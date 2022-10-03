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Релиз оконного менеджера IceWM 3.0.0 с поддержкой вкладок

03.10.2022 19:05

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.0.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Значительное изменение номера версии является естественным продолжением применяемой в проекте нумерации версий (после выпуска 2.9.9 сформирован 3.0.0). Тем не менее в ветке 3.0 также представлено существенное нововведение - возможность переключения между окнами с использованием вкладок. Окно в IceWM теперь может включать несколько клиентских окон, переключение между которыми осуществляется при помощи вкладок. Для слияния окон и образования вкладки достаточно перетащить мышью заголовок одного окна на заголовок другого окна, используя при перемещении среднюю кнопку мыши при нажатой клавише Shift. Для навигации по вкладкам при помощи клавиатуры можно использовать комбинации Alt+F6 и Alt+Shift+Esc. Вкладки также отображаются в подменю окна.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 2.8
  3. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57864-icewm
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:17, 03/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    В любом вменяемом тайловом WM объединять окна во вкладки можно было испокон веков. Здесь видим еще один пример того, как стековые WM традиционно отстают от тайловых на десятилетия.
     
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