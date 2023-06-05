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Релиз оконного менеджера IceWM 3.4.0

05.06.2023 07:01

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.4.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии проведена работа по улучшению управления при помощи клавиатурных комбинаций. Добавлена поддержка использования UTF-8 в раскладке символов (code point), а также возможность привязки к кодам клавиш, меняющих значение при нажатом Shift, и символьным литералам из кодировки Latin-1. Реализовано обновление клавиатурных привязок после переключения раскладки клавиатуры.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.3.0
  3. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.1.0, продолжающий развитие концепции вкладок
  4. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.0.0 с поддержкой вкладок
  5. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
  6. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59246-icewm
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:28, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Latin-1

    Кириллица не поддерживается?

     
  • 1.2, Аноним (2), 07:57, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не вижу ни одной причины пользоваться gnome если есть icewm.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 07:58, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и kde по большому счёту не нужен.
     
     
  • 3.34, Так и было (?), 13:07, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поставил было подруге-дизайнеру кеды с бриз она поработала 5 минут пошла забливала свою ванную!
    вернулась я показал гном 40+ с темой арк она сказала более менее но от кед так и не отошла в тот день а то и неделю
     
  • 3.37, Срыватель покровов (?), 13:19, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    KDE - это ещё приложения. Кеды нужны. У них хорошая читалка (Okular), Krita, плеер Juk.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 13:24, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > плеер Juk

    в первый раз слышу, а значит вообще нинужно

     
  • 2.4, Аноним (4), 08:05, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это скорее всего просто значит что и задачи ваши проще чем окружение, окружение ведь является вспомогательным софтом и не более, а так на многие задачи мне и tty хватит, вопрос в удобстве и скорости
     
     
  • 3.6, www2 (??), 08:30, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поделитесь, что за задачи такие, что для них IceWM не хватает?
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 08:41, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Банально, если вам нужно взять цвет с участка экрана пипеткой, мне например это порой пригождается, не делайте из IceWM бога, это лишь оконный менеджер.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 09:36, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >взять цвет с участка экрана пипеткой,

    Не могу придумать, когда это может понадобиться.

     
     
  • 6.18, AlexYeCu_not_logged (?), 10:21, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не могу придумать, когда это может понадобиться.

    Настройка цветов темы.

     
  • 6.20, Аноним (20), 10:24, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда какой-то горедизайнер решил работать как в винде,
    но искать тулзу для этого для своего дистрибутива лень,
    так что надо нагнать пурги на ядро или еще какой-то компонент
    который ему уже дали...
     
  • 6.36, Аноним (36), 13:14, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну если у тебя кругозор как у утёнка то это твои проблемы
    а так выбор цвета из произвольного пиксела очень полезный инструмент для дизайнеров, художников и прочих людей, работающих с графикой
     
  • 5.47, Аноним (47), 14:25, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не умеешь пользоваться пипеткой - WM/DE тут ни при чём. Любой
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:37, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне кажется сейчас придут любители Windows и скажут, что без GUI это уже век каменный.
     
     
  • 4.16, Аноним (15), 09:37, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И они будут неправы?
     
     
  • 5.29, keydon (ok), 12:16, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:53, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Затем что в гноме (хотя лучше каком-нибудь вменяемом ДЕ) по умолчанию есть: файловый менеджер, локскрин, биндинги к ноутбучным кнопкам звука и яркости, календарь, просмотрщик пикч, можно например поставить дату или настроить действия при кончающейся батареи не пердолясь в консолечку, или заставить это дерьмо не отключать экран автоматически и тд и тп
     
     
  • 3.30, keydon (ok), 12:17, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так себе оправдание, попробуй еще.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:18, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Судя по скринам, просто очередной вантуз-стайл стековый WM. Трей и кнопкопуск не забыты: ни одна мимикрия под вантуз не обходится без них.
     
     
  • 2.7, www2 (??), 08:32, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Не очередной, а довольно старый. Ему сто лет в обед. Ну а что там можно такого оригинального придумать, помимо кнопки пуска, списка запущенных программ и лотка? Задача оболочки - быть незаметной и не мешать пользоваться прикладными программами.
     
     
  • 3.19, Аноним (15), 10:22, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, в самом начале зарождения сред рабочего стола под Линукс и KDE(Qt), и Gnome (GTK), и Equinox Desktop Environment (EDE) (FLTK) копировали интерфейс Win95-98 практически один в один.
    EDE не изменил интерфейс координально.
    KDE пошел по пути копирования Вин.
    Gnome по пути копирования Мак.
     
     
  • 4.38, Срыватель покровов (?), 13:21, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, у Гнома свой особый путь копирования мобилок и Мака одновременно. Ждём, когда кнопки закрытия окна и переименовывания файлов удалят за "ненужностью".
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 13:28, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первая версия гнома это прям один в один вин98, посмотри сам на Википедии скрины мне с телефона неудобно.
    Вторая версия по дефолту косила под Мак с меню вверху, но его можно было аля Вин98 в течении минуты.
    Третья версия решила окончательно косить под Мак со своим меню.
     
  • 3.26, Анонимас (?), 11:51, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно добавить возможность расположить менюшку в углу экрана, а список скукожить в кнопку, как в BeOS (помимо дефолтного интерфейса там можно было сделать как в Win95, просто перетаскивая Deskbar по периметру экрана). Можно сделать в главном меню поиск по файлам и программам, как в Windows Vista. Вообще, мне очень нравилась менюшка в XFCE из-за своей гибкости. Наверное, я бы даже остался на этом DE, если бы не совершенно вырвиглазный GTK3.
     
     
  • 4.32, Аноним (36), 12:54, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > если бы не совершенно вырвиглазный GTK3

    тебе, как явному участнику спец олимпиад, открою вселенскую тайну - под жтк реально туева хуча тем на любой вкус, цвет и ориентацию, выбирай любую

    дефолт хорош там где всё просто работает, если что то не нравится то не надо ныть здесь а надо пойти и изучить вопрос

     
     
  • 5.33, Аноним (33), 13:06, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Открою вселенскую тайну - под жтк была реально туева хуча тем на любой вкус, цвет и ориентацию, выбирай любую (кроме дефолта) и она реально окажется или поломанной или ее сломают в следующем минорном обновлении.

    Поправил, не гони^W благодари.

     
  • 2.13, Аноним (15), 09:35, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все среды рабочего стола что знаю мимикрируют либо под Вин, либо под Мак. Третьего не дано.
     
  • 2.14, asaaddxasaadd (ok), 09:36, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Щас бы по скринам судить.
    Это единственный оконный менеджер, которым можно пользоваться без специальной подготовки. Единственное, что тебе нужно – узнать где лежат его конфиги (которые, впрочем, можно найти и так). Всё остальное интуитивно понятно и человечно. (Да, опенбокс, кто вообще из твоих разработчиков принял замечаиельное решение использовать конфиги в формате xml?)
     
     
  • 3.22, Аноним (5), 10:27, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в чем проблема с XML? один из немногих форматов, которые можно свалидировать при помощи XSD. В json такого нет. Вернее есть ключ "$schema", но это бред, ибо он суется как часть данных. В XML тем временем есть неймспейсы, так что неймспейс XSD отделен от прикладного.
     
     
  • 4.44, деанон (ok), 13:43, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, они этого не знают, просто фигачат глупости потому что можно, вот и всио
     
  • 4.45, AlexYeCu_not_logged (?), 14:18, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >в чем проблема с XML?

    1. Синтаксис избыточен.
    2. Иерархия избыточна.
    3. Синтаксис комментариев писал невменяшка.
    4. По причине первых трёх пунктов читается хуже plain text конфигов.
    5. И пишется тоже.

     

  • 1.10, Бульдох (?), 08:41, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше верните obmenu для openbox гады, так как копаться в xml коде ещё то удовольствие.
     
     
  • 2.11, Аноним (4), 08:48, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ним случилось?
     
     
  • 3.17, Бульдох (?), 10:02, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убрали из реп, а старое не ставится по зависимостях.
     
     
  • 4.21, Аноним (20), 10:26, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так что мешает самому сборать?
     

  • 1.24, YM2608 (?), 10:57, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите, в каком LiveCD стоит IceWM ?
     
     
  • 2.25, V2K (?), 11:41, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    antiX
     
     
  • 3.27, YM2608 (?), 12:02, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, щас посмотрим на этот IceWM
     
     
  • 4.42, Аноним (41), 13:36, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На https://distrowatch.com/ можно задать в поиске по среде или оконному.
     
  • 2.48, Аноним (48), 15:00, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hyperbola как вариант, хотя LiveCD не ее прямое назначение.
     

  • 1.31, Vitaly (??), 12:38, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Бессмысленная,неудобная и ненужная поделка.Поставить IceWM на современный компьютер в 2023 году,это как ноги себе отрезать чтобы на обуви экономить.
     
     
  • 2.39, YM2608 (?), 13:22, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какие WM тебе нравятся?
     
  • 2.43, Аноним (41), 13:37, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, все должны юзать гном, вейлан системд и просить ещё.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 15:17, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном выглядит хотя бы максимально единообразно, насколько это актуально для всех этих линексов. Здесь же суповой набор из тулкитов, где у каждого приложения свой (в 99% вырвиглазный) вид.
     

  • 1.50, Аноним (50), 15:20, 05/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё это конечно хорошо. Но какой толк, если в ленексах суповой набор из тулкитов? Почему за столько лет даже рекомендаций не выпущено по стайлгайдам. Вопрос риторический.
     

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