Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.96.0

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|3.13, Аноним (1), 23:15, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Та ну, NeXTSTEP жил (ну как жил) с 1989 по 1995. Это поделие - с 1997го.
В 80х такого крутого графония не было
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|2.6, Аноним (6), 22:29, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Глядя на эти интерфейсы понимаешь почему 95 винда заняла 90 процентов рынка. 1 кнопка Пуск, примитивный список окон на панели задач и часы с иконками фоновых процессов справа. Это был идеал.
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|3.35, Гы (?), 01:52, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часы и прочие индикаторы в WM добавлялись апплетами - такие же плитки как и все остальное. Вместо кнопки Пуск - меню, которое можно вызывать клинком в любом месте экрана.
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|3.36, Аноним (36), 02:01, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NeXT не занял большую нишу, потому что никогда в нее не целился, там было мелкосерийное производство. Зато у них были и полноценные GUI-виджеты задолго до всяких Qt и прочих Delphi, и полноценная поддержка TCP/IP. Первый браузер не случайно был под NeXT - его там было намного проще сделать.
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|1.3, Аноним (3), 22:22, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Реализована возможность назначения команд, вызываемых при наведении курсора мыши в углы экрана.
Видите? Даже этот равняется на гнома.
> В настройках появилась возможность назначения клавиатурных комбинаций для создания скриншотов отдельного окна, всего экрана и выбранной части экрана.
Простите, а какой сейчас век? Словно читаю новости о том, что племя мумбо-юмбо наконец-то изобрело колесо.
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|2.9, anonimus (?), 22:40, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты что! это же самый опенсорсный опенсорс, можно сказать острие прогресса
да и проект хорошей выдержки (с 1997 года), за 26 лет не дошел до 1.0
думаю народ любящий запускать линь на всяких допотопных унитазах или ныть про дроп i486 оценит
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|3.24, lucentcode (ok), 00:10, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сидел на этом окружении месяца три, или четыре где-то в 2010-2012м, точно не помню год. Было вполне удобно, хоть и не так красиво, как с IceWM, или Gnome/KDE. Для любителей минимализма, что не любят тайловые WM может и зайти. Хотя, сейчас есть не тайловые WM под Wayland. Лучше к ним присматриваться.
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|3.32, Golangdev (?), 01:08, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Острие прогресса сегодня - это Gnome, как верно подметил автор комментария выше.
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|4.37, Аноним (37), 02:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем прогресс? В ещё бОльших отступах и ещё бОльших шрифтах? Гном даже для двух мониторов не может штатным способом две разных обоины.
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|1.4, Шарп (ok), 22:25, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Спустя 11 с половиной лет
Видно, что торопились успеть пока вейланд не закопал иксы.
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|2.12, Аноним (12), 23:00, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Спустя 11 с половиной лет
> Видно, что торопились успеть пока вейланд не закопал иксы.
15 лет уже вяленому и лет 10 как "закапывают". Правда, что-то мне подсказывает, что еще минимум 10 лет фанаты вяленого будут пламенно негодовать на форумах "Ваши иксы уже все! Уже совсем почти еще немного и все!!1"
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|3.15, anonimus (?), 23:29, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну так не может оно исчезнуть моментально
пока останутся ретрограды и фанатики,
пока будут люди которым надо запускать программы на втором пне,
пока есть те кому все равно, что калькулятор может делать снимки экрана...
просто будет как в жизни - у одних авто, полеты в космос и светодиоды, а у других лапти, лучина и охота с копьями
просто будут постепенно отказываться федора, гном уже в процессе (но может с первого раза не получится, тк фанатики будут ныть)
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|4.26, Аноним (26), 00:22, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пока есть те кому все равно, что калькулятор может делать снимки экрана...
Сколько читаю — похоже, это главная и единственная фича вейленда: калькулятор не сможет делать снимки экрана!
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|4.27, Аноним (37), 00:43, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> просто будет как в жизни - у одних авто, полеты в космос и светодиоды, а у других лапти, лучина и охота с копьями
Но конец у всех один.
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|4.28, Аноним (37), 00:44, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пока будут люди которым надо запускать программы на втором пне
Ты против что ли?
Что тут такого?
Я вот прямо сейчас пишу это сообщение с третьего пня Tualatin 1400s и мне его производительности хватает с головой. Не все же обмазываются смузи как ты.
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|5.29, Аноним (26), 00:50, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне его ещё пятнадцать лет назад не хватало.
И как, кстати? Нормально с 512 МБ жить?
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|6.30, Аноним (37), 01:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне его ещё пятнадцать лет назад не хватало.
Ну я в игры не играю и никогда ими не интересовался, смузи не пью, и кином не интересуюсь. А для РАБОТЫ с офисом, для прослушивания музыки, программирования различных embedded устройств этого достаточно.
> Нормально с 512 МБ жить?
Вполне. Но у меня ОЗУ 4GB . Да, я тот человек, который из ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ соображений использует старое железо, выискивает на ebay редчайшие материнки за сотни долларов, которые многие даже в глаза не видели.
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|7.34, Аноним (26), 01:16, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну я понимаю, что есть принципиальные соображения использовать дрисный винтаж, но это не повод называть людей, которые за те же деньги приобретают нормальное современное железо, смузихлёбами.
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|4.33, Аноним (33), 01:12, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> будет как в жизни - у одних авто, полеты в космос и светодиоды, а у других
... смузи, спинеры и гироскутеры.
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|2.23, Аноним (37), 23:53, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Овер 100500 свистоперделок, иначе не продашь школьникам и домохозяйкам (90% кормовой базы).
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|1.16, Аноним (16), 23:33, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мое мнение о таких редких релизах - опенсурц сам же дескридитирует себя. Люди делятся на две категории. Одни предпочитают качать только официальные релизы. Вторые плюются с багов и глюков в найтли релизах. И тех и тех не устраивают вечные найтли и офф релизы раз в 10 лет.
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|2.18, Аноним (18), 23:43, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что тут ещё надо? WindowMaker законченный продукт, там реально редчайшие изменения раз в 5-10 лет, как и в openbox'е
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|3.20, Аноним (16), 23:48, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не конкретно про этих товарищей, а про опенсурц в общем. Что за манера? Последний офф релиз проги явно кривой. Норм логика - пофиксить его как можно скорее, чтобы не позорится. Но нет жеж. Мы будем пару лет сидеть в найтли. CodeBlocks например. Копипаста работает криво. Отладчик падает. А им что? Они в найтли играются и в ус не дуют.
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|1.17, Аноним (18), 23:40, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Один из лучших wm, но я все же пока останусь на fvwm с мимикрией под CDE.
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|2.31, Аноним (37), 01:07, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты о своем комментарии? Ну я облегчу тебе жизнь и отправлю жалобу чтобы его удалили.
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