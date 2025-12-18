Сформирован второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также возможностей, связанных с поддержкой цветовой модели CMYK и управлением цветом. С выпуском первого кандидата в релизы совершена заморозка строк и остановлен приём новой функциональности в рамках цикла разработки GIMP 3.2. Разработчики надеются, что это будет последний кандидат перед стабильном релизом. Готовые сборки GIMP 3.2-RC2 опубликованы для Linux (AppImage, Flatpak, Snap), Windows и macOS. Среди изменений по сравнению с первым кандидатом в релизы: Для 64-разрядных сборок GIMP с 1024 пикселей до 8192 пикселей увеличен максимальный размер временных кистей и шаблонов. Для 32-разрядных сборок ограничение не изменилось.

При участии одного из разработчиков librsvg улучшена поддержка SVG за счёт обновления используемого для этого кода до более актуального состояния.

Начата работа по подготовке к циклу разработки GIMP 3.4. В частности, произведён рефакторинг инструмента "Выделение рисованием" (с 2020 года находился в скрытых по умолчанию экспериментальных настройках) и "Выделение первого плана", в ходе которого был значительно улучшен как интерфейс, так и производительность.

Проведена работа над ускорением загрузки шрифтов при старте редактора.

Увеличены отступы между кнопками в плавающем окне инструмента "Трансформация".

Добавлено предупреждение при попытке применения недеструктивного фильтра к нерастравому слою.

Изменён текст в окне редактирования сочетаний клавиш, для более доходчивого объяснения функциональности.

Улучшена поддержка технологии кистей Mypaint 2. Решена проблема с поддержкой специфичной функциональности, используемой небольшим числом кистей.

Обеспечен правильный импорт и отображение файлов в формате PSD, использующих устаревший эффект слоёв Outer Glow.

Включён патч, который позволяет при нажатии кнопки Tab в командной строке отображать возможные опции для ввода. Также можно отметить, что опция "--show-debug-menu" теперь отображается при запуске с опцией --help.

Исправлена ошибка, совершённая при переходе с ветки GIMP 2.10 в ветку GIMP 3.0, из-за которой стандартной единицей измерений в PostScript стали дюймы вместо миллиметров.

Исправлена ошибка, из-за которой плагины, которые должны быть всегда доступны, были недоступны при открытия изображения без добавления слоёв.

Исправлена ошибка, допущенная при разработке поддержки векторных слоёв, из-за которой было невозможно увидеть настройку смещений в диалоге атрибутов слоя.

Добавлена проверка, запрещающая импорт XCF-проектов как слоёв-ссылок, если это приводит к бесконечному рекурсивному циклу загрузки.

Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых окружениях список языков в настройках не переводился.

Внесены изменения, позволяющие использовать библиотеки babl и gegl независимо от директории исполнения. Также теперь возможно использование относительных путей при работе с GIMP, собранным в формате AppImage, в режиме CLI.

Восстановлена работоспособность сборки GIMP с помощью компилятора MSVC для Windows с применением обвязки clang-cl. Несмотря на это, сборки для Windows продолжат собираться с помощью инструментария MSYS2.

Устранены уязвимости: ZDI-CAN-28311 (переполнение буфера при разборе файлов LBM), ZDI-CAN-28273, ZDI-CAN-28158. Также можно отметить работу по обновлению страницы с книгами о GIMP на официальном сайте проекта.



