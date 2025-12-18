The OpenNET Project / Index page

Второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2

18.12.2025 22:49

Сформирован второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также возможностей, связанных с поддержкой цветовой модели CMYK и управлением цветом. С выпуском первого кандидата в релизы совершена заморозка строк и остановлен приём новой функциональности в рамках цикла разработки GIMP 3.2. Разработчики надеются, что это будет последний кандидат перед стабильном релизом. Готовые сборки GIMP 3.2-RC2 опубликованы для Linux (AppImage, Flatpak, Snap), Windows и macOS.

Среди изменений по сравнению с первым кандидатом в релизы:

  • Для 64-разрядных сборок GIMP с 1024 пикселей до 8192 пикселей увеличен максимальный размер временных кистей и шаблонов. Для 32-разрядных сборок ограничение не изменилось.
  • При участии одного из разработчиков librsvg улучшена поддержка SVG за счёт обновления используемого для этого кода до более актуального состояния.
  • Начата работа по подготовке к циклу разработки GIMP 3.4. В частности, произведён рефакторинг инструмента "Выделение рисованием" (с 2020 года находился в скрытых по умолчанию экспериментальных настройках) и "Выделение первого плана", в ходе которого был значительно улучшен как интерфейс, так и производительность.
  • Проведена работа над ускорением загрузки шрифтов при старте редактора.
  • Увеличены отступы между кнопками в плавающем окне инструмента "Трансформация".
  • Добавлено предупреждение при попытке применения недеструктивного фильтра к нерастравому слою.
  • Изменён текст в окне редактирования сочетаний клавиш, для более доходчивого объяснения функциональности.
  • Улучшена поддержка технологии кистей Mypaint 2. Решена проблема с поддержкой специфичной функциональности, используемой небольшим числом кистей.
  • Обеспечен правильный импорт и отображение файлов в формате PSD, использующих устаревший эффект слоёв Outer Glow.
  • Включён патч, который позволяет при нажатии кнопки Tab в командной строке отображать возможные опции для ввода. Также можно отметить, что опция "--show-debug-menu" теперь отображается при запуске с опцией --help.
  • Исправлена ошибка, совершённая при переходе с ветки GIMP 2.10 в ветку GIMP 3.0, из-за которой стандартной единицей измерений в PostScript стали дюймы вместо миллиметров.
  • Исправлена ошибка, из-за которой плагины, которые должны быть всегда доступны, были недоступны при открытия изображения без добавления слоёв.
  • Исправлена ошибка, допущенная при разработке поддержки векторных слоёв, из-за которой было невозможно увидеть настройку смещений в диалоге атрибутов слоя.
  • Добавлена проверка, запрещающая импорт XCF-проектов как слоёв-ссылок, если это приводит к бесконечному рекурсивному циклу загрузки.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых окружениях список языков в настройках не переводился.
  • Внесены изменения, позволяющие использовать библиотеки babl и gegl независимо от директории исполнения. Также теперь возможно использование относительных путей при работе с GIMP, собранным в формате AppImage, в режиме CLI.
  • Восстановлена работоспособность сборки GIMP с помощью компилятора MSVC для Windows с применением обвязки clang-cl. Несмотря на это, сборки для Windows продолжат собираться с помощью инструментария MSYS2.
  • Устранены уязвимости: ZDI-CAN-28311 (переполнение буфера при разборе файлов LBM), ZDI-CAN-28273, ZDI-CAN-28158.

Также можно отметить работу по обновлению страницы с книгами о GIMP на официальном сайте проекта.

Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64447-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11)
  • 1.1, Грека (?), 23:24, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нужно было тут для проектика накидать дизайн. Ничего особого.

    Подскажите пожалуйста, есть альтернативы, ну про фотошопа? А то сабжем пользоваться просто невозможно. С 3 версией явно все только хуже стало

     
     
  • 2.2, dullish (ok), 23:30, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не понимаю. Если Вам для работы нужен фотошоп, то и пользуйтесь фотошопом. Зачем искать приключения на свою голову? Тем более он и как веб-версия, более или менее, присутствует.
     
     
  • 3.3, Грека (?), 23:48, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не понимаю. Зачем мне ФШ, если мне нужно сделать пару мелких правок? Видите ли, сабж даже этого без багов не умеет.
     
     
  • 4.5, алек емпире (?), 23:50, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ж какие правки надо вносить чтобы гимп багался?
     
  • 4.6, dullish (ok), 00:01, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >пару мелких правок

    А зачем тогда спрашивать про аналог фотошопа? Смысл копать ямки для рассады экскаватором? Ясный перец, что ничего путного из этого не выйдет.
    >сабж даже этого без багов не умеет

    Повторюсь, если Вам на работе нужно открыть файлы созданные в фотошопе — берите фотошоп. Если его нет — скажите начальнику, что бы купил.

     
  • 4.8, Аноним (8), 00:19, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш список баг-репортов в трекере, пожалуйста.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:50, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Увеличены отступы между кнопками

    Разве этого не достаточно?

     
  • 2.10, Аноним (10), 02:43, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:06, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тормозить перестал? А то переписали, блин, на GTK3, прямо на отличненько.
     

  • 1.11, Аноним (11), 03:33, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный редактор, всегда им пользуюсь.
     

