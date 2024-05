Выпуск Wine 9.9 и Wine staging 9.9

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.9. С момента выпуска 9.8 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 246 изменений. Наиболее важные изменения: Обеспечена совместимость библиотеки ODBC (Open Database Connectivity) c режимом WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющим выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах.

На платформах с архитектурой ARM улучшено определение CPU.

Проведена чистка реализации WineD3D от устаревших возможностей, таких как настройка offscreen_rendering_mode, бэкенд шейдеров ARB, неиспользуемый старый метод отрисовки на экран (render_offscreen) и текстуры ARB_texture_rectangle.

Поддержка графического API Vulkan обновлена до версии 1.3.285.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Password Memory 2010, Paint.NET 3.5.11, Exact Audio Copy, Opentrack.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Final Fantasy XI Online, Shadowgrounds Survivor, Crysis2, Racer, Dweebs and Dweebs 2, Batman and Head Over Heels, Syberia, Cybernoid 2, Prince of Persia 3D, Assassin's Creed Syndicate, Total War: Shogun 2, Moorhuhn Director's Cut, Visual novel RE:D Cherish, FlatOut 1, FlatOut 3, Spelunky, Project Diablo 2, Disney Ratatouille. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.9, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 427 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.9 и vkd3d. В новой версии обновлены патчи vkd3d-latest (интеграция последней версии vkd3d) и ntdll-Junction_Points (реализует возможности, необходимые в инсталляторах MS Office 365 и NET Framework 4.0).