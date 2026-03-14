После года разработки представлен релиз графического редактора GIMP 3.2.0. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage, ожидается Flatpak), Windows и macOS. Среди наиболее значимых улучшений в GIMP 3.2: Добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer), позволяющих прикрепить внешние файлы с изображениями в качестве отдельных слоёв. В GIMP к слоям-ссылкам применяется режим недеструктивного редактирования, т.е. манипуляции со слоями-ссылками не влияют на состояние привязанных исходных изображений. Например, если добавить SVG-файл как слой-ссылку, то после редактирования этого файла в векторном графическом редакторе Inkscape, содержимое слоя в GIMP будет автоматически синхронизировано с состоянием отредактированного файла. При этом если в GIMP отмасштабировать или повернуть содержимое слоя-ссылки, то данные изменения не повлияют на качество исходного изображения. В будущем планируют добавить возможность привязки не только целых изображений, но отдельных слоёв, т.е. как слои-ссылки можно будет привязать выбранные слои из отдельного XCF-файла.





Добавлена поддержка векторных слоёв (Vector layer), позволяющих создавать фигуры с заданными свойствами заливки и обводки. Данные хранятся в векторном виде, что позволяет в любой момент изменить контуры фигур (path), выбрать другой цвет заливки или обводки и применить к слою инструменты трансформации в недеструктивном режиме. Для создания векторного слоя следует создать фигуру при помощи инструмента "Контуры" (Path) и нажать кнопку генерации векторного слоя для фигуры, после чего можно, например, повернуть или масштабировать векторный слой без потери качества исходной фигуры.

Добавлена поддержка нового формата кистей, задействованного в программе для цифровой живописи MyPaint 2.0. Движок для работы с кистями MyPaint теперь учитывает масштаб и поворот холста при рисовании, что позволяет более точно симулировать реальные мазки кистью. В состав GIMP добавлено более 20 новых кистей из набора Dieterle, входящего в состав MyPaint Brushes 2, включая кисти для рисования стрелок и постеризации.

Реализованы опции для отрисовки эскизов кистей, шрифтов и палитр с использованием цветов фона и переднего плана активной темы оформления. Например, при выборе тёмного режима оформления кисти теперь могут отображаться светлым цветом на тёмном фоне, а не только на белом фоне.

В инструмент для работы с кистями MyPaint добавлен ползунок "Усиление" (Gain), при помощи которого можно управлять реагированием на степень нажатия при рисовании, например, для симуляции более сильного или слабого нажатия на кисть при рисовании мышью.

Добавлена возможность недеструктивного применения фильтров к каналам, по аналогии с тем, как это уже реализовано для слоёв. В панели "Каналы" появился столбец Fx и доступна возможность редактирования, перегруппировки, удаления и объединения фильтров. Проведён рефакторинг реализации недеструктивного редактирования изображений, позволивший упростить дальнейшее расширение функциональности и сопровождение кода, а также избавиться от некоторых ошибок.

В интерфейсе выбора цвета, соответствующего схеме CMYK (CMYK Color Selector), реализован расчёт покрытия чернил (Ink Coverage, количество чернил, наносимых на бумагу в одном месте). При подготовке изображения к печати данный параметр позволяет оценить превышение пороговых значений в системах печати (например, слишком большой Ink Coverage может привести к смазыванию или не подходить для используемого типа бумаги).

Предложен новый режим смешивания при рисовании - "Overwrite", позволяющий напрямую заменять пиксели в области рисования без смешивания значений прозрачности кисти и существующих пикселей. Режим в основном предназначен для применения с инструментом "карандаш" и может использоваться для пиксельной графики, когда нужно добиться однородной непрозрачности, на которую не влияют уровни прозрачности исходной области.

В инструмент для работы с текстом добавлена опция для управления направлением окантовки. Например, контур вокруг букв можно направлять внутрь, наружу или в обоих направлениях.

Реализована возможность перемещения всплывающего окна редактора текста над холстом в любое место, не меняя расположение самой редактируемой области. Произведён рефакторинг кода, решивший проблемы с рендерингом текста при очень больших разрешениях. Добавлено сочетание клавиш для вставки неотформатированного текста из буфера обмена (по-умолчанию назначено на Shift + Ctrl + V) по аналогии с ранее добавленными сочетаниями клавиш для форматирования жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.





Добавлена дополнительная тема оформления "System Colors", при выборе которой цвета в интерфейсе автоматически подстраиваются под настройки активных системных тем в Linux и Windows, и обновляются при изменении системной темы.

Добавлен GEGL Filter Browser, интерфейс для навигации по фильтрам на базе библиотеки GEGL (Generic Graphics Library). При помощи GEGL Filter Browser можно посмотреть список доступных операций GEGL (фильтров) и информацию по их использованию.







В инструменте для создания и редактирования текстовых слоев реализована поддержка комбинаций клавиш "Ctrl + B", "Ctrl + I" и "Ctrl + U" для применения жирного начертания, курсива и подчёркивания. Обеспечено изменение цвета контура текста в реальном времени сразу после изменения цвета в окне выбора цвета, не дожидаясь подтверждения выбора.

Представлен новый интерфейс плагина Animation Playback, оформленный в стиле видеоплееров, таких как VLC. Вместо индикатора прогресса задействован слайдер, позволяющий переместится на нужный кадр.

Учтены системные настройки для отключения анимированных эффектов.

В полях для ввода значений с размером в диалогах настройки сетки и разрешения монитора разрешено использовать математические выражения, например, "3 * 92cm".

Внесены изменения для упрощения в будущем портирования на GTK4. Например, осуществлён уход от использования GtkTreeView в пользу GtkListBox.

Добавлена возможность быстрого возврата к прошлому инструменту по сочетанию клавиш (по умолчанию назначено на Shift + X). Несмотря на то, что с технической точки зрения GIMP рассматривает применение фильтров (например, яркость-контаст) как применение инструментов (таких как вращение и кисть), в угоду интуитивности данное сочетание клавиш будет переключаться исключительно между состояниями, отображаемыми в интерфейсе в форме инструментов.

Появилась возможность открывать множество изображений с помощью перетаскивания файлов на строку вкладок изображений.

Добавлена возможность перетаскивания образцов цветов из истории применённых цветов. Ранее это не было возможным из-за смещения фокуса на кнопки соответствующего окна.

Для 64-разрядных сборок GIMP с 1024 пикселей до 8192 пикселей увеличен максимальный размер временных кистей и шаблонов. Для 32-разрядных сборок ограничение не изменилось.

Добавлена возможность загрузки преднастроек кривых и уровней, используемых в фильтрах Photoshop, и их использование в фильтрах GIMP.

Обеспечено открытие любых форматов изображений, упакованных в архивы, сжатые алгоритмами, поддерживаемыми в GIMP (ранее такая поддержка была доступна для сжатых файлов в формата XCF).

Добавлена поддержка загрузки RAW-изображений с камер, используя приложение ART (AnotherRawTherapee, форк RawTherapee).

Добавлена поддержка экспорта палитры в формате kpl для использования в графическом редакторе Krita.

Реализована возможность импорта анимированных изображений в формате APNG.

Добавлена поддержка загрузки многослойных изображений в формате OpenEXR.

Добавлена поддержка экспорта в формате JPEG 2000 (ранее поддерживался только импорт).

Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений и текстур в формате TIM, применявшемся в играх для приставки Sony Playstation 1.

Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений в формате OpenRaster, использующих расширения для запоминания выбранных и заблокированных слоёв.

Добавлена поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap), использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia.

Добавлена поддержка импорта изображений в форматах AVCI (Advanced Video Coding), JIF (Jeff’s Image Format, расширенный вариант GIF), HRZ, PAA, PVR (PowerVR), SFW93A, SFW94A и HEJ2 (JPEG 2000 в контейнере HEIF), также импорта pat-файлов с шаблонами Photoshop.

Добавлен новый плагин экспорта в формате SVG, позволяющий включать растровые слои в формате PNG или JPEG.

Добавлена возможность экспорта векторных изображений в формате PDF.

Расширена поддержка формата TIFF, для которого реализована возможность загрузки данных о видимости слоёв, режимов смешивания и тегов цветов.

Добавлена поддержка экспорта изображений в формате PSB, используемом в Photoshop и отличающемся от формата PSD возможностью работы с очень крупными изображениями, разрешение которых превышает 30000 пикселей. При импорте PSD/PSB обеспечено распознание и конвертация применения недеструктивных фильтров Drop Shadow и Inner Shadow.



