The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск графического редактора Pinta 3.1

24.12.2025 20:35

Опубликован релиз открытого растрового графического редактора Pinta 3.1, основанного в 2010 году в качестве попытки создать более простой аналог программы Paint.NET, написанный с использованием GTK. Редактор ориентирован на начинающих пользователей и предоставляет базовый набор возможностей для рисования и обработки изображений. Интерфейс по возможности упрощён. Редактор поддерживает неограниченный буфер отката изменений, позволяет работать с несколькими слоями, укомплектован набором инструментов для наложения различных эффектов и корректировки изображений. Код Pinta распространяется под лицензией MIT. Проект написан на языке C# с использованием .NET и обвязки Gtk#. Бинарные сборки созданы для Linux (Flatpak, Snap), macOS и Windows.

Среди изменений:

  • Реализована аксонометрическая сетка, полезная при создании изометрической графики (двумерных изображений, выглядящих как трёхмерные). Для включения новой сетки следует активировать опцию "View > Canvas Grid... > Show Axonometric Grid".
  • Переписан виджет холста, для отрисовки которого теперь используется класс Gdk.Texture. Повышена производительность и сокращено потребление памяти при работы с увеличенными изображениями.
  • Добавлен эффект "Ячейки".
  • В инструмент "Выделение лассо" добавлен режим выделения многоугольника.
  • В инструменте "Градиент" реализованы ползунки для настройки длины и направления градиентной заливки.
  • Во всплывающих подсказках, выводимых при наведении указателя мыши на кнопки в панели инструментов, добавлены сведения об активирующих инструмент комбинациях клавиш.
  • Для слоёв реализовано контекстное меню c действиями, применимыми к выбранному слою.
  • В эффекте "Дизеринг" разрешено использование текущей палитры, настраиваемой через панель инструментов, вместо отдельных преднастроек цветов.
  • Добавлена возможность изменять вручную случайные значения, генерируемые для эффектов.
  • В диалоги с параметрами эффектов добавлена возможность выбора цвета.
  • В инструмент для работы с текстом добавлена поддержка удаления слов комбинацией клавиш Ctrl+Backspace.
  • Обеспечена визуализация на горизонтальной и вертикальной линейках ширины и высоты выделенной области.
  • Реализована анимация для улучшения видимости контура выделения.
  • В эффект "Завихрение" (Twist) добавлен параметр для определения радиуса в процентах.
  • Обеспечено повторное применение кисти "Брызги" (Splatter) при удержании кнопки мыши.
  • Добавлен инсталлятор для сборок Windows на базе архитектуры ARM64.
  • Обновлены минимальные версии зависимостей: GTK 4.18+ и libadwaita 1.7+.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PintaProjec...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора Pinta 3.0
  3. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 5.2
  4. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
  5. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Brushshe 2.0.0
  6. OpenNews: Второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64487-pinta
Ключевые слова: pinta, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Танкист (?), 21:20, 24/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая замена paint.NET всё таки, к другим редактором уже не могу привыкнуть никак
     
     
  • 3, Аноним (3), 21:25, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/64447-gimp
     

  • 2, Аноним (2), 21:22, 24/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Photoshop можно удалять, сейчас Adobe обанкротится.
     
  • 4, Аноним (-), 21:25, 24/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Pinta 3.1, основанного в 2010 году в качестве попытки создать более простой аналог программы Paint.NET, написанный с использованием GTK

    Вот тут-то и кроется фатальная ошибка. Вообще не следует писать аналоги каких бы то ни было программ. Надо творить под GNU/Linux что-то своё. И неважно будет это велосипедом, или нет. Главное своё.

    >Проект написан на языке C# с использованием .NET и обвязки Gtk#

    Без комментариев.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру