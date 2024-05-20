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Перекодировщик видео HandBrake 1.8.0 перешёл на использование GTK4

20.05.2024 23:33

Опубликован релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.8.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows.

Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директорий VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.

В новом выпуске:

  • Интерфейс пользователя переведён на библиотеку GTK4 вместо GTK 3.
  • Добавлена поддержка упаковки форматов VP9 и FLAC в мультимедийный контейнер MP4.
  • Добавлена поддержка кодировщика видео в формате FFV1.
  • Для формта VP9 реализована поддержка многопроходного кодирования с постоянным качеством (CQ, Constant Quality).
  • Добавлена поддержка передачи метаданных Dolby Vision кодировщику SVT-AV1.
  • Добавлен кодировщик звука в формате Dolby TrueHD.
  • Для форматов кодирования звука TrueHD и FLAC добавлена поддержка частот дискретизации 88.2, 96 , 176.4 и 192 kHz.
  • Улучшен выбор звуковых дорожек.
  • Обновлены библиотеки, среди которых FFmpeg 7.0, HarfBuzz 8.4.0, libdav1d 1.4.1, libjpeg-turbo 3.0.3, SVT-AV1 2.1.0, x264 164, x265 3.6.
  • В версии для Linux обновлены пиктограммы, добавлена поддержка рекурсивного сканирования файлов и реализованы опции "--clear-queue" и "--auto-start-queue".
  • В версии для macOS оформление панели инструментов приведено к стилю macOS.
  • В версии Windows задействован .NET Desktop Runtime 8.0.x


  1. Главная ссылка к новости (https://handbrake.fr/news.php?...)
  2. OpenNews: Доступна программа для перекодирования видео HandBrake 1.7.0
  3. OpenNews: Выпуск кодировщика видео VVenC 1.8, поддерживающего формат H.266/VVC
  4. OpenNews: В Mesa-драйвере radv реализована поддержка расширений Vulkan для кодирования видео h.265
  5. OpenNews: Выпуск кодировщика SVT-AV1 2.0 и декодировщика dav1d 1.4 для формата видео AV1
  6. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61219-handbrake
Ключевые слова: handbrake, video
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:44, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > директорий VIDEO_TS

    Простите, это какой век?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:45, 20/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:44, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в каком году запретили рипать DVD?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:59, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Джедай не в курсе что есть те кто покупают DVD и Blueray.
    Он не в курсе что твердотельников на видео весом по 120 гигов не напасешься.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:01, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это для тех кто ffmpeg не осилил?
     
     
  • 2.4, Джуанг Хенсен (?), 00:13, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    или кому лень каждый раз пердолить man на него, чтобы один раз в год что-то перекодировать
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:24, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GTK4 вместо GTK 3

    а собрать с GTK2 можно?

    друг спрашивает...

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:26, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно, но переход с GTK4 на GTK2 на его плечах.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:31, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.10, zog (??), 02:29, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где скриншот?
     
  • 1.11, Аноним (11), 04:06, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никакое проприетарное по так не форсирует переход на последнюю винду, как опенсорс. Им всем точно мс не приплачивает?
     

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