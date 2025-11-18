The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2

18.11.2025 20:49

Сформирован первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также возможностей, связанных с поддержкой цветовой модели CMYK и управлением цветом. С выпуском первого кандидата в релизы совершена заморозка строк и остановлен приём новой функциональности в рамках цикла разработки GIMP 3.2. Готовые сборки GIMP 3.2-RC1 опубликованы для Linux (AppImage, Flatpak, Snap), Windows и macOS.

Среди изменений по сравнению с прошлой тестовой версией:

  • Множество внутренних и интерфейсных исправлений для слоёв-ссылок и векторных слоёв, в частности, операции растеризации и отмены растеризации переработаны для повышения удобства работы при их использовании.
  • Исправлена проблема, вызванная ошибкой в библиотеке GLib и приводящая к невозможности отслеживания состояния слоёв-ссылок в Windows. На данный момент исправление применено на стороне GIMP, а исправление в состав GLib пока не принято.
  • Продолжена работа по улучшению редактора текста, начатая в рамках проекта GSoC. Реализована возможность перемещения всплывающего окна редактора текста над холстом в любое место, не меняя расположение самой редактируемой области. Произведён рефакторинг кода, решивший проблемы с рендерингом текста при очень больших разрешениях. Добавлено сочетание клавиш для вставки неотформатированного текста из буфера обмена (по-умолчанию назначено на Shift + Ctrl + V) по аналогии с ранее добавленными сочетаниями клавиш для форматирования жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.

  • Добавлена возможность быстрого возврата к прошлому инструменту по сочетанию клавиш (по умолчанию назначено на Shift + X). Несмотря на то, что с технической точки зрения GIMP рассматривает применение фильтров (например, яркость-контаст) как применение инструментов (таких как вращение и кисть), в угоду интуитивности данное сочетание клавиш будет переключаться исключительно между состояниями, отображаемыми в интерфейсе в форме инструментов.
  • Появилась возможность открывать множество изображений с помощью перетаскивания файлов на строку вкладок изображений.
  • Продолжена дальнейшая работа по отказу от устаревших виджетов в пользу более современных.
  • Добавлена возможность перетаскивания образцов цветов из истории применённых цветов. Ранее это не было возможным из-за смещения фокуса на кнопки соответствующего окна.
  • Возвращена интеграция с меню приложения macOS. В частности, закрытие с помощью этого меню программы теперь будет приводить к корректному завершению работы редактора.
  • Переработан виджет переключателя, назначение которого стало более очевидным и в нём теперь может быть активен только один элемент из представленных.
  • При вводе шестнадцатеричного представления цветов в диалоге выбора цвета отныне будет происходить автоматический выбор этого цвета, как только введённое значение окажется валидным, что исключает надобность в нажатии клавиши "Ввод".
  • Реализована поддержка подлинного экспорта в формат SVG. Новый плагин экспорта позволяет включать растровые слои в формате PNG или JPEG. Однако, до сих пор плагин импорта SVG продолжает растеризировать SVG-файл, для исправления чего потребуется время и пересмотр зависимостей для работы с SVG - данное исправление запланировано на ближайшее будущее.
  • По аналогии с форматом SVG, формат PDF также получил возможность экспорта настоящих векторных изображений. Кроме того, опция "Заполнить задний фон цветом" теперь применяется ко всем слоям многослойного PDF-файла, а не только к первому слою.
  • Добавлена поддержки формата изображений PowerVR (PVR), который применялся для хранения текстур в играх для платформы SEGA Dreamcast.
  • Обеспечено открытие любых форматов изображений, упакованных в архивы, сжатые алгоритмами, поддерживаемыми в GIMP (ранее такая поддержка была исключительно для сжатых файлов формата .XCF, являющегося для GIMP родным форматом сохранения проектов). Изменение внесено в ответ на запрос поддержки архивов изображений hgt.zip, полученных с помощью развиваемого агентством NASA инструмента SRTM (Shuttle Radar Topography Mission - Радиолокационная топографическая миссия шаттла).
  • Для упрощения создания диалогов в плагинах c автогенерируемым графическим интерфейсом в класс GimpProcedureDialog добавлены виджеты GimpImage и GimpItem, позволяющие автоматически создавать диалоги на основе переменных.
  • Исправлена ошибка, при которой полноцветные кисти не зеркалировались при выставлении настроек симметрии.
  • Переработано поведение консольного вывода для Windows. Отныне пользователи Windows по аналогии с пользователями Linux и macOS, могут запустить GIMP через командную строку (CMD.EXE или PowerShell) и получать сообщения о работе программы.
  • Переработан код, относящийся к обработке цветов при перетаскивании. Отныне реализация отвязана от специфического кода, применимого только для цветового пространства RGB.
  • Установщик GIMP для Windows теперь автоматически переключается на тёмную тему оформления при соответствующей системной настройке.
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2025-10920, CVE-2025-10922, CVE-2025-10934 - переполнения буфера, которые могут привести к выполнению кода при разборе специально оформленных изображений в форматах ICNS, DCM и XWD.
    • CVE-2025-10923, CVE-2025-10924 - целочисленные переполнения, из-за которых выделялись буферы меньшего размера. Уязвимости могут привести к выполнению кода при разборе специально оформленных изображений в форматах WBMP и FF.
    • ZDI-CAN-28376, ZDI-CAN-28248 - информация об уязвимостях пока не раскрыта.

Также можно отметить переработку веб-сайта GIMP для разработчиков, в ходе которой была произведена вычитка материалов и их актуализация, а также обновлены внутренности сайта и внешнее оформление (для большого соответствия стилю основного сайта проекта).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2025...)
  2. OpenNews: Обновление графического редактора GIMP 3.0.6
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 3.1.4
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 3.1.2
  5. OpenNews: Уязвимости в GNOME Help и GIMP, позволяющие выполнить код при открытии файлов
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 3.0.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64280-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:14, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GIMP потихоньку превращается в Inkscape.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:56, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Редактировать растровые изображения? Да ладно! Лучше развивать редактор текста, векторную графику, постоянно менять виджеты... Ещё обязательно надо добавить обработку электронных таблиц и midi-диспатчер.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:43, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И причём тут таблицы, midi, виджеты? Глупое сравнение. Растровые и векторные слои часто используются в одном изображении и то, что GIMP наконец-то поддерживает подобное, уж точно не ухудшение. И инструменты для работы с текстом тоже неотъемлемая часть любого графического редактора
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:19, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда они как весь нормальный софт на Qt перейдут?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:22, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда GTK3, последнюю адекватную версию, дропнут.
    Вот смеху-то будет, когда родитель тулкита уйдет к конкуренту.
     
     
  • 3.9, ssaaas (?), 21:48, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    QTimp 4.0 ;D
     
  • 2.12, Аноним (11), 21:58, 18/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только Qt научится нормально работать с растром.
     

  • 1.13, Трахтенберг (?), 22:31, 18/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гентушники, вопрос к вам! А можно ли сабж собрать с GTK2?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру