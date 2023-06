Доступна система управления исходными текстами Git 2.41

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.41. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 542 изменения, подготовленные при участии 95 разработчиков, из которых 29 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества: Улучшена обработка недостижимых объектов (unreachable), на которые в репозитории отсутствуют ссылки (не ссылаются ветки или теги). Недостижимые объекты удаляются сборщиком мусора, но до удаления определённое время остаются в репозитории для исключения состояний гонки. Для отслеживания периода нахождения недостижимых объектов необходима привязка к ним меток с временем изменения подобных объектов, что не позволяет хранить их в одном pack-файле, в котором все объекты имеют общее время изменения. Ранее каждый недостижимый объект сохранялся в отдельном файле, что приводило к проблемам при наличии большого числа свежих недостижимых объектов, ещё не подпадающих под удаление. В новом выпуске для упаковки недостижимых объектов по умолчанию задействован механизм "cruft packs", позволяющий хранить все недостижимые объекты в одном pack-файле, а данные о времени модификации каждого объекта отражать в отдельной таблице, хранимой в файле с расширением ".mtimes" и связываемой при помощи индексного файла с расширением ".idx".

Включено по умолчанию ведение на диске обратного индекса (revindex) для pack-файлов. При тестировании на репозитории torvalds/linux применение обратного индекса позволило ускорить ресурсоёмкие операции "git push" в 1.49 раза, а простые операции, такие как вычисление размера одного объекта при помощи "git cat-file --batch='%(objectsize:disk)'" в 77 раз. Файлы (".rev") с обратным индексом будут сохранены внутри репозитория в каталоге ".git/objects/pack". Напомним, что Git хранит все данные в форме объектов, которые размещаются в отдельных файлах. Для повышения эффективности работы с репозиторием объекты дополнительно помещаются в pack-файлы, в которых информация представлена в форме потока из объектов, следующих друг за другом (аналогичный формат используется при передаче объектов командами git fetch и git push). Для каждого pack-файла создаётся индексный файл (.idx), позволяющий по идентификатору объекта очень быстро определить смещение в pack-файле, по которому хранится данный объект. Включённый в новом выпуске обратный индекс нацелен на оптимизацию процесса определения идентификатора объекта по информации о размещении объекта в pack-файле. Ранее такое преобразование выполнялось на лету во время разбора pack-файла и хранилось только в памяти, что не позволяло повторно использовать подобные индексы и вынуждало генерировать индекс каждый раз. Операция построения индекса сводится к построению массива из пар "объект-позиция" и его сортировке по позиции, что может занимать много времени для больших pack-файлов. Например, операция вывода содержимого объектов, в которой используется прямой индекс, выполнялась в 62 раза быстрее, чем операция показа размера объектов, для которой данные о связи позиции с объектом не индексировались. После использования обратного индекса указанные операции стали занимать примерно одинаковое время. Обратные индексы также позволяют ускорить операции отправки объектов при выполнении команд fetch и push за счёт прямой передачи уже готовых данных с диска.

В протокол "credential helper", применяемый для передачи учётных данных при обращения к репозиторям c ограниченным доступом, добавлена поддержка передачи заголовков WWW-Authenticate между обработчиком учётных данных и сервисом, в котором производится аутентификация. Поддержка заголовка WWW-Authenticate позволяет передавать scope-параметры OAuth для более гранулированного разделения доступа пользователя к репозиториям и разграничения областей, доступных для запросов.

В команду for-each-ref добавлена опция форматирования "%(ahead-behind:<base>)", позволяющая разом получить сведения о числе коммитов, присутствующих или отсутствующих в определённой ветке, относительно другой ветки (на сколько одна ветка отстаёт или опережает другую на уровне коммитов). Ранее для получения подобной информации требовалось выполнить две отдельные команды: "git rev-list --count main..my-feature" для получения числа уникальных для ветки коммитов и "git rev-list --count my-feature..main" для получения числа отсутствующих коммитов. Теперь подобные вычисления можно свести к одной команде, что упрощает написание обработчиков и сокращает время выполнения. Например для показа не прошедших слияния веток и оценки отставания или опережения их основной ветки можно использовать однострочник: $ git for-each-ref --no-merged=origin/HEAD \ --format='%(refname:short) %(ahead-behind:origin/HEAD)' \ refs/heads/tb/ | column -t tb/cruft-extra-tips 2 96 tb/for-each-ref--exclude 16 96 tb/roaring-bitmaps 47 3 вместо ранее применявшегося скрипта, который выполняется в 17 раз медленнее: $ git for-each-ref --format='%(refname:short)' --no-merged=origin/HEAD \ refs/heads/tb | while read ref do ahead="$(git rev-list --count origin/HEAD..$ref)" behind="$(git rev-list --count $ref..origin/HEAD)" printf "%s %d %d

В команду "git fetch" добавлена опция "--porcelain", при указании которой формируется вывод в формате "<flag> <old-object-id> <new-object-id> <local-reference>", менее читаемый, но более удобный для разбора в скриптах.

Добавлена настройка "fetch.hideRefs", позволяющая ускорить операции "git fetch" за счёт скрытия части ссылок в локальном репозитории на стадии проверки отправки сервером полного набора объектов, что позволяет сэкономить время, ограничив проверку только серверов, с которых напрямую извлекаются данные. Например, при проведении теста на системе с репозиториями, содержащими большое число отслеживаемых внешних ссылок, исключение всех ссылок, кроме адресованных целевому серверу $remote, позволило сократить выполнение операции "git fetch" с 20 минут до 30 секунд. $ git -c fetch.hideRefs=refs -c fetch.hideRefs=!refs/remotes/$remote \ fetch $remote

В команде "git fsck" реализована возможность проверки повреждений, соответствия контрольных сумм и корректности значений в битовых картах доступности и обратных индексах.

В команде "git clone --local" реализован вывод ошибки при попытке копирования из репозитория, содержащего символические ссылки внутри $GIT_DIR.