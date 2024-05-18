Выпуск Wine 9.9 и Wine staging 9.9

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|1.2, Аноним (2), 09:49, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется Wine самая активно развиваемая программа под этот ваш линукс. А всё потому что игры это бабки.
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|2.3, birdie (ok), 09:53, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неправильная мысль.
Wine развивался в основном из-за небольшого количества компаний, которые развернули рабочие станции под Линукс и им нужна поддержка Windows софта без виртуализации для чего они покупают лицензии на CrossOver Office, а именно это компания по сути занимается разработкой Wine. Коммиты извне и не людьми из этого проекта - это не больше 1% кода.
Несколько лет назад к этому делу присоединилась Valve, но большей частью для поддержки DXVK, который не является частью Wine.
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|4.12, Аноним (12), 10:57, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди любят играть в игры и проверяют их чаще, чем пользовательский софт.
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|2.5, Аноним (5), 10:17, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется скоро сам виндовс софт под виндой будут запускать через Вайн.
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|3.6, Аноним (6), 10:31, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется, эту остроумную шутку я периодически встречаю последние лет десять как минимум.
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|4.7, Аноним (7), 10:38, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не удивительно, потому что последние лет 15 многие игры в венде запускаются только через вайн.
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|5.9, Аноним (6), 10:46, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каких только удивительных вещей не узнаешь. А этот ваш Wine под Windows, он вызовы WinAPI транслирует в куда?
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|6.10, Аноним (7), 10:48, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каких только удивительных вещей не узнаешь. А этот ваш Wine под Windows,
> он вызовы WinAPI транслирует в куда?
Да, стоит образовываться. В WinAPI, а что?
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|1.4, Аноним (6), 10:16, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Batman and Head Over Heels
Batman и Head Over Heels. Это две отдельные игры.
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