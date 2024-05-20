Перекодировщик видео HandBrake 1.8.0 перешёл на использование GTK4

Опубликован релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.8.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows. Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директорий VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств. В новом выпуске: Интерфейс пользователя переведён на библиотеку GTK4 вместо GTK 3.

Добавлена поддержка упаковки форматов VP9 и FLAC в мультимедийный контейнер MP4.

Добавлена поддержка кодировщика видео в формате FFV1.

Для формта VP9 реализована поддержка многопроходного кодирования с постоянным качеством (CQ, Constant Quality).

Добавлена поддержка передачи метаданных Dolby Vision кодировщику SVT-AV1.

Добавлен кодировщик звука в формате Dolby TrueHD.

Для форматов кодирования звука TrueHD и FLAC добавлена поддержка частот дискретизации 88.2, 96 , 176.4 и 192 kHz.

Улучшен выбор звуковых дорожек.

Обновлены библиотеки, среди которых FFmpeg 7.0, HarfBuzz 8.4.0, libdav1d 1.4.1, libjpeg-turbo 3.0.3, SVT-AV1 2.1.0, x264 164, x265 3.6.

В версии для Linux обновлены пиктограммы, добавлена поддержка рекурсивного сканирования файлов и реализованы опции "--clear-queue" и "--auto-start-queue".

В версии для macOS оформление панели инструментов приведено к стилю macOS.

В версии Windows задействован .NET Desktop Runtime 8.0.x



