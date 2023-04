Представлен web-браузер Opera One, идущий на смену нынешнему браузеру Opera

Началось тестирование нового web-браузера Opera One, который после стабилизации придёт на смену нынешнему браузеру Opera. Opera One продолжает использовать движок Chromium и отличается полностью переработанной модульной архитектурой, многопоточной организацией отрисовки и новыми возможностями по группировке вкладок. Сборки Opera One подготовлены для Linux (deb, rpm, snap), Windows и MacOS. Переход на многопоточный движок отрисовки позволил существенно повысить отзывчивость интерфейса и эффективность использования визуальных эффектов и анимации. Для интерфейса предложен отдельный поток, выполняющий задачи, связанные с отрисовкой и выводом анимации. Отдельный поток отрисовки снимает нагрузку с основного потока, отвечающего за формирование интерфейса, что позволяет добиться более плавного вывода и избежать подвисаний из-за блокировок в основном потоке. Для упрощения навигации по большому числу открытых страниц предложена концепция "острова вкладок" ("Tab Islands"), позволяющая автоматически группировать сходные страницы в зависимости от контекста навигации (работа, покупки, развлечения, путешествия и т.п.). Пользователь может быстро переключаться между разными группами и сворачивать острова вкладок для высвобождения места в панели для других задач. К каждому острову вкладок может привязываться своё цветовое оформление окна. Модернизирована боковая панель, через которую можно управлять рабочими пространствами с группами вкладок, размещать кнопки для доступа к мультимедийным сервисам (Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal) и мессенджерам (Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram). Кроме того, модульная архитектура позволяет интегрировать в браузер дополнительные возможности, такие как интерактивные помощники на основе сервисов машинного обучения, таких как СhatGPT и ChatSonic, которые также могут встраиваться в боковую панель.