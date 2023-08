Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.96.0

2.5 , Nkvdeath ( ok ), 22:25, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут ближе к 80-м. На востоке или юго-востоке.

3.13 , Аноним ( 1 ), 23:15, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Та ну, NeXTSTEP жил (ну как жил) с 1989 по 1995. Это поделие - с 1997го.

В 80х такого крутого графония не было

2.6 , Аноним ( 6 ), 22:29, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Глядя на эти интерфейсы понимаешь почему 95 винда заняла 90 процентов рынка. 1 кнопка Пуск, примитивный список окон на панели задач и часы с иконками фоновых процессов справа. Это был идеал.

3.35 , Гы ( ? ), 01:52, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Часы и прочие индикаторы в WM добавлялись апплетами - такие же плитки как и все остальное. Вместо кнопки Пуск - меню, которое можно вызывать клинком в любом месте экрана.

3.36 , Аноним ( 36 ), 02:01, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – NeXT не занял большую нишу, потому что никогда в нее не целился, там было мелкосерийное производство. Зато у них были и полноценные GUI-виджеты задолго до всяких Qt и прочих Delphi, и полноценная поддержка TCP/IP. Первый браузер не случайно был под NeXT - его там было намного проще сделать.