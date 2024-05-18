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Выпуск Wine 9.9 и Wine staging 9.9

18.05.2024 09:39

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.9. С момента выпуска 9.8 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 246 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Обеспечена совместимость библиотеки ODBC (Open Database Connectivity) c режимом WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющим выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах.
  • На платформах с архитектурой ARM улучшено определение CPU.
  • Проведена чистка реализации WineD3D от устаревших возможностей, таких как настройка offscreen_rendering_mode, бэкенд шейдеров ARB, неиспользуемый старый метод отрисовки на экран (render_offscreen) и текстуры ARB_texture_rectangle.
  • Поддержка графического API Vulkan обновлена до версии 1.3.285.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Password Memory 2010, Paint.NET 3.5.11, Exact Audio Copy, Opentrack.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Final Fantasy XI Online, Shadowgrounds Survivor, Crysis2, Racer, Dweebs and Dweebs 2, Batman and Head Over Heels, Syberia, Cybernoid 2, Prince of Persia 3D, Assassin's Creed Syndicate, Total War: Shogun 2, Moorhuhn Director's Cut, Visual novel RE:D Cherish, FlatOut 1, FlatOut 3, Spelunky, Project Diablo 2, Disney Ratatouille.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.9, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 427 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.9 и vkd3d. В новой версии обновлены патчи vkd3d-latest (интеграция последней версии vkd3d) и ntdll-Junction_Points (реализует возможности, необходимые в инсталляторах MS Office 365 и NET Framework 4.0).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.8 и Wine staging 9.8
  3. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.11 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61199-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:49, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется Wine самая активно развиваемая программа под этот ваш линукс. А всё потому что игры это бабки.
     
     
  • 2.3, birdie (ok), 09:53, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправильная мысль.

    Wine развивался в основном из-за небольшого количества компаний, которые развернули рабочие станции под Линукс и им нужна поддержка Windows софта без виртуализации для чего они покупают лицензии на CrossOver Office, а именно это компания по сути занимается разработкой Wine. Коммиты извне и не людьми из этого проекта - это не больше 1% кода.

    Несколько лет назад к этому делу присоединилась Valve, но большей частью для поддержки DXVK, который не является частью Wine.

     
     
  • 3.8, Аноним (2), 10:40, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда почему в каждой новости названия игр?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:57, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди любят играть в игры и проверяют их чаще, чем пользовательский софт.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:17, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется скоро сам виндовс софт под виндой будут запускать через Вайн.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:31, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, эту остроумную шутку я периодически встречаю последние лет десять как минимум.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:38, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивительно, потому что последние лет 15 многие игры в венде запускаются только через вайн.
     
     
  • 5.9, Аноним (6), 10:46, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких только удивительных вещей не узнаешь. А этот ваш Wine под Windows, он вызовы WinAPI транслирует в куда?
     
     
  • 6.10, Аноним (7), 10:48, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каких только удивительных вещей не узнаешь. А этот ваш Wine под Windows,
    > он вызовы WinAPI транслирует в куда?

    Да, стоит образовываться. В WinAPI, а что?

     
     
  • 7.11, Аноним (6), 10:51, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто. А зачем?
     

  • 1.4, Аноним (6), 10:16, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Batman and Head Over Heels

    Batman и Head Over Heels. Это две отдельные игры.

     

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