Перевод документации по оконному менеджеру IceWM

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|2.9, Аноним (9), 09:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–27 +/–
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Это эталонный троллейбус. Надо людей заставлять учить английский. Именно заставлять и принуждать.
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|7.37, MVK (??), 10:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>английский тоже знать следует
- перед ВОВ в СССР активно немецкий учили ... впрочем, к чему эти ассоциации?
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|8.44, Аноним (44), 11:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ни к чему Ставлю ящик пива, что в отношении английского данная ассоциация не ак... текст свёрнут, показать
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|Часть нити удалена модератором
|9.152, MVK (??), 11:25, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
- но ведь это не правда Во первых РСФСР заключила унизительный Брестский мир ... текст свёрнут, показать
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|5.18, grayich (ok), 09:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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все? )
большинство китацйев даже друг с другом не всегда могут поговорить, т.к. куча разных диалектов
а про англицкий вообще никогда не слышали.
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|6.25, Аноним (25), 10:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> большинство китацйев даже друг с другом не всегда могут поговорить, т.к. куча разных диалектов
источник: одна бабка сказала
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|6.31, Lost Inside (ok), 10:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> большинство китацйев даже друг с другом не всегда могут поговорить, т.к. куча разных диалектов
Доля истины тут есть, но совсем небольшая.
> а про англицкий вообще никогда не слышали
А вот это - полная фигня.
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|6.41, Аноним (41), 10:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Китайцы учат английский как проклятые, просто без опыта общения с носителями это им не очень помогает.
Все слова знают, а склеить вместе не могут.
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|7.42, Lost Inside (ok), 10:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не так.
Я неоднократно был в Китае, общался там и на русском, и на английском, и на китайском.
Разок случилось даже дать тамошним студентам мастер-класс по английскому произношению.
Английский они учат на приличном уровне, их главная проблема - именно произношение (английская, да и вообще западная фонетика очень непривычна китайской глотке, с детства подстроенной под тоновую модуляцию).
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|6.59, Аноним (59), 12:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так и латыш и украинце друг с другом говорят на русском, а китаец с китайцем на путунхуа
были ли в СССР латыши и украинцы не знающие русского, ну наверняка были, и это значит что большинство граждан СССР друг с другом не всегда могли поговорить, т.к. куча разных языков, так?
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|5.19, Аноним (1), 09:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Тайване фоициальный язык китайский, не английский, Гонконг перестали учить английский.
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|6.24, Анонин (?), 10:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот только на Тайване официальный китайский другой китайский, не такой как на материковом.
И они друг друга... ну в теории понимать должны, но на практике различий слишком много.
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|7.46, Аноним (44), 11:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>они друг друга... ну в теории понимать должны
Как таджики и узбеки? Или всё хуже?
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|8.47, пох. (?), 11:59, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
лучше - когда окончательно убеждаются что друг-друга не понимают - рисуют пяток ... текст свёрнут, показать
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|8.88, Анонин (?), 14:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот чего не знаю, того не знаю Тайванцы используют Traditional Chinese, материк... текст свёрнут, показать
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|5.20, Аноним (20), 10:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Японцы посмотрят на тебя как на волосатую обезьяну если заговорить с ними на амерзком.
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|6.27, ryoken (ok), 10:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это неважно, они на всех длинноносых варваров так смотрят :D. (Американец по японски - бака-гайдзин :D ).
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|6.43, Аноним (43), 11:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому в их школах с 5 (в некоторых с 3го) класса учат англ язык?
Конечно у большинства выходит Engrish, что достаточно часто обыгрывается в юмористических сценках (что театральных, что в аниме).
Но можно понять - мало того что англ. без дифтонгов, так еще и логика построения предложений иная.
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|7.105, Аноним (20), 15:39, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз чего и как там они учат,но девчата стримят оттуда и многое рассказывают о жизни в целом. Страна очень традиционная по своему укладу. Даже подмышки брить девчатам стыдно.
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|6.48, Аноним (48), 12:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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-- ЭЭЭЭААЙС!
-- Не, кот.
-- Неко?
-- Да не, кот! Не понял?
-- Ниппон?
-- Не... Скажи "я понял"!
-- Ниппон!
-- Не, "я понял!"
На том и разошлись...
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|3.22, Аноним (22), 10:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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заставлять и принуждать говоришь… так ты батенька тиран! ещё немного и прям тут тоталитарное государство устроишь!
а может это тебя надо заставить выучить уроки? чтоб ты знал, что “заставлять и принуждать” это контрпродуктивно и к ничему хорошему не приведет!
если создать условия при которых знания английского будет большим преимуществом, то люди сами начнут его учить! и прикинь, в IT, в научной среде так и есть!
а давайте заставим всех выучить эсперанто! Хотя бы для того, чтобы англоговорящие не деградировали, пока все учат язык, и то же что-то учили.
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|5.39, ryoken (ok), 10:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "плеть" подобие азбуки морзе :)
Не, человекообразному проще всё же сказать, а если упирается - тогда уже плетью подкрепить :D.
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|5.67, Аноним (64), 13:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рабы должны хозяину уметь оды сочинять и петь, не смотря на удары плетью.
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|4.40, тоже Аноним (ok), 10:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом - нет. Среди рабов всегда найдутся холуи, готовые избавить повелителя от общения с чернью за возможность чуть приподняться над ней и поиграть кнутом.
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|4.56, Хейтер (?), 12:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>рабы должны знать язык повелителей
- наоборот: хороший (а мы же в Рай собрались) хозяин должен знать о чем шушукаются рабы и отдавать им приказы на доступном для них наречии. Не стоит оскорблять язык Пушкина общением с недостойными. А если серьезно, то знание английского полезно при допросе наемников
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|5.68, Аноним (64), 13:24, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, на Кубе английский учат с 5 класса, что способствует реинтеграции Кубы в мировое сообщество по сравнению с тем, если бы не учили совсем.
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|6.78, Хейтер (?), 13:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на Кубе английский ... что способствует реинтеграции Кубы в мировое сообщество
- реинтеграции Кубы в "мировое сообщество" помогла бы отмена незаконных (не одобренных ООН) санкций
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|7.138, Аноним (138), 11:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Реинтеграции Кубы в мировое сообщество больше всего помогло бы неразмещение ЯО в свое время.
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|5.107, Аноним (103), 15:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рюрик выучил. Оказался прозорливее своих братьев, пытавшихся ассимилировать запад.
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|4.75, пох. (?), 13:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тогда тебе китайский все же надо. И мандарин и пинхуа (мало ли с какой провинции твой повелитель будет).
А английски знать надо тому кто в IT собирается. Потому что у вас бэсм-6 расп-дили на жельтий, да и та оказывается была задумана клоном interdata или чего-то подобного.
А вся остальная ваша импортозамещенка - копипаста проклятого запада.
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|5.80, ryoken (ok), 13:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тогда тебе китайский все же надо. И мандарин и пинхуа (мало ли
> с какой провинции твой повелитель будет).
Теоретически знать полезно... Только я его, собаку, слышать не могу. Писки-взвизги. Лучше уж японский :). Чисто на слух - приятнее.
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|6.100, пох. (?), 15:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну тогда тебе надо было не в ойти, а в мангаки. Письки и сиськи рисовать научишься (с подписями понятно на японском) - и в целом хле..суши с икрой минтая до конца жизни обеспечен.
А ойти и в японии англоязычный (причем еще надо понимать японский сленг, который сами японцы считают англицизмами, только вот кроме них никто этих слов понять не может)
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|8.141, пох. (?), 12:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
так там подписи нужны и важны Причем с претензией на литературщину, гуглтрансле... текст свёрнут, показать
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|3.69, Аноним (69), 13:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ещё латиноамериканцев заставь учить англосаксонский. Я на тебя посмотрю.
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|3.72, Аноним (69), 13:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Людей надо заставлять учит русский, а не английский. Хочешь получит газ или нефть, открой русскую школу у себя на территории в пропорциональном соотношении. Надо строить школы русского в южной Азии, южной Америке, южной Африке.
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|4.76, пох. (?), 13:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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боюсь у тебя неверные представления о мире. Скорее это тебя заставят учить мандарин и хинди чтобы твои хозяева могли продавать газ и нефть подешевке тем кто на этих языках разговаривает - они хотят еще и на переводчиках сэкономить.
В принципе, уже потихоньку начинают.
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|4.90, Аноним (96), 14:59, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Российские нефть и газ такие незаменимые, да. Особенно последний год это показал.
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|5.101, пох. (?), 15:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну а то?! Кто тебе еще-то со скидосом аж 70% продаст?!
Только вот покупатели скорее заставят свои языки учить. А это гораздо сложнее чем какой-то там английский.
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|3.81, 123 (??), 13:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а в тринадцатом веке ты бы с таким же раболепием монгольский заставлял учить?
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|5.117, пох. (?), 17:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так все тюркизмы в твоём языке именно с тех времён тянутся. Ибо
> учили.
Э... судя по набору того чему учили - сначала конечно чай, потом душ, потом - е6ли.
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|5.136, 123 (??), 03:13, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так все тюркизмы в твоём языке именно с тех времён тянутся. Ибо
> учили.
а почему русский язык в третьем лице? или ты чорнобрывый тюркометисный цэевропеец, который раздвигает ноги перед любым государством в которое московский князь вывозит сырьевые ресурсы?
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|2.6, Аноним (6), 09:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В /usr/share/icewm/preferences опция DesktopBackgroundImage="абсолютный путь обоев", после сохранения файлика, для фактической смены обоев, необходима перезагрузка компьютера.
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|3.7, Анонин (?), 09:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Впечатляет... даже в 95й винде для смены обоины перезагружаться не нужно было, а тут такое))
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|4.10, fi (ok), 09:35, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Для чайников перезагрузка, а так перелогиниться.
А вообще еще в 80х для этого запускали прогу xv.
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|5.23, Аноним (6), 10:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не пашет через логаут, вот так вот... Может у тебя другой icewm? 2.1.2 из демьяна одиннадцатого олдстабельного. Может, нужен локальный юзерский preferences?
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|4.32, Аноним (32), 10:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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_зануда_mode_on
Вы побольше таких советов читайте, а-ля askubuntu. Не, спасибо человеку, ответил. Но это не на 100%, но 99% "вредные советы".
Во-первых, вам предлагают править "системный" файл ради одного юзера. Мало того, который обычно ставится/обновляется пакетным менеджером.
Во-вторых, совет перезагрузиться не так плох, но это чтоб наверняка, так часто советовали на винде, и продолжают советовать в этих ваших линуксах. Но совет не далёк от истины, потому что так и правда надёжней. ^_^
_зануда_mode_off
Расположение _вашего_ файла настроек: $HOME/.icewm/preferences
Подробнее как раз написано в документации из новости: https://icewm.ru/man/icewm-preferences.5.html
Пожалуйста, не перекорячивайте системные конфиги, если, как говорится, "не знаете что делаете".
Ну и для смены обоины на лету, как я понял, можно:
- после смены DesktopBackgroundImage можно рестартануть icewmbg -f -p или SIGUSR1 отправить icewmbg ;
- или icewmbg -f -p -i=FILE[,FILE] , где -i, --image=FILE[,FILE]* Загрузить фоновые изображения из каждого FILE. Это отменяет настойку DesktopBackgroundImage. Когда задано более одного изображения, они назначаются каждому рабочему месту в заданном порядке.
Причём вариантов несколько, на вкус.
Пожалуйста, почитал доку за вас. Заняло 2-3 минуты макс.
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|3.13, Аноним (13), 09:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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выдернуть чеку и выдавить стекло... в меню из коробки есть пункт перезапуска icewm даже без логаута.
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|4.77, Аноним (6), 13:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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antix - васянодистр, дебиан с ванильным icewm намного лучше в плане того, что не надо никакие свистоперделки васянские отключать!
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|5.87, bro (?), 14:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это я знаю, но в дебин тоже нужно ставить что-то вроде feh или nitrogen/
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|6.130, Аноним (130), 22:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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накой? их васянят для кастомизации обоин сразу под нескольно wm, для именно icewm есть icebg из коробки
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|7.137, Jinn (ok), 10:42, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перевод сделан с целью облегчения понимания.
$ icewmbg -f -i путь/к/картинке.
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|3.125, Аноним (125), 20:27, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> необходима перезагрузка компьютера
виндузятники не ищут легких путей :)
вместо того чтобы перегрузить сам wm без закрытия открытых окон они перегружают целый компьютер
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|1.4, Аноним (6), 09:20, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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В /usr/share/icewm/preferences опция DesktopBackgroundImage="абсолютный путь обоев", после сохранения файлика, для фактической смены обоев, необходима перезагрузка компьютера.
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|2.38, Ананий (?), 10:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>необходима перезагрузка компьютера
шо, правда чтоле?
даже не зная твоего айсвм, могу сказать шо в самом худшем случае достаточно выйти из иксов и запустить их заново.
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|2.14, Аноним (17), 09:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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кому нафиг нужно что-то кроме сто лет как готовых к употреблению иксов
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|3.29, Вася (??), 10:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да пусть пилят потихонечку. Больших проблем от этого нет, хотя вейланд действительно всю дорогу кривой какой-то.
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|4.65, Антонов (??), 13:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хипстерам только дай своими loc похвастаться и показать какие они продуктивные или как они залихватски велосипеды переизобета^W рационализируют, про "работает - не трогай" мама их не учила.
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|1.51, Аноним (51), 12:15, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но этот перевод и правда не нужен. Не по причинам того, что написано в комментариях выше, отнюдь, а потому, что icewm достаточно маргинальный и примитивный wm (это не недостаток, это особенность), которым пользоваться будут только достаточно специфические люди. А они английский и так знают, уж точно на уровне, достаточном для настройки wm.
Незнающие его просто не захотят ставить, им больше КДЕ какое подойдёт.
С другой стороны, автор перевода потренировался и, скорее всего, получил какое-то удовольствие. Это хорошо, успехов автору.
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|2.104, Аноним (104), 15:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> icewm достаточно маргинальный и примитивный wm
Одна из причин нежелания переходить на wayland — нехватка маргинальных и примитивных wm с поддержкой wayland. Ещё недостаёт независимых от DE/WM инструментов, таких как setxkbmap, synclient, xclip, xdotool etc. Максимум что есть для wayland - какой-нибудь wlroots нигде кроме sway не используемый.
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|3.142, Аноним (142), 12:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всем правда пофиг что ты неосилятор. А раскладками умеет тот же fcitx рулить и ему слегка пофигу где.
И "какой-нибудь" это существующий. Ты даже не различаешь принцип работы сервера и отдельной программы.
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|1.61, пишу с 3 пня (?), 13:09, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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iceWM это прекрасно, жалко индикатора клавы из коробки нет, а встроенная переключялка, мягко сказать, странноватая :) в остальном идеальный WM
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|3.143, Аноним (143), 12:56, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понимаешь, что это WM, а Gnome еще и GUI библиотека.
Если бы IceWM давал бы API для рисования контролов,
то тогда можно было бы говорить о замене, а так
это просто возлика окон.
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|1.73, Аноним (73), 13:37, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кнопочка "перевнсти на русский" в хроме вполне усешно справляется с любой документацией.
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|2.89, Аноним (-), 14:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кнопочка "перевнсти на русский" в хроме вполне усешно справляется с любой документацией.
У меня расширение гугл переводчика установлено для таких случаев. Большую часть текста понимаю сам, если что-то не понимаю, то выделяю мышкой слово или предложение и оно переводится моментально. Удобно ещё то, что можно послушать как оно произносится. Я так за последние 2 года выучил почти весь технический английский :)
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|2.127, Аноним (130), 21:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Петрович и тетка Зинка теперь смогут смело занятся любоую и с крещенным ЛедянымОМ под принципально новыми отечественными ОС!!!
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