Выпуск графического редактора Pinta 3.1

Опубликован релиз открытого растрового графического редактора Pinta 3.1, основанного в 2010 году в качестве попытки создать более простой аналог программы Paint.NET, написанный с использованием GTK. Редактор ориентирован на начинающих пользователей и предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений. Интерфейс по возможности упрощён. Редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием .NET и обвязки Gtk#. Бинарные сборки созданы для Linux (Flatpak, Snap), macOS и Windows. Среди изменений: Реализована аксонометрическая сетка, полезная при создании изометрической графики (двумерных изображений, выглядящих как трёхмерные). Для включения новой сетки следует активировать опцию "View > Canvas Grid... > Show Axonometric Grid".

Переписан виджет холста, для отрисовки которого теперь используется класс Gdk.Texture. Повышена производительность и сокращено потребление памяти при работы с увеличенными изображениями.

Добавлен эффект "Ячейки".

В инструмент "Выделение лассо" добавлен режим выделения многоугольника.

В инструменте "Градиент" реализованы ползунки для настройки длины и направления градиентной заливки.

Во всплывающих подсказках, выводимых при наведении указателя мыши на кнопки в панели инструментов, добавлены сведения об активирующих инструмент комбинациях клавиш.

Для слоёв реализовано контекстное меню c действиями, применимыми к выбранному слою.

В эффекте "Дизеринг" разрешено использование текущей палитры, настраиваемой через панель инструментов, вместо отдельных преднастроек цветов.

Добавлена возможность изменять вручную случайные значения, генерируемые для эффектов.

В диалоги с параметрами эффектов добавлена возможность выбора цвета.

В инструмент для работы с текстом добавлена поддержка удаления слов комбинацией клавиш Ctrl+Backspace.

Обеспечена визуализация на горизонтальной и вертикальной линейках ширины и высоты выделенной области.

Реализована анимация для улучшения видимости контура выделения.

В эффект "Завихрение" (Twist) добавлен параметр для определения радиуса в процентах.

Обеспечено повторное применение кисти "Брызги" (Splatter) при удержании кнопки мыши.

Добавлен инсталлятор для сборок Windows на базе архитектуры ARM64.

Обновлены минимальные версии зависимостей: GTK 4.18+ и libadwaita 1.7+.



