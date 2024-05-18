Выпуск Wine 9.9 и Wine staging 9.9

2.3 , birdie ( ok ), 09:53, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неправильная мысль. Wine развивался в основном из-за небольшого количества компаний, которые развернули рабочие станции под Линукс и им нужна поддержка Windows софта без виртуализации для чего они покупают лицензии на CrossOver Office, а именно это компания по сути занимается разработкой Wine. Коммиты извне и не людьми из этого проекта - это не больше 1% кода. Несколько лет назад к этому делу присоединилась Valve, но большей частью для поддержки DXVK, который не является частью Wine.

3.8 , Аноним ( 2 ), 10:40, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда почему в каждой новости названия игр?

4.12 , Аноним ( 12 ), 10:57, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Люди любят играть в игры и проверяют их чаще, чем пользовательский софт.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:17, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется скоро сам виндовс софт под виндой будут запускать через Вайн.

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:31, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется, эту остроумную шутку я периодически встречаю последние лет десять как минимум.

4.7 , Аноним ( 7 ), 10:38, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не удивительно, потому что последние лет 15 многие игры в венде запускаются только через вайн.

5.9 , Аноним ( 6 ), 10:46, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каких только удивительных вещей не узнаешь. А этот ваш Wine под Windows, он вызовы WinAPI транслирует в куда?

6.10 , Аноним ( 7 ), 10:48, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Каких только удивительных вещей не узнаешь. А этот ваш Wine под Windows,

> он вызовы WinAPI транслирует в куда? Да, стоит образовываться. В WinAPI, а что?

7.11 , Аноним ( 6 ), 10:51, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Круто. А зачем?

