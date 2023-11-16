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Доступна программа для перекодирования видео HandBrake 1.7.0

16.11.2023 23:00

После 11 месяцев разработки опубликован релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.7.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows.

Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директорий VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.

В новом выпуске:

  • Добавлены кодировшики формата AV1, использующие для ускорения движки AMD VCN и NVIDIA NVENC.
  • Добавлена поддержка многопроходной кодировки AV1 с адаптивным битрейтом (ABR) при помощи библиотеки SVT-AV1
  • Добавлены преднастройки оборудования для API Apple VideoToolbox. Обновлены преднастройки Creator и Social.
  • Добавлена возможность сохранения метаданных окружения, используемого для просмотра.
  • Добавлены фильтры на базе API Intel QSV (Quick Sync Video) для поворота и разбора формата.
  • Проведена оптимизация производительности на системах ARM64 и Apple Silicon.
  • Ускорено декодирование HEVC.
  • На 30% ускорен фильтр bwdif.
  • Производительность кодирования AV1 возросла до 4 раз за счёт применения новых ассемблерных оптимизаций в SVT-AV1.
  • Повышена скорость преобразования видео, благодаря удалению лишних копий кадров.
  • Улучшен проброс метаданных Dolby Vision о динамическом диапазоне яркости.
  • Добавлен кодировщик x265 с поддержкой 10-бит на цветовой канал.
  • Добавлены профили Dolby Vision 8.4, 8.1, 7.6 и 5.0.
  • Улучшен проброс метаданных HDR10+ при использовании кодировщиков x265 10-bit и SVT-AV1.
  • Улучшена поддержка технологии Intel QSV (Quick Sync Video) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео на платформе Linux.
  • При использовании технологии NVENC по умолчанию отключено многопроходное кодирование.
  • Добавлена поддержка сборочной системы Meson.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HandBrake/H...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.6.0
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.1
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60126-handbrake
Ключевые слова: handbrake, video
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, нах. (?), 23:08, 16/11/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    А нельзя было вместо всей вон той фигни как что-то там улучшили и ускорили - просто "мы пересобрали наш нескучный интерфейсик с новой версией ffmpeg" ?

     
     
  • 2, ox (?), 23:22, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
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