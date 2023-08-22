Доступна система управления исходными текстами Git 2.42

2.2 , Jony ( ?? ), 11:28, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Fossil

3.6 , User ( ?? ), 12:06, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Неее... fossil - это такой gitlab-на-минималках, и по большому счету ни в роли vcs ни в роли соцсеточки-для-разработчиков он работать не может. Для первого активно не хватает собственного тулинга и\или интеграции с имеющимися инструментами (Не то, что "типовой CI\CD" - банально интеграции с IDE нет), для второго... ну, примерно всего.

4.8 , 12yoexpert ( ok ), 12:08, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – эээ, зачем в ide интеграция с git? как вообще можно гитом через gui пользоваться?

5.10 , Anon62513512124 ( ? ), 12:23, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Да как бы... если pet-проект, то gui нафиг не нужнен.

А если команда разработчиков с 7+ feature-ветками - без гуев туго становится.

Можно конечно и через консоль, но неудобно

6.29 , 12yoexpert ( ok ), 16:05, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Можно конечно и через консоль, но неудобно попробуй ещё раз, в консоли миллион удобных инструментов для работы с git, и вот как раз на больших проектах это имхо удобнее gui

7.32 , Chode McBlob ( ok ), 16:18, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Огласите весь список, пжалста...

Желательно доступных на MacOS

8.34 , 12yoexpert ( ok ), 16:26, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать погугли что-нибудь типа git awesome cli... 5.14 , User ( ?? ), 13:06, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > эээ, зачем в ide интеграция с git? как вообще можно гитом через

> gui пользоваться? Действительно. Зачем в "интегрированной среде разработки" нужны средства автоматизации и интеграции с, собственно, элементами процесса разработки? Ерунда какая-то...

6.30 , 12yoexpert ( ok ), 16:06, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нюанс в том, что гуй для гита сложно сделать хорошо, плюс в каждой ide он разный, а консоль везде одна

7.31 , User ( ?? ), 16:11, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Совершеннейшая правда. GUI для git задача титаническая и неподъемная, а вот для того, очень-очень-скромного подмножества его возможностей, которое IRL используется программистами на ежедневной основе - оч-чень даже решаемая и жизнь изрядно упрощающая.

7.33 , Аноним ( 33 ), 16:18, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А не надо пытаться сделать хорошо всё. Надо сделать хорошо то, где интеграция с IDE даёт преимущества. А для остального есть консоль.

3.7 , 12yoexpert ( ok ), 12:07, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – выглядит прикольно. git я не осилил, попробую это

4.61 , Аноним ( 61 ), 18:35, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зря не осили. Всё-таки industry standard.

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:57, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Скорее курильщика. Но при этом к сожалению очень сильно распиаренная.

3.4 , User ( ?? ), 12:02, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну в общем да - но тут как с "демократией" - да, *вно, но лучше ничего нет - и скорее всего уже не будет, т.к. поляна вытоптана мало, что не полностью.

3.25 , Аноним ( 25 ), 15:50, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Дододо, прям миллиарды потрачены на рекламу git, она на каждом втором биллборде и аж по первому каналу крутится. Солнышко, он распиарен не больше чем любой качественный, успешный и признанный сообществом открытый проект на голову опередивший конкурнтов. > Скорее курильщика Так может сказать только тот кто не смог освоить фундаментальный для разработка и очень простой инструмент. > к сожалению А это говорит что ты не рад популярности качественного СПО, т.е., очевидно, ты ещё и проприетарщик-вредитель.

4.27 , User ( ?? ), 16:01, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Дододо, прям миллиарды потрачены на рекламу git, она на каждом втором биллборде и аж по первому каналу крутится. Да не, просто миллионы идиотов из каждого третьего комментария, посвященного VCS орут, как они АСИЛИЛИ ГИТ, после чего их волосы стали длинными-и-шелковистыми, ничего лучше в мире нет, и быть не может просто потому, что - а кто не согласен, тот "НИАСИЛИЛ" и про "проприетарщик".

Все просто.

5.35 , Аноним ( 35 ), 16:31, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Версионируй архивами на дискетах никто тебе не мешает. Профессионал ты наш.

6.39 , User ( ?? ), 16:36, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Ложная дихотомия"? Не, не слышал...

7.72 , Аноним ( 61 ), 18:56, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю, это скорее был намёк на "критикуя - предлагай"

8.74 , User ( ?? ), 19:05, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Неее намеки от фанбоев - это слишком тонко, тем более что по поводу предла... 5.71 , Аноним ( 25 ), 18:56, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Все просто А я вот вижу что вы лжёте, потому что орут исключительно те кто не ... 6.76 , User ( ?? ), 19:10, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А смысл с вами, зайками, общаться? Вы-ж одинаковые все, "асиливание" git'а\vim'а\bash'а\сей как часть позитивной самоидентификации - твое "солнышко", рыбонька - тут лучший маркер, в палату-мер-и-весов может еще и рано, а на стойку "Магнита" в качестве "контрольного прибора" уже самое оно.

7.80 , Аноним ( 61 ), 19:35, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аноним (25) вам очень грамотно ответил, я бы даже сказал, раскатал. Аргументированно, по пунктам, с примерами. А вы что в ответ? "Зайки", "вы все одинаковые", "на стойку Магнита". Никаких аргументов, как и раньше, одни оскорбления. Гордитесь своим ниасиляторством? Это же как-то тупо. Оскорбляете тех, кто осилил Гит и использует его в своей работе? Тоже непонятно зачем.

2.16 , Аноним ( 16 ), 13:40, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точно! Нужно иметь много здоровья и нервов в запасе, чтобы пользоваться этим поделием.

3.21 , Аноним ( 21 ), 14:54, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А на безопастном язычке ещё не написали замену совместимую по формату хранения репозитория?

4.36 , Аноним ( 35 ), 16:32, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не могут разобраться какое время жизни у какого указателя.

3.52 , Аноним ( 52 ), 17:35, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем пользоваться если можно не пользоваться? Любая работа должна приносить удовольствие, если что-то не нра, срочно менять род деятельности.

3.63 , Аноним ( 61 ), 18:40, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у меня Гит не тратит здоровье и нервы, что я делаю не так? Наверное что-то более продуктивное, чем нытьё на форумах.

2.41 , Аноним ( 16 ), 16:47, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В гите главное - помнить, какие десять ключей нужно выставить очередной команде, чтобы она сделала именно то что от нее ожидают.

3.46 , Аноним ( 52 ), 17:29, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В коммерческой разработке никто уже давно не пишет руками эти команды. Всё реализовано через плагины к известным IDE.

4.55 , User ( ?? ), 18:01, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это вам к кунг-фу панде выше - он убедительно объясняет, что интеграция с ide не нужна и гуй тоже нинужен

3.66 , Аноним ( 61 ), 18:47, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если у вас такая уникальная команда, что вам аж 10 ключей нужно - запишите их на бумажке. А ещё лучше - сделайте alias.

3.77 , Аноним ( 77 ), 19:10, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текстовый файлик тебе в помощь!

он точно будет запускаться в любой среде (если не нафакапишь с кодировками)))

