества его возможностей, которое IRL используется программистами на ежедневной основе - оч-чень даже решаемая и жизнь изрядно упрощающая.
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|7.33, Аноним (33), 16:18, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А не надо пытаться сделать хорошо всё. Надо сделать хорошо то, где интеграция с IDE даёт преимущества. А для остального есть консоль.
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|2.3, Аноним (3), 11:57, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скорее курильщика. Но при этом к сожалению очень сильно распиаренная.
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|3.4, User (??), 12:02, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну в общем да - но тут как с "демократией" - да, *вно, но лучше ничего нет - и скорее всего уже не будет, т.к. поляна вытоптана мало, что не полностью.
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|3.25, Аноним (25), 15:50, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дододо, прям миллиарды потрачены на рекламу git, она на каждом втором биллборде и аж по первому каналу крутится.
Солнышко, он распиарен не больше чем любой качественный, успешный и признанный сообществом открытый проект на голову опередивший конкурнтов.
> Скорее курильщика
Так может сказать только тот кто не смог освоить фундаментальный для разработка и очень простой инструмент.
> к сожалению
А это говорит что ты не рад популярности качественного СПО, т.е., очевидно, ты ещё и проприетарщик-вредитель.
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|4.27, User (??), 16:01, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Дододо, прям миллиарды потрачены на рекламу git, она на каждом втором биллборде и аж по первому каналу крутится.
Да не, просто миллионы идиотов из каждого третьего комментария, посвященного VCS орут, как они АСИЛИЛИ ГИТ, после чего их волосы стали длинными-и-шелковистыми, ничего лучше в мире нет, и быть не может просто потому, что - а кто не согласен, тот "НИАСИЛИЛ" и про "проприетарщик".
Все просто.
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|5.35, Аноним (35), 16:31, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Версионируй архивами на дискетах никто тебе не мешает. Профессионал ты наш.
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|8.74, User (??), 19:05, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неее намеки от фанбоев - это слишком тонко, тем более что по поводу предла... текст свёрнут, показать
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|5.71, Аноним (25), 18:56, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Все просто А я вот вижу что вы лжёте, потому что орут исключительно те кто не ... большой текст свёрнут, показать
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|6.76, User (??), 19:10, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл с вами, зайками, общаться? Вы-ж одинаковые все, "асиливание" git'а\vim'а\bash'а\сей как часть позитивной самоидентификации - твое "солнышко", рыбонька - тут лучший маркер, в палату-мер-и-весов может еще и рано, а на стойку "Магнита" в качестве "контрольного прибора" уже самое оно.
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|7.80, Аноним (61), 19:35, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним (25) вам очень грамотно ответил, я бы даже сказал, раскатал. Аргументированно, по пунктам, с примерами. А вы что в ответ? "Зайки", "вы все одинаковые", "на стойку Магнита". Никаких аргументов, как и раньше, одни оскорбления.
Гордитесь своим ниасиляторством? Это же как-то тупо. Оскорбляете тех, кто осилил Гит и использует его в своей работе? Тоже непонятно зачем.
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|2.16, Аноним (16), 13:40, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно! Нужно иметь много здоровья и нервов в запасе, чтобы пользоваться этим поделием.
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|3.21, Аноним (21), 14:54, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на безопастном язычке ещё не написали замену совместимую по формату хранения репозитория?
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|3.52, Аноним (52), 17:35, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем пользоваться если можно не пользоваться? Любая работа должна приносить удовольствие, если что-то не нра, срочно менять род деятельности.
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|3.63, Аноним (61), 18:40, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня Гит не тратит здоровье и нервы, что я делаю не так? Наверное что-то более продуктивное, чем нытьё на форумах.
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|2.41, Аноним (16), 16:47, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В гите главное - помнить, какие десять ключей нужно выставить очередной команде, чтобы она сделала именно то что от нее ожидают.
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|3.46, Аноним (52), 17:29, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В коммерческой разработке никто уже давно не пишет руками эти команды. Всё реализовано через плагины к известным IDE.
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|4.55, User (??), 18:01, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вам к кунг-фу панде выше - он убедительно объясняет, что интеграция с ide не нужна и гуй тоже нинужен
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|3.66, Аноним (61), 18:47, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у вас такая уникальная команда, что вам аж 10 ключей нужно - запишите их на бумажке. А ещё лучше - сделайте alias.
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|3.77, Аноним (77), 19:10, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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текстовый файлик тебе в помощь!
он точно будет запускаться в любой среде (если не нафакапишь с кодировками)))
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|2.64, Аноним (61), 18:41, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да никому особо не интересно, чему ты там научился или не научился
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|2.11, zog (??), 12:34, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, с SHA256 они лоханулись. Оно как бы есть, но на самом деле нет. Долгострой какой-то.
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|3.12, BratishkaErik (ok), 12:46, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз в этой версии теперь выдаёт меньше предупреждений при использовании SHA-256 :)
> Tone down the warning on SHA-256 repositories being an experimental curiosity. We do not have support for them to interoperate with traditional SHA-1 repositories, but at this point, we do not plan to make breaking changes to SHA-256 repositories and there is no longer need for such a strongly phrased warning.
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|1.13, Ан (??), 13:05, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно кто на таком уровне работает с git? У меня абсолютно базовые вещи, ничего из описанного не ожидал. Кто использует for-each-ref или git cat-file?
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|2.15, Аноним (15), 13:27, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На каком уровне? Вроде всё достаточно базовое. Когда впервые его крутил, это был черрипик в одной зависимостей и сборка без определённых коммитов. Во второй мне захотелось чтобы локальным данным было выставлено реальное время модификации и там уже вот это вот всё из новости пришлось искать. Всё зависит только от фантазии. Если её нет, то и фичи не пригодятся.
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|2.17, Аноним (16), 13:42, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не для вас сделано. Вообще в этом бинарнике все сделано как не для людей.
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|2.26, Аноним (25), 15:53, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эти низкоуровневые команды вызываются из более привычных, например, log и show, их не нужно напрямую вызывать. Соответственно, из-за их ускорения ускорятся и log с show и всё остальное.
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|2.45, Аноним (52), 17:21, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно кто на таком уровне работает с git?
Примерно никто. 90% команд гита можно смело в утиль если ты не являешься разработчиком самого гита.
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|1.24, Аноним (24), 15:48, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда там rhg до ума доведут?
Гит провоцирует бардак и развязывает руки по части манипуляции историей.
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|2.28, User (??), 16:03, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боюсь, что как и с другими r-проектами ответ примерно "никогда".
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|2.40, Аноним (40), 16:45, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно потому, что в hg есть эти бессмысленные ограничения, он и не взлетел. Любая программа должна хорошо делать две вещи: свою работу и вовремя убраться с дороги. Фантазии о какой-то особой ценности истории в разработке оставьте фантазёрам. Остальным надо работу работать.
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|3.42, User (??), 17:00, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вам иммутабельная история работу работать мешает? Тут скорее чистая психология сроляла - очень уж не нравится человекам, когда "глупость каждого видна была" - ещё и вечно? Не, ну нафиг. Т.е. понятно, что все лажают - в том числе и глупейшим образом, но постоянно иметь этому подтверждение?
А так - ахаляй-махаляй, в репу пушай - и не было ничего.
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|4.57, Аноним (57), 18:14, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы можете объяснить, зачем в репе хранить лажу? Вечно. И потом её выгружать.
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|4.59, Аноним (61), 18:31, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Hg история не более иммутабельна, чем в Git. Смотрите MQ и HistEdit.
И соглашусь с соседним комментатором, не надо в репе хранить лажу, а в истории мусор, типа "minor comment fix". Чем больше проект - там больше он со временем замусоривается. На маленьких, конечно, это меньше видно. На больших проектах со временеи становится трудно читать историю, особенно если она замусорена.
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|4.65, Аноним (40), 18:46, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я про фантазёров выше написал. Взрослым людям себя стесняться стеснительно, а с детьми работать я не нанимался. Проблема не с воображаемой глупостью, которую видно вечно, а с тем, что нет никакого смысла в километрах однообразных wip-коммитах, интересен только конечный результат. А через какие тернии туда дошла мысль разработчика мне как погонщику мало интересно. Коммиты, которые нужно хранить вечно и нельзя менять подписаны. Остальное онанизм.
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|2.75, Аноним (25), 19:07, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гит провоцирует бардак и развязывает руки по части манипуляции историей.
Нет, бардак возможен только когда манипуляций с историей не было. Тогда получаются ужасы типа цепочки WIP коммитов где константа подбиралась или опечатки исправлялись, или мегакоммиты которые сразу полпроекта меняют. А вот когда история почищена, коммиты склеены/разбиты на обозримых размеров топиковые изменения и они упорядочены в логическом порядке, тогда она становится и документацией, и неоценимой помощью при ретроспективном дебаге и средством переноса изменений между проектами.
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|1.43, Аноним (52), 17:19, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я уже устал повторять что гит не нужен, гит это лишняя прослойка которая только усложняет всё.
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|2.49, Аноним (1), 17:32, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я устал повторять! Если ноют колени и тазобедренный сустав, срочно уберите из рациона... Читать далее
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|2.54, Аноним (16), 17:58, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гит - это нагрузка к возможности пользоваться гитхабом и подобными сервисами. Сам по себе да, он ужасен.
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|3.78, User (??), 19:12, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну в общем да - причем "лишняя", если не сказать "вредная" - пользователю не нужна дрель, ему нужны дырки в стене. И "система контроля версий" ему тоже не больно-то, нужна интегрированная система управления проектом, в составе которой где-то там, чуть пониже - "система совместной работы с исходным кодом", под которым уже та самая "система контроля версий".
Свою работу она так\сяк делает, второй не нужно.
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|2.70, Аноним (61), 18:54, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы устали повторять эту чушь - может стоит прекратить её повторять?
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|2.73, Аноним (25), 18:58, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я уже устал повторять что гит не нужен
Окей. Но ты не останавливайся.
> гит это лишняя прослойка
Между чем и чем? Как работать с кодом без неё, или чем её заменить?
> которая только усложняет всё.
Что всё? Что будет проще без неё?
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|3.79, Аноним (77), 19:15, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наверное между кодом и гениальнейшим Анонимом (47)
пока все плебеи используют гит, наш светоч пограммирования справляется и так
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