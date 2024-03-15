Выпуск кодировщика SVT-AV1 2.0 и декодировщика dav1d 1.4 для формата видео AV1

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|1.2, Аноним (-), 15:31, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Для использования SVT-AV1 необходим процессор x86_64 с поддержкой инструкций AVX2.
> Для кодирования 10-битовых потоков AV1 с качеством 4K требуется 48 Гб ОЗУ, 1080p - 16 Гб, 720p - 8 Гб, 480p - 4 Гб
Автор новости, вы пишете неправду и дезинформацию. Очевидно из-за копипаста из новости в новость.
1) SVT в какое-то время перешел из лап интеля в AOM.
2) После этого системные требования оному - радикально снизили. На минималках есть чисто сишная версия. Есть несколько оптимизаций под SSE2, AVX, NEON, а может и еще что. AVX2 в обязаловку сто лет как не надо уже ему!
3) Жор оперативы ему тоже очень радикально поубавили. Реально на 720p с разумными настройками более гига-два не жрет.
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|2.4, Аноним (4), 15:42, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да и про "больше вычислений" прохладное, если vp9 подкрутить на качество он будет получше libaom картинку на битрейт выдавать (и уж точно меньше глитчей), но это будет не меньше сложность.
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|3.8, Аноним (-), 15:48, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да и про "больше вычислений" прохладное, если vp9 подкрутить на качество он
> будет получше libaom картинку на битрейт выдавать
Не, не будет. У VP9 сильно меньше tools для кодирования и уменьшения потока данных не в ущерб визуальному качеству. Поэтому при равном визуальном качестве VP9 обречен весить заметно больше.
> (и уж точно меньше глитчей), но это будет не меньше сложность.
Он кодирует побыстрее - но битрейт-качество у него заметно хуже AV1, что libaom что сабжа. Я сравнивал side by side, оно не конкурент этой парочке от слова вообще. В AV1 на уровне формата потока ряд весьма крутых фич завезли - а у VP9 их нету. Он сразу на старте в проигрыше.
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|4.13, Аноним (4), 16:04, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему у кодеров h265 без этих крутых фич картинка лучше и битрейт куда эффективнее расходуется? Не в них счастье, получается. Хотя, в том же кривом libx265 надо психовизуальщину отключать, иначе тоже весь битрейт на отсутствующие в исходнике гличи отправит.
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|5.18, потому (?), 16:13, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А почему у кодеров h265 без этих крутых фич картинка лучше и битрейт куда эффективнее расходуется?
Не лучше, дядя. Купи очки и выбрось уже CRT, на дворе 2k24.
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|6.24, Аноним (4), 16:38, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Не лучше, дядя. Купи очки и выбрось уже CRT, на дворе 2k24.
Конечно, лучше. Это подтверждается и визуально при покадровом сравнении, и даже libvmaf. Ну а уж если вспомнить, что намного дешевле кодировать/декодировать, то тут фаворит очевиден. Вообще, я давно заметил, что за av1 топят какие-то полнейшие неадекваты, начитавшиеся брошюр и неспособные самостоятельно сравнить. Этот кодек придуман не для того чтобы быть качественнее проприетарного.
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|7.55, Аноним (-), 20:11, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну вон качни с Xiph BBB BigBuckBunny, нежатый вариант в 480p и попробуй с хоть... большой текст свёрнут, показать
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|6.25, Аноним (25), 16:39, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В 2240, наверное, уже даже голография будет считаться устаревшей.
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|6.39, cheburnator9000 (ok), 18:12, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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по твоей же картинке svt-av1 и x265 разница во сколько 4%? и это коллосальной ценой по затратам мощностей CPU/RAM и низкой скорости кодирования.
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|7.48, Аноним (37), 18:51, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ага, значит вы признаёте, что изначальное утверждение, что H 265 лучше AV1 битре... большой текст свёрнут, показать
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|8.57, Аноним (-), 20:14, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как бы это сказать то, ща уже 2024 и данные на 2020 здорово устарели, сабжа пиля... текст свёрнут, показать
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|7.56, Аноним (-), 20:12, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> по твоей же картинке svt-av1 и x265 разница во сколько 4%? и
> это коллосальной ценой по затратам мощностей CPU/RAM и низкой скорости кодирования.
Теперь попробуй инверсный лукап. Что-что, можно скостить битрейт в ДВА РАЗА при равном качестве картинки?! Вау... такие 4%, если делать лукап интересуясь битрейт-качество :)
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|6.42, Аноним (4), 18:25, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С того что мне есть что кодировать и я регулярно проверяю успехи.
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|5.53, Аноним (-), 20:01, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кто вам это сказал Как пример клип BBB 480p на примерно 500 кбит таргет в q-mo... большой текст свёрнут, показать
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|2.5, Аноним (5), 15:43, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавно, что автор ещё и ссылку поставил на документ, в котором примерно то же самое написано. Возможно он просто не так понимает значение слова "необходим".
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|2.7, birdie (ok), 15:47, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> дезинформацию
Очевидно, что вы не понимаете значение этого слова. Оно обозначает желание её автора вас обмануть с тем, чтобы получить выгоду или создать вам картину мира, выгодную для него. У Максима нет и не было таких намерений. Да, он копирует информацию за неимением более новой.
Ваш коммент никакой информации на тему не содержит:
> Реально на 720p с разумными настройками более гига-два не жрет.
Вот это просто понос. Слово "разумный" что-то значит только для вас. Покажите данные для всех разрешений с нужной битностью с настройками кодирования для максимального качества.
Ваши fast presets encodes YUV420 исходников никого не волнуют.
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|3.15, Аноним (-), 16:10, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кто-то запретил сорц скачать или немного исследовать тему Зайти на тот же Doom9... большой текст свёрнут, показать
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|4.26, Аноним (26), 16:40, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> AOM сделали из него реально нормальный и крутой проект толпой, не то что интел изначально
А ничего что те же самые разработчики пилят тот же самый проект под другим руководством?
Флаг поменяли и из "говнокодеров" в "нормальных" превратились (им интел как платил зарплату так и платит). Парад лицемерия.
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|5.58, Аноним (-), 20:17, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ничего что те же самые разработчики пилят тот же самый проект
> под другим руководством?
Набежало комьюнити. Послало решения манагеров интела по втюхиванию последних процов в пень. Заоптимизили под все что шевелится. Даже ARM зашел на огонек и вкатил немеряно неона, чтобы и их процам благодати досталось. Так стало намного лучше. Кодек как тул впаривания последних интелских процов - ну такая себе идея. Особенно когда конкурирующих кодеков есть.
> Флаг поменяли и из "говнокодеров" в "нормальных" превратились (им интел как платил
> зарплату так и платит). Парад лицемерия.
Странно, с каких пор интел платит например чувакам из @arm.com? Я бы на это посмотрел :)
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|2.36, Аноним (36), 17:36, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, как уже отписались, это устаревшая информация, с avx2 быстрее и он рекоменду... большой текст свёрнут, показать
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|3.54, Аноним (4), 20:06, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В libvpx качество серьёзно просаживается, если больше чем в полтора потока кодировать и ограничения достаточно жёсткие. На 4к можно удвоить и это рекомендации гугла. Отчасти это решили в современных проприетарных кодеках (некоторые операции можно запараллелить), лично оценить степень деградации на av1 пока не было возможности.
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|4.59, Аноним (-), 20:20, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> гугла. Отчасти это решили в современных проприетарных кодеках (некоторые операции можно
> запараллелить), лично оценить степень деградации на av1 пока не было возможности.
Это и в открытых решили, которые давно уже могут дать мастеркласс любой проприетари. Можно tiles юзать но это рушит битрейт-качество. Особенно на мелких видео. На 4K - урон меньше.
Но есть идеи лучше. Скажем на Doom9 есть забавная прога на хрусте которая пилит видео на сегменты, пинает ffmpeg на каждом сегменте отдельно, потом сводит все сегменты в один файл. Так можно прогрузить 100500 ядер если они есть, ничего особо не теряя в качестве. Но это больше тул для bulk-encoders которые вот реально EPYC'ов понабрали под задачу.
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|1.11, Аноним (11), 15:59, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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dav1d и вообще av1 мусор, я как-то пытался 30 секунд видео закодировать, он и одну секунду больше часа кодировал на 100% cpu. Так что использовали x265 - будем x266. Правда даже x265 в опенсорс проектах очень не любят из-за потенциальных проблем с патентастами, даже если x264 используют.
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|3.28, КО (?), 16:43, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пфф, вот сейчас на Sandy попробовал, такой же эффект 100% загрузки и ноль эффекта
Очередная лоховушка от копрорастов
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|5.41, cheburnator9000 (ok), 18:17, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Даже если и купить самый новый интел с поддержкой av1 encode то этим "intel quick sync" лучше не пользоваться, слово "Quick" там не спроста, там хардвардный кодировщик всегда предпочитает скорость качеству кодирвоания, как-то пробовал для H264 качество тьфу, у nvidia лучше намного в разы.
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|2.19, потому (?), 16:15, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> я как-то пытался 30 секунд видео закодировать, он и одну секунду больше часа кодировал на 100% cpu.
дай угадаю - на пне 3?
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|4.43, cheburnator9000 (ok), 18:37, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Провал как-то кодирвоать сериалы в архив в av1 чисто для себя. На своем старом томогочике Skylake. FPS примерно 1-2. Если поубавить качество то можно добиться 4-5fps, иными словами часовую серию ждать придется примерно 5-6 часов. В то время как nvenc для H265 с хорошим качеством в два прохода выдает примерно 40-60fps на GTX1060, думаю выбор очевиден.
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|2.60, Аноним (-), 20:24, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> dav1d и вообще av1 мусор, я как-то пытался 30 секунд видео закодировать,
> он и одну секунду больше часа кодировал на 100% cpu.
dav1d невозможно закодировать видео - это декодер! А так все хорошо прекрасная маркиза :)
> Правда даже x265 в опенсорс проектах очень не любят из-за потенциальных
> проблем с патентастами, даже если x264 используют.
Его не любят за то что...
1) Спонсируется по сути патентными троллями.
2) По битрейт-качество ни о чем.
3) h265 не играется в вебе.
4) При таком соотношении он нафиг не упал! Как и весь h265.
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|2.29, Аноним (26), 16:45, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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попробуйте уловить разницу между кодеком, спецификацией, реализацией и проектом под которым разработка реализации ведется.
AV1 - кодек. алгоритм как че пожать и распаковать.
AOMedia - организация. пачка перцев от разных корпораций собралась и сказала "ну мы тут будем смотреть че каво делается с кодеком. и друг дружку обижать не будем, патентные претензии предъявлять".
под эгидой AOM есть несколько реализаций
/aom/ aka 'AV1 Codec Library' - изначальная "референсная" реализация которая не подразумевала оптимизации вовсе изначально. с нее и пошел мем про "AV1 в 10000 раз медленнее H.264".
/dav1d/ - быстренький декодер AV1
/SVT-AV1/ - быстренкьий энкодер AV1. изначально интел его пилил, теперь как бы весь AOM, но по сути главные разрабы так же из интела.
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|3.38, Аноним (37), 18:05, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, понятно. Хотя, непонятно тогда, по чему репозиторий референсной реализации /aom/ такой активный. Много коммитов, веток, тэгов и релизов. Как будто там идёт активная разработка, а не лежит замороженный референсный код.
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|4.40, Аноним (4), 18:14, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы не трогали, потому что 2 ветка давала лучше результаты. Референсный означает лучший и наиболее полноценный. SVT, судя по прошлым успехам, означает мыльный и дефективный, но чуть быстрее (ценой выкидывания большей части операций). И, насколько я понимаю ситуацию, полноценный аппаратный кодер всё ещё невозможен, хотя преобразования и пытались ограничивать так, чтобы их можно было реализовать в железе. Поэтому софткодер всё равно будет востребован всегда. Доработать обещали в av2.
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|3.52, Аноним (36), 19:32, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Оптимизация также подразумевалась, он и референсный и продакшен кодировщик, тоже... большой текст свёрнут, показать
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|2.31, Аноним (26), 16:46, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не думаю что их объединят, маловероятно, слишком сложная задача, в 10 раз сложнее чем каждый проект с нуля переписать. Плюс референсный проект все же и декодер и энкодер предоставляет, т.е. они не идентичны.
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|2.61, Аноним (-), 20:28, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это 2 разные проекта имплементящих одну спецификацию Технически начинка довольн... большой текст свёрнут, показать
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|1.44, Аноним (44), 18:41, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость нужно читать так: вышел в свет кодировщик и декодировщик нового формата видео, который нельзя вот так взять и запустить на CPU: подходят только некоторые модели со специальным расширением. Все остальные, кто не купил такие процессоры или посмел рабоать на другой архитектуре больше не будут смотреть видео, когда все начнут пользоваться нашим лучшим в мире форматом.
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|1.45, Аноним (45), 18:42, 15/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> AV1
Не нужно. Пока не появятся дешевые затычки с пассивным охладом, которые смогут его аппаратно декодировать. Пока это возможно только в топовых GPU и во встройках свежих CPU.
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|2.62, Аноним (-), 20:29, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не нужно. Пока не появятся дешевые затычки с пассивным охладом, которые смогут
> его аппаратно декодировать. Пока это возможно только в топовых GPU и
> во встройках свежих CPU.
Уже кучка одноплатников современных умеет. Где вся борда меньше этой затычки жрет.
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|2.49, Аноним (45), 19:01, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> FullHD можно смотреть даже на процессорах 10 летней давности, загрузка 10-20%.
У тебя всё равно частично видюха работает. Если её нет, загрузка на встройке хасвела будет 146 %.
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|3.51, cheburnator9000 (ok), 19:12, 15/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> FullHD можно смотреть даже на процессорах 10 летней давности, загрузка 10-20%.
> У тебя всё равно частично видюха работает. Если её нет, загрузка на
> встройке хасвела будет 146 %.
В firefox будет загружено 3D ядро для отображения кадров через firefox webrender да, декодирование только на CPU.
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