Релиз мультимедийной библиотеки SDL 3.4.0

Представлен релиз библиотеки SDL 3.4.0 (Simple DirectMedia Layer). Библиотека нацелена на упрощение написания игр и мультимедийных приложений, и предоставляет такие возможности, как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука и вывод 3D через OpenGL, OpenGL ES, Metal, Direct3D или Vulkan. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Zlib. Предоставляются обвязки для использования SDL в проектах на различных языках программирования. SDL 3.4.0 является второй значительной стабильной веткой в серии SDL 3.x - первой стабильной веткой была объявлена серия 3.2.x, а ветка 3.3.x позиционировалась как экспериментальная. Главные изменения в SDL 3.4.0 связаны с улучшением переносимости между API 3D GPU и API для двумерной отрисовки, расширением поддержки сборки в WebAssambly при помощи компилятора Emscripten, улучшению работы с графическими планшетами и цифровыми перьями, появлению встроенной поддержки формата изображений PNG. Среди новых возможностей в SDL 3.4.0: Добавлена встроенная поддержка изображений в формате PNG, для работы с которыми предложены функции SDL_LoadPNG(), SDL_LoadPNG_IO(), SDL_SavePNG() и SDL_SavePNG_IO(). Для определения формата (PNG или BMP) и загрузки изображений в качестве поверхностей добавлены функции SDL_LoadSurface() и SDL_LoadSurface_IO().

Добавлена функция SDL_RotateSurface() для создания повёрнутой копии поверхности.

Добавлена функция SDL_CreateAnimatedCursor() для создания цветных анимированных курсоров, а также признак SDL_HINT_MOUSE_DPI_SCALE_CURSORS для автоматического масштабирования курсоров в привязке к уровню масштабирования экрана.

Добавлены функции SDL_SetWindowProgressState(), SDL_SetWindowProgressValue(), SDL_GetWindowProgressState() и SDL_GetWindowProgressValue() для показа прогресса операции в пиктограмме приложения в панели задач.

Добавлены свойства для использования GPU API со старым оборудованием.

Добавлено свойство SDL_PROP_GPU_DEVICE_CREATE_VULKAN_OPTIONS_POINTER и SDL_PROP_GPU_DEVICE_CREATE_VULKAN_REQUIRE_HARDWARE_ACCELERATION_BOOLEA для настройки и задействования возможностей API Vulkan при создании устройств GPU.

Добавлена функция SDL_GetGPUDeviceProperties() для запроса информации об GPU.

Добавлены функции SDL_CreateGPURenderer() и SDL_GetGPURendererDevice() для задействования GPU при 2D-отрисовке, а также SDL_SetGPURenderStateFragmentUniforms(), SDL_SetGPURenderState() и SDL_DestroyGPURenderState() для задействования фрагментных шейдеров при 2D-отрисовке.

При 2D-отрисовке при помощи GPU реализована поддержка YUV-текстур и HDR. Добавлена поддержка текстур с палитрами, для работы с которыми добавлены функции SDL_GetTexturePalette() и SDL_SetTexturePalette(). Добавлены функции SDL_GetPixelFormatFromGPUTextureFormat() и SDL_GetGPUTextureFormatFromPixelFormat() для преобразования форматов текстур, а также параметры SDL_PROP_TEXTURE_CREATE_GPU_TEXTURE_POINTER и SDL_PROP_TEXTURE_GPU_TEXTURE_POINTER для создания 2D-текстур из GPU-текстур. Для настройки текстур добавлены функции SDL_RenderTexture9GridTiled(), SDL_GetDefaultTextureScaleMode(), SDL_SetDefaultTextureScaleMode(), SDL_GetRenderTextureAddressMode(), SDL_SetRenderTextureAddressMode().

Добавлен параметр SDL_SCALEMODE_PIXELART для использования оптимизированного для пиксельной графики алгоритма масштабирования.

Реализованы события SDL_EVENT_DISPLAY_USABLE_BOUNDS_CHANGED, SDL_EVENT_SCREEN_KEYBOARD_SHOWN, SDL_EVENT_SCREEN_KEYBOARD_HIDDEN, SDL_EVENT_PINCH_BEGIN, SDL_EVENT_PINCH_UPDATE, SDL_EVENT_PINCH_END и SDL_EVENT_AUDIO_DEVICE_ADDED, срабатывающие при изменении границ, появлении/скрытии экранной клавиатуры, экранных жестах и добавлении звукового устройства.

Добавлены функции SDL_PutAudioStreamDataNoCopy() и SDL_PutAudioStreamPlanarData() для более эффективной обработки звуковых потоков.

Добавлена поддержка игровых контроллеров Nintendo Switch 2, подключённых через USB. Расширена поддержка контроллеров 8BitDo, FlyDigi и Hand Held Legend SInput.

Для улучшения работы WebAssambly-приложений, собираемых при помощи компилятора Emscripten, добавлена функция SDL_SetWindowFillDocument() и реализованы параметры SDL_WINDOW_FILL_DOCUMENT, SDL_PROP_WINDOW_CREATE_EMSCRIPTEN_CANVAS_ID_STRING и SDL_PROP_WINDOW_CREATE_EMSCRIPTEN_KEYBOARD_ELEMENT_STRING.

На платформе Linux реализована поддержка атомарных операций при использовании KMSDRM, активируемых при помощи свойства SDL_HINT_KMSDRM_ATOMIC. Добавлен параметр SDL_PROP_DISPLAY_WAYLAND_WL_OUTPUT_POINTER для запроса устройства вывода wl_output, ассоциированного с экраном, в окружениях на базе Wayland.



