Выпуск кодировщика видео VVenC 1.8, поддерживающего формат H.266/VVC

2.31 , Аноним ( 31 ), 11:14, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про H.264 то же самое говорили. И вот десять лет прошло.

3.40 , анон ( ? ), 11:29, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – с h264 такого патентного ужаса не было, он начался с h265 и продолжился в h266, так что все стриминговые провайдеры сказали что им такого не надо и выбрали av1

4.52 , iPony129412 ( ? ), 11:52, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это да. Но все камеры снимают в HEVC.

5.55 , penetrator ( ? ), 11:56, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в гугловом смартфоне? как там насчет прорес и днг? а также сайнформ?

5.57 , Анонимусс ( ? ), 12:00, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как только появятся дешевые аппаратные кодеры в SoC - появятся и в камерах.

Пока видел оценки 2024-2026 год. Но это не точно.

5.62 , анон ( ? ), 12:07, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Камеры снимают в hevc, потому что уже заплачено кому надо. А вообще эти все производители камер совсем обнаглели и не хотят снимать в lossless вариантах avc/hevc/av1 и псевдо-lossless типа Prores, а вместо этого устроили патентный троллинг друг друга или ужасно пожатый сорс. HEVC и AV1 это вам не промежуточный формат, а формат для конечного потребителя, зачем так издеваться над картинкой?

6.70 , Аноним ( 70 ), 12:19, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Камеры Blackmagic:

https://www.blackmagicdesign.com/products

6.73 , prokoudine ( ok ), 12:29, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Canon R6, Fuji X-T5 и другие пишут 12-битный ProRes.

7.91 , анон ( ? ), 13:45, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Их там RED патентно не терроризирует? Ну а так хорошо что хотя бы на один стандарт договорились.

6.77 , iPony129412 ( ? ), 12:49, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще нет. На практике ну нету приемлимого кодера для мобильных в AV1.

Абы-кабэ если бы не считаются.

6.80 , Аноним ( 70 ), 13:09, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Камеры RED:

https://www.youtube.com/@reddigitalcinema/videos

7.93 , анон ( ? ), 13:47, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Главные патентные террористы-вруны утверждающие что у них самый правильный фальшивый RAW, а у остальных нарушение патента. На самом деле их стандарт это MJPEG на основе JPEG2000, запиханный в fat32.

6.127 , anonymous ( ?? ), 15:51, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для лосслеса надо флешку втыкать в камеру ценой в саму камеру.

7.129 , Аноним ( 70 ), 16:03, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >флешку Сейчас даже полу-"профи" камеры могут записывать на SSD.

3.46 , Аноним ( 16 ), 11:44, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вообще-то двадцать лет прошло, с разморозкой)

И да, сегодня он закрывает 99% потребностей вот тех чуваков, которым "просто открыть браузер посмотреть любимое порно"

4.51 , Аноним ( 31 ), 11:51, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще-то двадцать лет прошло, с разморозкой) Опечатался, про H.265 речь, конечно.

4.53 , анон ( ? ), 11:54, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Энкодировать дешевле чем h.265, работает в любом бровзере (патентные тролли h.265 сами себя саботировали и в бровзеры их ненужно добавлялось крайне неохотно), что ещё нужно? Единственный минус - 8битное аппаратное, в результате чего бандинг.

2.36 , Аноним ( 70 ), 11:23, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – AV1

https://gitlab.com/AOMediaCodec/SVT-AV1

2.54 , birdie ( ok ), 11:56, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Жручая проприетарь Стандарт полностью открыт. > огороженная пэйволом Все кодеки от MPEG были такими, при этом H.264/H.265 поддерживают почти все, кроме дистрибутивов Линукса и *BSD. > поддержка которой появится фиг знает где, фиг знает когда) Поддержка обычно приходит за 3-4 года - ничего нового. > ценой удвоения требований к железу 1. Все MPEG кодеки так делали на протяжении последних >20 лет. Если бы не было прогресса, вы бы смотрели 640x360 видео до сих пор. VVC vs AV1: 2. VVC многопоточный на кодирование - AV1 в основном однопоточный (да, есть SVT-AV1, но он выдаёт мыло, поэтому Google использует исключительно libaom). 3. VVC с точки зрение encoding/decoding complexity минимум в 2 раза "дешевле", чем AV1. Это касается как encoder, так и decoder.

3.68 , Аноним ( 16 ), 12:15, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С твоих слов в линухах в этих форматах прон работать не должен, но что-то вот работает. Кто постарше ещё помнит как в фортках нужно было ставить вагон ущербных бажных кодеков - вот там дааа, была "поддержка" аж кровь из глаз.

Поддержка через 3-4 года ин масс - это ты хоть где-то видел? Скорее за 3-4 года про это окончательно забудут) Блюрей и 3Д телики не взлетели ин масс и это не взлетит)

encoding/decoding complexity - это есть где-то пруф почитать?

4.81 , birdie ( ok ), 13:11, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > С твоих слов в линухах в этих форматах прон работать не должен, но что-то вот работает. H.264/H.265 в Линукс дистрибутивах, за которыми стоят юридические лица, не поддерживается от слова вообще. При этом "компелять" ffmpeg никто не запрещает, как и подключать репы, легальность которых под большим вопросом, поэтому тот же RPMFusion с RedHat/IBM никак не аффилирован, и вероятность словить malware, используя его, ненулевая, ибо никто в глаза не видел людей, которые за ним стоит и где и как это всё собирается. Именно поэтому я давно перестал им пользоваться. > Кто постарше ещё помнит как в фортках нужно было ставить вагон ущербных бажных кодеков - вот там дааа, была "поддержка" аж кровь из глаз. Whataboutism. > Поддержка через 3-4 года ин масс - это ты хоть где-то видел? Да, MPEG-2 ещё дольше заходил, как и H.264/H.265. AV1 вышел 100500 лет назад, подавляющее большинство видео на YT в VP9. > Блюрей и 3Д телики не взлетели ин масс и это не взлетит) Они отлично взлетели, но с приходом streaming services, a-la Netflix, потребность в физических носителях исчезла. Это не проблема BluRay или кодеков. BluRay не взлетел в нищенской России - это факт. Удачи.

5.98 , another_one ( ok ), 14:00, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Whataboutism. Учитывая, что именно ты первым приплел "Линукс и *BS", то у тебя классический "это другое, понимать надо" (с)

6.101 , birdie ( ok ), 14:04, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Учитывая, что именно ты первым приплел "Линукс и *BS", то у тебя классический "это другое, понимать надо" (с) Ad hominem. Начните с аргументов - пока были тщетные попытки, но ничего стоящего.

5.136 , Аноним ( 136 ), 17:40, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Линукс дистрибутивах, за которыми стоят юридические лица Не нужно.

>подключать репы, легальность которых под большим вопросом "Под вопросом" только в США и ещё паре отсталых стран, в которых действуют патенты на ПО. Нигде больше этой шизы нет.

5.149 , Аноним ( 149 ), 19:39, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну с БлюРеем, допустим, я согласен. А 3д-телевизоры? Они тоже не стали популярными из-за Нетфликса? Или из-за чего-то другого?

3.115 , Аноним ( 115 ), 15:16, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Все кодеки от MPEG были такими, при этом H.264/H.265 поддерживают почти все, кроме дистрибутивов Линукса и *BSD. ...

> как и подключать репы, легальность которых под большим вопросом Чегось?

https://www.freshports.org/multimedia/x265/

http://pkg.freebsd.org/FreeBSD:13:amd64/quarterly/All/x265-3.4_2.pkg

[CODE]

x265 --help

x265 [info]: HEVC encoder

x265 [info]: build info [FreeBSD][clang 13.0.0][64 bit] 8bit+10bit+12bit

[/CODE]

> FreeBSD Foundation is a non-profit organization

> 4.131 , birdie ( ok ), 16:25, 10/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > "a non-profit organization" Надо было точнее написать: коммерческие организации. Простите за неточность.

