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Перевод документации по оконному менеджеру IceWM

25.10.2023 09:06

Дмитрий Ханжин выполнил перевод документации к оконному менеджеру IceWM и создал русскоязычный сайт проекта - icewm.ru. В настоящее время переведены основное руководство, документация по созданию тем оформления и ман-страницы. Переводы уже включены в состав пакета для ALT Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://icewm.ru/...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.4.0
  3. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.3.0
  4. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.1.0, продолжающий развитие концепции вкладок
  5. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.0.0 с поддержкой вкладок
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: яз. русский / Практикум
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59990-icewm
Ключевые слова: icewm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (110) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:11, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Перевод это хорошо.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –27 +/
    Это эталонный троллейбус.  Надо людей заставлять учить английский. Именно заставлять и принуждать.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 09:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Расскажи это китайцам.
     
     
  • 4.15, Lost Inside (ok), 09:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Китайцы как раз учат английский.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 09:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда нужно просто учить язык китайского барина
     
     
  • 6.33, Lost Inside (ok), 10:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот это разумно.
    Но и английский тоже знать следует.
     
     
  • 7.37, MVK (??), 10:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >английский тоже знать следует

    - перед ВОВ в СССР активно немецкий учили ... впрочем, к чему эти ассоциации?

     
     
  • 8.44, Аноним (44), 11:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни к чему Ставлю ящик пива, что в отношении английского данная ассоциация не ак... текст свёрнут, показать
     
  • 8.96, Аноним (96), 15:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что в дёсна с Германией жахались, это потом что-то пошло не так ... текст свёрнут, показать
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 10.131, prokoudine (ok), 22:24, 25/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Нет, я не хочу этого сказать Более того, не говорю Потенциал экономического ро... текст свёрнут, показать
     
  • 9.152, MVK (??), 11:25, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - но ведь это не правда Во первых РСФСР заключила унизительный Брестский мир ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.64, Аноним (64), 13:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже учим!
     
  • 5.18, grayich (ok), 09:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    все? )
    большинство китацйев даже друг с другом не всегда могут поговорить, т.к. куча разных диалектов
    а про англицкий вообще никогда не слышали.
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 10:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > большинство китацйев даже друг с другом не всегда могут поговорить, т.к. куча разных диалектов

    источник: одна бабка сказала

     
  • 6.31, Lost Inside (ok), 10:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > большинство китацйев даже друг с другом не всегда могут поговорить, т.к. куча разных диалектов

    Доля истины тут есть, но совсем небольшая.

    > а про англицкий вообще никогда не слышали

    А вот это - полная фигня.

     
  • 6.41, Аноним (41), 10:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Китайцы учат английский как проклятые, просто без опыта общения с носителями это им не очень помогает.
    Все слова знают, а склеить вместе не могут.
     
     
  • 7.42, Lost Inside (ok), 10:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так.
    Я неоднократно был в Китае, общался там и на русском, и на английском, и на китайском.
    Разок случилось даже дать тамошним студентам мастер-класс по английскому произношению.
    Английский они учат на приличном уровне, их главная проблема - именно произношение (английская, да и вообще западная фонетика очень непривычна китайской глотке, с детства подстроенной под тоновую модуляцию).
     
  • 6.59, Аноним (59), 12:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так и латыш и украинце друг с другом говорят на русском, а китаец с китайцем на путунхуа

    были ли в СССР латыши и украинцы не знающие русского, ну наверняка были, и это значит что большинство граждан СССР друг с другом не всегда могли поговорить, т.к. куча разных языков, так?

     
  • 5.19, Аноним (1), 09:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Тайване фоициальный язык китайский, не английский, Гонконг перестали учить английский.
     
     
  • 6.24, Анонин (?), 10:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот только на Тайване официальный китайский другой китайский, не такой как на материковом.
    И они друг друга... ну в теории понимать должны, но на практике различий слишком много.
     
     
  • 7.46, Аноним (44), 11:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >они друг друга... ну в теории понимать должны

    Как таджики и узбеки? Или всё хуже?

     
     
  • 8.47, пох. (?), 11:59, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    лучше - когда окончательно убеждаются что друг-друга не понимают - рисуют пяток ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.88, Анонин (?), 14:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот чего не знаю, того не знаю Тайванцы используют Traditional Chinese, материк... текст свёрнут, показать
     
  • 8.119, Капитошка (?), 18:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русскому вьетнамца понять как раз примерно как таджику узбека... текст свёрнут, показать
     
  • 5.20, Аноним (20), 10:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Японцы посмотрят на тебя как на волосатую обезьяну если заговорить с ними на амерзком.
     
     
  • 6.27, ryoken (ok), 10:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это неважно, они на всех длинноносых варваров так смотрят :D. (Американец по японски - бака-гайдзин :D ).
     
     
  • 7.103, Аноним (103), 15:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К вопросу о происхождении некоторых слов. Ругатель
    Александр Травников
    https://proza.ru/2015/06/19/697
     
  • 6.43, Аноним (43), 11:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому в их школах с 5 (в некоторых с 3го) класса учат англ язык?
    Конечно у большинства выходит Engrish, что достаточно часто обыгрывается в юмористических сценках (что театральных, что в аниме).

    Но можно понять - мало того что англ. без дифтонгов, так еще и логика построения предложений иная.

     
     
  • 7.66, Аноним (64), 13:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще с первого учил.
     
  • 7.105, Аноним (20), 15:39, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз чего и как там они учат,но девчата стримят оттуда и многое рассказывают о жизни в целом. Страна очень традиционная по своему укладу. Даже подмышки брить девчатам стыдно.
     
  • 6.48, Аноним (48), 12:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -- ЭЭЭЭААЙС!
    -- Не, кот.
    -- Неко?
    -- Да не, кот! Не понял?
    -- Ниппон?
    -- Не... Скажи "я понял"!
    -- Ниппон!
    -- Не, "я понял!"

    На том и разошлись...

     
  • 5.60, Пряник (?), 13:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда испанцам.
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    заставлять и принуждать говоришь… так ты батенька тиран! ещё немного и прям тут тоталитарное государство устроишь!

    а может это тебя надо заставить выучить уроки? чтоб ты знал, что “заставлять и принуждать” это контрпродуктивно и к ничему хорошему не приведет!

    если создать условия при которых знания английского будет большим преимуществом, то люди сами начнут его учить! и прикинь, в IT, в научной среде так и есть!

    а давайте заставим всех выучить  эсперанто! Хотя бы для того, чтобы англоговорящие не деградировали, пока все учат язык, и то же что-то учили.

     
  • 3.26, ryoken (ok), 10:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, рабы должны знать язык повелителей. Так что ли?
     
     
  • 4.35, Sw00p aka Jerom (?), 10:29, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а с коих пор с рабами говорят на языке людском? там же "плеть" подобие азбуки морзе :)
     
     
  • 5.39, ryoken (ok), 10:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "плеть" подобие азбуки морзе :)

    Не, человекообразному проще всё же сказать, а если упирается - тогда уже плетью подкрепить :D.

     
  • 5.67, Аноним (64), 13:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабы должны хозяину уметь оды сочинять и петь, не смотря на удары плетью.
     
  • 4.40, тоже Аноним (ok), 10:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом - нет. Среди рабов всегда найдутся холуи, готовые избавить повелителя от общения с чернью за возможность чуть приподняться над ней и поиграть кнутом.
     
  • 4.56, Хейтер (?), 12:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >рабы должны знать язык повелителей

    - наоборот: хороший (а мы же в Рай собрались) хозяин должен знать о чем шушукаются рабы и отдавать им приказы на доступном для них наречии. Не стоит оскорблять язык Пушкина общением с недостойными. А если серьезно, то знание английского полезно при допросе наемников

     
     
  • 5.68, Аноним (64), 13:24, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, на Кубе английский учат с 5 класса, что способствует реинтеграции Кубы в мировое сообщество по сравнению с тем, если бы не учили совсем.
     
     
  • 6.78, Хейтер (?), 13:52, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на Кубе английский ... что способствует реинтеграции Кубы в мировое сообщество

    - реинтеграции Кубы в "мировое сообщество" помогла бы отмена незаконных (не одобренных ООН) санкций

     
     
  • 7.138, Аноним (138), 11:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Реинтеграции Кубы в мировое сообщество больше всего помогло бы неразмещение ЯО в свое время.
     
     
  • 8.147, Хейтер (?), 13:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - понятно они наказаны и это наказание урок для всех кто замыслит дурное против... текст свёрнут, показать
     
  • 5.107, Аноним (103), 15:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рюрик выучил. Оказался прозорливее своих братьев, пытавшихся ассимилировать запад.
     
  • 4.75, пох. (?), 13:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда тебе китайский все же надо. И мандарин и пинхуа (мало ли с какой провинции твой повелитель будет).

    А английски знать надо тому кто в IT собирается. Потому что у вас бэсм-6 расп-дили на жельтий, да и та оказывается была задумана клоном interdata или чего-то подобного.

    А вся остальная ваша импортозамещенка - копипаста проклятого запада.

     
     
  • 5.80, ryoken (ok), 13:53, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > тогда тебе китайский все же надо. И мандарин и пинхуа (мало ли
    > с какой провинции твой повелитель будет).

    Теоретически знать полезно... Только я его, собаку, слышать не могу. Писки-взвизги. Лучше уж японский :). Чисто на слух - приятнее.

     
     
  • 6.100, пох. (?), 15:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну тогда тебе надо было не в ойти, а в мангаки. Письки и сиськи рисовать научишься (с подписями понятно на японском) - и в целом хле..суши с икрой минтая до конца жизни обеспечен.

    А ойти и в японии англоязычный (причем еще надо понимать японский сленг, который сами японцы считают англицизмами, только вот кроме них никто этих слов понять не может)

     
     
  • 7.140, ryoken (ok), 11:35, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне бы писать не разучиться :).
     
     
  • 8.141, пох. (?), 12:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так там подписи нужны и важны Причем с претензией на литературщину, гуглтрансле... текст свёрнут, показать
     
  • 3.45, Аноним (44), 11:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Именно заставлять и принуждать.

    Ностальгия по СССР?

     
  • 3.69, Аноним (69), 13:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ещё латиноамериканцев заставь учить англосаксонский. Я на тебя посмотрю.
     
  • 3.72, Аноним (69), 13:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Людей надо заставлять учит русский, а не английский. Хочешь получит газ или нефть, открой русскую школу у себя на территории в пропорциональном соотношении. Надо строить школы русского в южной Азии, южной Америке, южной Африке.
     
     
  • 4.76, пох. (?), 13:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    боюсь у тебя неверные представления о мире. Скорее это тебя заставят учить мандарин и хинди чтобы твои хозяева могли продавать газ и нефть подешевке тем кто на этих языках разговаривает - они хотят еще и на переводчиках сэкономить.

    В принципе, уже потихоньку начинают.

     
     
  • 5.113, Аноним (113), 17:24, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочешь учить придут и заставят, так надо.
     
  • 4.90, Аноним (96), 14:59, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Российские нефть и газ такие незаменимые, да. Особенно последний год это показал.
     
     
  • 5.101, пох. (?), 15:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну а то?! Кто тебе еще-то со скидосом аж 70% продаст?!

    Только вот покупатели скорее заставят свои языки учить. А это гораздо сложнее чем какой-то там английский.

     
  • 3.81, 123 (??), 13:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в тринадцатом веке ты бы с таким же раболепием монгольский заставлял учить?
     
     
  • 4.108, Аноним оглы (?), 15:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так все тюркизмы в твоём языке именно с тех времён тянутся. Ибо учили.
     
     
  • 5.117, пох. (?), 17:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так все тюркизмы в твоём языке именно с тех времён тянутся. Ибо
    > учили.

    Э... судя по набору того чему учили - сначала конечно чай, потом душ, потом - е6ли.

     
  • 5.136, 123 (??), 03:13, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так все тюркизмы в твоём языке именно с тех времён тянутся. Ибо
    > учили.

    а почему русский язык в третьем лице? или ты чорнобрывый тюркометисный цэевропеец, который раздвигает ноги перед любым государством в которое московский князь вывозит сырьевые ресурсы?

     

     ....большая нить свёрнута, показать (59)

  • 1.2, Аноним (1), 09:12, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Trinity TDE последней версии ещё перевел бы кто.
     
     
  • 2.151, ИмяХ (?), 10:58, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все именно тебя ждут
     

  • 1.3, Аноним (20), 09:12, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как обоину сменить?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В /usr/share/icewm/preferences опция DesktopBackgroundImage="абсолютный путь обоев", после сохранения файлика, для фактической смены обоев, необходима перезагрузка компьютера.
     
     
  • 3.7, Анонин (?), 09:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Впечатляет... даже в 95й винде для смены обоины перезагружаться не нужно было, а тут такое))
     
     
  • 4.8, Герострат (?), 09:29, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скажи спасибо, что пересобирать не нужно 😁
     
  • 4.10, fi (ok), 09:35, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для чайников перезагрузка, а так перелогиниться.

    А вообще еще в 80х для этого запускали прогу xv.

     
     
  • 5.23, Аноним (6), 10:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не пашет через логаут, вот так вот... Может у тебя другой icewm? 2.1.2 из демьяна одиннадцатого олдстабельного. Может, нужен локальный юзерский preferences?
     
  • 4.32, Аноним (32), 10:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    _зануда_mode_on
    Вы побольше таких советов читайте, а-ля askubuntu. Не, спасибо человеку, ответил. Но это не на 100%, но 99% "вредные советы".
    Во-первых, вам предлагают править "системный" файл ради одного юзера. Мало того, который обычно ставится/обновляется пакетным менеджером.
    Во-вторых, совет перезагрузиться не так плох, но это чтоб наверняка, так часто советовали на винде, и продолжают советовать в этих ваших линуксах. Но совет не далёк от истины, потому что так и правда надёжней. ^_^
    _зануда_mode_off

    Расположение _вашего_ файла настроек: $HOME/.icewm/preferences
    Подробнее как раз написано в документации из новости: https://icewm.ru/man/icewm-preferences.5.html
    Пожалуйста, не перекорячивайте системные конфиги, если, как говорится, "не знаете что делаете".

    Ну и для смены обоины на лету, как я понял, можно:
    - после смены DesktopBackgroundImage можно рестартануть icewmbg -f -p или SIGUSR1 отправить icewmbg ;
    - или icewmbg -f -p -i=FILE[,FILE] , где -i, --image=FILE[,FILE]* Загрузить фоновые изображения из каждого FILE. Это отменяет настойку DesktopBackgroundImage. Когда задано более одного изображения, они назначаются каждому рабочему месту в заданном порядке.

    Причём вариантов несколько, на вкус.
    Пожалуйста, почитал доку за вас. Заняло 2-3 минуты макс.

     
  • 3.13, Аноним (13), 09:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    выдернуть чеку и выдавить стекло... в меню из коробки есть пункт перезапуска icewm даже без логаута.
     
     
  • 4.21, Аноним (6), 10:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет же, только сейчас попробовал, так не меняет ничего.
     
     
  • 5.55, чтотымелешь (?), 12:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nitrogen, lxappearance, nitrogen, но кто-то хочет менят обоины от рута.
     
  • 3.54, чтотымелешь (?), 12:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бред какой, в antix всё меняется в два клика.
     
     
  • 4.77, Аноним (6), 13:51, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    antix - васянодистр, дебиан с ванильным icewm намного лучше в плане того, что не надо никакие свистоперделки васянские отключать!
     
     
  • 5.87, bro (?), 14:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я знаю, но в дебин тоже нужно ставить что-то вроде feh или nitrogen/
     
     
  • 6.130, Аноним (130), 22:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    накой? их васянят для кастомизации обоин сразу под нескольно wm, для именно icewm есть icebg из коробки
     
     
  • 7.137, Jinn (ok), 10:42, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевод сделан с целью облегчения понимания.
    $ icewmbg -f -i путь/к/картинке.
     
  • 3.125, Аноним (125), 20:27, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > необходима перезагрузка компьютера

    виндузятники не ищут легких путей :)
    вместо того чтобы перегрузить сам wm без закрытия открытых окон они перегружают целый компьютер

     
     
  • 4.129, Аноним (96), 21:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У виндузятников обои меняются сразу после выбора картинки.
     
  • 2.53, Аноним (53), 12:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    feh --bg-fill <image_path>
     
  • 2.122, Аноним (122), 19:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hsetroot -fill ~/path/to/image
     

  • 1.4, Аноним (6), 09:20, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    В /usr/share/icewm/preferences опция DesktopBackgroundImage="абсолютный путь обоев", после сохранения файлика, для фактической смены обоев, необходима перезагрузка компьютера.
     
     
  • 2.38, Ананий (?), 10:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >необходима перезагрузка компьютера

    шо, правда чтоле?
    даже не зная твоего айсвм, могу сказать шо в самом худшем случае достаточно выйти из иксов и запустить их заново.

     
  • 2.123, Аноним (122), 19:48, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дядь, не стоит редактировать файлы в там
     

  • 1.5, Аноним (43), 09:20, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Так он же прибит к копроиксам... Нафиг он нужен?
     
     
  • 2.14, Аноним (17), 09:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    кому нафиг нужно что-то кроме сто лет как готовых к употреблению иксов
     
     
  • 3.29, Вася (??), 10:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да пусть пилят потихонечку. Больших проблем от этого нет, хотя вейланд действительно всю дорогу кривой какой-то.
     
  • 3.58, Аноним (58), 12:46, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Сто лет замороженных иксов.
     
     
  • 4.65, Антонов (??), 13:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хипстерам только дай своими loc похвастаться и показать какие они продуктивные или как они залихватски велосипеды переизобета^W рационализируют, про "работает - не трогай" мама их не учила.
     
  • 3.62, Пряник (?), 13:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто под капот не заглядывал.
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:51, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gpt-3.5-turbo?
     
  • 1.28, user90 (?), 10:14, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзабельный.
     
  • 1.51, Аноним (51), 12:15, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но этот перевод и правда не нужен. Не по причинам того, что написано в комментариях выше, отнюдь, а потому, что icewm достаточно маргинальный и примитивный wm (это не недостаток, это особенность), которым пользоваться будут только достаточно специфические люди. А они английский и так знают, уж точно на уровне, достаточном для настройки wm.

    Незнающие его просто не захотят ставить, им больше КДЕ какое подойдёт.

    С другой стороны, автор перевода потренировался и, скорее всего, получил какое-то удовольствие. Это хорошо, успехов автору.

     
     
  • 2.104, Аноним (104), 15:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > icewm достаточно маргинальный и примитивный wm

    Одна из причин нежелания переходить на wayland — нехватка маргинальных и примитивных wm с поддержкой wayland. Ещё недостаёт независимых от DE/WM инструментов, таких как setxkbmap, synclient, xclip, xdotool etc. Максимум что есть для wayland - какой-нибудь wlroots нигде кроме sway не используемый.

     
     
  • 3.142, Аноним (142), 12:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем правда пофиг что ты неосилятор. А раскладками умеет тот же fcitx рулить и ему слегка пофигу где.
    И "какой-нибудь" это существующий. Ты даже не различаешь принцип работы сервера и отдельной программы.
     

  • 1.61, пишу с 3 пня (?), 13:09, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    iceWM это прекрасно, жалко индикатора клавы из коробки нет, а встроенная переключялка, мягко сказать, странноватая :) в остальном идеальный WM
     
     
  • 2.70, user90 (?), 13:28, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хороший. Простой. Не Гном.
     
     
  • 3.143, Аноним (143), 12:56, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаешь, что это WM, а Gnome еще и GUI библиотека.
    Если бы IceWM давал бы API для рисования контролов,
    то тогда можно было бы говорить о замене, а так
    это просто возлика окон.
     
     
  • 4.146, Аноним (146), 13:04, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё равно это всё ещё лучше Гнома.
     

  • 1.73, Аноним (73), 13:37, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кнопочка "перевнсти на русский" в хроме вполне усешно справляется с любой документацией.
     
     
  • 2.89, Аноним (-), 14:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кнопочка "перевнсти на русский" в хроме вполне усешно справляется с любой документацией.

    У меня расширение гугл переводчика установлено для таких случаев. Большую часть текста понимаю сам, если что-то не понимаю, то выделяю мышкой слово или предложение и оно переводится моментально. Удобно ещё то, что можно послушать как оно произносится. Я так за последние 2 года выучил почти весь технический английский :)

     
  • 2.97, Аноним (96), 15:07, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё так. Автор перевода опоздал лет на десять.
     
  • 2.112, InuYasha (??), 16:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точно: именно усешно и справляется.
     

  • 1.126, Аноним (122), 20:29, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какие киллер фичи? пользователь cwm/xmonad, мимо проходил
     
     
  • 2.127, Аноним (130), 21:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Петрович и тетка Зинка теперь смогут смело занятся любоую и с крещенным ЛедянымОМ под принципально новыми отечественными ОС!!!
     
  • 2.133, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:45, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какие киллер фичи? пользователь cwm/xmonad, мимо проходил
    > xmonad

    Не надо приседать со штангой

     
     
  • 3.150, Аноним (-), 15:33, 26/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.139, danonimous (?), 11:29, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы на Wayland портировал.
     
     
  • 2.144, Аноним (143), 12:57, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более, что имеется штатный Weston для начала пути.
     
     
  • 3.148, Аноним (148), 14:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Композитор каждый пишет свой - Wayland way.
     
     
  • 4.149, Аноним (-), 15:32, 26/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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