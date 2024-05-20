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Релиз оконного менеджера IceWM 3.5.0

20.05.2024 20:37

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.5.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлен параметр командной строки "-i" ("--install") для установки тем оформления из коллекции icewm-extra.
  • В адресной строке (встроенная в панель задач оболочка для ввода команд) реализованы команды "cd" и "pwd", а также обеспечено автодополнение аргументов с именами файлов.
  • Документированы клавиши редактирования адресной строки.
  • Обеспечена совместимость с операционной системой NetBSD 10.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.4.0
  3. OpenNews: Перевод документации по оконному менеджеру IceWM
  4. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.0.0 с поддержкой вкладок
  5. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
  6. OpenNews: Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.96.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61217-icewm
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ZloySergant (ok), 20:47, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот что значит стабильное ПО. Добавляют только нужные функции.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:11, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Стабильность в этом конкретном случае это признак деградации.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:36, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В GNOME развитие а в IceWM деградация, смотри не перепутай.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:48, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чепуха навроде JWM, да лёгкое, но куча бестолковых настроек, которые любят рандомно слетать, только Openbox, 2 файла и всё зашибись.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:59, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    NICEWM, этим всё сказано...
     
  • 1.4, Аноним (5), 21:11, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько всего и ничего непригодно.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 21:22, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну просто нарисуй тему, которая нравится лично тебе, в icewm кроме тем всё отлично. Даже панелька есть, дерзай.
     
  • 2.10, Аноним (9), 21:38, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж удобнее большиниства имеющегося.
     

  • 1.7, kusb (?), 21:27, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой первый wm, но это вышло случайно.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:58, 20/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё ок - главное, чтобы случайно не вошло
     

  • 1.12, NightGuard (?), 22:29, 20/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже починили работу ключа загрузки звуковой темы из нестандартной директории?
     

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