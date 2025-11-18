|
Сформирован первый кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также возможностей, связанных с поддержкой цветовой модели CMYK и управлением цветом. С выпуском первого кандидата в релизы совершена заморозка строк и остановлен приём новой функциональности в рамках цикла разработки GIMP 3.2. Готовые сборки GIMP 3.2-RC1 опубликованы для Linux (AppImage, Flatpak, Snap), Windows и macOS.
Среди изменений по сравнению с прошлой тестовой версией:
- Множество внутренних и интерфейсных исправлений для слоёв-ссылок и векторных слоёв, в частности, операции растеризации и отмены растеризации переработаны для повышения удобства работы при их использовании.
- Исправлена проблема, вызванная ошибкой в библиотеке GLib и приводящая к невозможности отслеживания состояния слоёв-ссылок в Windows. На данный момент исправление применено на стороне GIMP, а исправление в состав GLib пока не принято.
- Продолжена работа по улучшению редактора текста, начатая в рамках проекта GSoC. Реализована возможность перемещения всплывающего окна редактора текста над холстом в любое место, не меняя расположение самой редактируемой области. Произведён рефакторинг кода, решивший проблемы с рендерингом текста при очень больших разрешениях. Добавлено сочетание клавиш для вставки неотформатированного текста из буфера обмена (по-умолчанию назначено на Shift + Ctrl + V) по аналогии с ранее добавленными сочетаниями клавиш для форматирования жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
- Добавлена возможность быстрого возврата к прошлому инструменту по сочетанию клавиш (по умолчанию назначено на Shift + X). Несмотря на то, что с технической точки зрения GIMP рассматривает применение фильтров (например, яркость-контаст) как применение инструментов (таких как вращение и кисть), в угоду интуитивности данное сочетание клавиш будет переключаться исключительно между состояниями, отображаемыми в интерфейсе в форме инструментов.
- Появилась возможность открывать множество изображений с помощью перетаскивания файлов на строку вкладок изображений.
- Продолжена дальнейшая работа по отказу от устаревших виджетов в пользу более современных.
- Добавлена возможность перетаскивания образцов цветов из истории применённых цветов. Ранее это не было возможным из-за смещения фокуса на кнопки соответствующего окна.
- Возвращена интеграция с меню приложения macOS. В частности, закрытие с помощью этого меню программы теперь будет приводить к корректному завершению работы редактора.
- Переработан виджет переключателя, назначение которого стало более очевидным и в нём теперь может быть активен только один элемент из представленных.
- При вводе шестнадцатеричного представления цветов в диалоге выбора цвета отныне будет происходить автоматический выбор этого цвета, как только введённое значение окажется валидным, что исключает надобность в нажатии клавиши "Ввод".
- Реализована поддержка подлинного экспорта в формат SVG. Новый плагин экспорта позволяет включать растровые слои в формате PNG или JPEG. Однако, до сих пор плагин импорта SVG продолжает растеризировать SVG-файл, для исправления чего потребуется время и пересмотр зависимостей для работы с SVG - данное исправление запланировано на ближайшее будущее.
- По аналогии с форматом SVG, формат PDF также получил возможность экспорта настоящих векторных изображений. Кроме того, опция "Заполнить задний фон цветом" теперь применяется ко всем слоям многослойного PDF-файла, а не только к первому слою.
- Добавлена поддержки формата изображений PowerVR (PVR), который применялся для хранения текстур в играх для платформы SEGA Dreamcast.
- Обеспечено открытие любых форматов изображений, упакованных в архивы, сжатые алгоритмами, поддерживаемыми в GIMP (ранее такая поддержка была исключительно для сжатых файлов формата .XCF, являющегося для GIMP родным форматом сохранения проектов). Изменение внесено в ответ на запрос поддержки архивов изображений hgt.zip, полученных с помощью развиваемого агентством NASA инструмента SRTM (Shuttle Radar Topography Mission - Радиолокационная топографическая миссия шаттла).
- Для упрощения создания диалогов в плагинах c автогенерируемым графическим интерфейсом в класс GimpProcedureDialog добавлены виджеты GimpImage и GimpItem, позволяющие автоматически создавать диалоги на основе переменных.
- Исправлена ошибка, при которой полноцветные кисти не зеркалировались при выставлении настроек симметрии.
- Переработано поведение консольного вывода для Windows. Отныне пользователи Windows по аналогии с пользователями Linux и macOS, могут запустить GIMP через командную строку (CMD.EXE или PowerShell) и получать сообщения о работе программы.
- Переработан код, относящийся к обработке цветов при перетаскивании. Отныне реализация отвязана от специфического кода, применимого только для цветового пространства RGB.
- Установщик GIMP для Windows теперь автоматически переключается на тёмную тему оформления при соответствующей системной настройке.
- Устранены уязвимости:
- CVE-2025-10920, CVE-2025-10922, CVE-2025-10934 - переполнения буфера, которые могут привести к выполнению кода при разборе специально оформленных изображений в форматах ICNS, DCM и XWD.
- CVE-2025-10923, CVE-2025-10924 - целочисленные переполнения, из-за которых выделялись буферы меньшего размера. Уязвимости могут привести к выполнению кода при разборе специально оформленных изображений в форматах WBMP и FF.
- ZDI-CAN-28376, ZDI-CAN-28248 - информация об уязвимостях пока не раскрыта.
Также можно отметить переработку веб-сайта GIMP для разработчиков, в ходе которой была произведена вычитка материалов и их актуализация, а также обновлены внутренности сайта и внешнее оформление (для большого соответствия стилю основного сайта проекта).