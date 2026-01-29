Состоялся релиз веб-браузера Vivaldi 7.8 для десктопов

Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 7.8, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. В новой версии представлены следующие улучшения: Добавлена возможность мозаичной компоновки вкладок перетаскиванием, позволяющая одновременно просматривать в одном окне произвольное число вкладок.

В контекстное меню добавлена опция для открытие ссылки сразу в новой мозаичной вкладке на одном экране с другими вкладками.

Добавлена поддержка закрепления вкладки за текущим доменом (при открытии в такой вкладке ссылок, ведущих на другие домены, они будут открываться в новых вкладках).

Реализована возможность отображение закреплённой вкладки почты во всех окнах и рабочих пространствах;

Добавлена опция для слайд-шоу фоновых рисунков с Unsplash для Экспресс-панели.

Реализована опция курсорного просмотра, позволяющего переходить по элементам страницы и выделять текст с помощью клавиатуры.

Предложен новый инсталлятор для Windows.



