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Релиз оконного менеджера IceWM 3.1.0, продолжающий развитие концепции вкладок

24.10.2022 14:22

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.1.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии продолжено развитие механизма управления окнами на основе вкладок. В заголовок окна добавлен специальный индикатор, позволяющий судить о наличии вкладок и переключаться между ними (ранее переключение осуществлялось при помощи клавиатурной комбинации или меню, а сами вкладки никак не выделялись). Разрешено использование во вкладке своего набора параметров (winoption). Добавлен новый параметр окна "frame" для автоматической группировки во вкладки окон приложений с одним значением "frame". Обеспечено сохранение привязки вкладок после перезапуска. В списке окон реализовано отображение вкладок. Улучшено поведение Alt+Tab для окон со вкладками.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 22
  3. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.0.0 с поддержкой вкладок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57968-icewm
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:37, 24/10/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    не понял юмора, а где фотка с рабочим столом ?
     
     
  • 2.4, Turbid (??), 14:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты точно готов? потом не развидишь же
     
  • 2.5, HeavyMetal (ok), 14:47, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ice-wm.org/screenshots/
     
  • 2.7, Пинг (?), 15:01, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://user-images.githubusercontent.com/7656607/32042698-002e773c-ba6b-11e7-
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:46, 24/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > продолжено развитие механизма управления окнами на основе вкладок

    Хром до этого додумался черт знает сколько лет назад. А в тайловых WM это вообще было испокон веков. Отстают на десятилетия.

     
  • 1.6, Аноним (3), 14:51, 24/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Tabbed. И этим я всё сказал.

    Админ зря удалил. Tabbed правильно сделал, что попытался решить эту проблему "раз и навсегда" на отдельно выделенном для этого уровне. Единственная претензия к Tabbed -- реализовано через XEmbed, что означает, что в ней можно показать только XEmbed-aware-приложухи (их можно сосчитать по пальцам одной ноги), да и те нужно запускать с ключом --win/--xid/--whatever, т. е. никакой динамики. (И кстати, mpv внутри Tabbed не может войти в полноэкранный режим.)

     

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