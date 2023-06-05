Релиз оконного менеджера IceWM 3.4.0

2.7 , www2 ( ?? ), 08:32, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Не очередной, а довольно старый. Ему сто лет в обед. Ну а что там можно такого оригинального придумать, помимо кнопки пуска, списка запущенных программ и лотка? Задача оболочки - быть незаметной и не мешать пользоваться прикладными программами.

3.19 , Аноним ( 15 ), 10:22, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того, в самом начале зарождения сред рабочего стола под Линукс и KDE(Qt), и Gnome (GTK), и Equinox Desktop Environment (EDE) (FLTK) копировали интерфейс Win95-98 практически один в один.

EDE не изменил интерфейс координально.

KDE пошел по пути копирования Вин.

Gnome по пути копирования Мак.

4.38 , Срыватель покровов ( ? ), 13:21, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, у Гнома свой особый путь копирования мобилок и Мака одновременно. Ждём, когда кнопки закрытия окна и переименовывания файлов удалят за "ненужностью".

5.41 , Аноним ( 41 ), 13:28, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Первая версия гнома это прям один в один вин98, посмотри сам на Википедии скрины мне с телефона неудобно.

Вторая версия по дефолту косила под Мак с меню вверху, но его можно было аля Вин98 в течении минуты.

Третья версия решила окончательно косить под Мак со своим меню.

3.26 , Анонимас ( ? ), 11:51, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно добавить возможность расположить менюшку в углу экрана, а список скукожить в кнопку, как в BeOS (помимо дефолтного интерфейса там можно было сделать как в Win95, просто перетаскивая Deskbar по периметру экрана). Можно сделать в главном меню поиск по файлам и программам, как в Windows Vista. Вообще, мне очень нравилась менюшка в XFCE из-за своей гибкости. Наверное, я бы даже остался на этом DE, если бы не совершенно вырвиглазный GTK3.

4.32 , Аноним ( 36 ), 12:54, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > если бы не совершенно вырвиглазный GTK3 тебе, как явному участнику спец олимпиад, открою вселенскую тайну - под жтк реально туева хуча тем на любой вкус, цвет и ориентацию, выбирай любую дефолт хорош там где всё просто работает, если что то не нравится то не надо ныть здесь а надо пойти и изучить вопрос

5.33 , Аноним ( 33 ), 13:06, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Открою вселенскую тайну - под жтк была реально туева хуча тем на любой вкус, цвет и ориентацию, выбирай любую (кроме дефолта) и она реально окажется или поломанной или ее сломают в следующем минорном обновлении. Поправил, не гони^W благодари. 2.13 , Аноним ( 15 ), 09:35, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Все среды рабочего стола что знаю мимикрируют либо под Вин, либо под Мак. Третьего не дано.

2.14 , asaaddxasaadd ( ok ), 09:36, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Щас бы по скринам судить.

Это единственный оконный менеджер, которым можно пользоваться без специальной подготовки. Единственное, что тебе нужно – узнать где лежат его конфиги (которые, впрочем, можно найти и так). Всё остальное интуитивно понятно и человечно. (Да, опенбокс, кто вообще из твоих разработчиков принял замечаиельное решение использовать конфиги в формате xml?)

3.22 , Аноним ( 5 ), 10:27, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в чем проблема с XML? один из немногих форматов, которые можно свалидировать при помощи XSD. В json такого нет. Вернее есть ключ "$schema", но это бред, ибо он суется как часть данных. В XML тем временем есть неймспейсы, так что неймспейс XSD отделен от прикладного.

4.44 , деанон ( ok ), 13:43, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чел, они этого не знают, просто фигачат глупости потому что можно, вот и всио

4.45 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:18, 05/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >в чем проблема с XML? 1. Синтаксис избыточен.

2. Иерархия избыточна.

3. Синтаксис комментариев писал невменяшка.

4. По причине первых трёх пунктов читается хуже plain text конфигов.

5. И пишется тоже.

