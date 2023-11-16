Доступна программа для перекодирования видео HandBrake 1.7.0

После 11 месяцев разработки опубликован релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.7.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows. Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директорий VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств. В новом выпуске: Добавлены кодировшики формата AV1, использующие для ускорения движки AMD VCN и NVIDIA NVENC.

Добавлена поддержка многопроходной кодировки AV1 с адаптивным битрейтом (ABR) при помощи библиотеки SVT-AV1

Добавлены преднастройки оборудования для API Apple VideoToolbox. Обновлены преднастройки Creator и Social.

Добавлена возможность сохранения метаданных окружения, используемого для просмотра.

Добавлены фильтры на базе API Intel QSV (Quick Sync Video) для поворота и разбора формата.

Проведена оптимизация производительности на системах ARM64 и Apple Silicon.

Ускорено декодирование HEVC.

На 30% ускорен фильтр bwdif.

Производительность кодирования AV1 возросла до 4 раз за счёт применения новых ассемблерных оптимизаций в SVT-AV1.

Повышена скорость преобразования видео, благодаря удалению лишних копий кадров.

Улучшен проброс метаданных Dolby Vision о динамическом диапазоне яркости.

Добавлен кодировщик x265 с поддержкой 10-бит на цветовой канал.

Добавлены профили Dolby Vision 8.4, 8.1, 7.6 и 5.0.

Улучшен проброс метаданных HDR10+ при использовании кодировщиков x265 10-bit и SVT-AV1.

Улучшена поддержка технологии Intel QSV (Quick Sync Video) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео на платформе Linux.

При использовании технологии NVENC по умолчанию отключено многопроходное кодирование.

Добавлена поддержка сборочной системы Meson.



