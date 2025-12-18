Второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2

|
Нужно было тут для проектика накидать дизайн. Ничего особого.
Подскажите пожалуйста, есть альтернативы, ну про фотошопа? А то сабжем пользоваться просто невозможно. С 3 версией явно все только хуже стало
Не понимаю. Если Вам для работы нужен фотошоп, то и пользуйтесь фотошопом. Зачем искать приключения на свою голову? Тем более он и как веб-версия, более или менее, присутствует.
Не понимаю. Зачем мне ФШ, если мне нужно сделать пару мелких правок? Видите ли, сабж даже этого без багов не умеет.
>пару мелких правок
А зачем тогда спрашивать про аналог фотошопа? Смысл копать ямки для рассады экскаватором? Ясный перец, что ничего путного из этого не выйдет.
>сабж даже этого без багов не умеет
Повторюсь, если Вам на работе нужно открыть файлы созданные в фотошопе — берите фотошоп. Если его нет — скажите начальнику, что бы купил.
> Увеличены отступы между кнопками
Разве этого не достаточно?
Тормозить перестал? А то переписали, блин, на GTK3, прямо на отличненько.
