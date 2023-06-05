Релиз оконного менеджера IceWM 3.4.0

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|3.34, Так и было (?), 13:07, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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поставил было подруге-дизайнеру кеды с бриз она поработала 5 минут пошла забливала свою ванную!
вернулась я показал гном 40+ с темой арк она сказала более менее но от кед так и не отошла в тот день а то и неделю
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|2.4, Аноним (4), 08:05, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это скорее всего просто значит что и задачи ваши проще чем окружение, окружение ведь является вспомогательным софтом и не более, а так на многие задачи мне и tty хватит, вопрос в удобстве и скорости
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|3.6, www2 (??), 08:30, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поделитесь, что за задачи такие, что для них IceWM не хватает?
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|4.9, Аноним (4), 08:41, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Банально, если вам нужно взять цвет с участка экрана пипеткой, мне например это порой пригождается, не делайте из IceWM бога, это лишь оконный менеджер.
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|5.15, Аноним (15), 09:36, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>взять цвет с участка экрана пипеткой,
Не могу придумать, когда это может понадобиться.
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|6.20, Аноним (20), 10:24, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда какой-то горедизайнер решил работать как в винде,
но искать тулзу для этого для своего дистрибутива лень,
так что надо нагнать пурги на ядро или еще какой-то компонент
который ему уже дали...
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|6.36, Аноним (36), 13:14, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну если у тебя кругозор как у утёнка то это твои проблемы
а так выбор цвета из произвольного пиксела очень полезный инструмент для дизайнеров, художников и прочих людей, работающих с графикой
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|5.47, Аноним (47), 14:25, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты не умеешь пользоваться пипеткой - WM/DE тут ни при чём. Любой
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|3.8, Аноним (8), 08:37, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне кажется сейчас придут любители Windows и скажут, что без GUI это уже век каменный.
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|2.23, Аноним (23), 10:53, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Затем что в гноме (хотя лучше каком-нибудь вменяемом ДЕ) по умолчанию есть: файловый менеджер, локскрин, биндинги к ноутбучным кнопкам звука и яркости, календарь, просмотрщик пикч, можно например поставить дату или настроить действия при кончающейся батареи не пердолясь в консолечку, или заставить это дерьмо не отключать экран автоматически и тд и тп
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|1.5, Аноним (5), 08:18, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Судя по скринам, просто очередной вантуз-стайл стековый WM. Трей и кнопкопуск не забыты: ни одна мимикрия под вантуз не обходится без них.
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|2.7, www2 (??), 08:32, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Не очередной, а довольно старый. Ему сто лет в обед. Ну а что там можно такого оригинального придумать, помимо кнопки пуска, списка запущенных программ и лотка? Задача оболочки - быть незаметной и не мешать пользоваться прикладными программами.
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|3.19, Аноним (15), 10:22, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того, в самом начале зарождения сред рабочего стола под Линукс и KDE(Qt), и Gnome (GTK), и Equinox Desktop Environment (EDE) (FLTK) копировали интерфейс Win95-98 практически один в один.
EDE не изменил интерфейс координально.
KDE пошел по пути копирования Вин.
Gnome по пути копирования Мак.
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|4.38, Срыватель покровов (?), 13:21, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, у Гнома свой особый путь копирования мобилок и Мака одновременно. Ждём, когда кнопки закрытия окна и переименовывания файлов удалят за "ненужностью".
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|5.41, Аноним (41), 13:28, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первая версия гнома это прям один в один вин98, посмотри сам на Википедии скрины мне с телефона неудобно.
Вторая версия по дефолту косила под Мак с меню вверху, но его можно было аля Вин98 в течении минуты.
Третья версия решила окончательно косить под Мак со своим меню.
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|3.26, Анонимас (?), 11:51, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно добавить возможность расположить менюшку в углу экрана, а список скукожить в кнопку, как в BeOS (помимо дефолтного интерфейса там можно было сделать как в Win95, просто перетаскивая Deskbar по периметру экрана). Можно сделать в главном меню поиск по файлам и программам, как в Windows Vista. Вообще, мне очень нравилась менюшка в XFCE из-за своей гибкости. Наверное, я бы даже остался на этом DE, если бы не совершенно вырвиглазный GTK3.
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|4.32, Аноним (36), 12:54, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если бы не совершенно вырвиглазный GTK3
тебе, как явному участнику спец олимпиад, открою вселенскую тайну - под жтк реально туева хуча тем на любой вкус, цвет и ориентацию, выбирай любую
дефолт хорош там где всё просто работает, если что то не нравится то не надо ныть здесь а надо пойти и изучить вопрос
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|5.33, Аноним (33), 13:06, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Открою вселенскую тайну - под жтк была реально туева хуча тем на любой вкус, цвет и ориентацию, выбирай любую (кроме дефолта) и она реально окажется или поломанной или ее сломают в следующем минорном обновлении.
Поправил, не гони^W благодари.
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|2.13, Аноним (15), 09:35, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Все среды рабочего стола что знаю мимикрируют либо под Вин, либо под Мак. Третьего не дано.
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|2.14, asaaddxasaadd (ok), 09:36, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Щас бы по скринам судить.
Это единственный оконный менеджер, которым можно пользоваться без специальной подготовки. Единственное, что тебе нужно – узнать где лежат его конфиги (которые, впрочем, можно найти и так). Всё остальное интуитивно понятно и человечно. (Да, опенбокс, кто вообще из твоих разработчиков принял замечаиельное решение использовать конфиги в формате xml?)
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|3.22, Аноним (5), 10:27, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в чем проблема с XML? один из немногих форматов, которые можно свалидировать при помощи XSD. В json такого нет. Вернее есть ключ "$schema", но это бред, ибо он суется как часть данных. В XML тем временем есть неймспейсы, так что неймспейс XSD отделен от прикладного.
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|4.44, деанон (ok), 13:43, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел, они этого не знают, просто фигачат глупости потому что можно, вот и всио
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|4.45, AlexYeCu_not_logged (?), 14:18, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>в чем проблема с XML?
1. Синтаксис избыточен.
2. Иерархия избыточна.
3. Синтаксис комментариев писал невменяшка.
4. По причине первых трёх пунктов читается хуже plain text конфигов.
5. И пишется тоже.
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|1.10, Бульдох (?), 08:41, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучше верните obmenu для openbox гады, так как копаться в xml коде ещё то удовольствие.
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|1.31, Vitaly (??), 12:38, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Бессмысленная,неудобная и ненужная поделка.Поставить IceWM на современный компьютер в 2023 году,это как ноги себе отрезать чтобы на обуви экономить.
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|2.43, Аноним (41), 13:37, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, все должны юзать гном, вейлан системд и просить ещё.
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|3.49, Аноним (49), 15:17, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гном выглядит хотя бы максимально единообразно, насколько это актуально для всех этих линексов. Здесь же суповой набор из тулкитов, где у каждого приложения свой (в 99% вырвиглазный) вид.
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|1.50, Аноним (50), 15:20, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё это конечно хорошо. Но какой толк, если в ленексах суповой набор из тулкитов? Почему за столько лет даже рекомендаций не выпущено по стайлгайдам. Вопрос риторический.
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