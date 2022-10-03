Релиз оконного менеджера IceWM 3.0.0 с поддержкой вкладок

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.0.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Значительное изменение номера версии является естественным продолжением применяемой в проекте нумерации версий (после выпуска 2.9.9 сформирован 3.0.0). Тем не менее в ветке 3.0 также представлено существенное нововведение - возможность переключения между окнами с использованием вкладок. Окно в IceWM теперь может включать несколько клиентских окон, переключение между которыми осуществляется при помощи вкладок. Для слияния окон и образования вкладки достаточно перетащить мышью заголовок одного окна на заголовок другого окна, используя при перемещении среднюю кнопку мыши при нажатой клавише Shift. Для навигации по вкладкам при помощи клавиатуры можно использовать комбинации Alt+F6 и Alt+Shift+Esc. Вкладки также отображаются в подменю окна.



