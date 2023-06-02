Доступна система управления исходными текстами Git 2.41

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|1.5, Аноним (5), 11:40, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как в конфиге прибить для форспушей обязательное выполнение --force-with-lease и --force-if-includes ?
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|2.15, Пряник (?), 13:02, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альясом в bash или в самом Git (да, в нём тоже альясы есть в config).
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|1.10, Аноним (10), 12:50, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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после svn на git без слёз не взглянешь. но да, миллионы мух не могут ошибаться
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|2.12, Аноним (4), 12:57, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Subversion — свободная централизованная
> централизованная
И сразу фтопку.
> миллионы мух не могут ошибаться
Не будь как все. Ешь ногами, а код набирай носом.
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|3.13, Аноним (10), 12:59, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у тебя все репы централизованные на твоём гитхабе или гитлабе, а про децентрализованные фишки все забыли ещё до твоего рождения
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|4.18, Аноним (4), 13:19, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у тебя все репы централизованные на твоём гитхабе или гитлабе
Нет, у меня все репы децентрализованные, потому что это гит. Особенно это пригодилось на работе, когда переезжали с публичного инстанса гитлаба на self-hosted: во время переходного периода были две одновременно каноничные, но разные по своему составу репы.
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|2.14, Пряник (?), 13:00, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гит всего лишь реализация механизма. Что-то типа виртуальных снапшотов поверх контентно-адресуемой файловой системы. Есть ещё Mercurial и BitKeeper, которые делают то же самое. Не могу сравнивать с SVN, я вообще не понимаю зачем кому-то возможность быстро создавать и удалять ветки?
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|3.16, Аноним (10), 13:02, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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git всего лишь NIH-синдром в самом существе, который стал популярным по тем же причинам, что и cmake, - чем фиговее, тем лучше
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|1.11, Пряник (?), 12:52, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пишут гит, чтобы писать гит. Пока писали, стал тормозить, стали еще больше писать гит, стало еще больше тормозить...
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|1.23, Аноним (23), 14:31, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скоро эта утилита, предназначенная для менеджмента исходников ядра Linux, станет сложнее этого самого ядра.
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