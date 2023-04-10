Выпуск кодировщика видео VVenC 1.8, поддерживающего формат H.266/VVC

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|2.4, Аноним (4), 10:30, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–19 +/–
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после 2011 плюсы таковыми быть перестали
если бы не ооп они вообще были бы не нужны
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|3.63, Аноним (-), 12:09, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Одно из отличий нормального языка программирования от ненормального - сохранение обратной совместимости. Вы можете спокойно пользоваться "плюсами до 2011" с последним компилятором и не страдать от нововведений.
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|1.2, Аноним (2), 10:29, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Этот кодек тоже в федоре не появится (в стандартной репе) как и H.264, H.265, VC-1? Или тут все попроще с лицензиями?
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|2.11, Аноним (1), 10:48, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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У кодека лицензия RAND, а у этой реализации BSD. Но всё равно не появится потому что Федора худший из всех возможных дистрибутивов.
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|3.26, Аноним (-), 11:05, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато с патентами будет полный задник - это фраунхофер, один из главных патентных троллей на планете. Так что врядли федора в это вляпается.
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|4.66, Аноним (66), 12:13, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может просто потому что они реально много разрабатывают. И им надо зарабатывать?
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|5.126, anonymous (??), 15:48, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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скорее заокеанский белый бвана постановил фраунгоферу быть главной женой по кодекам, как кэнону никону по оптике или нокии в мабилах раньше. Потом надоест назначит новых.
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|1.16, Аноним (16), 10:56, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Жручая проприетарь огороженная пэйволом, поддержка которой появится фиг знает где, фиг знает когда) За те 10 лет, что пройдут прежде чем оно станет из коробки поддерживаться ин масс выйдет ещё три таких же ненужных "улучшайзера", экономящих примерно нифига в условиях современных тырнетов ценой удвоения требований к железу
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|3.40, анон (?), 11:29, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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с h264 такого патентного ужаса не было, он начался с h265 и продолжился в h266, так что все стриминговые провайдеры сказали что им такого не надо и выбрали av1
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|5.57, Анонимусс (?), 12:00, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как только появятся дешевые аппаратные кодеры в SoC - появятся и в камерах.
Пока видел оценки 2024-2026 год. Но это не точно.
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|5.62, анон (?), 12:07, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Камеры снимают в hevc, потому что уже заплачено кому надо. А вообще эти все производители камер совсем обнаглели и не хотят снимать в lossless вариантах avc/hevc/av1 и псевдо-lossless типа Prores, а вместо этого устроили патентный троллинг друг друга или ужасно пожатый сорс. HEVC и AV1 это вам не промежуточный формат, а формат для конечного потребителя, зачем так издеваться над картинкой?
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|7.91, анон (?), 13:45, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Их там RED патентно не терроризирует? Ну а так хорошо что хотя бы на один стандарт договорились.
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|6.77, iPony129412 (?), 12:49, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще нет. На практике ну нету приемлимого кодера для мобильных в AV1.
Абы-кабэ если бы не считаются.
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|7.93, анон (?), 13:47, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главные патентные террористы-вруны утверждающие что у них самый правильный фальшивый RAW, а у остальных нарушение патента. На самом деле их стандарт это MJPEG на основе JPEG2000, запиханный в fat32.
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|7.129, Аноним (70), 16:03, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>флешку
Сейчас даже полу-"профи" камеры могут записывать на SSD.
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|3.46, Аноним (16), 11:44, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вообще-то двадцать лет прошло, с разморозкой)
И да, сегодня он закрывает 99% потребностей вот тех чуваков, которым "просто открыть браузер посмотреть любимое порно"
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|4.51, Аноним (31), 11:51, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще-то двадцать лет прошло, с разморозкой)
Опечатался, про H.265 речь, конечно.
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|4.53, анон (?), 11:54, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Энкодировать дешевле чем h.265, работает в любом бровзере (патентные тролли h.265 сами себя саботировали и в бровзеры их ненужно добавлялось крайне неохотно), что ещё нужно? Единственный минус - 8битное аппаратное, в результате чего бандинг.
|
|2.54, birdie (ok), 11:56, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Жручая проприетарь
Стандарт полностью открыт.
> огороженная пэйволом
Все кодеки от MPEG были такими, при этом H.264/H.265 поддерживают почти все, кроме дистрибутивов Линукса и *BSD.
> поддержка которой появится фиг знает где, фиг знает когда)
Поддержка обычно приходит за 3-4 года - ничего нового.
> ценой удвоения требований к железу
1. Все MPEG кодеки так делали на протяжении последних >20 лет. Если бы не было прогресса, вы бы смотрели 640x360 видео до сих пор.
VVC vs AV1:
2. VVC многопоточный на кодирование - AV1 в основном однопоточный (да, есть SVT-AV1, но он выдаёт мыло, поэтому Google использует исключительно libaom).
3. VVC с точки зрение encoding/decoding complexity минимум в 2 раза "дешевле", чем AV1. Это касается как encoder, так и decoder.
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|3.68, Аноним (16), 12:15, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С твоих слов в линухах в этих форматах прон работать не должен, но что-то вот работает. Кто постарше ещё помнит как в фортках нужно было ставить вагон ущербных бажных кодеков - вот там дааа, была "поддержка" аж кровь из глаз.
Поддержка через 3-4 года ин масс - это ты хоть где-то видел? Скорее за 3-4 года про это окончательно забудут) Блюрей и 3Д телики не взлетели ин масс и это не взлетит)
encoding/decoding complexity - это есть где-то пруф почитать?
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|4.81, birdie (ok), 13:11, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> С твоих слов в линухах в этих форматах прон работать не должен, но что-то вот работает.
H.264/H.265 в Линукс дистрибутивах, за которыми стоят юридические лица, не поддерживается от слова вообще.
При этом "компелять" ffmpeg никто не запрещает, как и подключать репы, легальность которых под большим вопросом, поэтому тот же RPMFusion с RedHat/IBM никак не аффилирован, и вероятность словить malware, используя его, ненулевая, ибо никто в глаза не видел людей, которые за ним стоит и где и как это всё собирается. Именно поэтому я давно перестал им пользоваться.
> Кто постарше ещё помнит как в фортках нужно было ставить вагон ущербных бажных кодеков - вот там дааа, была "поддержка" аж кровь из глаз.
Whataboutism.
> Поддержка через 3-4 года ин масс - это ты хоть где-то видел?
Да, MPEG-2 ещё дольше заходил, как и H.264/H.265.
AV1 вышел 100500 лет назад, подавляющее большинство видео на YT в VP9.
> Блюрей и 3Д телики не взлетели ин масс и это не взлетит)
Они отлично взлетели, но с приходом streaming services, a-la Netflix, потребность в физических носителях исчезла. Это не проблема BluRay или кодеков.
BluRay не взлетел в нищенской России - это факт.
Удачи.
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|5.98, another_one (ok), 14:00, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Whataboutism.
Учитывая, что именно ты первым приплел "Линукс и *BS", то у тебя классический "это другое, понимать надо" (с)
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|6.101, birdie (ok), 14:04, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Учитывая, что именно ты первым приплел "Линукс и *BS", то у тебя классический "это другое, понимать надо" (с)
Ad hominem.
Начните с аргументов - пока были тщетные попытки, но ничего стоящего.
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|5.136, Аноним (136), 17:40, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Линукс дистрибутивах, за которыми стоят юридические лица
Не нужно.
>подключать репы, легальность которых под большим вопросом
"Под вопросом" только в США и ещё паре отсталых стран, в которых действуют патенты на ПО. Нигде больше этой шизы нет.
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|5.149, Аноним (149), 19:39, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну с БлюРеем, допустим, я согласен. А 3д-телевизоры? Они тоже не стали популярными из-за Нетфликса? Или из-за чего-то другого?
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|4.131, birdie (ok), 16:25, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "a non-profit organization"
Надо было точнее написать: коммерческие организации. Простите за неточность.
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|1.25, Аноним (-), 11:04, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А на гитхабе - опа - ссыль на фраунхофер. Если кто не знает, институт фраунхофера это один из ключевых рассадников патентных троллей.
Поэтому цель халявы от ЭТИХ - исключительно дать заглотить наживку. А потом всех дружно остричь роялтями. И если вы хотите сказать что на вас это не действует - очень даже действует: чипмейкеры делающие чипы для ваших устройств выплатят все до последнего цента. А вы можете не покупать электронику, если хотите чтобы патенты не действовали.
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|2.49, birdie (ok), 11:50, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Royalty за VVC не сильно больше, чем за HEVC, который поддерживается в подавляющем количестве современных мобил и смарт ТВ и ТВ приставок.
Много ненависти, почти никакого здравого смысла.
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|3.56, анон (?), 11:59, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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HEVC выбирали из-за того что выбора не было, а сейчас стриминговые сервисы прямо сказали что им VVC не нужен, у них AV1 есть. У картели MPEG LA есть только рычаг давления в виде DVB (которых стриминговые сервисы как раз и едят без соли) и возможно новый Blu-ray, но вот этого тоже подъедают стриминговые сервисы. Ну и утверждать что драконовские роялти HEVC это норма такое себе, вендоры тоже прямо показали что им AV1 куда интересней реализовывать.
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|4.84, birdie (ok), 13:18, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> HEVC выбирали из-за того что выбора не было, а сейчас стриминговые сервисы прямо сказали что им VVC не нужен, у них AV1 есть.
AV1 по-прежнему не используется для стриминга от слова вообще.
Только 8K youtube видео в нём. Да, популярные видео на YT теперь кодируются в AV1, но выдаются пользователям далеко не всегда. На мобилках AV1 нет от слова вообще - YT всем выдаёт по-прежнему древние VP9/H.264.
> Ну и утверждать что драконовские роялти HEVC это норма такое себе, вендоры тоже прямо показали что им AV1 куда интересней реализовывать.
YouTube и Netflix - это streaming services, а не OEMs. Не путайте мягкое и тёплое.
Насчёт OEM.
Qualcomm только в SnapDragon 8 Gen 2 добавила поддержку AV1. Почти через 5 (!!!) лет после выхода финального draft (март 2018).
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|5.88, Аноним (88), 13:36, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ты упоролся? какие 5 лет. Уже телефоны пошли на SnapDragon Gen 2.
Медиатек, Amlogic, Exinos, все новые телефоны на этих чипах с поддержкой AV1.
Моя смарт приставка на Amlogic Х4 уже полтора года юзаю. Две трети видео в ютубе AV1 остальное по дефолту VP9.
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|5.103, анон (?), 14:14, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>выдаются пользователям далеко не всегда.
если пользоваться современным устройством, очень даже выдаёт.
>YouTube и Netflix - это streaming services, а не OEMs.
MediaTek, Samsung это не оемы? Которые кстати очень даже патентодержатели HEVC.
>Qualcomm только в SnapDragon 8 Gen 2 добавила поддержку AV1.
Broadcom сделала чип с поддержкой аппаратного декодирования аж в 2019. у Mediatek, Realtek и Rockchip было уже в 2020 году. У Samsung в 2021 году. У AMD и NVIDIA в 2020 году.
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|5.153, Аноним (153), 20:19, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почти через 5 (!!!) лет после выхода финального draft (март 2018).
Потому что они специально не добавляли, т.к. являются одними из держателей патентов на HEVC (как минимум третий пул) и только заинтересованы в продвижении огороженных стандартов.
Зато гугл собирается добавить требование к декодингу AV1 в обязательные для андроид 14.
Посмотрим как квалк будут выкручиваться. Будет просто эпичная битва жабы с гадюкой.
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|2.83, Аноним (83), 13:16, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Институт Фраунхофера *тролли*?? У них патенты потому что они изобретатели, если что. Именно там разработали тот же MP3, как минимум. Вы явно не в курсе, кто такие патентные тролли...
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|3.107, анон (?), 14:20, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Институт Фраунхофера самые настоящие лгуны, когда запахло что AV1 достиг уровня их хвалёных H.264 и H.265 и они накатали враньё где AV1 даже хуже чем h.264. Внезапно, независимые тесты ничего подобного не показывали.
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|4.164, Аноним (164), 23:49, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вообще-то av1 довольно хреновую картинку выдаёт, так что в это можно поверить. В каких-то местах libaom слегка превосходит libvpx, но в соседних будет куча глитчей и артефактов и на них уйдёт весь битрейт. Libvpx определённо лучше avc, но мылит намного сильнее тоже. И лестницы на градиентах с которыми непонятно как бороться, у avc это скомпилировать x264 с поддержкой 10 бит чтобы уменьшить адовый бандинг, но avc это в принципе доисторический кодек каменного века сегодня.
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|2.94, Аноним (94), 13:50, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В институтах Фраунхофера работают Crème de la crème ученые в области DSP. Сейчас бы сравнивать патентных троллей и ведущую мировую научную организацию в этой области.
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|3.128, Ivan_83 (ok), 16:01, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Внезаптно смузихлёбы из гугла и соседей их обошли, года на 3, и теперь их поделки ничего кроме академического интереса не представляют.
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|4.156, Аноним (156), 20:50, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чем они их обошли? В том что забрутфорсили h.263(читай Xvid) так что он на колени ставит современные процессоры в 100 раз быстрее современного тому Pentium3 и выпустили как AV1?
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|2.29, Парень твоего папы (?), 11:13, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никак. Надеюсь такой и останется. Это гоBно даже двухметровой палкой трогать зашкварно. Alliance for Open Media дал божественный и открытый av1.
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|4.41, Аноним (41), 11:33, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неприемлемо для съёмки видео.
Да неужели? А почему тогда -rtc вариант кодека прям на основе референса пиляют вот прямо гугл и все остальные? Там еще такие забавные ограничения - плавучку не юзать, все такое. Это как раз чтобы в хардварный блок без гимора транслировалось, плавучка там не катит.
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|6.87, Аноним (88), 13:30, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Первые телефоны есть уже на рынке ищи все что на чипе Snapdragon Gen2, Mediatek Demencity 9000, Exinos
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|7.105, iPony129412 (?), 14:18, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Первые телефоны есть уже на рынке ищи все что на чипе Snapdragon
> Gen2, Mediatek Demencity 9000, Exinos
Обманываешь
> The tech for smaller video files is here, but your new phone won't have it. The Snapdragon 8 Gen 2 supports AV1 decoding for more efficient video playback, but what about AV1 encoding or recording?
> A Qualcomm representative suggested that the company will skip AV1 encoding.
> The representative hinted that Qualcomm could skip to VVC encoding instead.
> company thought VVC (Versatile Video Codec) will be better than AV1 in terms of encoding efficiency.
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|7.106, birdie (ok), 14:19, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуйте начать изучать тему, а не лгать.
Snapdragon 8 Gen 2/7+ Gen 2 как и MediaTek Dimensity поддерживают только _декодирование_ AV1.
Аппаратное _кодирование_ AV1 в consumer products есть только в NVIDIA GeForce 40 series, Intel ARC (не Xe) и AMD RNDA 3.
Все три решения - монстры, которые запихнуть в SoC очень сложно.
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|4.48, birdie (ok), 11:47, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю что значит "мда".
IP core означает, что есть готовое решение для силикона - любая компания может реализовать это за минимальные деньги.
Декодер VVC примерно в ~2 раза проще (transistors budget), чем хвалёный AV1.
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|5.89, Аноним (88), 13:41, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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та хрен там, относительно HEVC, AV1 затратнее по ресурсам в 4 раза, а VVC в 6.5 раз.
Что важно для софтовых кодеров. Для аппаратных вообще похрену при нынешнем уровне интеграции 2 миллиона чипов в аппаратном декодере\кодере или все 26. Все равно оно будет занимать 1-2 квадратные мм на подложке. Дороже всего сама разработка этих блоков. А далее штамповка.
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|1.43, Возник Вопрос (?), 11:36, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А зачем нужны все эти помойные H264, 265, 266... когда есть AV1, который их всех похоронит? У проприетарных кодеков нет будущего. За AV1 вписалась вся индустрия, в т.ч. титаны вроде Google и Netflix. Вообще все крупнейшие корпорации. В чем смысл продолжать плодить проприетарь?
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|2.47, birdie (ok), 11:44, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В production H.264/H.265 и псевдо-lossless кодеки, AV1 никто не использует и не видел вообще.
BluRay - это только H.264/H.265, никаких VP8/VP9/AV1 там не слышали.
Не путайте video delivery services e.g. YouTube/Netflix и всё остальное.
Не будь "помойных" кодеков, AV1 никогда бы не появился: там туча идей из H.263 и предыдущих MPEG кодеков, которые стало возможным использовать из-за patents expiration.
Конечно, от анонимов, которые ни строчки кода в жизни не написали, ничего другого не услышишь.
Только негодование, оскорбления и чушь.
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|3.64, keydon (ok), 12:09, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>В production H.264/H.265 и псевдо-lossless кодеки
> AV1 никто не использует и не видел вообще.
Инерция сэр, без аппаратных декодировщиков AV1 делать нечего, а они еще только распространяются (с 2020 начали).
>BluRay
А вот это слово пора бы уже забыть.
>Не путайте video delivery services e.g. YouTube/Netflix и всё остальное.
Какое-то странное разделение.
> Не будь "помойных" кодеков, AV1 никогда бы не появился: там туча идей из H.263 и предыдущих MPEG кодеков, которые стало возможным использовать из-за patents expiration.
Спасибо той обезьяне что соорудила палку.
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|2.85, Аноним (83), 13:27, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Куда ваш AV1, если у него все еще с аппартной поддержкой никак В андроид-телефо... большой текст свёрнут, показать
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|3.90, Аноним (88), 13:45, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так может ты из норы своей вылезешь сначала.
Телефон только что в магазине держал в руках на снапе 7 Gen2, где AV1 есть. А в зале у меня трудится медиаприставка Ugoos на чипе Amlogic s905x4 и по дефолту ютуб у меня пашен на AV1.
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|4.99, birdie (ok), 14:01, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так может ты из норы своей вылезешь сначала.
> Телефон только что в магазине держал в руках на снапе 7 Gen2,
> где AV1 есть. А в зале у меня трудится медиаприставка Ugoos
> на чипе Amlogic s905x4 и по дефолту ютуб у меня пашен
> на AV1.
99% телефонов in the wild не умеют аппаратно AV1 decoding.
Snapdragon 7 Gen 1 не поддерживает AV1.
Snapdragon 8 Gen 2 вышел в конце 2022/начале 2023.
Snapdragon 7+ Gen 2, который поддерживает AV1, вышел в марте 2023 (!), месяц назад.
Apple не поддерживает hardware AV1 decoding ни на одном своём SoC, при этом являясь членом AOMedia.
Стандарт вышел в марте 2018 (!). Это всё, что нужно знать про "желание всего мира поддерживать AV1".
H.265 поддерживают ~99% смартфонов, которые выпущены за последние 7 лет.
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|5.111, пох. (?), 14:57, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это всё, что нужно знать про "желание всего мира поддерживать AV1".
скорее - про возможность.
надежды что этот кодек будущего перестанет быть чудовищным тормозом на каких-то волшебных процессорах из будущего так и остались где-то рядом со строительством коммунизма.
А в настоящем - либо тормоз из тормозов, либо муть и артефакты (и 100% жор ресурсов)
Щастье наступило только гуглю, попережимавшему и без того уже трижды пережатые файлы своих рабов еще раз и выгадавшего на этом копеечку.
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|5.132, birdie (ok), 16:30, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уточнение: Snapdragon 7+ Gen 2 _не_ поддерживает AV1.
Получается, на рынке через 5 лет после появления AV1, есть только один SoC, который умеет аппаратное ускорение декодирования AV1.
И аппараты с этим SoC начинаются от $700 - OnePlus 11 8/128 US version; китайцы не смотрят YouTube, их версия аппарата не в счёт.
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|5.144, keydon (ok), 18:46, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 99% телефонов in the wild не умеют аппаратно AV1 decoding.
> Snapdragon 7 Gen 1 не поддерживает AV1.
> Snapdragon 8 Gen 2 вышел в конце 2022/начале 2023.
> Snapdragon 7+ Gen 2, который поддерживает AV1, вышел в марте 2023 (!),
> месяц назад.
> Apple не поддерживает hardware AV1 decoding ни на одном своём SoC, при
> этом являясь членом AOMedia.
> Стандарт вышел в марте 2018 (!). Это всё, что нужно знать про
> "желание всего мира поддерживать AV1".
> H.265 поддерживают ~99% смартфонов, которые выпущены за последние 7 лет.
H.265 начало разработки 2004, фактически выпущен в 2012, причем главным продвигатором были Qualcomm, тот же огрызок в 2017 только его добавил, в распберри он только в 4 версии в 2019 появился например и до сих пор далеко не все в него умеют.
А ты хочешь чтобы открытый кодек (без человечков заносящих чемоданчики с деньгами), который только начали аппаратно в 2020 внедрять и который мешает монополистам, уже захватил мир?
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|4.104, Анонимо11111 (?), 14:16, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> и по дефолту ютуб у меня пашен на AV1.
Это единственный качественный вариант на ютуб для спорта (где есть быстрое движение).
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|3.92, Аноним (88), 13:47, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Встроенный смарт тв даже в топовом сегменте это кусок говна. А через 2-3 года это уже засохший кусок г. Кто из вменяемых гиков юзает это поделие?
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|2.138, Аноним (164), 18:08, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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AV1, кстати, самый помойный из всех. Но он ещё и самый дорогой. При этом, не даёт сколько-нибудь значимого преимущества перед libvpx (развитием которого он является). Так что, расслабся и жди av2, в котором может появиться что-то вкусное и конкурентоспособное с текущим h265. Если увидишь кого-нибудь, кто кодирует в avif, пристрели его на месте.
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|3.143, keydon (ok), 18:31, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> AV1, кстати, самый помойный из всех. Но он ещё и самый дорогой.
> При этом, не даёт сколько-нибудь значимого преимущества перед libvpx (развитием которого
> он является). Так что, расслабся и жди av2, в котором может
> появиться что-то вкусное и конкурентоспособное с текущим h265. Если увидишь кого-нибудь,
> кто кодирует в avif, пристрели его на месте.
Ты похоже обкурился. Он ресурснозатратный, только и всего (как впрочем и остальные были в свое время, пока не подобавляли аппаратную поддержку). В остальном как миниум уделывает современные кодеки. Ну и бесплатный и открытый (в теории можно надеяться на меньше проблем с поддержкой железом чем было с h265).
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|4.148, Аноним (164), 19:25, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не употребляю Я пытался добиться сопоставимого качества на битрейте, libaom ед... большой текст свёрнут, показать
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|2.151, prokoudine (ok), 20:03, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже гугл, главный вписывальщик за AV1, использует его только для видео в 4K+ на ютубе.
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|3.165, Oe (?), 00:01, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видео с популярных каналов от месяца давности начиная с 144p в av1, да
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|1.72, Конюхизм (?), 12:28, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как считаете какой либо крутой предприниматель допустим что то изготавливающий материальное , в обмен на технологии даст что либо в подарок от своего буфетика бесплатно ?
>> вот именно
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|1.86, Аноним (86), 13:29, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Объективно не знаю зачем это все нужно когда есть MPEG2 или там какой-то h264. Сейчас не те времена когда стоит беспокоиться об ограниченной скорости. У меня даже на даче в 100 км от Москвы в относительно глухом месте 4Ж 50 мегабит лупит. Про города вообще молчу.
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|3.114, Аноним (114), 15:14, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У мну до сих пор видосики в mpeg1 лежат с разрешением уровня 352x240. И кстати, выглядит оно получше, чем MPEG4ASP (XVID/DIVX) с разрешениями 640x480 (даже с коэффициентом квантования 2 не дотягивает до MPEG1/2).
С h.264 тяжело этого мамонта сравнивать... но вообще, MPEG1-2 в определённой степени недооценён, на сильно зашумлённых материалах вполне годную картинку выдаёт, а с декодированием в реальном времени даже javascript справляется.
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|2.133, Аноним (133), 16:39, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты просто 4K вместо fullhd будешь смотреть. Или 60/120fps вместо 30/60. Или наконец-то с нормальным битрейтом без градиентов в темноте.
И в 2 раза меньше жёстких дисков для фильмотеки купишь.
И в 2 раза быстрее фильм скачаешь сначала с торрента, потом на телефон. Да и самих фильмов в 2 раза больше поместится на бюджетную модную лопату 128 ГБ без флешки.
Не говоря уже второстепенных факторах. А уж сколько миллиардов на этом провайдеры, ютубы и прочие сэкономят и не сосчитать.
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|3.134, Аноним (134), 16:43, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дисков для фильмотеки
Привет из 2023 года, у нас всё давно в облака и онлайн-сервисы ушло! А как там в 2007-м? С разморозкой :)
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|4.141, keydon (ok), 18:25, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> дисков для фильмотеки
> Привет из 2023 года, у нас всё давно в облака и онлайн-сервисы
> ушло! А как там в 2007-м? С разморозкой :)
В 2007 было норм, но у нас в 2023 уже разочаровались в облаках и ставят свои локальные сервера и NASы (и отключают облака где они есть, просто на всякий случай). Обстановка так сказать способствует.
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|3.137, Аноним (137), 17:42, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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XViD хватит всем, только SD, HD не нужно. УРА! 4к - коммерческая поделка для надуривания олухов-покупателей телявизоров на всю стену.
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|4.140, Аноним (164), 18:16, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чем xvid лучше hevc для sd? Без саркарзма спрашиваю, потому что hevc выдаёт отличное качество на таком битрейте, что звуковая дорожка оказывается больше видеофайла.
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|5.145, Аноним (137), 18:50, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что любой Васян на своем патифоне сможет посмотреть видео в xvid под пивко! А hevc не каждым видаком поддерживается.
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|4.147, Аноним (134), 19:09, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 4к - коммерческая поделка
Если объективно то да. Даже на обычном fullhd мониторе до 24 дюймов трудно разглядеть отдельные пиксели, а для 4к нужно быть совсем зорким соколом с лупой в руках. Мне если честно даже 800х600 хватало за глаза, в то время дизайн был грамотным и всё влезало, даже мыслей не было о бОльшем экране.
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|5.150, Аноним (164), 19:57, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело даже не в пикселях Есть общепринятые стандарты для битрейта Так вот, дл... большой текст свёрнут, показать
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|7.154, Аноним (164), 20:19, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обязательно. Но я тут смотрел дедпул в 4к hevc и был впечатлён тем, что движущийся текст в динамичной сцене оставался читаемым. Любые движущиеся объекты остаются чёткими и их можно рассмотреть при желании. С тех пор я не могу смотерть криво тренскодированные файлы, исходник в hevc всегда лучше. Я могу сам перекодировать в фуллхд при необходимости. Будет похуже, но если не жать битрейт, детали в основном сохранятся. Детали костюмов, детали фоновых объектов сцены, детали движущихся предметов.
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|9.161, Аноним (164), 22:28, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таких как ты, способных сравнить стремление избавиться от вымышленных дефектов с... текст свёрнут, показать
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|6.167, Аноним (152), 01:30, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Попробуй поработать на таком сегодня и ты быстро поймёшь, что информации на таком экране умещается куда меньше.
Сейчас конечно, со шрифтами 16 пикселей и крокодильих размеров отступами заточенными под телефонные дисплеи и тыканье пальцами. На минуточку, во времена 95-98 винды стандартным размером шрифта было 8 пикселей, отступы были минимальны и заточены под использование мыши, а не тачскринов. Кстати недавно ставил 98 винду на древний комп для игрушек и по приколу подключил к fullhd экрану, видеокарта вытянула, но размеры были микроскопическими что только под лупой смотреть на меню пуск.
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|1.155, birdie (ok), 20:46, 10/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему у фанатов open source столько ненависти и презрения к _работе_ других людей, которые хотят за _работу_ получать деньги?
Или вы думаете, что кодек AV1 кто-то написал на коленке в свободное время и поэтому "это крутой свободный кодек"?
Да нет же, AOMedia (в лице Google и других) вбухало в него тучу денег, включая денег на экспертов в патентах, чтобы не напороться на них. Он бесплатный только условно - его вам его подарили, чтобы вы потом изливали потоки ненависти и презрения.
Что вы сами лично сделали для Линукс/Open Source? Где contributions? Где хоть одна строка кода?
Вы действительно думаете, что вы какие-то особенные, что поставили Линукс себе на комп? Да нет же, в этом вообще ничего нет. Зато есть много боли от его бесконечных багов, регрессий и неспособности часто работать как оно задуманно.
Иногда есть ощущение, что Open Source для многих его рьяных сторонников - религия в чистом виде, т.е. что-то, что логически не лезет ни в какие ворота, во что вы просто верите, как в "лучшее". Оно не "лучшее", оно одно из - это не значит, что всё остальное "плохое" - оно просто другое.
Читаю комментарии здесь и становится просто противно. На месте Максима я бы удалил тут от 75 до 100% комментариев, потому что никакой смысловой нагрузки или значения они не имеют.
- Who are we?
- We are Open Source fans!
- What do we do?
- We hate!
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|2.157, Аноним (137), 21:22, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твой av1 сильно грузил процессор на моём ноутбуке при просмотре ютуба, поэтому оно не нужно. Ты же не разработчик этого кодека? Или таки да? Почему тебе не всё равно мнения людей на опеннете? На то они и мнения.
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|2.158, Beta Version (ok), 21:54, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ай, ну что ты прицепился к линуксойдам? Ты в любое нёрдское комьюнити зайди и там будет куча срачей и хейта со всех сторон по любому поводу.
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|2.160, пох. (?), 22:10, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Почему у фанатов open source столько ненависти и презрения к _работе_ других людей, которые хотят за _работу_
> получать деньги?
потому что у жадных и тyпых нище6родов нет ни нормальной работы, ни денег, и они хотят чтоб так было у всех.
> Или вы думаете, что кодек AV1 кто-то написал на коленке в свободное время и поэтому "это крутой
> свободный кодек"?
для начала - в нем мильен с тыщами (уже устаревших патентов) технологий fraunhofer.
Т.е. ничего гениального эти писатели не придумали, лепили из того что было - придумали все ровно там же где и h265
Для продолжения - их единственной целью было сэкономить денег гуглю (да, эта лавка делателей правой рукой давным давно ровно вот из такого контингента и состоит) за счет всех пользуемых. У гугля очень дешевое электричество, дохрена лишних процессорных мощностей, а вот диски и каналы не резиновые. В отличие от всех нас, у которых наоборот.
> Вы действительно думаете, что вы какие-то особенные, что поставили Линукс себе на комп?
а то ж - они ж обманули контролера - купили билет и не поехали. (в их бреднях что они якобы сэкономили на винде, которая им стоила бы ровно $0)
Ну и вот теперь восторгаются гуглевым кодеком, которым никогда ничего не понакодят потому что во-первых им нечего а во-вторых и не на чем - их китайский хлам такое не потянет. (справедливости ради - и h266 тоже, это сейчас больше задел на будущее чем полезная технология)
Да и телевизор 4k (т.е. меньше чем то разрешение на котором мог бы быть прок от av1) им тоже только в мечтах снится. А на мобилке все равно ничего не видно.
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|3.163, wakoo1337yandex.ru (?), 23:48, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в их бреднях что они якобы сэкономили на винде, которая им стоила бы ровно $0
Если собирать комп самому, то лицензионная Windows далеко не $ 0. А использование старого и low-end железа сохраняет природу и время тем фактом, что сэкономленное на зарабатывание денег на новое железо время можно потратить на что-то более интересное, хотя бы то же ковыряние в системе.
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|4.169, Аноним (169), 01:44, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OEM лицензия на 10/11 стоит что-то где-то 10 баксов.
Даже для России со средней ЗП 500 баксов - это мелочь.
Количество часов, которые вы убили на наладку Линукс, дороже в десятки или сотни раз.
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|2.162, Аноним (153), 23:24, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видео на ТВОЕМ телефоне ты можешь смотреть исключительно потому что MPEG LA великодушно одолжила тебе декодер. А в твоем телефоне ты за него и так заплатил, потому он включен в его стоимость телефона/SoC.
Именно твой коммент противно читать - как раз потому что что MPEG LA, что AV Foundation делают это за деньги. Просто одни продолжать навариваться, а другие отдают в общественное достояние. И чтобы пользоваться AV1, тебе не нужно смотреть ютуб или быть клиентом гугла.
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|3.168, Аноним (169), 01:40, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Декодер h 265 в самом худшем случае стоит меньше 2 на устройство H 264 что-то ... большой текст свёрнут, показать
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