Перевод документации по оконному менеджеру IceWM

2.6 , Аноним ( 6 ), 09:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В /usr/share/icewm/preferences опция DesktopBackgroundImage="абсолютный путь обоев", после сохранения файлика, для фактической смены обоев, необходима перезагрузка компьютера.

3.7 , Анонин ( ? ), 09:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Впечатляет... даже в 95й винде для смены обоины перезагружаться не нужно было, а тут такое))

4.8 , Герострат ( ? ), 09:29, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Скажи спасибо, что пересобирать не нужно 😁

4.10 , fi ( ok ), 09:35, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Для чайников перезагрузка, а так перелогиниться. А вообще еще в 80х для этого запускали прогу xv.

5.23 , Аноним ( 6 ), 10:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не пашет через логаут, вот так вот... Может у тебя другой icewm? 2.1.2 из демьяна одиннадцатого олдстабельного. Может, нужен локальный юзерский preferences?

4.32 , Аноним ( 32 ), 10:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – _зануда_mode_on

Вы побольше таких советов читайте, а-ля askubuntu. Не, спасибо человеку, ответил. Но это не на 100%, но 99% "вредные советы".

Во-первых, вам предлагают править "системный" файл ради одного юзера. Мало того, который обычно ставится/обновляется пакетным менеджером.

Во-вторых, совет перезагрузиться не так плох, но это чтоб наверняка, так часто советовали на винде, и продолжают советовать в этих ваших линуксах. Но совет не далёк от истины, потому что так и правда надёжней. ^_^

_зануда_mode_off Расположение _вашего_ файла настроек: $HOME/.icewm/preferences

Подробнее как раз написано в документации из новости: https://icewm.ru/man/icewm-preferences.5.html

Пожалуйста, не перекорячивайте системные конфиги, если, как говорится, "не знаете что делаете". Ну и для смены обоины на лету, как я понял, можно:

- после смены DesktopBackgroundImage можно рестартануть icewmbg -f -p или SIGUSR1 отправить icewmbg ;

- или icewmbg -f -p -i=FILE[,FILE] , где -i, --image=FILE[,FILE]* Загрузить фоновые изображения из каждого FILE. Это отменяет настойку DesktopBackgroundImage. Когда задано более одного изображения, они назначаются каждому рабочему месту в заданном порядке. Причём вариантов несколько, на вкус.

Пожалуйста, почитал доку за вас. Заняло 2-3 минуты макс.

3.13 , Аноним ( 13 ), 09:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – выдернуть чеку и выдавить стекло... в меню из коробки есть пункт перезапуска icewm даже без логаута.

4.21 , Аноним ( 6 ), 10:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет же, только сейчас попробовал, так не меняет ничего.

5.55 , чтотымелешь ( ? ), 12:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Nitrogen, lxappearance, nitrogen, но кто-то хочет менят обоины от рута.

3.54 , чтотымелешь ( ? ), 12:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бред какой, в antix всё меняется в два клика.

4.77 , Аноним ( 6 ), 13:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – antix - васянодистр, дебиан с ванильным icewm намного лучше в плане того, что не надо никакие свистоперделки васянские отключать!

5.87 , bro ( ? ), 14:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это я знаю, но в дебин тоже нужно ставить что-то вроде feh или nitrogen/

6.130 , Аноним ( 130 ), 22:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – накой? их васянят для кастомизации обоин сразу под нескольно wm, для именно icewm есть icebg из коробки

7.137 , Jinn ( ok ), 10:42, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перевод сделан с целью облегчения понимания.

$ icewmbg -f -i путь/к/картинке.

3.125 , Аноним ( 125 ), 20:27, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > необходима перезагрузка компьютера виндузятники не ищут легких путей :)

вместо того чтобы перегрузить сам wm без закрытия открытых окон они перегружают целый компьютер

4.129 , Аноним ( 96 ), 21:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – У виндузятников обои меняются сразу после выбора картинки.

2.53 , Аноним ( 53 ), 12:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – feh --bg-fill <image_path>

2.122 , Аноним ( 122 ), 19:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – hsetroot -fill ~/path/to/image

