Выпуск кодировщика SVT-AV1 2.0 и декодировщика dav1d 1.4 для формата видео AV1

2.4 , Аноним ( 4 ), 15:42, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да и про "больше вычислений" прохладное, если vp9 подкрутить на качество он будет получше libaom картинку на битрейт выдавать (и уж точно меньше глитчей), но это будет не меньше сложность.

3.8 , Аноним ( - ), 15:48, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Да и про "больше вычислений" прохладное, если vp9 подкрутить на качество он

> будет получше libaom картинку на битрейт выдавать Не, не будет. У VP9 сильно меньше tools для кодирования и уменьшения потока данных не в ущерб визуальному качеству. Поэтому при равном визуальном качестве VP9 обречен весить заметно больше. > (и уж точно меньше глитчей), но это будет не меньше сложность. Он кодирует побыстрее - но битрейт-качество у него заметно хуже AV1, что libaom что сабжа. Я сравнивал side by side, оно не конкурент этой парочке от слова вообще. В AV1 на уровне формата потока ряд весьма крутых фич завезли - а у VP9 их нету. Он сразу на старте в проигрыше.

4.13 , Аноним ( 4 ), 16:04, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему у кодеров h265 без этих крутых фич картинка лучше и битрейт куда эффективнее расходуется? Не в них счастье, получается. Хотя, в том же кривом libx265 надо психовизуальщину отключать, иначе тоже весь битрейт на отсутствующие в исходнике гличи отправит.

5.18 , потому ( ? ), 16:13, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А почему у кодеров h265 без этих крутых фич картинка лучше и битрейт куда эффективнее расходуется? Не лучше, дядя. Купи очки и выбрось уже CRT, на дворе 2k24.

6.24 , Аноним ( 4 ), 16:38, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Не лучше, дядя. Купи очки и выбрось уже CRT, на дворе 2k24. Конечно, лучше. Это подтверждается и визуально при покадровом сравнении, и даже libvmaf. Ну а уж если вспомнить, что намного дешевле кодировать/декодировать, то тут фаворит очевиден. Вообще, я давно заметил, что за av1 топят какие-то полнейшие неадекваты, начитавшиеся брошюр и неспособные самостоятельно сравнить. Этот кодек придуман не для того чтобы быть качественнее проприетарного.

7.55 , Аноним ( - ), 20:11, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну вон качни с Xiph BBB BigBuckBunny, нежатый вариант в 480p и попробуй с хоть... 6.25 , Аноним ( 25 ), 16:39, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В 2240, наверное, уже даже голография будет считаться устаревшей.

5.37 , Аноним ( 37 ), 17:56, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с чего вы взяли, что у H.265 качество лучше и он битрейт лучше чем AV1 расходует? Тесты как бы говорят об обратном: http://compression.ru/video/codec_comparison/hevc_2020/main_report.html

6.39 , cheburnator9000 ( ok ), 18:12, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – по твоей же картинке svt-av1 и x265 разница во сколько 4%? и это коллосальной ценой по затратам мощностей CPU/RAM и низкой скорости кодирования.

7.48 , Аноним ( 37 ), 18:51, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ага, значит вы признаёте, что изначальное утверждение, что H 265 лучше AV1 битре... 8.57 , Аноним ( - ), 20:14, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как бы это сказать то, ща уже 2024 и данные на 2020 здорово устарели, сабжа пиля... 7.56 , Аноним ( - ), 20:12, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > по твоей же картинке svt-av1 и x265 разница во сколько 4%? и

> это коллосальной ценой по затратам мощностей CPU/RAM и низкой скорости кодирования. Теперь попробуй инверсный лукап. Что-что, можно скостить битрейт в ДВА РАЗА при равном качестве картинки?! Вау... такие 4%, если делать лукап интересуясь битрейт-качество :)

6.42 , Аноним ( 4 ), 18:25, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С того что мне есть что кодировать и я регулярно проверяю успехи.

5.53 , Аноним ( - ), 20:01, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Кто вам это сказал Как пример клип BBB 480p на примерно 500 кбит таргет в q-mo... 2.5 , Аноним ( 5 ), 15:43, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забавно, что автор ещё и ссылку поставил на документ, в котором примерно то же самое написано. Возможно он просто не так понимает значение слова "необходим".

2.7 , birdie ( ok ), 15:47, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > дезинформацию Очевидно, что вы не понимаете значение этого слова. Оно обозначает желание её автора вас обмануть с тем, чтобы получить выгоду или создать вам картину мира, выгодную для него. У Максима нет и не было таких намерений. Да, он копирует информацию за неимением более новой. Ваш коммент никакой информации на тему не содержит: > Реально на 720p с разумными настройками более гига-два не жрет. Вот это просто понос. Слово "разумный" что-то значит только для вас. Покажите данные для всех разрешений с нужной битностью с настройками кодирования для максимального качества. Ваши fast presets encodes YUV420 исходников никого не волнуют.

3.15 , Аноним ( - ), 16:10, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Кто-то запретил сорц скачать или немного исследовать тему Зайти на тот же Doom9... 4.26 , Аноним ( 26 ), 16:40, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > AOM сделали из него реально нормальный и крутой проект толпой, не то что интел изначально А ничего что те же самые разработчики пилят тот же самый проект под другим руководством? Флаг поменяли и из "говнокодеров" в "нормальных" превратились (им интел как платил зарплату так и платит). Парад лицемерия.

5.58 , Аноним ( - ), 20:17, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ничего что те же самые разработчики пилят тот же самый проект

> под другим руководством? Набежало комьюнити. Послало решения манагеров интела по втюхиванию последних процов в пень. Заоптимизили под все что шевелится. Даже ARM зашел на огонек и вкатил немеряно неона, чтобы и их процам благодати досталось. Так стало намного лучше. Кодек как тул впаривания последних интелских процов - ну такая себе идея. Особенно когда конкурирующих кодеков есть. > Флаг поменяли и из "говнокодеров" в "нормальных" превратились (им интел как платил

> зарплату так и платит). Парад лицемерия. Странно, с каких пор интел платит например чувакам из @arm.com? Я бы на это посмотрел :)

2.36 , Аноним ( 36 ), 17:36, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Да, как уже отписались, это устаревшая информация, с avx2 быстрее и он рекоменду... 3.54 , Аноним ( 4 ), 20:06, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В libvpx качество серьёзно просаживается, если больше чем в полтора потока кодировать и ограничения достаточно жёсткие. На 4к можно удвоить и это рекомендации гугла. Отчасти это решили в современных проприетарных кодеках (некоторые операции можно запараллелить), лично оценить степень деградации на av1 пока не было возможности.

4.59 , Аноним ( - ), 20:20, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > гугла. Отчасти это решили в современных проприетарных кодеках (некоторые операции можно

> запараллелить), лично оценить степень деградации на av1 пока не было возможности. Это и в открытых решили, которые давно уже могут дать мастеркласс любой проприетари. Можно tiles юзать но это рушит битрейт-качество. Особенно на мелких видео. На 4K - урон меньше. Но есть идеи лучше. Скажем на Doom9 есть забавная прога на хрусте которая пилит видео на сегменты, пинает ffmpeg на каждом сегменте отдельно, потом сводит все сегменты в один файл. Так можно прогрузить 100500 ядер если они есть, ничего особо не теряя в качестве. Но это больше тул для bulk-encoders которые вот реально EPYC'ов понабрали под задачу.

