Сформирован первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также возможностей, связанных с поддержкой цветовой модели CMYK и управлением цветом. С выпуском первого кандидата в релизы совершена заморозка строк и остановлен приём новой функциональности в рамках цикла разработки GIMP 3.2. Готовые сборки GIMP 3.2-RC1 опубликованы для Linux (AppImage, Flatpak, Snap), Windows и macOS. Среди изменений по сравнению с прошлой тестовой версией: Множество внутренних и интерфейсных исправлений для слоёв-ссылок и векторных слоёв, в частности, операции растеризации и отмены растеризации переработаны для повышения удобства работы при их использовании.

Исправлена проблема, вызванная ошибкой в библиотеке GLib и приводящая к невозможности отслеживания состояния слоёв-ссылок в Windows. На данный момент исправление применено на стороне GIMP, а исправление в состав GLib пока не принято.

Продолжена работа по улучшению редактора текста, начатая в рамках проекта GSoC. Реализована возможность перемещения всплывающего окна редактора текста над холстом в любое место, не меняя расположение самой редактируемой области. Произведён рефакторинг кода, решивший проблемы с рендерингом текста при очень больших разрешениях. Добавлено сочетание клавиш для вставки неотформатированного текста из буфера обмена (по-умолчанию назначено на Shift + Ctrl + V) по аналогии с ранее добавленными сочетаниями клавиш для форматирования жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.





Добавлена возможность быстрого возврата к прошлому инструменту по сочетанию клавиш (по умолчанию назначено на Shift + X). Несмотря на то, что с технической точки зрения GIMP рассматривает применение фильтров (например, яркость-контаст) как применение инструментов (таких как вращение и кисть), в угоду интуитивности данное сочетание клавиш будет переключаться исключительно между состояниями, отображаемыми в интерфейсе в форме инструментов.

Появилась возможность открывать множество изображений с помощью перетаскивания файлов на строку вкладок изображений.

Продолжена дальнейшая работа по отказу от устаревших виджетов в пользу более современных.

Добавлена возможность перетаскивания образцов цветов из истории применённых цветов. Ранее это не было возможным из-за смещения фокуса на кнопки соответствующего окна.

Возвращена интеграция с меню приложения macOS. В частности, закрытие с помощью этого меню программы теперь будет приводить к корректному завершению работы редактора.

Переработан виджет переключателя, назначение которого стало более очевидным и в нём теперь может быть активен только один элемент из представленных.

При вводе шестнадцатеричного представления цветов в диалоге выбора цвета отныне будет происходить автоматический выбор этого цвета, как только введённое значение окажется валидным, что исключает надобность в нажатии клавиши "Ввод".

Реализована поддержка подлинного экспорта в формат SVG. Новый плагин экспорта позволяет включать растровые слои в формате PNG или JPEG. Однако, до сих пор плагин импорта SVG продолжает растеризировать SVG-файл, для исправления чего потребуется время и пересмотр зависимостей для работы с SVG - данное исправление запланировано на ближайшее будущее.

По аналогии с форматом SVG, формат PDF также получил возможность экспорта настоящих векторных изображений. Кроме того, опция "Заполнить задний фон цветом" теперь применяется ко всем слоям многослойного PDF-файла, а не только к первому слою.

Добавлена поддержки формата изображений PowerVR (PVR), который применялся для хранения текстур в играх для платформы SEGA Dreamcast.

Обеспечено открытие любых форматов изображений, упакованных в архивы, сжатые алгоритмами, поддерживаемыми в GIMP (ранее такая поддержка была исключительно для сжатых файлов формата .XCF, являющегося для GIMP родным форматом сохранения проектов). Изменение внесено в ответ на запрос поддержки архивов изображений hgt.zip, полученных с помощью развиваемого агентством NASA инструмента SRTM (Shuttle Radar Topography Mission - Радиолокационная топографическая миссия шаттла).

Для упрощения создания диалогов в плагинах c автогенерируемым графическим интерфейсом в класс GimpProcedureDialog добавлены виджеты GimpImage и GimpItem, позволяющие автоматически создавать диалоги на основе переменных.

Исправлена ошибка, при которой полноцветные кисти не зеркалировались при выставлении настроек симметрии.

Переработано поведение консольного вывода для Windows. Отныне пользователи Windows по аналогии с пользователями Linux и macOS, могут запустить GIMP через командную строку (CMD.EXE или PowerShell) и получать сообщения о работе программы.

Переработан код, относящийся к обработке цветов при перетаскивании. Отныне реализация отвязана от специфического кода, применимого только для цветового пространства RGB.

Установщик GIMP для Windows теперь автоматически переключается на тёмную тему оформления при соответствующей системной настройке.

Устранены уязвимости: CVE-2025-10920, CVE-2025-10922, CVE-2025-10934 - переполнения буфера, которые могут привести к выполнению кода при разборе специально оформленных изображений в форматах ICNS, DCM и XWD. CVE-2025-10923, CVE-2025-10924 - целочисленные переполнения, из-за которых выделялись буферы меньшего размера. Уязвимости могут привести к выполнению кода при разборе специально оформленных изображений в форматах WBMP и FF. ZDI-CAN-28376, ZDI-CAN-28248 - информация об уязвимостях пока не раскрыта.

Также можно отметить переработку веб-сайта GIMP для разработчиков, в ходе которой была произведена вычитка материалов и их актуализация, а также обновлены внутренности сайта и внешнее оформление (для большого соответствия стилю основного сайта проекта).



