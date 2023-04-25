Представлен web-браузер Opera One, идущий на смену нынешнему браузеру Opera

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|3.49, Аноним (49), 19:40, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Геном человека это не проприетарный код.
Любой желающий может получить исходники.
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|4.52, Аноним (52), 19:47, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, но это как правило запрещено лицензией. То есть воспользоваться им не получится
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|2.38, Аноним (52), 19:26, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ровно как и Edge,Vivaldi,Brave. Хз зачем эти все поделия, если есть обычный хром/хромиум с гораздо меньшим количеством мусора
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|4.46, Аноним (52), 19:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто синий? Хром? Вот кстати не нравится, что надо брать готовую тему из Chrome web store, и нельзя просто вручную цвет изменить
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|2.26, Tita_M (ok), 18:56, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Под видом заботы о безопасности пользователя отправляет какие сайты этот самый пользователь посещает на sitecheck.opera.com
Я смотрел wireshark-ом первые версии новой оперы и она отправляла каждый посещенный сайт пользователем на этот сайт в открытом виде без шифрования и без мер по скрытию адресов. Сейчас соединение с этим сайтом зашифровано поэтому как там на настоящий момент не знаю.
А так у них вроде рекламный бизнес есть.
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|2.50, Аноним (49), 19:43, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Владельцы компании и структура собственности 4 ноября 2016 года Opera Software з... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (4), 17:53, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"У юзера , любующимся интерфейсом браузера , не останется времени на вредные сайты" . ©
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|2.10, Аноним (10), 18:15, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем тебе вредные сайты, если ты можешь установить фон с cиcьками для новой вкладки. Открыл новую вкладку, потеребил что там у тебя и можно идти пить музи. Набрался сил - можем повторить.
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|1.5, 1000 (?), 17:58, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Кроме того, модульная архитектура позволяет интегрировать в браузер дополнительные возможности, такие как интерактивные помощники на основе сервисов машинного обучения, таких как СhatGPT и ChatSonic, которые также могут встраиваться в боковую панель.
Оно теперь сразу отправляет всю информацию о пользователе и его действиях или как?
Открываешь как-то утром браузер, заходишь в чат и он тебе сходу выдаёт что-то похожее на
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Привет! Я все выяснил по твоей просьбе: значит запись на
лечение геморроя проводится по пятницам с 9:00...
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|2.39, Аноним (39), 19:27, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще лучше, озвучивает все это голосом через колонки на весь офис.
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|1.6, ИмяХ (?), 18:01, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Переход на многопоточный движок отрисовки позволил существенно повысить отзывчивость интерфейса
Помню как в 2002 году у меня появился компьютер с третьим пентюмом на борту. Как же я был рад, когда интерфейс реально стал мгновенным по сравнению со вторым пентюиом. Тогда я радовался тому, что, наконец, никогда в жизни интерфейс тормозить никогда не будет, ведь 733МГц более чем хватало для его беспроблемной отрисовки. Как же так получилось, что сегодня, когда у компьютеров по 8 ядер 3ГГц, видеокарты с сотнями ядер и 16 гб оперативки, оказывается есть проблемы с отзывчивость интерфейса?
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|2.9, лютый ж.... (?), 18:04, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Как же так получилось, что сегодня, когда у компьютеров по 8 ядер 3ГГц, видеокарты с сотнями ядер и 16 гб оперативки, оказывается есть проблемы с отзывчивость интерфейса
потому что тормозит не браузер, у меня всё мгновенно последние .цать лет. DE правда простой windowmaker или icewm
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|2.22, Аноним (22), 18:51, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что разработчик сейчас пишет программу, смотрит на потребление ресурсов ЦП - видит 1-3% и думает, что хорошую программу написал. Тем временем его рабочий ПК собран на каком-нибудь i9 с 64 Гб ОЗУ.
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|3.31, VladSh (?), 19:07, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас только специализированное ПО тестируется на потребление ресурсов, ну или какие-то разработчики-энтузиасты могут свой софт погонять. Всё остальное пишется на "и так сойдёт".
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|4.36, Аноним (36), 19:16, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а что пусть заказчик платит за экономию ресурсов. А нет денег нет конфетки.
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|5.42, Аноним (42), 19:32, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, я хочу это все бесплатно. Платить - это не мое. Разработчики ДОЛЖНЫ, и точка.
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|2.23, penetrator (?), 18:53, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в нем есть 2 плюса, можно тестировать хром движок под семеркой, на которую гугл забила, и можно подрубить ВПН
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|3.32, VladSh (?), 19:09, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последняя версия Оперы, которая работает под семёркой, - 95.0.4635.80.
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|2.17, pic (?), 18:33, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Извините, рендер шрифтов убитый, читать текст невозможно, имхо
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|2.20, Аноним (42), 18:49, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У файрфоксовского движка нет технических преимуществ перед Blink, если говорить о поддержке веб-стандартов. У файрфокса нет преимуществ перед Chromium, если говорить об изоляции процессов друг от друга. Если какая-нибудь компания захочет соорудить Браузер Мечты™, то за основу будет браться именно Chromium.
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|3.35, Аноним (36), 19:15, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У Фарфокса есть капитальный и значительный недостаток. Он с растом. Собственно уже на этом его можно закрывать.
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|2.25, Коми (?), 18:56, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо не надо. Обновляться через день - свидетельство качества.
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|3.29, Аноним (4), 19:02, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо пользоваться хромом - не придётся "обновляться через день" .
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|1.18, fumanchez (ok), 18:35, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На скрине походу штуки 3 семейства шрифтов: на вкладках, в адресной строке и в поиске.
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|1.19, Аноним (19), 18:41, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на 32х битном линуксе оно работает?
понятно что про П4 оно не будет работать, но c2d
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|1.24, Коми (?), 18:54, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Минус ещё один хороший браузер. Жаль. Так Edge всех победит, ибо всё будет такое же плохое, но Edge уже установлен.
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|2.27, Аноним (4), 19:00, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По radar.cloudflare.com у эджа доля на четверть меньше чем у фокса , не говоря о хроме - какая победа ?
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|1.33, Аноним (36), 19:13, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже опера выкинула свой древний интерфейс который она тащила с оперы 12 престо. И это хорошо.
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|2.45, Аноним (39), 19:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, интерфейс где-то до 10-й версии был на голову лучше, и до сих пор остается непревзойденным. Остается только небольшая надежда на Otter Browser.
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