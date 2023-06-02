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Доступна система управления исходными текстами Git 2.41

02.06.2023 10:54

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.41. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 542 изменения, подготовленные при участии 95 разработчиков, из которых 29 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Улучшена обработка недостижимых объектов (unreachable), на которые в репозитории отсутствуют ссылки (не ссылаются ветки или теги). Недостижимые объекты удаляются сборщиком мусора, но до удаления определённое время остаются в репозитории для исключения состояний гонки. Для отслеживания периода нахождения недостижимых объектов необходима привязка к ним меток с временем изменения подобных объектов, что не позволяет хранить их в одном pack-файле, в котором все объекты имеют общее время изменения. Ранее каждый недостижимый объект сохранялся в отдельном файле, что приводило к проблемам при наличии большого числа свежих недостижимых объектов, ещё не подпадающих под удаление. В новом выпуске для упаковки недостижимых объектов по умолчанию задействован механизм "cruft packs", позволяющий хранить все недостижимые объекты в одном pack-файле, а данные о времени модификации каждого объекта отражать в отдельной таблице, хранимой в файле с расширением ".mtimes" и связываемой при помощи индексного файла с расширением ".idx".
  • Включено по умолчанию ведение на диске обратного индекса (revindex) для pack-файлов. При тестировании на репозитории torvalds/linux применение обратного индекса позволило ускорить ресурсоёмкие операции "git push" в 1.49 раза, а простые операции, такие как вычисление размера одного объекта при помощи "git cat-file --batch='%(objectsize:disk)'" в 77 раз. Файлы (".rev") с обратным индексом будут сохранены внутри репозитория в каталоге ".git/objects/pack".

    Напомним, что Git хранит все данные в форме объектов, которые размещаются в отдельных файлах. Для повышения эффективности работы с репозиторием объекты дополнительно помещаются в pack-файлы, в которых информация представлена в форме потока из объектов, следующих друг за другом (аналогичный формат используется при передаче объектов командами git fetch и git push). Для каждого pack-файла создаётся индексный файл (.idx), позволяющий по идентификатору объекта очень быстро определить смещение в pack-файле, по которому хранится данный объект.

    Включённый в новом выпуске обратный индекс нацелен на оптимизацию процесса определения идентификатора объекта по информации о размещении объекта в pack-файле. Ранее такое преобразование выполнялось на лету во время разбора pack-файла и хранилось только в памяти, что не позволяло повторно использовать подобные индексы и вынуждало генерировать индекс каждый раз. Операция построения индекса сводится к построению массива из пар "объект-позиция" и его сортировке по позиции, что может занимать много времени для больших pack-файлов.

    Например, операция вывода содержимого объектов, в которой используется прямой индекс, выполнялась в 62 раза быстрее, чем операция показа размера объектов, для которой данные о связи позиции с объектом не индексировались. После использования обратного индекса указанные операции стали занимать примерно одинаковое время. Обратные индексы также позволяют ускорить операции отправки объектов при выполнении команд fetch и push за счёт прямой передачи уже готовых данных с диска.

  • В протокол "credential helper", применяемый для передачи учётных данных при обращения к репозиторям c ограниченным доступом, добавлена поддержка передачи заголовков WWW-Authenticate между обработчиком учётных данных и сервисом, в котором производится аутентификация. Поддержка заголовка WWW-Authenticate позволяет передавать scope-параметры OAuth для более гранулированного разделения доступа пользователя к репозиториям и разграничения областей, доступных для запросов.
  • В команду for-each-ref добавлена опция форматирования "%(ahead-behind:<base>)", позволяющая разом получить сведения о числе коммитов, присутствующих или отсутствующих в определённой ветке, относительно другой ветки (на сколько одна ветка отстаёт или опережает другую на уровне коммитов). Ранее для получения подобной информации требовалось выполнить две отдельные команды: "git rev-list --count main..my-feature" для получения числа уникальных для ветки коммитов и "git rev-list --count my-feature..main" для получения числа отсутствующих коммитов. Теперь подобные вычисления можно свести к одной команде, что упрощает написание обработчиков и сокращает время выполнения. Например для показа не прошедших слияния веток и оценки отставания или опережения их основной ветки можно использовать однострочник: 
    

   $ git for-each-ref --no-merged=origin/HEAD \
     --format='%(refname:short) %(ahead-behind:origin/HEAD)' \
     refs/heads/tb/ | column -t

   tb/cruft-extra-tips 2 96
   tb/for-each-ref--exclude 16 96
   tb/roaring-bitmaps 47 3
    вместо ранее применявшегося скрипта, который выполняется в 17 раз медленнее: 
    
   $ git for-each-ref --format='%(refname:short)' --no-merged=origin/HEAD \
     refs/heads/tb |
     while read ref
     do
       ahead="$(git rev-list --count origin/HEAD..$ref)"
       behind="$(git rev-list --count $ref..origin/HEAD)"
       printf "%s %d %d\n" "$ref" "$ahead" "$behind"
     done | column -t

   tb/cruft-extra-tips 2 96
   tb/for-each-ref--exclude 16 96
   tb/roaring-bitmaps 47 3
  • В команду "git fetch" добавлена опция "--porcelain", при указании которой формируется вывод в формате "<flag> <old-object-id> <new-object-id> <local-reference>", менее читаемый, но более удобный для разбора в скриптах.
  • Добавлена настройка "fetch.hideRefs", позволяющая ускорить операции "git fetch" за счёт скрытия части ссылок в локальном репозитории на стадии проверки отправки сервером полного набора объектов, что позволяет сэкономить время, ограничив проверку только серверов, с которых напрямую извлекаются данные. Например, при проведении теста на системе с репозиториями, содержащими большое число отслеживаемых внешних ссылок, исключение всех ссылок, кроме адресованных целевому серверу $remote, позволило сократить выполнение операции "git fetch" с 20 минут до 30 секунд. 
    
   $ git -c fetch.hideRefs=refs -c fetch.hideRefs=!refs/remotes/$remote \
   fetch $remote
  • В команде "git fsck" реализована возможность проверки повреждений, соответствия контрольных сумм и корректности значений в битовых картах доступности и обратных индексах.
  • В команде "git clone --local" реализован вывод ошибки при попытке копирования из репозитория, содержащего символические ссылки внутри $GIT_DIR.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.spinics.net/lists/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Git, позволяющие перезаписать файлы или выполнить свой код
  3. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.40
  4. OpenNews: Уязвимости в Git, приводящие к утечке и перезаписи данных
  5. OpenNews: Выпуск git-совместимой системы управления версиями Got 0.80
  6. OpenNews: Две уязвимости в Git, способные привести к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59234-git
Ключевые слова: git
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:15, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    542 изменения, что они там делают ваще?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:19, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    коммитят
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:29, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а сколько должно было быть? точное число назови
     
     
  • 3.7, 1 (??), 12:14, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    42 же !
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:15, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе же написали 2.41
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:21, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дырени латают.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:50, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3адницу не заткнуть.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:40, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в конфиге прибить для форспушей обязательное выполнение --force-with-lease и --force-if-includes ?
     
     
  • 2.15, Пряник (?), 13:02, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альясом в bash или в самом Git (да, в нём тоже альясы есть в config).
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:50, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    после svn на git без слёз не взглянешь. но да, миллионы мух не могут ошибаться
     
     
  • 2.12, Аноним (4), 12:57, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Subversion — свободная централизованная
    > централизованная

    И сразу фтопку.

    > миллионы мух не могут ошибаться

    Не будь как все. Ешь ногами, а код набирай носом.

     
     
  • 3.13, Аноним (10), 12:59, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя все репы централизованные на твоём гитхабе или гитлабе, а про децентрализованные фишки все забыли ещё до твоего рождения
     
     
  • 4.18, Аноним (4), 13:19, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у тебя все репы централизованные на твоём гитхабе или гитлабе

    Нет, у меня все репы децентрализованные, потому что это гит. Особенно это пригодилось на работе, когда переезжали с публичного инстанса гитлаба на self-hosted: во время переходного периода были две одновременно каноничные, но разные по своему составу репы.

     
     
  • 5.19, деанон (ok), 13:38, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забей. Он программирует ровно ничего
     
  • 2.14, Пряник (?), 13:00, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гит всего лишь реализация механизма. Что-то типа виртуальных снапшотов поверх контентно-адресуемой файловой системы. Есть ещё Mercurial и BitKeeper, которые делают то же самое. Не могу сравнивать с SVN, я вообще не понимаю зачем кому-то возможность быстро создавать и удалять ветки?
     
     
  • 3.16, Аноним (10), 13:02, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    git всего лишь NIH-синдром в самом существе, который стал популярным по тем же причинам, что и cmake, - чем фиговее, тем лучше
     
     
  • 4.20, деанон (ok), 13:40, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как удобно писать глупости анонимно, чтобы никто на зачмырил
     
     
  • 5.22, Аноним (21), 13:51, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или деанонимно.
     

  • 1.11, Пряник (?), 12:52, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пишут гит, чтобы писать гит. Пока писали, стал тормозить, стали еще больше писать гит, стало еще больше тормозить...
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:31, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро эта утилита, предназначенная для менеджмента исходников ядра Linux, станет сложнее этого самого ядра.
     

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