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Релиз оконного менеджера IceWM 3.3.0

22.12.2022 10:57

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.3.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Реализована поддержка вкладок в механизме группировки задач.
  • Добавлена настройка ToolTipIcon для выбора пиктограммы, показываемой во всплывающих подсказках.
  • Реализована возможность использования библиотеки nanosvg вместо librsvg (configure --disable-librsvg --enable-nanosvg).
  • Улучшено переключение фокуса между окнами.
  • В утилиту icesh добавлены команды "getClass" и "setClass", а также предоставлена возможность явного выбора окон.
  • Разрешено использование пустых спецификаций цветов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.0.0 с поддержкой вкладок
  3. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.1.0, продолжающий развитие концепции вкладок
  4. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
  5. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  6. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58372-icewm
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:00, 22/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    лайк от старины Барри
     
  • 2, Аноним (2), 11:11, 22/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    До сих пор не поддерживает вейланд?
     
     
  • 3, минона (?), 11:16, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland не нужен.
     
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