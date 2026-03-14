Релиз графического редактора GIMP 3.2.0

14.03.2026 21:53 (MSK)

После года разработки представлен релиз графического редактора GIMP 3.2.0. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage, ожидается Flatpak), Windows и macOS.

Среди наиболее значимых улучшений в GIMP 3.2:

  • Добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer), позволяющих прикрепить внешние файлы с изображениями в качестве отдельных слоёв. В GIMP к слоям-ссылкам применяется режим недеструктивного редактирования, т.е. манипуляции со слоями-ссылками не влияют на состояние привязанных исходных изображений.

    Например, если добавить SVG-файл как слой-ссылку, то после редактирования этого файла в векторном графическом редакторе Inkscape, содержимое слоя в GIMP будет автоматически синхронизировано с состоянием отредактированного файла. При этом если в GIMP отмасштабировать или повернуть содержимое слоя-ссылки, то данные изменения не повлияют на качество исходного изображения.

    В будущем планируют добавить возможность привязки не только целых изображений, но отдельных слоёв, т.е. как слои-ссылки можно будет привязать выбранные слои из отдельного XCF-файла.

  • Добавлена поддержка векторных слоёв (Vector layer), позволяющих создавать фигуры с заданными свойствами заливки и обводки. Данные хранятся в векторном виде, что позволяет в любой момент изменить контуры фигур (path), выбрать другой цвет заливки или обводки и применить к слою инструменты трансформации в недеструктивном режиме. Для создания векторного слоя следует создать фигуру при помощи инструмента "Контуры" (Path) и нажать кнопку генерации векторного слоя для фигуры, после чего можно, например, повернуть или масштабировать векторный слой без потери качества исходной фигуры.
  • Добавлена поддержка нового формата кистей, задействованного в программе для цифровой живописи MyPaint 2.0. Движок для работы с кистями MyPaint теперь учитывает масштаб и поворот холста при рисовании, что позволяет более точно симулировать реальные мазки кистью. В состав GIMP добавлено более 20 новых кистей из набора Dieterle, входящего в состав MyPaint Brushes 2, включая кисти для рисования стрелок и постеризации.
  • Реализованы опции для отрисовки эскизов кистей, шрифтов и палитр с использованием цветов фона и переднего плана активной темы оформления. Например, при выборе тёмного режима оформления кисти теперь могут отображаться светлым цветом на тёмном фоне, а не только на белом фоне.
  • В инструмент для работы с кистями MyPaint добавлен ползунок "Усиление" (Gain), при помощи которого можно управлять реагированием на степень нажатия при рисовании, например, для симуляции более сильного или слабого нажатия на кисть при рисовании мышью.
  • Добавлена возможность недеструктивного применения фильтров к каналам, по аналогии с тем, как это уже реализовано для слоёв. В панели "Каналы" появился столбец Fx и доступна возможность редактирования, перегруппировки, удаления и объединения фильтров. Проведён рефакторинг реализации недеструктивного редактирования изображений, позволивший упростить дальнейшее расширение функциональности и сопровождение кода, а также избавиться от некоторых ошибок.
  • В интерфейсе выбора цвета, соответствующего схеме CMYK (CMYK Color Selector), реализован расчёт покрытия чернил (Ink Coverage, количество чернил, наносимых на бумагу в одном месте). При подготовке изображения к печати данный параметр позволяет оценить превышение пороговых значений в системах печати (например, слишком большой Ink Coverage может привести к смазыванию или не подходить для используемого типа бумаги).
  • Предложен новый режим смешивания при рисовании - "Overwrite", позволяющий напрямую заменять пиксели в области рисования без смешивания значений прозрачности кисти и существующих пикселей. Режим в основном предназначен для применения с инструментом "карандаш" и может использоваться для пиксельной графики, когда нужно добиться однородной непрозрачности, на которую не влияют уровни прозрачности исходной области.
  • В инструмент для работы с текстом добавлена опция для управления направлением окантовки. Например, контур вокруг букв можно направлять внутрь, наружу или в обоих направлениях.
  • Реализована возможность перемещения всплывающего окна редактора текста над холстом в любое место, не меняя расположение самой редактируемой области. Произведён рефакторинг кода, решивший проблемы с рендерингом текста при очень больших разрешениях. Добавлено сочетание клавиш для вставки неотформатированного текста из буфера обмена (по-умолчанию назначено на Shift + Ctrl + V) по аналогии с ранее добавленными сочетаниями клавиш для форматирования жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.

  • Добавлена дополнительная тема оформления "System Colors", при выборе которой цвета в интерфейсе автоматически подстраиваются под настройки активных системных тем в Linux и Windows, и обновляются при изменении системной темы.
  • Добавлен GEGL Filter Browser, интерфейс для навигации по фильтрам на базе библиотеки GEGL (Generic Graphics Library). При помощи GEGL Filter Browser можно посмотреть список доступных операций GEGL (фильтров) и информацию по их использованию.



  • В инструменте для создания и редактирования текстовых слоев реализована поддержка комбинаций клавиш "Ctrl + B", "Ctrl + I" и "Ctrl + U" для применения жирного начертания, курсива и подчёркивания. Обеспечено изменение цвета контура текста в реальном времени сразу после изменения цвета в окне выбора цвета, не дожидаясь подтверждения выбора.
  • Представлен новый интерфейс плагина Animation Playback, оформленный в стиле видеоплееров, таких как VLC. Вместо индикатора прогресса задействован слайдер, позволяющий переместится на нужный кадр.
  • Учтены системные настройки для отключения анимированных эффектов.
  • В полях для ввода значений с размером в диалогах настройки сетки и разрешения монитора разрешено использовать математические выражения, например, "3 * 92cm".
  • Внесены изменения для упрощения в будущем портирования на GTK4. Например, осуществлён уход от использования GtkTreeView в пользу GtkListBox.
  • Добавлена возможность быстрого возврата к прошлому инструменту по сочетанию клавиш (по умолчанию назначено на Shift + X). Несмотря на то, что с технической точки зрения GIMP рассматривает применение фильтров (например, яркость-контаст) как применение инструментов (таких как вращение и кисть), в угоду интуитивности данное сочетание клавиш будет переключаться исключительно между состояниями, отображаемыми в интерфейсе в форме инструментов.
  • Появилась возможность открывать множество изображений с помощью перетаскивания файлов на строку вкладок изображений.
  • Добавлена возможность перетаскивания образцов цветов из истории применённых цветов. Ранее это не было возможным из-за смещения фокуса на кнопки соответствующего окна.
  • Для 64-разрядных сборок GIMP с 1024 пикселей до 8192 пикселей увеличен максимальный размер временных кистей и шаблонов. Для 32-разрядных сборок ограничение не изменилось.
  • Добавлена возможность загрузки преднастроек кривых и уровней, используемых в фильтрах Photoshop, и их использование в фильтрах GIMP.
  • Обеспечено открытие любых форматов изображений, упакованных в архивы, сжатые алгоритмами, поддерживаемыми в GIMP (ранее такая поддержка была доступна для сжатых файлов в формата XCF).
  • Добавлена поддержка загрузки RAW-изображений с камер, используя приложение ART (AnotherRawTherapee, форк RawTherapee).
  • Добавлена поддержка экспорта палитры в формате kpl для использования в графическом редакторе Krita.
  • Реализована возможность импорта анимированных изображений в формате APNG.
  • Добавлена поддержка загрузки многослойных изображений в формате OpenEXR.
  • Добавлена поддержка экспорта в формате JPEG 2000 (ранее поддерживался только импорт).
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений и текстур в формате TIM, применявшемся в играх для приставки Sony Playstation 1.
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений в формате OpenRaster, использующих расширения для запоминания выбранных и заблокированных слоёв.
  • Добавлена поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap), использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia.
  • Добавлена поддержка импорта изображений в форматах AVCI (Advanced Video Coding), JIF (Jeff’s Image Format, расширенный вариант GIF), HRZ, PAA, PVR (PowerVR), SFW93A, SFW94A и HEJ2 (JPEG 2000 в контейнере HEIF), также импорта pat-файлов с шаблонами Photoshop.
  • Добавлен новый плагин экспорта в формате SVG, позволяющий включать растровые слои в формате PNG или JPEG.
  • Добавлена возможность экспорта векторных изображений в формате PDF.
  • Расширена поддержка формата TIFF, для которого реализована возможность загрузки данных о видимости слоёв, режимов смешивания и тегов цветов.
  • Добавлена поддержка экспорта изображений в формате PSB, используемом в Photoshop и отличающемся от формата PSD возможностью работы с очень крупными изображениями, разрешение которых превышает 30000 пикселей. При импорте PSD/PSB обеспечено распознание и конвертация применения недеструктивных фильтров Drop Shadow и Inner Shadow.


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Сладкая булочка (?), 22:28, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Внесены изменения для упрощения в будущем портирования на GTK4. Например, осуществлён уход от использования GtkTreeView в пользу GtkListBox.

    В чем заключаетя упрощение? В gtk4 этого компонента больше нет?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:43, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    в каждом следующем гтк ломают систему имён виджетов.
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:01, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> осуществлён уход от использования GtkTreeView в пользу GtkListBox.
    > В gtk4 этого компонента больше нет?

    В Gtk4 он помечен deprecated. В чем упрощение портирования конкретно на Gtk 4 не очевидно (может, в GtkTreeView есть какие-то различия в API между Gtk 3 и 4), но deprecated значит, что из Gtk5 его физически удалят.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:40, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.4, Аноним (4), 23:02, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Список изменений здорового ПО. Gtk под Винду, конечно, тормозной уродец, но если гимп умирать втечение 10 лет не собирается то для полупрофессионального использования вполне дотянет.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:13, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Внесены изменения для упрощения в будущем портирования на GTK4. Например, осуществлён уход от использования GtkTreeView в пользу GtkListBox.

    GTK хорошая штука. Вместо того, чтобы заниматься разработкой, разрабам приходится уделять тучу времени на портирование, да так, что за это время уже новая версия тулкита релизится.

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 23:47, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Вместо того, чтобы заниматься разработкой, разрабам приходится уделять тучу времени на портирование

    А что, если не гнаться за циферками, а заняться разработкой?

     

  • 1.8, Прохожий (??), 23:15, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    О, контур в тексте - мегаполезная штука. Часто требуется. Текст без контура читается существенно хуже. Приходилось извращаться со слоями, альфаканалами, наращиванием выделения, заливкой и т.п. Куча действий ради примитивного текста с контуром. Но лучше порно, чем никогда.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:51, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > лучще порно, чем никогда

    Сказал - как отрезал

     
  • 2.17, Аноним (17), 00:55, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эффекты —> Outline —> Outline Object.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:19, 14/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:34, 14/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда на Qt портируют?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 23:45, 14/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    когда кутэ дорастёт до гтк.
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 00:06, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.19, Аноним (12), 00:58, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:57, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    этого никогда не будет. гтк - вчерашний день
     
     
  • 4.20, Аноним (12), 00:59, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    трансконтинентальные комбайны - это прошлый век.
     

  • 1.21, Аноним (21), 01:00, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лучшая реклама платного фотошопа.
     
  • 1.23, Аноним (23), 01:34, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.24, мяф (?), 01:43, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    на днях слышала такой разговор ..
    - почему обложки такие некрасивые ?
    - ну я ж в гимпе делал !
    думойте
     

