Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.96.0

2.12 , Аноним ( 12 ), 23:00, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Спустя 11 с половиной лет

> Видно, что торопились успеть пока вейланд не закопал иксы. 15 лет уже вяленому и лет 10 как "закапывают". Правда, что-то мне подсказывает, что еще минимум 10 лет фанаты вяленого будут пламенно негодовать на форумах "Ваши иксы уже все! Уже совсем почти еще немного и все!!1"

3.14 , Анонимусс ( ? ), 23:15, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, для gtk5 обсуждают дроп иксов. Надеюсь примут.

4.19 , Аноним ( 19 ), 23:44, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну, для gtk5 обсуждают дроп GTK. Надеюсь примут. Починил.

3.15 , anonimus ( ? ), 23:29, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ну так не может оно исчезнуть моментально

пока останутся ретрограды и фанатики,

пока будут люди которым надо запускать программы на втором пне,

пока есть те кому все равно, что калькулятор может делать снимки экрана... просто будет как в жизни - у одних авто, полеты в космос и светодиоды, а у других лапти, лучина и охота с копьями просто будут постепенно отказываться федора, гном уже в процессе (но может с первого раза не получится, тк фанатики будут ныть)

4.26 , Аноним ( 26 ), 00:22, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пока есть те кому все равно, что калькулятор может делать снимки экрана... Сколько читаю — похоже, это главная и единственная фича вейленда: калькулятор не сможет делать снимки экрана!

4.27 , Аноним ( 37 ), 00:43, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > просто будет как в жизни - у одних авто, полеты в космос и светодиоды, а у других лапти, лучина и охота с копьями Но конец у всех один.

4.28 , Аноним ( 37 ), 00:44, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пока будут люди которым надо запускать программы на втором пне Ты против что ли?

Что тут такого? Я вот прямо сейчас пишу это сообщение с третьего пня Tualatin 1400s и мне его производительности хватает с головой. Не все же обмазываются смузи как ты.

5.29 , Аноним ( 26 ), 00:50, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мне его ещё пятнадцать лет назад не хватало.

И как, кстати? Нормально с 512 МБ жить?

6.30 , Аноним ( 37 ), 01:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мне его ещё пятнадцать лет назад не хватало. Ну я в игры не играю и никогда ими не интересовался, смузи не пью, и кином не интересуюсь. А для РАБОТЫ с офисом, для прослушивания музыки, программирования различных embedded устройств этого достаточно. > Нормально с 512 МБ жить? Вполне. Но у меня ОЗУ 4GB . Да, я тот человек, который из ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ соображений использует старое железо, выискивает на ebay редчайшие материнки за сотни долларов, которые многие даже в глаза не видели.

7.34 , Аноним ( 26 ), 01:16, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, ну я понимаю, что есть принципиальные соображения использовать дрисный винтаж, но это не повод называть людей, которые за те же деньги приобретают нормальное современное железо, смузихлёбами.

4.33 , Аноним ( 33 ), 01:12, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > будет как в жизни - у одних авто, полеты в космос и светодиоды, а у других ... смузи, спинеры и гироскутеры.

