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Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.96.0

07.08.2023 21:50

Спустя 11 с половиной лет с момента формирования ветки 0.95 опубликован релиз оконного менеджера Window Maker 0.96.0, предоставляющего интерфейс в стиле NEXTSTEP. Среди возможностей Window Maker: стековая компоновка окон с полуавтоматическим управлением мозаичной раскладкой, низкое потребление ресурсов, гибкие возможности настройки через GUI-конфигуратор или текстовый файл конфигурации, динамическая генерация содержимого меню приложений, поддержка стандарта ICCM (Inter-Client Communication Conventions Manual), поддержка локализации, возможность интеграции с рабочими столами GNUstep, GNOME, и KDE, панель в стиле NEXTSTEP и MacOS X, встроенная поддержка тем оформления, 13 типов декорирования окон. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Реализована возможность назначения команд, вызываемых при наведении курсора мыши в углы экрана. Размер области, в которой срабатывает команда, по умолчанию выставлен в 2 пикселя, но может быть изменён через параметр HotCornerEdge, как и задержка нахождения курсора в области угла экрана перед активацией (HotCornerDelay).
  • В настройках появилась возможность назначения клавиатурных комбинаций для создания скриншотов отдельного окна, всего экрана и выбранной части экрана.
  • Библиотека libXRes, используемая для определения процессов, отвечающих на показ окон, переведена в разряд необязательных зависимостей.
  • Добавлена поддержка параметра _NET_WM_FULLSCREEN_MONITORS, позволяющего приложениям организовать полноэкранный вывод на системах с несколькими мониторами.
  • Добавлена настройка KeepDockOnPrimaryHead для показа панели только на основном мониторе в системах с несколькими мониторами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.windowmaker.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.95.8
  3. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  4. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
  5. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
  6. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.4.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59566-windowmaker
Ключевые слова: windowmaker
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:18, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чувствуете этот запах? Так пахли девяностые на западе!
     
     
  • 2.5, Nkvdeath (ok), 22:25, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут ближе к 80-м. На востоке или юго-востоке.
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 23:15, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Та ну, NeXTSTEP жил (ну как жил) с 1989 по 1995. Это поделие - с 1997го.
    В 80х такого крутого графония не было
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:29, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Глядя на эти интерфейсы понимаешь почему 95 винда заняла 90 процентов рынка. 1 кнопка Пуск, примитивный список окон на панели задач и часы с иконками фоновых процессов справа. Это был идеал.
     
     
  • 3.35, Гы (?), 01:52, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часы и прочие индикаторы в WM добавлялись апплетами - такие же плитки как и все остальное. Вместо кнопки Пуск - меню, которое можно вызывать клинком в любом месте экрана.
     
  • 3.36, Аноним (36), 02:01, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NeXT не занял большую нишу, потому что никогда в нее не целился, там было мелкосерийное производство. Зато у них были и полноценные GUI-виджеты задолго до всяких Qt и прочих Delphi, и полноценная поддержка TCP/IP. Первый браузер не случайно был под NeXT - его там было намного проще сделать.
     

  • 1.2, Герострат (?), 22:18, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Wayland работает?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:35, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет и скорее всего не будет
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:15, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чего ты портирует кто-то спустя лет 40-к к 2060-му
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:22, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована возможность назначения команд, вызываемых при наведении курсора мыши в углы экрана.

    Видите? Даже этот равняется на гнома.

    > В настройках появилась возможность назначения клавиатурных комбинаций для создания скриншотов отдельного окна, всего экрана и выбранной части экрана.

    Простите, а какой сейчас век? Словно читаю новости о том, что племя мумбо-юмбо наконец-то изобрело колесо.

     
     
  • 2.9, anonimus (?), 22:40, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты что! это же самый опенсорсный опенсорс, можно сказать острие прогресса
    да и проект хорошей выдержки (с 1997 года), за 26 лет не дошел до 1.0

    думаю народ любящий запускать линь на всяких допотопных унитазах или ныть про дроп i486 оценит

     
     
  • 3.24, lucentcode (ok), 00:10, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сидел на этом окружении месяца три, или четыре где-то в 2010-2012м, точно не помню год. Было вполне удобно, хоть и не так красиво, как с IceWM, или Gnome/KDE. Для любителей минимализма, что не любят тайловые WM может и зайти. Хотя, сейчас есть не тайловые WM под Wayland. Лучше к ним присматриваться.
     
  • 3.32, Golangdev (?), 01:08, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Острие прогресса сегодня - это Gnome, как верно подметил автор комментария выше.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 02:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем прогресс? В ещё бОльших отступах и ещё бОльших шрифтах? Гном даже для двух мониторов не может штатным способом две разных обоины.
     

  • 1.4, Шарп (ok), 22:25, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Спустя 11 с половиной лет

    Видно, что торопились успеть пока вейланд не закопал иксы.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:00, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Спустя 11 с половиной лет
    > Видно, что торопились успеть пока вейланд не закопал иксы.

    15 лет уже вяленому и лет 10 как "закапывают". Правда, что-то мне подсказывает, что еще минимум 10 лет фанаты вяленого будут пламенно негодовать на форумах "Ваши иксы уже все! Уже совсем почти еще немного и все!!1"


     
     
  • 3.14, Анонимусс (?), 23:15, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, для gtk5 обсуждают дроп иксов. Надеюсь примут.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 23:44, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну, для gtk5 обсуждают дроп GTK. Надеюсь примут.

    Починил.

     
  • 3.15, anonimus (?), 23:29, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну так не может оно исчезнуть моментально
    пока останутся ретрограды и фанатики,
    пока будут люди которым надо запускать программы на втором пне,
    пока есть те кому все равно, что калькулятор может делать снимки экрана...

    просто будет как в жизни - у одних авто, полеты в космос и светодиоды, а у других лапти, лучина и охота с копьями

    просто будут постепенно отказываться федора, гном уже в процессе (но может с первого раза не получится, тк фанатики будут ныть)

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 00:22, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пока есть те кому все равно, что калькулятор может делать снимки экрана...

    Сколько читаю — похоже, это главная и единственная фича вейленда: калькулятор не сможет делать снимки экрана!

     
  • 4.27, Аноним (37), 00:43, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто будет как в жизни - у одних авто, полеты в космос и светодиоды, а у других лапти, лучина и охота с копьями

    Но конец у всех один.

     
  • 4.28, Аноним (37), 00:44, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пока будут люди которым надо запускать программы на втором пне

    Ты против что ли?
    Что тут такого?

    Я вот прямо сейчас пишу это сообщение с третьего пня Tualatin 1400s и мне его производительности хватает с головой. Не все же обмазываются смузи как ты.

     
     
  • 5.29, Аноним (26), 00:50, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне его ещё пятнадцать лет назад не хватало.
    И как, кстати? Нормально с 512 МБ жить?
     
     
  • 6.30, Аноним (37), 01:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне его ещё пятнадцать лет назад не хватало.

    Ну я в игры не играю и никогда ими не интересовался, смузи не пью, и кином не интересуюсь. А для РАБОТЫ с офисом, для прослушивания музыки, программирования различных embedded устройств этого достаточно.

    > Нормально с 512 МБ жить?

    Вполне. Но у меня ОЗУ 4GB . Да, я тот человек, который из ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ соображений использует старое железо, выискивает на ebay редчайшие материнки за сотни долларов, которые многие даже в глаза не видели.

     
     
  • 7.34, Аноним (26), 01:16, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну я понимаю, что есть принципиальные соображения использовать дрисный винтаж, но это не повод называть людей, которые за те же деньги приобретают нормальное современное железо, смузихлёбами.
     
  • 4.33, Аноним (33), 01:12, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > будет как в жизни - у одних авто, полеты в космос и светодиоды, а у других

    ... смузи, спинеры и гироскутеры.

     

  • 1.8, Анон133 (?), 22:39, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оконный менеджер, который показывает окна приложений. А что ещё нужно?
     
     
  • 2.23, Аноним (37), 23:53, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Овер 100500 свистоперделок, иначе не продашь школьникам и домохозяйкам (90% кормовой базы).
     

  • 1.10, Vladjmir (ok), 22:41, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весьма годный легковесный менеджер окон для слабых старых ПК.
     
  • 1.11, Трындец (?), 22:58, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Первый выпуск - 1997
    > Версия - 0.96.0

    Ахтыж...

     
  • 1.16, Аноним (16), 23:33, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мое мнение о таких редких релизах - опенсурц сам же дескридитирует себя. Люди делятся на две категории. Одни предпочитают качать только официальные релизы. Вторые плюются с багов и глюков в найтли релизах. И тех и тех не устраивают вечные найтли и офф релизы раз в 10 лет.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:43, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тут ещё надо? WindowMaker законченный продукт, там реально редчайшие изменения раз в 5-10 лет, как и в openbox'е
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 23:48, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не конкретно про этих товарищей, а про опенсурц в общем. Что за манера? Последний офф релиз проги явно кривой. Норм логика - пофиксить его как можно скорее, чтобы не позорится. Но нет жеж. Мы будем пару лет сидеть в найтли. CodeBlocks например. Копипаста работает криво. Отладчик падает. А им что? Они в найтли играются и в ус не дуют.
     

  • 1.17, Аноним (18), 23:40, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Один из лучших wm, но я все же пока останусь на fvwm с мимикрией под CDE.
     
  • 1.21, Аноним (21), 23:50, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередное нинужно
     
     
  • 2.31, Аноним (37), 01:07, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты о своем комментарии? Ну я облегчу тебе жизнь и отправлю жалобу чтобы его удалили.
     

  • 1.22, Аноним (37), 23:52, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В своё время использовал его со слакой.
     
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