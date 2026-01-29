The OpenNET Project / Index page

Состоялся релиз веб-браузера Vivaldi 7.8 для десктопов

29.01.2026 21:23 (MSK)

Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 7.8, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новой версии представлены следующие улучшения:

  • Добавлена возможность мозаичной компоновки вкладок перетаскиванием, позволяющая одновременно просматривать в одном окне произвольное число вкладок.
  • В контекстное меню добавлена опция для открытие ссылки сразу в новой мозаичной вкладке на одном экране с другими вкладками.
  • Добавлена поддержка закрепления вкладки за текущим доменом (при открытии в такой вкладке ссылок, ведущих на другие домены, они будут открываться в новых вкладках).
  • Реализована возможность отображение закреплённой вкладки почты во всех окнах и рабочих пространствах;
  • Добавлена опция для слайд-шоу фоновых рисунков с Unsplash для Экспресс-панели.
  • Реализована опция курсорного просмотра, позволяющего переходить по элементам страницы и выделять текст с помощью клавиатуры.
  • Предложен новый инсталлятор для Windows.


Автор новости: Shpankov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64701-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:35, 29/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:35, 29/01/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо добавить тег "spyware".
     
  • 1.4, Аноним (2), 21:38, 29/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.5, 12yoexpert (ok), 21:39, 29/01/2026 [ответить]  
    		• +4 +/
    зачем здесь это проприетарное дерьмo от яндекса?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:43, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От Шпанкова
     
     
  • 3.7, 12yoexpert (ok), 21:44, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем мне знать фамилии их бурлаков?
     

  • 1.8, Аноним (2), 21:45, 29/01/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    А небо всё точно такое же
    как если бы ты
    не продался.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:52, 29/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:55, 29/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

