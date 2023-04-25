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Представлен web-браузер Opera One, идущий на смену нынешнему браузеру Opera

25.04.2023 17:41

Началось тестирование нового web-браузера Opera One, который после стабилизации придёт на смену нынешнему браузеру Opera. Opera One продолжает использовать движок Chromium и отличается полностью переработанной модульной архитектурой, многопоточной организацией отрисовки и новыми возможностями по группировке вкладок. Сборки Opera One подготовлены для Linux (deb, rpm, snap), Windows и MacOS.

Переход на многопоточный движок отрисовки позволил существенно повысить отзывчивость интерфейса и эффективность использования визуальных эффектов и анимации. Для интерфейса предложен отдельный поток, выполняющий задачи, связанные с отрисовкой и выводом анимации. Отдельный поток отрисовки снимает нагрузку с основного потока, отвечающего за формирование интерфейса, что позволяет добиться более плавного вывода и избежать подвисаний из-за блокировок в основном потоке.

Для упрощения навигации по большому числу открытых страниц предложена концепция "острова вкладок" ("Tab Islands"), позволяющая автоматически группировать сходные страницы в зависимости от контекста навигации (работа, покупки, развлечения, путешествия и т.п.). Пользователь может быстро переключаться между разными группами и сворачивать острова вкладок для высвобождения места в панели для других задач. К каждому острову вкладок может привязываться своё цветовое оформление окна.

Модернизирована боковая панель, через которую можно управлять рабочими пространствами с группами вкладок, размещать кнопки для доступа к мультимедийным сервисам (Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal) и мессенджерам (Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram). Кроме того, модульная архитектура позволяет интегрировать в браузер дополнительные возможности, такие как интерактивные помощники на основе сервисов машинного обучения, таких как СhatGPT и ChatSonic, которые также могут встраиваться в боковую панель.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.opera.com/deskto...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12
  3. OpenNews: Представлен новый интерфейс браузера Opera
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 54
  5. OpenNews: Состоялся релиз браузера Vivaldi 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59030-opera
Ключевые слова: opera
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:48, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    absolutely_proprietary.jpeg
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 19:29, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и все мы? 🙃
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 19:40, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Геном человека это не проприетарный код.
    Любой желающий может получить исходники.
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 19:47, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, но это как правило запрещено лицензией. То есть воспользоваться им не получится
     
     
  • 5.53, Хру (?), 19:51, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, законом? И то - не везде
     

  • 1.2, mikhailnov (ok), 17:51, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Из новости понял, что опера — это перегруженный бесполезными анимациями хромиум
     
     
  • 2.38, Аноним (52), 19:26, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ровно как и Edge,Vivaldi,Brave. Хз зачем эти все поделия, если есть обычный хром/хромиум с гораздо меньшим количеством мусора
     
     
  • 3.41, Аноним (40), 19:30, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он слишком синий..
     
     
  • 4.46, Аноним (52), 19:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто синий? Хром? Вот кстати не нравится, что надо брать готовую тему из Chrome web store, и нельзя просто вручную цвет изменить
     
  • 3.55, Аноним (55), 20:05, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В него интерфейс положить забыли.
     

  • 1.3, Kroz (??), 17:53, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Объясните мне, на чём они зарабатывают.
     
     
  • 2.12, анон (?), 18:17, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C завтраков с геншина?
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:49, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Google поиске по умолчанию и прочих партнёрских ссылках.
     
  • 2.26, Tita_M (ok), 18:56, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под видом заботы о безопасности пользователя отправляет какие сайты этот самый пользователь посещает на sitecheck.opera.com
    Я смотрел wireshark-ом первые версии новой оперы и она отправляла каждый посещенный сайт пользователем на этот сайт в открытом виде без шифрования и без мер по скрытию адресов. Сейчас соединение с этим сайтом зашифровано поэтому как там на настоящий момент не знаю.
    А так у них вроде рекламный бизнес есть.
     
  • 2.50, Аноним (49), 19:43, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Владельцы компании и структура собственности 4 ноября 2016 года Opera Software з... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:53, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "У юзера , любующимся интерфейсом браузера , не останется времени на вредные сайты" . ©
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:15, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе вредные сайты, если ты можешь установить фон с cиcьками для новой вкладки. Открыл новую вкладку, потеребил что там у тебя и можно идти пить музи. Набрался сил - можем повторить.
     

  • 1.5, 1000 (?), 17:58, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Кроме того, модульная архитектура позволяет интегрировать в браузер дополнительные возможности, такие как интерактивные помощники на основе сервисов машинного обучения, таких как СhatGPT и ChatSonic, которые также могут встраиваться в боковую панель.

    Оно теперь сразу отправляет всю информацию о пользователе и его действиях или как?
    Открываешь как-то утром браузер, заходишь в чат и он тебе сходу выдаёт что-то похожее на
    ---
    Привет! Я все выяснил по твоей просьбе: значит запись на
    лечение геморроя проводится по пятницам с 9:00...

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:27, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще лучше, озвучивает все это голосом через колонки на весь офис.
     
     
  • 3.43, Аноним (40), 19:33, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У дорожных рабочих, вероятно, нет необходимости.
     

  • 1.6, ИмяХ (?), 18:01, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Переход на многопоточный движок отрисовки позволил существенно повысить отзывчивость интерфейса

    Помню как в 2002 году у меня появился компьютер с третьим пентюмом на борту. Как же я был рад, когда интерфейс реально стал мгновенным по сравнению со вторым пентюиом. Тогда я радовался тому, что, наконец, никогда в жизни интерфейс тормозить никогда не будет, ведь 733МГц более чем хватало для его беспроблемной отрисовки. Как же так получилось, что сегодня, когда у компьютеров по 8 ядер 3ГГц, видеокарты с сотнями ядер и 16 гб оперативки, оказывается есть проблемы с отзывчивость интерфейса?

     
     
  • 2.9, лютый ж.... (?), 18:04, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Как же так получилось, что сегодня, когда у компьютеров по 8 ядер 3ГГц, видеокарты с сотнями ядер и 16 гб оперативки, оказывается есть проблемы с отзывчивость интерфейса

    потому что тормозит не браузер, у меня всё мгновенно последние .цать лет. DE правда простой windowmaker или icewm

     
  • 2.22, Аноним (22), 18:51, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что разработчик сейчас пишет программу, смотрит на потребление ресурсов ЦП - видит 1-3% и думает, что хорошую программу написал. Тем временем его рабочий ПК собран на каком-нибудь i9 с 64 Гб ОЗУ.
     
     
  • 3.31, VladSh (?), 19:07, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас только специализированное ПО тестируется на потребление ресурсов, ну или какие-то разработчики-энтузиасты могут свой софт погонять. Всё остальное пишется на "и так сойдёт".
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 19:16, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а что пусть заказчик платит за экономию ресурсов. А нет денег нет конфетки.
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 19:32, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я хочу это все бесплатно. Платить - это не мое. Разработчики ДОЛЖНЫ, и точка.
     
  • 5.44, Аноним (40), 19:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А профессиональная гордость, там доллар вырос? )
     

  • 1.7, thorvaldss (?), 18:01, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я мам этим пользоваться не буду
     
  • 1.8, Gannet (ok), 18:02, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что сейчас барахло, что будет барахло. Патамушта хромо-хлам.
     
     
  • 2.23, penetrator (?), 18:53, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в нем есть 2 плюса, можно тестировать хром движок под семеркой, на которую гугл забила, и можно подрубить ВПН
     
     
  • 3.32, VladSh (?), 19:09, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя версия Оперы, которая работает под семёркой, - 95.0.4635.80.
     
  • 2.47, Аноним (40), 19:36, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас и такого нет )
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:16, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем все эти округлые прелести?
     
  • 1.14, Аноним (14), 18:24, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередной Chrome. Используйте Firefox.
     
     
  • 2.17, pic (?), 18:33, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Извините, рендер шрифтов убитый, читать текст невозможно, имхо
     
  • 2.20, Аноним (42), 18:49, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У файрфоксовского движка нет технических преимуществ перед Blink, если говорить о поддержке веб-стандартов. У файрфокса нет преимуществ перед Chromium, если говорить об изоляции процессов друг от друга. Если какая-нибудь компания захочет соорудить Браузер Мечты™, то за основу будет браться именно Chromium.
     
     
  • 3.35, Аноним (36), 19:15, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У Фарфокса есть капитальный и значительный недостаток. Он с растом. Собственно уже на этом его можно закрывать.
     
  • 2.25, Коми (?), 18:56, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо не надо. Обновляться через день - свидетельство качества.
     
     
  • 3.29, Аноним (4), 19:02, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо пользоваться хромом - не придётся "обновляться через день" .
     

  • 1.15, Иваня (?), 18:32, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Opera уже не та, что была в 2010... А жаль.
     
  • 1.16, pic (?), 18:33, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По следам Vivaldi
     
  • 1.18, fumanchez (ok), 18:35, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скрине походу штуки 3 семейства шрифтов: на вкладках, в адресной строке и в поиске.
     
  • 1.19, Аноним (19), 18:41, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на 32х битном линуксе оно работает?

    понятно что про П4 оно не будет работать, но c2d

     
     
  • 2.30, soarin (ok), 19:05, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже несмешно
     
  • 2.34, Аноним (36), 19:14, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Н-Е-Т-!
     

  • 1.24, Коми (?), 18:54, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Минус ещё один хороший браузер. Жаль. Так Edge всех победит, ибо всё будет такое же плохое, но Edge уже установлен.
     
     
  • 2.27, Аноним (4), 19:00, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По radar.cloudflare.com у эджа доля на четверть меньше чем у фокса , не говоря о хроме - какая победа ?
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 20:24, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в динамике?
     

  • 1.28, Аноним (28), 19:02, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рад, что соскочил с проприетарной Opera в далёком уже 2012.
     
  • 1.33, Аноним (36), 19:13, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже опера выкинула свой древний интерфейс который она тащила с оперы 12 престо. И это хорошо.
     
     
  • 2.45, Аноним (39), 19:35, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, интерфейс где-то до 10-й версии был на голову лучше, и до сих пор остается непревзойденным. Остается только небольшая надежда на Otter Browser.
     

  • 1.37, Аноним (52), 19:18, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть только 2 нормальных браузера: Google Chrome и Ungoogled Chromium
     
  • 1.48, Аноним (48), 19:37, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я дико извиняюсь, но что эта новость делает на OpenNet?
     
     
  • 2.51, Аноним (49), 19:46, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причин находится этой новости зедся не вижу.
     
  • 2.54, Аноним (52), 19:52, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже не понимаю. Браузер Opera вроде проприетарный же
     

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